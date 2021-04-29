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Россия: Премьер-лига

2020-2021

Стадион:
Локомотив Москва
 
Позже
Урал

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крыховяк Гжегож 9 (1) 0.31
2. Смолов Фёдор 7 0.24
3. Камано Франсуа 5 0.17
4. Миранчук Антон 4 (3) 0.14
5. Мурило Серкейра 4 0.14
6. Жемалетдинов Рифат 3 0.1
7. Игнатьев Владислав 3 0.1
8. Лисакович Виталий 2 0.07
9. Миранчук Алексей 2 0.07
10. Рыбчинский Дмитрий 1 0.03
11. Рыбус Мацей 1 0.03
12. Зе Луиш Жозе 1 0.03
13. Баринов Дмитрий 1 0.03
14. Эдер Лопеш 1 0.03
15. Чорлука Ведран 0 0
16. Куликов Даниил 0 0
17. Живоглядов Дмитрий 0 0
Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бикфалви Эрик 7 (4) 0.24
2. Погребняк Павел 4 0.14
3. Августиняк Рафал 4 0.14
4. Гаджимурадов Рамазан 2 0.07
5. Егорычев Андрей 2 0.07
6. Эль Кабир Отман 1 0.03
7. Калинин Игорь 1 0.03
8. Страндберг Стефан 1 0.03
9. Панюков Андрей 1 0.03
10. Евсеев Алексей 1 0.03
11. Подберёзкин Вячеслав 1 0.03
12. Шаболин Артём 1 0.03
13. Кулаков Денис 0 0
14. Мишкич Даниэль 0 0
15. Ефремов Дмитрий 0 0
16. Йовичич Бранко 0 0
17. Адамов Арсен 0 0

