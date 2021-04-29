|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Бернард
|8 (3)
|0.28
|2.
|Ильин Владимир
|7 (1)
|0.24
|3.
|Тимофеев Артём
|3
|0.1
|4.
|Харин Евгений
|3
|0.1
|5.
|Мелкадзе Георгий
|3 (1)
|0.1
|6.
|Семёнов Андрей
|2
|0.07
|7.
|Роши Одисе
|2
|0.07
|8.
|Исмаэл Силва
|1
|0.03
|9.
|Анхель Вилькер
|1
|0.03
|10.
|Швец Антон
|1
|0.03
|11.
|Садулаев Лечи
|1
|0.03
|12.
|Ненахов Максим
|0
|0
|13.
|Иванов Олег
|0
|0
|14.
|Нижич Зоран
|0
|0
|15.
|Богосавац Мирослав
|0
|0
|16.
|Алмаши Ладислав
|0
|0
|17.
|Быстров Марат
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларссон Джордан
|15 (1)
|0.52
|2.
|Соболев Александр Сергеевич
|14 (5)
|0.48
|3.
|Понсе Эсекель
|9
|0.31
|4.
|Мозес Виктор
|3
|0.1
|5.
|Жиго Самуэль
|3
|0.1
|6.
|Айртон Лукас
|2
|0.07
|7.
|Промес Куинси
|2
|0.07
|8.
|Кокорин Александр
|2 (2)
|0.07
|9.
|Бакаев Зелимхан
|1 (1)
|0.03
|10.
|Зобнин Роман
|1
|0.03
|11.
|Умяров Наиль
|0
|0
|12.
|Крал Алекс
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Швец Антон
|11
|2
|2.
|Ненахов Максим
|11
|1
|3.
|Тимофеев Артём
|8
|1
|4.
|Бериша Бернард
|9
|0
|5.
|Семёнов Андрей
|7
|1
|6.
|Исмаэл Силва
|7
|0
|7.
|Ильин Владимир
|6
|0
|8.
|Богосавац Мирослав
|4
|1
|9.
|Харин Евгений
|4
|0
|10.
|Садулаев Лечи
|4
|0
|11.
|Быстров Марат
|2
|1
|12.
|Нижич Зоран
|3
|0
|13.
|Мелкадзе Георгий
|3
|0
|14.
|Пуцко Александр
|2
|0
|15.
|Роши Одисе
|2
|0
|16.
|Иванов Олег
|1
|0
|17.
|Шелия Гиорги
|1
|0
|18.
|Кадыров Абубакар
|1
|0
|19.
|Янку Габриэль
|1
|0
|20.
|Анхель Вилькер
|1
|0
|21.
|Понсе Андрес
|1
|0
|22.
|Адамов Арсен
|1
|0
|23.
|Алмаши Ладислав
|1
|0
|24.
|Кармаев Никита
|1
|0
|25.
|Альсултанов Ислам
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Айртон Лукас
|8
|1
|2.
|Соболев Александр Сергеевич
|9
|0
|3.
|Зобнин Роман
|7
|1
|4.
|Маслов Павел
|7
|1
|5.
|Жиго Самуэль
|6
|1
|6.
|Кутепов Илья
|6
|0
|7.
|Ларссон Джордан
|6
|0
|8.
|Умяров Наиль
|6
|0
|9.
|Джикия Георгий
|5
|0
|10.
|Понсе Эсекель
|4
|0
|11.
|Максименко Александр
|4
|0
|12.
|Ещенко Андрей
|3
|0
|13.
|Мозес Виктор
|3
|0
|14.
|Промес Куинси
|3
|0
|15.
|Крал Алекс
|3
|0
|16.
|Урунов Остон
|2
|0
|17.
|Кокорин Александр
|1
|0
|18.
|Хендрикс Йоррит
|1
|0
|19.
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|20.
|Гапонов Илья
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ахмат
|18.18% (6)
|9.09% (3)
|9.09% (3)
|24.24% (8)
|24.24% (8)
|15.15% (5)
|Спартак Москва
|19.23% (10)
|11.54% (6)
|11.54% (6)
|15.38% (8)
|15.38% (8)
|26.92% (14)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|29
|18
|8
|3
|71 - 25
|62
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|54 - 35
|56
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|29
|16
|5
|8
|44 - 35
|53
|4.
|Рубин
|Заявка
|29
|16
|4
|9
|41 - 32
|52
|5.
|Сочи
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|49 - 33
|52
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|29
|15
|5
|9
|49 - 30
|50
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|41 - 31
|47
|8.
|Химки
|Заявка
|29
|13
|5
|11
|35 - 39
|44
|9.
|Ростов
|Заявка
|29
|13
|4
|12
|36 - 32
|43
|10.
|Ахмат
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|34 - 36
|39
|11.
|Краснодар
|Заявка
|29
|11
|5
|13
|49 - 44
|38
|12.
|Урал
|Заявка
|29
|7
|13
|9
|26 - 35
|34
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|29
|6
|5
|18
|27 - 49
|23
|14.
|Уфа
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|24 - 45
|22
|15.
|Ротор
|Заявка
|29
|5
|6
|18
|14 - 51
|21
|16.
|Тамбов
|Заявка
|29
|3
|4
|22
|18 - 60
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|53 - 13
|40
|2.
|Сочи
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|31 - 12
|34
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|23 - 9
|32
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 16
|30
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|24 - 8
|29
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|31 - 17
|28
|7.
|Химки
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|17 - 13
|28
|8.
|Краснодар
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|34 - 23
|25
|9.
|Ахмат
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 13
|24
|10.
|Урал
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|14 - 11
|24
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 20
|22
|12.
|Рубин
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 16
|21
|13.
|Ростов
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 13
|20
|14.
|Ротор
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|5 - 23
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|13 - 18
|10
|16.
|Тамбов
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|24 - 16
|31
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|23 - 19
|26
|3.
|Ростов
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|19 - 19
|23
|4.
|Зенит
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|18 - 12
|22
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|18 - 13
|22
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 26
|21
|7.
|Сочи
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 21
|18
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 23
|18
|9.
|Химки
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 26
|16
|10.
|Ахмат
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|13 - 23
|15
|11.
|Краснодар
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|15 - 21
|13
|12.
|Уфа
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 27
|12
|13.
|Урал
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|12 - 24
|10
|14.
|Ротор
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 28
|10
|15.
|Тамбов
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|8 - 36
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|0
|1
|13
|5 - 29
|1
|#
|Игрок
|1.
|Зенит
|Азмун Сердар
|19
|3
|2
|2.
|Зенит
|Дзюба Артём
|16
|3
|5
|3.
|Спартак Москва
|Ларссон Джордан
|15
|1
|4
|4.
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|14
|5
|3
|5.
|Рубин
|Деспотович Джордже
|13
|3
|2
|#
|Игрок
|1.
|Ахмат
|Швец Антон
|11
|2
|2.
|Ахмат
|Ненахов Максим
|11
|1
|3.
|Динамо Москва
|Паршивлюк Сергей
|9
|2
|4.
|Химки
|Трошечкин Александр
|9
|2
|5.
|Сочи
|Терехов Сергей
|10
|1