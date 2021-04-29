Локомотив Москва

|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крыховяк Гжегож
|9 (1)
|0.31
|2.
|Смолов Фёдор
|7
|0.24
|3.
|Камано Франсуа
|5
|0.17
|4.
|Миранчук Антон
|4 (3)
|0.14
|5.
|Мурило Серкейра
|4
|0.14
|6.
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0.1
|7.
|Игнатьев Владислав
|3
|0.1
|8.
|Лисакович Виталий
|2
|0.07
|9.
|Миранчук Алексей
|2
|0.07
|10.
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0.03
|11.
|Рыбус Мацей
|1
|0.03
|12.
|Зе Луиш Жозе
|1
|0.03
|13.
|Баринов Дмитрий
|1
|0.03
|14.
|Эдер Лопеш
|1
|0.03
|15.
|Чорлука Ведран
|0
|0
|16.
|Куликов Даниил
|0
|0
|17.
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бикфалви Эрик
|7 (4)
|0.24
|2.
|Погребняк Павел
|4
|0.14
|3.
|Августиняк Рафал
|4
|0.14
|4.
|Гаджимурадов Рамазан
|2
|0.07
|5.
|Егорычев Андрей
|2
|0.07
|6.
|Эль Кабир Отман
|1
|0.03
|7.
|Калинин Игорь
|1
|0.03
|8.
|Страндберг Стефан
|1
|0.03
|9.
|Панюков Андрей
|1
|0.03
|10.
|Евсеев Алексей
|1
|0.03
|11.
|Подберёзкин Вячеслав
|1
|0.03
|12.
|Шаболин Артём
|1
|0.03
|13.
|Кулаков Денис
|0
|0
|14.
|Мишкич Даниэль
|0
|0
|15.
|Ефремов Дмитрий
|0
|0
|16.
|Йовичич Бранко
|0
|0
|17.
|Адамов Арсен
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Крыховяк Гжегож
|8
|1
|2.
|Рыбус Мацей
|8
|0
|3.
|Жемалетдинов Рифат
|7
|0
|4.
|Чорлука Ведран
|5
|1
|5.
|Гилерме Маринато
|5
|1
|6.
|Рыбчинский Дмитрий
|6
|0
|7.
|Куликов Даниил
|6
|0
|8.
|Магкеев Станислав
|6
|0
|9.
|Живоглядов Дмитрий
|5
|0
|10.
|Баринов Дмитрий
|5
|0
|11.
|Эдер Лопеш
|5
|0
|12.
|Мухин Максим
|5
|0
|13.
|Райкович Слободан
|3
|1
|14.
|Мурило Серкейра
|4
|0
|15.
|Игнатьев Владислав
|2
|0
|16.
|Лисакович Виталий
|2
|0
|17.
|Смолов Фёдор
|1
|0
|18.
|Зе Луиш Жозе
|1
|0
|19.
|Кастро Пабло
|1
|0
|20.
|Миранчук Антон
|1
|0
|21.
|Камано Франсуа
|1
|0
|22.
|Иосифов Никита
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рыков Владимир
|9
|0
|2.
|Егорычев Андрей
|7
|0
|3.
|Калинин Игорь
|6
|0
|4.
|Погребняк Павел
|4
|1
|5.
|Страндберг Стефан
|3
|1
|6.
|Емельянов Роман
|3
|1
|7.
|Бикфалви Эрик
|4
|0
|8.
|Мишкич Даниэль
|4
|0
|9.
|Йовичич Бранко
|4
|0
|10.
|Августиняк Рафал
|4
|0
|11.
|Кулаков Денис
|3
|0
|12.
|Подберёзкин Вячеслав
|3
|0
|13.
|Помазун Илья
|3
|0
|14.
|Золотов Николай
|3
|0
|15.
|Гаджимурадов Рамазан
|3
|0
|16.
|Араторе Марко
|2
|0
|17.
