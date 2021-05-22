|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сарджент Джош
|5
|0.15
|2.
|Мёхвальд Кевин
|5
|0.15
|3.
|Фуллкруг Никлас
|5 (2)
|0.15
|4.
|Биттенкорт Леонардо
|4 (1)
|0.12
|5.
|Гебреселассие Теодор
|3
|0.09
|6.
|Зельке Дейви
|3 (1)
|0.09
|7.
|Эггештайн Максимилиан
|2
|0.06
|8.
|Рашица Милот
|2 (1)
|0.06
|9.
|Топрак Омер
|2
|0.06
|10.
|Агу Феликс
|1
|0.03
|11.
|Динкчи Эрен
|1
|0.03
|12.
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|13.
|Шмид Романо
|0
|0
|14.
|Юя Осако
|0
|0
|15.
|Гросс Кристиан
|0
|0
|16.
|Чон Тахит
|0
|0
|17.
|Мбом Жан-Мануэль
|0
|0
|18.
|Вольтемаде Ник
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Штиндль Ларс
|13 (6)
|0.39
|2.
|Тюрам Маркус
|7
|0.21
|3.
|Хофманн Йонас
|6 (3)
|0.18
|4.
|Плеа Алассан
|6
|0.18
|5.
|Нойхаус Флориан
|5
|0.15
|6.
|Эмболо Брель
|5
|0.15
|7.
|Вольф Ханнес
|3
|0.09
|8.
|Эльведи Нико
|3
|0.09
|9.
|Бенсебаини Рами
|3 (1)
|0.09
|10.
|Лайнер Штефан
|2
|0.06
|11.
|Гинтер Маттиас
|2
|0.06
|12.
|Лазаро Валентино
|2
|0.06
|13.
|Вендт Оскар
|1
|0.03
|14.
|Закария Денис
|1
|0.03
|15.
|Херрманн Патрик
|0
|0
|16.
|Крамер Кристоф
|0
|0
|17.
|Бенеш Ласло
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гросс Кристиан
|7
|1
|2.
|Сарджент Джош
|7
|0
|3.
|Мбом Жан-Мануэль
|7
|0
|4.
|Фридль Марко
|6
|0
|5.
|Эггештайн Максимилиан
|5
|0
|6.
|Мёхвальд Кевин
|3
|1
|7.
|Аугустинссон Людвиг
|4
|0
|8.
|Зельке Дейви
|4
|0
|9.
|Гебреселассие Теодор
|3
|0
|10.
|Юя Осако
|3
|0
|11.
|Биттенкорт Леонардо
|3
|0
|12.
|Мойсандер Никлас
|2
|0
|13.
|Павленка Иржи
|2
|0
|14.
|Шмид Романо
|2
|0
|15.
|Динкчи Эрен
|0
|1
|16.
|Топрак Омер
|1
|0
|17.
|Классен Дэви
|1
|0
|18.
|Велькович Милош
|1
|0
|19.
|Фуллкруг Никлас
|1
|0
|20.
|Чон Тахит
|1
|0
|21.
|Вольтемаде Ник
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нойхаус Флориан
|9
|0
|2.
|Бенсебаини Рами
|8
|0
|3.
|Штиндль Ларс
|5
|0
|4.
|Крамер Кристоф
|5
|0
|5.
|Тюрам Маркус
|3
|1
|6.
|Эмболо Брель
|4
|0
|7.
|Закария Денис
|4
|0
|8.
|Вендт Оскар
|3
|0
|9.
|Херрманн Патрик
|3
|0
|10.
|Лазаро Валентино
|3
|0
|11.
|Зоммер Янн
|1
|1
|12.
|Лайнер Штефан
|2
|0
|13.
|Плеа Алассан
|2
|0
|14.
|Гинтер Маттиас
|2
|0
|15.
|Янчке Тони
|1
|0
|16.
|Хофманн Йонас
|1
|0
|17.
|Эльведи Нико
|1
|0
|18.
|Вольф Ханнес
|1
|0
|19.
|Райтц Рокко
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вердер
|12.12% (4)
|15.15% (5)
|12.12% (4)
|18.18% (6)
|15.15% (5)
|27.27% (9)
|Боруссия М
|18.64% (11)
|16.95% (10)
|15.25% (9)
|20.34% (12)
|11.86% (7)
|16.95% (10)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|33
|23
|6
|4
|94 - 42
|75
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|33
|19
|8
|6
|59 - 30
|65
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|33
|19
|4
|10
|72 - 45
|61
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|33
|17
|10
|6
|59 - 34
|61
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|33
|15
|12
|6
|66 - 52
|57
|6.
|Байер Л
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|52 - 36
|52
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|33
|11
|14
|8
|48 - 42
|47
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|60 - 54
|46
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|51 - 49
|45
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|56 - 53
|45
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|50 - 53
|40
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|33
|10
|6
|17
|34 - 49
|36
|13.
|Майнц
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|36 - 54
|36
|14.
|Герта
|Заявка
|33
|8
|11
|14
|40 - 50
|35
|15.
|Арминия
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|24 - 52
|32
|16.
|Вердер
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|34 - 53
|31
|17.
|Кёльн
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|33 - 60
|30
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|33
|3
|7
|23
|25 - 85
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|16
|12
|4
|0
|59 - 19
|40
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|29 - 13
|37
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|30 - 13
|34
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|16
|9
|7
|0
|34 - 19
|34
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|37 - 19
|32
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|16
|7
|8
|1
|30 - 17
|29
|7.
|Байер Л
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|34 - 22
|29
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|32 - 19
|28
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|33 - 23
|27
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|30 - 23
|24
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|21 - 25
|22
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|27 - 24
|21
|13.
|Арминия
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|13 - 23
|20
|14.
|Герта
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 26
|20
|15.
|Майнц
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 26
|16
|16.
|Вердер
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 24
|14
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|14 - 34
|12
|18.
|Кёльн
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|19 - 31
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|35 - 23
|35
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|35 - 26
|29
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|30 - 17
|28
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|29 - 21
|27
|5.
|Штуттгарт
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|29 - 29
|24
|6.
|Байер Л
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 14
|23
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|32 - 33
|23
|8.
|Майнц
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|20 - 28
|20
|9.
|Кёльн
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|14 - 29
|19
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|28 - 35
|18
|11.
|Унион Берлин
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|18 - 25
|18
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 26
|18
|13.
|Вердер
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|20 - 29
|17
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|20 - 30
|16
|15.
|Герта
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|19 - 24
|15
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|13 - 24
|14
|17.
|Арминия
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|11 - 29
|12
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|16
|0
|4
|12
|11 - 51
|4
|#
|Игрок
|1.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|40
|8
|7
|2.
|Айнтрахт Фр
|Андре Силва
|27
|6
|5
|3.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|25
|2
|6
|4.
|Вольфсбург
|Вегхорст Ваут
|20
|2
|7
|5.
|Хоффенхайм
|Крамарич Андрей
|19
|5
|5
|#
|Игрок
|1.
|Хоффенхайм
|Пош Штефан
|10
|1
|2.
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|11
|0
|3.
|Майнц
|Ньякат Мусса
|9
|1
|4.
|Айнтрахт Фр
|Роде Себастьян
|10
|0
|5.
|Айнтрахт Фр
|Н'Дика Эван
|10
|0