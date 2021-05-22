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Горячо приветствуем всех поклонников немецкого футбола! Сегодня пройдёт финальный тур Бундеслиги сезона 2020/21 - в Бремене "Вердер" примет "Боруссию" из Мёнхенгладбаха. Для вас игру прокомментирует Георгий Артмеладзе.