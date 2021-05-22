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Германия: Бундеслига

2020-2021

Стадион:
Вердер
 
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Боруссия М

Вердер 4-1-2-1-2

Боруссия М 4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сарджент Джош 5 0.15
2. Мёхвальд Кевин 5 0.15
3. Фуллкруг Никлас 5 (2) 0.15
4. Биттенкорт Леонардо 4 (1) 0.12
5. Гебреселассие Теодор 3 0.09
6. Зельке Дейви 3 (1) 0.09
7. Эггештайн Максимилиан 2 0.06
8. Рашица Милот 2 (1) 0.06
9. Топрак Омер 2 0.06
10. Агу Феликс 1 0.03
11. Динкчи Эрен 1 0.03
12. Аугустинссон Людвиг 0 0
13. Шмид Романо 0 0
14. Юя Осако 0 0
15. Гросс Кристиан 0 0
16. Чон Тахит 0 0
17. Мбом Жан-Мануэль 0 0
18. Вольтемаде Ник 0 0
Боруссия М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Штиндль Ларс 13 (6) 0.39
2. Тюрам Маркус 7 0.21
3. Хофманн Йонас 6 (3) 0.18
4. Плеа Алассан 6 0.18
5. Нойхаус Флориан 5 0.15
6. Эмболо Брель 5 0.15
7. Вольф Ханнес 3 0.09
8. Эльведи Нико 3 0.09
9. Бенсебаини Рами 3 (1) 0.09
10. Лайнер Штефан 2 0.06
11. Гинтер Маттиас 2 0.06
12. Лазаро Валентино 2 0.06
13. Вендт Оскар 1 0.03
14. Закария Денис 1 0.03
15. Херрманн Патрик 0 0
16. Крамер Кристоф 0 0
17. Бенеш Ласло 0 0

