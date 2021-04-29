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Россия: Премьер-лига

2020-2021

Стадион:
Химки
 
Позже
Сочи

Бомбардиры внутри турнира

Химки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мирзов Резиуан 6 (2) 0.21
2. Кухарчук Илья 5 0.17
3. Корян Аршак 4 (2) 0.14
4. Конате Мохамед II 3 0.1
5. Идову Брайн 3 0.1
6. Глушаков Денис 3 0.1
7. Трошечкин Александр 2 0.07
8. Ломовицкий Александр 2 0.07
9. Глушенков Максим 2 0.07
10. Могилевец Павел 1 0.03
11. Долгов Александр 1 0.03
12. Данилкин Егор 1 0.03
13. Алиев Камран 1 0.03
14. Боженов Кирилл 1 0.03
15. Дядюн Владимир 0 0
16. Полярус Артём 0 0
17. Себаи Сенин 0 0
Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нобоа Кристиан 12 (6) 0.41
2. Заболотный Антон 9 0.31
3. Юсупов Артур 7 0.24
4. Бурмистров Никита 6 0.21
5. Терехов Сергей 3 0.1
6. Мевля Миха 3 0.1
7. Руденко Александр Александрович 2 0.07
8. Полоз Дмитрий 2 (1) 0.07
9. Жоаозиньо Рамос 1 0.03
10. Заика Кирилл 1 0.03
11. Барсов Максим 1 0.03
12. Дуганджич Марко 1 0.03
13. Миладинович Иван 1 0.03
14. Прохин Данила 1 0.03
15. Маргасов Тимофей 0 0
16. Набиуллин Эльмир 0 0
17. Цаллагов Ибрагим 0 0
18. Новосельцев Иван 0 0
19. Маммана Эмануэль 0 0

