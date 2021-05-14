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Германия: Бундеслига

2020-2021

Стадион:
Фрайбург
 
Позже
Бавария

Фрайбург 4-4-2

Бавария 4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грифо Винченцо 9 (4) 0.28
2. Шаллаи Роланд 8 (1) 0.25
3. Петерсен Нильс 8 (1) 0.25
4. Демирович Эрмедин 5 0.16
5. Хёлер Лукас 4 0.13
6. Линхарт Филипп 4 0.13
7. Чон У-Ён 3 0.09
8. Гюнтер Кристиан 2 0.06
9. Шмид Жонатан 2 0.06
10. Хёфлер Николас 1 0.03
11. Сантамария Батист 1 0.03
12. Гульде Мануэль 1 0.03
13. Кюблер Лукас 0 0
Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 39 (7) 1.22
2. Мюллер Томас 11 (1) 0.34
3. Гнабри Серж 9 0.28
4. Мусиала Джамал 6 0.19
5. Сане Лерой 5 0.16
6. Горецка Леон 5 0.16
7. Коман Кингсли 4 0.13
8. Киммих Йозуа 3 0.09
9. Чупо-Мотинг Эрик 3 0.09
10. Алаба Давид 2 0.06
11. Альфонсо Дэвис 1 0.03
12. Боатенг Жером 1 0.03
13. Коста Дуглас 1 0.03
14. Зюле Никлас 1 0.03
15. Толиссо Корентен 1 0.03
16. Эрнандес Люка 0 0
17. Сарр Буна 0 0
18. Ричардс Крис 0 0