|Ароян Вараздат
|2
|0
|18.
|Евсеев Алексей
|2
|0
|19.
|Герасимов Алексей
|2
|0
|20.
|Годзюр Ярослав
|1
|0
|21.
|Панюков Андрей
|1
|0
|22.
|Коновалов Иван
|1
|0
|23.
|Эль Кабир Отман
|1
|0
|24.
|Ибрахимай Илльдрен
|1
|0
|25.
|Магомадов Чингиз
|1
|0
|26.
|Ефремов Дмитрий
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Локомотив Москва
|15.91% (7)
|13.64% (6)
|18.18% (8)
|13.64% (6)
|18.18% (8)
|20.45% (9)
|Урал
|19.23% (5)
|11.54% (3)
|15.38% (4)
|19.23% (5)
|15.38% (4)
|19.23% (5)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|29
|18
|8
|3
|71 - 25
|62
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|54 - 35
|56
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|29
|16
|5
|8
|44 - 35
|53
|4.
|Рубин
|Заявка
|29
|16
|4
|9
|41 - 32
|52
|5.
|Сочи
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|49 - 33
|52
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|29
|15
|5
|9
|49 - 30
|50
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|41 - 31
|47
|8.
|Химки
|Заявка
|29
|13
|5
|11
|35 - 39
|44
|9.
|Ростов
|Заявка
|29
|13
|4
|12
|36 - 32
|43
|10.
|Ахмат
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|34 - 36
|39
|11.
|Краснодар
|Заявка
|29
|11
|5
|13
|49 - 44
|38
|12.
|Урал
|Заявка
|29
|7
|13
|9
|26 - 35
|34
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|29
|6
|5
|18
|27 - 49
|23
|14.
|Уфа
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|24 - 45
|22
|15.
|Ротор
|Заявка
|29
|5
|6
|18
|14 - 51
|21
|16.
|Тамбов
|Заявка
|29
|3
|4
|22
|18 - 60
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|53 - 13
|40
|2.
|Сочи
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|31 - 12
|34
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|23 - 9
|32
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 16
|30
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|24 - 8
|29
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|31 - 17
|28
|7.
|Химки
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|17 - 13
|28
|8.
|Краснодар
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|34 - 23
|25
|9.
|Ахмат
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 13
|24
|10.
|Урал
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|14 - 11
|24
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 20
|22
|12.
|Рубин
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 16
|21
|13.
|Ростов
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 13
|20
|14.
|Ротор
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|5 - 23
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|13 - 18
|10
|16.
|Тамбов
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|24 - 16
|31
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|23 - 19
|26
|3.
|Ростов
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|19 - 19
|23
|4.
|Зенит
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|18 - 12
|22
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|18 - 13
|22
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 26
|21
|7.
|Сочи
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 21
|18
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 23
|18
|9.
|Химки
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 26
|16
|10.
|Ахмат
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|13 - 23
|15
|11.
|Краснодар
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|15 - 21
|13
|12.
|Уфа
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 27
|12
|13.
|Урал
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|12 - 24
|10
|14.
|Ротор
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 28
|10
|15.
|Тамбов
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|8 - 36
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|0
|1
|13
|5 - 29
|1
|#
|Игрок
|1.
|Зенит
|Азмун Сердар
|19
|3
|2
|2.
|Зенит
|Дзюба Артём
|16
|3
|5
|3.
|Спартак Москва
|Ларссон Джордан
|15
|1
|4
|4.
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|14
|5
|3
|5.
|Рубин
|Деспотович Джордже
|13
|3
|2
|#
|Игрок
|1.
|Ахмат
|Швец Антон
|11
|2
|2.
|Ахмат
|Ненахов Максим
|11
|1
|3.
|Динамо Москва
|Паршивлюк Сергей
|9
|2
|4.
|Химки
|Трошечкин Александр
|9
|2
|5.
|Сочи
|Терехов Сергей
|10
|1