Карточки

Вердер
# Игрок      
1. Гросс Кристиан 7 1
2. Сарджент Джош 7 0
3. Мбом Жан-Мануэль 7 0
4. Фридль Марко 6 0
5. Эггештайн Максимилиан 5 0
6. Мёхвальд Кевин 3 1
7. Аугустинссон Людвиг 4 0
8. Зельке Дейви 4 0
9. Гебреселассие Теодор 3 0
10. Юя Осако 3 0
11. Биттенкорт Леонардо 3 0
12. Мойсандер Никлас 2 0
13. Павленка Иржи 2 0
14. Шмид Романо 2 0
15. Динкчи Эрен 0 1
16. Топрак Омер 1 0
17. Классен Дэви 1 0
18. Велькович Милош 1 0
19. Фуллкруг Никлас 1 0
20. Чон Тахит 1 0
21. Вольтемаде Ник 1 0
Боруссия М
# Игрок      
1. Нойхаус Флориан 9 0
2. Бенсебаини Рами 8 0
3. Штиндль Ларс 5 0
4. Крамер Кристоф 5 0
5. Тюрам Маркус 3 1
6. Эмболо Брель 4 0
7. Закария Денис 4 0
8. Вендт Оскар 3 0
9. Херрманн Патрик 3 0
10. Лазаро Валентино 3 0
11. Зоммер Янн 1 1
12. Лайнер Штефан 2 0
13. Плеа Алассан 2 0
14. Гинтер Маттиас 2 0
15. Янчке Тони 1 0
16. Хофманн Йонас 1 0
17. Эльведи Нико 1 0
18. Вольф Ханнес 1 0
19. Райтц Рокко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вердер 12.12% (4) 15.15% (5) 12.12% (4) 18.18% (6) 15.15% (5) 27.27% (9)
 Боруссия М 18.64% (11) 16.95% (10) 15.25% (9) 20.34% (12) 11.86% (7) 16.95% (10)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Аугсбург 2:0 Вердер Вердер 0:0 Байер Л Вердер 1:2 РБ Лейпциг Унион Берлин 3:1 Вердер Вердер 0:1 Майнц
Боруссия Д 4:1 Вердер Вердер 1:4 РБ Лейпциг Ян 0:1 Вердер Штуттгарт 1:0 Вердер Вердер 1:2 Вольфсбург Вердер 1:3 Бавария Арминия 0:2 Вердер Кёльн 1:1 Вердер Вердер 2:1 Айнтрахт Фр Хоффенхайм 4:0 Вердер Вердер 0:0 Фрайбург Вердер 2:0 Гройтер Фюрт Вердер 1:1 Шальке 04 Герта 1:4 Вердер Боруссия М 1:0 Вердер
Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Боруссия М 1:2 Штуттгарт Бавария 6:0 Боруссия М Боруссия М 5:0 Арминия Хоффенхайм 3:2 Боруссия М Боруссия М 4:0 Айнтрахт Фр
Герта 2:2 Боруссия М Боруссия М 2:1 Фрайбург Шальке 04 0:3 Боруссия М Манчестер Сити 2:0 Боруссия М Аугсбург 3:1 Боруссия М Боруссия М 0:1 Байер Л Боруссия М 0:1 Боруссия Д РБ Лейпциг 3:2 Боруссия М Боруссия М 0:2 Манчестер Сити Боруссия М 1:2 Майнц Вольфсбург 0:0 Боруссия М Боруссия М 1:2 Кёльн Штуттгарт 1:2 Боруссия М Унион Берлин 1:1 Боруссия М Боруссия М 4:2 Боруссия Д
Последние игры между собой
Вердер: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Боруссия М: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Боруссия М 1:0 Вердер Вердер 0:0 Боруссия М Боруссия М 3:1 Вердер Боруссия М 1:1 Вердер Вердер 1:3 Боруссия М
Боруссия М 2:2 Вердер Вердер 0:2 Боруссия М Боруссия М 0:0 Вердер Вердер 0:1 Боруссия М Боруссия М 4:1 Вердер Боруссия М 5:1 Вердер Боруссия М 3:4 Вердер Вердер 2:1 Боруссия М Вердер 0:2 Боруссия М Боруссия М 2:3 Вердер Боруссия М 4:1 Вердер Вердер 1:1 Боруссия М Боруссия М 4:1 Вердер Боруссия М 1:1 Вердер Вердер 4:0 Боруссия М
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 33 23 6 4 94 - 42 75
2. РБ Лейпциг Заявка 33 19 8 6 59 - 30 65
3. Боруссия Д Заявка 33 19 4 10 72 - 45 61
4. Вольфсбург Заявка 33 17 10 6 59 - 34 61
5. Айнтрахт Фр Заявка 33 15 12 6 66 - 52 57
6. Байер Л Заявка 33 14 10 9 52 - 36 52
7. Унион Берлин Заявка 33 11 14 8 48 - 42 47
8. Боруссия М Заявка 33 12 10 11 60 - 54 46
9. Фрайбург Заявка 33 12 9 12 51 - 49 45
10. Штуттгарт Заявка 33 12 9 12 56 - 53 45
11. Хоффенхайм Заявка 33 10 10 13 50 - 53 40
12. Аугсбург Заявка 33 10 6 17 34 - 49 36
13. Майнц Заявка 33 9 9 15 36 - 54 36
14. Герта Заявка 33 8 11 14 40 - 50 35
