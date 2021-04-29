|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Деспотович Джордже
|13 (3)
|0.45
|2.
|Макаров Денис
|7
|0.24
|3.
|Кварацхелия Хвича
|4
|0.14
|4.
|Йевтич Дарко
|3
|0.1
|5.
|Ин-Бём Хван
|3
|0.1
|6.
|Старфельт Карл
|3
|0.1
|7.
|Бакаев Солтмурад
|2
|0.07
|8.
|Игнатьев Иван
|2 (2)
|0.07
|9.
|Самошников Илья
|2
|0.07
|10.
|Шатов Олег
|1 (1)
|0.03
|11.
|Костюков Михаил
|1
|0.03
|12.
|Зотов Георгий
|0
|0
|13.
|Абильдгор Оливер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фламарион
|3 (1)
|0.1
|2.
|Муллин Камиль
|3
|0.1
|3.
|Щёткин Алексей
|2
|0.07
|4.
|Понсе Андрес
|2
|0.07
|5.
|Кипиани Николай
|1
|0.03
|6.
|Серченков Сергей
|1
|0.03
|7.
|Степанов Данил
|1
|0.03
|8.
|Макаров Сергей
|0
|0
|9.
|Кожемякин Олег
|0
|0
|10.
|Николаев Олег
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Абильдгор Оливер
|9
|1
|2.
|Макаров Денис
|8
|1
|3.
|Уремович Филип
|8
|0
|4.
|Самошников Илья
|6
|1
|5.
|Зуев Александр
|7
|0
|6.
|Деспотович Джордже
|6
|0
|7.
|Зотов Георгий
|6
|0
|8.
|Кварацхелия Хвича
|6
|0
|9.
|Йевтич Дарко
|4
|1
|10.
|Бегич Сильвие
|4
|1
|11.
|Ин-Бём Хван
|4
|1
|12.
|Меркулов Михаил
|3
|1
|13.
|Шатов Олег
|4
|0
|14.
|Бакаев Солтмурад
|4
|0
|15.
|Игнатьев Иван
|2
|1
|16.
|Дюпин Юрий
|2
|0
|17.
|Старфельт Карл
|1
|0
|18.
|Медведев Никита
|1
|0
|19.
|Косарев Кирилл
|1
|0
|20.
|Климов Кирилл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гогуа Седрик
|8
|1
|2.
|Макаров Сергей
|8
|0
|3.
|Степанов Данил
|8
|0
|4.
|Жигулёв Илья
|7
|0
|5.
|Байрыев Азат
|4
|1
|6.
|Кверквелия Соломон
|5
|0
|7.
|Кожемякин Олег
|5
|0
|8.
|Давиташвили Зурико
|5
|0
|9.
|Понсе Андрес
|3
|1
|10.
|Алейник Олег
|4
|0
|11.
|Песегов Евгений
|3
|0
|12.
|Микелтадзе Бека
|3
|0
|13.
|Фламарион
|3
|0
|14.
|Манучарян Армен
|1
|1
|15.
|Кипиани Николай
|2
|0
|16.
|Чондрич Йосип
|2
|0
|17.
|Султонов Мухаммад
|1
|0
|18.
|Маевский Иван
|1
|0
|19.
|Щёткин Алексей
|1
|0
|20.
|Муллин Камиль
|1
|0
|21.
|Пискунов Антон
|1
|0
|22.
|Матрикарди Патрисио
|1
|0
|23.
|Серченков Сергей
|1
|0
|24.
|Николаев Олег
|1
|0
|25.
|Колесниченко Кирилл
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рубин
|4.88% (2)
|9.76% (4)
|24.39% (10)
|21.95% (9)
|19.51% (8)
|19.51% (8)
|Ротор
|0
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|30.77% (4)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|29
|18
|8
|3
|71 - 25
|62
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|54 - 35
|56
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|29
|16
|5
|8
|44 - 35
|53
|4.
|Рубин
|Заявка
|29
|16
|4
|9
|41 - 32
|52
|5.
|Сочи
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|49 - 33
|52
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|29
|15
|5
|9
|49 - 30
|50
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|41 - 31
|47
|8.
|Химки
|Заявка
|29
|13
|5
|11
|35 - 39
|44
|9.
|Ростов
|Заявка
|29
|13
|4
|12
|36 - 32
|43
|10.
|Ахмат
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|34 - 36
|39
|11.
|Краснодар
|Заявка
|29
|11
|5
|13
|49 - 44
|38
|12.
|Урал
|Заявка
|29
|7
|13
|9
|26 - 35
|34
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|29
|6
|5
|18
|27 - 49
|23
|14.
|Уфа
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|24 - 45
|22
|15.
|Ротор
|Заявка
|29
|5
|6
|18
|14 - 51
|21
|16.
|Тамбов
|Заявка
|29
|3
|4
|22
|18 - 60
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|53 - 13
|40
|2.
|Сочи
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|31 - 12
|34
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|23 - 9
|32
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 16
|30
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|24 - 8
|29
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|31 - 17
|28
|7.
|Химки
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|17 - 13
|28
|8.
|Краснодар
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|34 - 23
|25
|9.
|Ахмат
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 13
|24
|10.
|Урал
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|14 - 11
|24
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 20
|22
|12.
|Рубин
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 16
|21
|13.
|Ростов
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 13
|20
|14.
|Ротор
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|5 - 23
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|13 - 18
|10
|16.
|Тамбов
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|24 - 16
|31
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|23 - 19
|26
|3.
|Ростов
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|19 - 19
|23
|4.
|Зенит
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|18 - 12
|22
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|18 - 13
|22
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 26
|21
|7.
|Сочи
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 21
|18
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 23
|18
|9.
|Химки
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 26
|16
|10.
|Ахмат
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|13 - 23
|15
|11.
|Краснодар
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|15 - 21
|13
|12.
|Уфа
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 27
|12
|13.
|Урал
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|12 - 24
|10
|14.
|Ротор
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 28
|10
|15.
|Тамбов
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|8 - 36
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|0
|1
|13
|5 - 29
|1
|#
|Игрок
|1.
|Зенит
|Азмун Сердар
|19
|3
|2
|2.
|Зенит
|Дзюба Артём
|16
|3
|5
|3.
|Спартак Москва
|Ларссон Джордан
|15
|1
|4
|4.
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|14
|5
|3
|5.
|Рубин
|Деспотович Джордже
|13
|3
|2
|#
|Игрок
|1.
|Ахмат
|Швец Антон
|11
|2
|2.
|Ахмат
|Ненахов Максим
|11
|1
|3.
|Динамо Москва
|Паршивлюк Сергей
|9
|2
|4.
|Химки
|Трошечкин Александр
|9
|2
|5.
|Сочи
|Терехов Сергей
|10
|1