Карточки

Локомотив Москва
# Игрок      
1. Крыховяк Гжегож 8 1
2. Рыбус Мацей 8 0
3. Жемалетдинов Рифат 7 0
4. Чорлука Ведран 5 1
5. Гилерме Маринато 5 1
6. Рыбчинский Дмитрий 6 0
7. Куликов Даниил 6 0
8. Магкеев Станислав 6 0
9. Живоглядов Дмитрий 5 0
10. Баринов Дмитрий 5 0
11. Эдер Лопеш 5 0
12. Мухин Максим 5 0
13. Райкович Слободан 3 1
14. Мурило Серкейра 4 0
15. Игнатьев Владислав 2 0
16. Лисакович Виталий 2 0
17. Смолов Фёдор 1 0
18. Зе Луиш Жозе 1 0
19. Кастро Пабло 1 0
20. Миранчук Антон 1 0
21. Камано Франсуа 1 0
22. Иосифов Никита 1 0
Урал
# Игрок      
1. Рыков Владимир 9 0
2. Егорычев Андрей 7 0
3. Калинин Игорь 6 0
4. Погребняк Павел 4 1
5. Страндберг Стефан 3 1
6. Емельянов Роман 3 1
7. Бикфалви Эрик 4 0
8. Мишкич Даниэль 4 0
9. Йовичич Бранко 4 0
10. Августиняк Рафал 4 0
11. Кулаков Денис 3 0
12. Подберёзкин Вячеслав 3 0
13. Помазун Илья 3 0
14. Золотов Николай 3 0
15. Гаджимурадов Рамазан 3 0
16. Араторе Марко 2 0
17. Ароян Вараздат 2 0
18. Евсеев Алексей 2 0
19. Герасимов Алексей 2 0
20. Годзюр Ярослав 1 0
21. Панюков Андрей 1 0
22. Коновалов Иван 1 0
23. Эль Кабир Отман 1 0
24. Ибрахимай Илльдрен 1 0
25. Магомадов Чингиз 1 0
26. Ефремов Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Локомотив Москва 15.91% (7) 13.64% (6) 18.18% (8) 13.64% (6) 18.18% (8) 20.45% (9)
 Урал 19.23% (5) 11.54% (3) 15.38% (4) 19.23% (5) 15.38% (4) 19.23% (5)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +17 =1 -2
Локомотив Москва 3:1 Крылья Советов Локомотив Москва 0:0 Динамо Москва Зенит 6:1 Локомотив Москва Тамбов 2:5 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва
Локомотив Москва 4:1 Ростов Локомотив Москва 2:0 Спартак Москва Сочи 1:3 Локомотив Москва Ротор 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 9:0 Туапсе Уфа 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Сочи Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 3:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 Ростов Локомотив Москва 0:4 Локомотив Тбилиси Локомотив Москва 4:0 Краснодар Локомотив Москва 4:1 Краснодар-2 Локомотив Москва 4:0 Эстерсунд
Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Урал 1:0 Ростов Химки 1:0 Урал Урал 1:1 Ахмат Урал 0:1 Рубин Динамо Москва 2:2 Урал
Урал 2:0 Арсенал Тула Спартак Москва 5:1 Урал Урал 1:0 Ротор Урал 0:0 Уфа Уфа 3:0 Урал Краснодар 2:2 Урал Рубин 0:0 Урал Урал 1:0 Акрон Урал 3:1 Зета Урал 2:2 РФШ Рига Урал 2:0 Арарат-Армения Зенит 3:2 Урал Урал 3:1 Краснодар-2 Тамбов 1:1 Урал ЦСКА Москва 2:2 Урал
Последние игры между собой
Локомотив Москва: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 2
Урал: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 11
Урал 1:1 Локомотив Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 4:0 Урал Локомотив Москва 1:0 Урал Урал 2:2 Локомотив Москва
Локомотив Москва 1:2 Урал Урал 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Урал Урал 1:2 Локомотив Москва Урал 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Урал Локомотив Москва 2:2 Урал Урал 1:3 Локомотив Москва Урал 2:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Урал Локомотив Москва 3:0 Урал Урал 0:3 Локомотив Москва
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 29 18 8 3 71 - 25 62
2. Спартак Москва Заявка 29 17 5 7 54 - 35 56
3. Локомотив Москва Заявка 29 16 5 8 44 - 35 53
4. Рубин Заявка 29 16 4 9 41 - 32 52
5. Сочи Заявка 29 15 7 7 49 - 33 52
6. ЦСКА Москва Заявка 29 15 5 9 49 - 30 50
7. Динамо Москва Заявка 29 14 5 10 41 - 31 47
8. Химки Заявка 29 13 5 11 35 - 39 44
9. Ростов Заявка 29 13 4 12 36 - 32 43
10. Ахмат Заявка 29 11 6 12 34 - 36 39
11. Краснодар Заявка 29 11 5 13 49 - 44 38
12. Урал Заявка 29 7 13 9 26 - 35 34
13. Арсенал Тула Заявка 29 6 5 18 27 - 49 23
14. Уфа Заявка 29 5 7 17 24 - 45 22
15. Ротор Заявка 29 5 6 18 14 - 51 21
16. Тамбов Заявка 29 3 4 22 18 - 60 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 13 1 1 53 - 13 40
2. Сочи Заявка 15 10 4 1 31 - 12 34
3. Локомотив Москва Заявка 14 10 2 2 23 - 9 32
4. Спартак Москва Заявка 15 9 3 3 31 - 16 30
5. Динамо Москва Заявка 14 9 2 3 24 - 8 29
6. ЦСКА Москва Заявка 15 8 4 3 31 - 17 28
7. Химки Заявка 14 9 1 4 17 - 13 28
8. Краснодар Заявка 15 7 4 4 34 - 23 25
9. Ахмат Заявка 14 7 3 4 21 - 13 24
10. Урал Заявка 15 6 6 3 14 - 11 24
11. Арсенал Тула Заявка 15 6 4 5 22 - 20 22
12. Рубин Заявка 14 6 3 5 17 - 16 21
13. Ростов Заявка 14 6 2 6 17 - 13 20
14. Ротор Заявка 15 3 2 10 5 - 23 11
15. Уфа Заявка 14 2 4 8 13 - 18 10
16. Тамбов Заявка 14 2 2 10 10 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 15 10 1 4 24 - 16 31
2. Спартак Москва Заявка 14 8 2 4 23 - 19 26
3. Ростов Заявка 15 7 2 6 19 - 19 23
4. Зенит Заявка 14 5 7 2 18 - 12 22
5. ЦСКА Москва Заявка 14 7 1 6 18 - 13 22
6. Локомотив Москва Заявка 15 6 3 6 21 - 26 21
7. Сочи Заявка 14 5 3 6 18 - 21 18
8. Динамо Москва Заявка 15 5 3 7 17 - 23 18
9. Химки Заявка 15 4 4 7 18 - 26 16
10. Ахмат Заявка 15 4 3 8 13 - 23 15
11. Краснодар Заявка 14 4 1 9 15 - 21 13
12. Уфа Заявка 15 3 3 9 11 - 27 12
13. Урал Заявка 14 1 7 6 12 - 24 10
14. Ротор Заявка 14 2 4 8 9 - 28 10
15. Тамбов Заявка 15 1 2 12 8 - 36 5
16. Арсенал Тула Заявка 14 0 1 13 5 - 29 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Зенит Азмун Сердар 19 3 2
2. Зенит Дзюба Артём 16 3 5
3. Спартак Москва Ларссон Джордан 15 1 4
4. Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 14 5 3
5. Рубин Деспотович Джордже 13 3 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ахмат Швец Антон 11 2
2. Ахмат Ненахов Максим 11 1
3. Динамо Москва Паршивлюк Сергей 9 2
4. Химки Трошечкин Александр 9 2
5. Сочи Терехов Сергей 10 1
Весь список
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Прогнозы на матч Локомотив Москва - Урал

Исход игры
Локомотив Москва
94.9% (75)
Ничья
3.8% (3)
Урал
1.3% (1)
Тотал 2.5
Больше
38.16% (29)
Меньше
61.84% (47)
Обе команды забьют
Да
38.16% (29)
Нет
61.84% (47)
Популярный счёт
2:0 Локомотив Москва
35.4% (28)
2:1 Локомотив Москва
26.6% (21)
1:0 Локомотив Москва
20.3% (16)
3:1 Локомотив Москва
5.1% (4)
1:1 Ничья
3.8% (3)
3:0 Локомотив Москва
2.5% (2)
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Фрайбург Бавария 1.95 Ювентус Интер Милан 2.24 Челси Лестер 1.91 Опелка Райлли Надаль Рафаэль 1.55
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