15. Арминия Заявка 33 8 8 17 24 - 52 32
16. Вердер Заявка 33 7 10 16 34 - 53 31
17. Кёльн Заявка 33 7 9 17 33 - 60 30
18. Шальке 04 Заявка 33 3 7 23 25 - 85 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 12 4 0 59 - 19 40
2. РБ Лейпциг Заявка 17 11 4 2 29 - 13 37
3. Вольфсбург Заявка 16 10 4 2 30 - 13 34
4. Айнтрахт Фр Заявка 16 9 7 0 34 - 19 34
5. Боруссия Д Заявка 16 10 2 4 37 - 19 32
6. Унион Берлин Заявка 16 7 8 1 30 - 17 29
7. Байер Л Заявка 17 8 5 4 34 - 22 29
8. Боруссия М Заявка 17 8 4 5 32 - 19 28
9. Фрайбург Заявка 17 7 6 4 33 - 23 27
10. Хоффенхайм Заявка 16 7 3 6 30 - 23 24
11. Аугсбург Заявка 17 6 4 7 21 - 25 22
12. Штуттгарт Заявка 16 5 6 5 27 - 24 21
13. Арминия Заявка 17 6 2 9 13 - 23 20
14. Герта Заявка 17 5 5 7 21 - 26 20
15. Майнц Заявка 17 4 4 9 16 - 26 16
16. Вердер Заявка 16 3 5 8 14 - 24 14
17. Шальке 04 Заявка 17 3 3 11 14 - 34 12
18. Кёльн Заявка 16 2 5 9 19 - 31 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 17 11 2 4 35 - 23 35
2. Боруссия Д Заявка 17 9 2 6 35 - 26 29
3. РБ Лейпциг Заявка 16 8 4 4 30 - 17 28
4. Вольфсбург Заявка 17 7 6 4 29 - 21 27
5. Штуттгарт Заявка 17 7 3 7 29 - 29 24
6. Байер Л Заявка 16 6 5 5 18 - 14 23
7. Айнтрахт Фр Заявка 17 6 5 6 32 - 33 23
8. Майнц Заявка 16 5 5 6 20 - 28 20
9. Кёльн Заявка 17 5 4 8 14 - 29 19
10. Боруссия М Заявка 16 4 6 6 28 - 35 18
11. Унион Берлин Заявка 17 4 6 7 18 - 25 18
12. Фрайбург Заявка 16 5 3 8 18 - 26 18
13. Вердер Заявка 17 4 5 8 20 - 29 17
14. Хоффенхайм Заявка 17 3 7 7 20 - 30 16
15. Герта Заявка 16 3 6 7 19 - 24 15
16. Аугсбург Заявка 16 4 2 10 13 - 24 14
17. Арминия Заявка 16 2 6 8 11 - 29 12
18. Шальке 04 Заявка 16 0 4 12 11 - 51 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бавария Левандовски Роберт 40 8 7
2. Айнтрахт Фр Андре Силва 27 6 5
3. Боруссия Д Холанн Эрлинг 25 2 6
4. Вольфсбург Вегхорст Ваут 20 2 7
5. Хоффенхайм Крамарич Андрей 19 5 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хоффенхайм Пош Штефан 10 1
2. Фрайбург Хёфлер Николас 11 0
3. Майнц Ньякат Мусса 9 1
4. Айнтрахт Фр Роде Себастьян 10 0
5. Айнтрахт Фр Н'Дика Эван 10 0
Весь список
  • До матча
  • Горячо приветствуем всех поклонников немецкого футбола! Сегодня пройдёт финальный тур Бундеслиги сезона 2020/21 - в Бремене "Вердер" примет "Боруссию" из Мёнхенгладбаха. Для вас игру прокомментирует Георгий Артмеладзе.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вердер - Боруссия М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 мая 2021, осталось 16 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 128
Вердер 28.1% (36)
X 27.3% (35)
Боруссия М 44.5% (57)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вердер
Ничья
Боруссия М
3.22
4.10
2.28
Все Коэффициенты
Новости
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Прогнозы на матч Вердер - Боруссия М

Исход игры
Вердер
27.6% (35)
Ничья
27.6% (35)
Боруссия М
44.9% (57)
Тотал 2.5
Больше
56.8% (71)
Меньше
43.2% (54)
Обе команды забьют
Да
80.8% (101)
Нет
19.2% (24)
Популярный счёт
1:2 Боруссия М
32.3% (41)
1:1 Ничья
23.6% (30)
2:1 Вердер
15% (19)
1:0 Вердер
7.9% (10)
0:1 Боруссия М
7.1% (9)
2:2 Ничья
3.9% (5)
3:2 Вердер
2.4% (3)
0:2 Боруссия М
2.4% (3)
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Великобритания РОССИЯ 6.11 Бавария Аугсбург 2.45 Боруссия Д Байер Л 1.69 Монако Квалификация 3.60
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