Карточки

Химки
# Игрок      
1. Трошечкин Александр 9 2
2. Идову Брайн 7 1
3. Кухарчук Илья 6 1
4. Тихий Дмитрий 7 0
5. Боженов Кирилл 5 1
6. Данилкин Егор 6 0
7. Глушаков Денис 4 0
8. Дядюн Владимир 4 0
9. Конате Мохамед II 4 0
10. Мирзов Резиуан 3 0
11. Полярус Артём 3 0
12. Куат Исламбек 3 0
13. Себаи Сенин 3 0
14. Филин Александр 3 0
15. Глушенков Максим 1 1
16. Казанцев Данил 1 1
17. Мурнин Андрей 2 0
18. Гапон Евгений 2 0
19. Корян Аршак 2 0
20. Лантратов Илья 2 0
21. Дагерстол Филип 2 0
22. Логашов Арсений 1 0
23. Могилевец Павел 1 0
24. Камышев Илья 1 0
25. Ломовицкий Александр 1 0
26. Алиев Камран 1 0
Сочи
# Игрок      
1. Терехов Сергей 10 1
2. Цаллагов Ибрагим 5 2
3. Миладинович Иван 8 0
4. Заика Кирилл 5 1
5. Нобоа Кристиан 6 0
6. Заболотный Антон 6 0
7. Юсупов Артур 5 0
8. Маргасов Тимофей 5 0
9. Бурмистров Никита 3 1
10. Мевля Миха 4 0
11. Дуганджич Марко 4 0
12. Маммана Эмануэль 4 0
13. Полоз Дмитрий 2 0
14. Набиуллин Эльмир 2 0
15. Новосельцев Иван 2 0
16. Пруцев Данил 2 0
17. Заболотный Николай 1 0
18. Жоаозиньо Рамос 1 0
19. Джанаев Сослан 1 0
20. Бахтияров Акмаль 1 0
21. Руденко Александр Александрович 1 0
22. Прохин Данила 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Химки 8.57% (3) 25.71% (9) 5.71% (2) 28.57% (10) 11.43% (4) 20% (7)
 Сочи 16.33% (8) 10.2% (5) 12.24% (6) 24.49% (12) 12.24% (6) 24.49% (12)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Спартак Москва 2:1 Химки Химки 1:0 Урал Динамо Москва 0:1 Химки Ахмат 3:1 Химки Химки 1:0 Тамбов
Зенит 2:0 Химки Рубин 1:3 Химки Химки 1:0 Ростов Ротор 0:0 Химки Химки 2:1 Уфа Химки 0:4 Крылья Советов Химки 0:2 Чертаново Химки 4:1 Астана Химки 2:0 Чайка Рубин 2:2 Химки Химки 1:3 Целе Химки 4:3 Радник Сурдулица Химки 1:1 Септември Химки 3:2 Локомотив Москва Химки 1:0 Арсенал Тула
Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Сочи 2:1 Ротор Краснодар 1:3 Сочи Уфа 2:3 Сочи Сочи 2:1 ЦСКА Москва Сочи 1:2 Зенит
Сочи 1:3 Локомотив Москва Рубин 1:0 Сочи Сочи 5:0 Тамбов Локомотив Москва 3:1 Сочи Ростов 0:0 Сочи Сочи 4:0 Арсенал Тула Краснодар 1:2 Сочи Динамо Москва 2:4 Сочи Ахмат 1:2 Сочи Крылья Советов 4:1 Сочи Сочи 0:1 Чукарички Сочи 2:3 Рубин Сочи 2:0 Динамо Москва Сочи 1:0 Спартак Москва Сочи 2:0 Ахмат
Последние игры между собой
Химки: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Сочи: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Сочи 1:1 Химки Химки 0:0 Сочи Сочи 3:2 Химки
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 29 18 8 3 71 - 25 62
2. Спартак Москва Заявка 29 17 5 7 54 - 35 56
3. Локомотив Москва Заявка 29 16 5 8 44 - 35 53
4. Рубин Заявка 29 16 4 9 41 - 32 52
5. Сочи Заявка 29 15 7 7 49 - 33 52
6. ЦСКА Москва Заявка 29 15 5 9 49 - 30 50
7. Динамо Москва Заявка 29 14 5 10 41 - 31 47
8. Химки Заявка 29 13 5 11 35 - 39 44
9. Ростов Заявка 29 13 4 12 36 - 32 43
10. Ахмат Заявка 29 11 6 12 34 - 36 39
11. Краснодар Заявка 29 11 5 13 49 - 44 38
12. Урал Заявка 29 7 13 9 26 - 35 34
13. Арсенал Тула Заявка 29 6 5 18 27 - 49 23
14. Уфа Заявка 29 5 7 17 24 - 45 22
15. Ротор Заявка 29 5 6 18 14 - 51 21
16. Тамбов Заявка 29 3 4 22 18 - 60 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 13 1 1 53 - 13 40
2. Сочи Заявка 15 10 4 1 31 - 12 34
3. Локомотив Москва Заявка 14 10 2 2 23 - 9 32
4. Спартак Москва Заявка 15 9 3 3 31 - 16 30
5. Динамо Москва Заявка 14 9 2 3 24 - 8 29
6. ЦСКА Москва Заявка 15 8 4 3 31 - 17 28
7. Химки Заявка 14 9 1 4 17 - 13 28
8. Краснодар Заявка 15 7 4 4 34 - 23 25
9. Ахмат Заявка 14 7 3 4 21 - 13 24
10. Урал Заявка 15 6 6 3 14 - 11 24
11. Арсенал Тула Заявка 15 6 4 5 22 - 20 22
12. Рубин Заявка 14 6 3 5 17 - 16 21
13. Ростов Заявка 14 6 2 6 17 - 13 20
14. Ротор Заявка 15 3 2 10 5 - 23 11
15. Уфа Заявка 14 2 4 8 13 - 18 10
16. Тамбов Заявка 14 2 2 10 10 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 15 10 1 4 24 - 16 31
2. Спартак Москва Заявка 14 8 2 4 23 - 19 26
3. Ростов Заявка 15 7 2 6 19 - 19 23
4. Зенит Заявка 14 5 7 2 18 - 12 22
5. ЦСКА Москва Заявка 14 7 1 6 18 - 13 22
6. Локомотив Москва Заявка 15 6 3 6 21 - 26 21
7. Сочи Заявка 14 5 3 6 18 - 21 18
8. Динамо Москва Заявка 15 5 3 7 17 - 23 18
9. Химки Заявка 15 4 4 7 18 - 26 16
10. Ахмат Заявка 15 4 3 8 13 - 23 15
11. Краснодар Заявка 14 4 1 9 15 - 21 13
12. Уфа Заявка 15 3 3 9 11 - 27 12
13. Урал Заявка 14 1 7 6 12 - 24 10
14. Ротор Заявка 14 2 4 8 9 - 28 10
15. Тамбов Заявка 15 1 2 12 8 - 36 5
16. Арсенал Тула Заявка 14 0 1 13 5 - 29 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Зенит Азмун Сердар 19 3 2
2. Зенит Дзюба Артём 16 3 5
3. Спартак Москва Ларссон Джордан 15 1 4
4. Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 14 5 3
5. Рубин Деспотович Джордже 13 3 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ахмат Швец Антон 11 2
2. Ахмат Ненахов Максим 11 1
3. Динамо Москва Паршивлюк Сергей 9 2
4. Химки Трошечкин Александр 9 2
5. Сочи Терехов Сергей 10 1
Весь список
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Прогнозы на матч Химки - Сочи

Исход игры
Химки
15.1% (11)
Ничья
23.3% (17)
Сочи
61.6% (45)
Тотал 2.5
Больше
54.93% (39)
Меньше
45.07% (32)
Обе команды забьют
Да
77.46% (55)
Нет
22.54% (16)
Популярный счёт
1:2 Сочи
41.1% (30)
1:1 Ничья
21.9% (16)
0:1 Сочи
12.3% (9)
2:1 Химки
11% (8)
1:0 Химки
4.1% (3)
0:2 Сочи
4.1% (3)
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Фрайбург Бавария 1.95 Ювентус Интер Милан 2.24 Челси Лестер 1.91 Опелка Райлли Надаль Рафаэль 1.55
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