Карточки

Фрайбург
# Игрок      
1. Хёфлер Николас 11 0
2. Демирович Эрмедин 7 0
3. Хёлер Лукас 5 0
4. Сантамария Батист 5 0
5. Шмид Жонатан 4 0
6. Линхарт Филипп 4 0
7. Шаллаи Роланд 4 0
8. Гульде Мануэль 3 0
9. Хайнц Доминик 3 0
10. Шлоттербек Кевен 3 0
11. Кюблер Лукас 2 0
12. Грифо Винченцо 2 0
13. Гюнтер Кристиан 2 0
14. Квон Чхан Хун 2 0
15. Темпельман Лино 2 0
16. Хаберер Яник 1 0
17. Тиль Гус 1 0
18. Кайтель Янник 1 0
Бавария
# Игрок      
1. Боатенг Жером 6 0
2. Левандовски Роберт 4 0
3. Гнабри Серж 4 0
4. Киммих Йозуа 4 0
5. Алаба Давид 3 0
6. Эрнандес Люка 3 0
7. Павар Бенджамен 3 0
8. Толиссо Корентен 1 1
9. Альфонсо Дэвис 1 1
10. Ньянзу Танги 1 1
11. Чупо-Мотинг Эрик 2 0
12. Горецка Леон 2 0
13. Сане Лерой 2 0
14. Нойер Мануэль 1 0
15. Сарр Буна 1 0
16. Зюле Никлас 1 0
17. Коман Кингсли 1 0
18. Рока Марк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фрайбург 16.67% (8) 12.5% (6) 12.5% (6) 20.83% (10) 20.83% (10) 16.67% (8)
 Бавария 10.87% (10) 16.3% (15) 23.91% (22) 15.22% (14) 15.22% (14) 18.48% (17)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Кёльн 1:4 Фрайбург Герта 3:0 Фрайбург Фрайбург 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 4:0 Шальке 04 Арминия 1:0 Фрайбург
Боруссия М 2:1 Фрайбург Фрайбург 2:0 Базель Фрайбург 2:0 Аугсбург Майнц 1:0 Фрайбург Фрайбург 0:3 РБ Лейпциг Байер Л 1:2 Фрайбург Фрайбург 0:1 Унион Берлин Вердер 0:0 Фрайбург Фрайбург 2:1 Боруссия Д Вольфсбург 3:0 Фрайбург Фрайбург 2:1 Штуттгарт Фрайбург 2:2 Айнтрахт Фр Бавария 2:1 Фрайбург Фрайбург 5:0 Кёльн Хоффенхайм 1:3 Фрайбург
Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Бавария 6:0 Боруссия М Майнц 2:1 Бавария Бавария 2:0 Байер Л Вольфсбург 2:3 Бавария ПСЖ 0:1 Бавария
Бавария 1:1 Унион Берлин Бавария 2:3 ПСЖ РБ Лейпциг 0:1 Бавария Бавария 4:0 Штуттгарт Бавария 2:1 Лацио Вердер 1:3 Бавария Бавария 4:2 Боруссия Д Бавария 5:1 Кёльн Лацио 1:4 Бавария Айнтрахт Фр 2:1 Бавария Бавария 3:3 Арминия Бавария 1:0 Тигрес Аль-Ахли Каир 0:2 Бавария Герта 0:1 Бавария Бавария 4:1 Хоффенхайм
Последние игры между собой
Фрайбург: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
Бавария: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Бавария 2:1 Фрайбург Бавария 3:1 Фрайбург Фрайбург 1:3 Бавария Фрайбург 1:1 Бавария Бавария 1:1 Фрайбург
Фрайбург 0:4 Бавария Бавария 5:0 Фрайбург Бавария 4:1 Фрайбург Фрайбург 1:2 Бавария Фрайбург 2:1 Бавария Бавария 2:0 Фрайбург Бавария 4:0 Фрайбург Фрайбург 1:1 Бавария Бавария 1:0 Фрайбург Фрайбург 0:2 Бавария Фрайбург 0:0 Бавария Бавария 7:0 Фрайбург Фрайбург 1:2 Бавария Бавария 4:2 Фрайбург Бавария 2:1 Фрайбург
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 32 23 5 4 92 - 40 74
2. РБ Лейпциг Заявка 32 19 7 6 57 - 28 64
3. Вольфсбург Заявка 32 17 9 6 57 - 32 60
4. Боруссия Д Заявка 32 18 4 10 69 - 44 58
5. Айнтрахт Фр Заявка 32 15 12 5 63 - 48 57
6. Байер Л Заявка 32 14 9 9 51 - 35 51
7. Боруссия М Заявка 32 12 10 10 59 - 52 46
8. Унион Берлин Заявка 32 11 13 8 47 - 41 46
9. Фрайбург Заявка 32 12 8 12 49 - 47 44
10. Штуттгарт Заявка 32 11 9 12 54 - 52 42
11. Хоффенхайм Заявка 32 10 9 13 49 - 52 39
12. Майнц Заявка 32 9 9 14 35 - 51 36
13. Герта Заявка 32 8 10 14 40 - 50 34
14. Аугсбург Заявка 32 9 6 17 32 - 49 33
15. Вердер Заявка 32 7 10 15 34 - 51 31
16. Арминия Заявка 32 8 7 17 23 - 51 31
17. Кёльн Заявка 32 7 8 17 33 - 60 29
18. Шальке 04 Заявка 32 2 7 23 21 - 82 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 12 4 0 59 - 19 40
2. РБ Лейпциг Заявка 16 11 3 2 27 - 11 36
3. Вольфсбург Заявка 16 10 4 2 30 - 13 34
4. Айнтрахт Фр Заявка 16 9 7 0 34 - 19 34
5. Боруссия Д Заявка 16 10 2 4 37 - 19 32
6. Унион Берлин Заявка 16 7 8 1 30 - 17 29
7. Байер Л Заявка 16 8 4 4 33 - 21 28
8. Боруссия М Заявка 16 8 4 4 31 - 17 28
9. Фрайбург Заявка 16 7 5 4 31 - 21 26
10. Хоффенхайм Заявка 16 7 3 6 30 - 23 24
11. Штуттгарт Заявка 16 5 6 5 27 - 24 21
12. Герта Заявка 16 5 4 7 21 - 26 19
13. Аугсбург Заявка 16 5 4 7 19 - 25 19
14. Арминия Заявка 16 6 1 9 12 - 22 19
15. Майнц Заявка 16 4 4 8 15 - 23 16
16. Вердер Заявка 16 3 5 8 14 - 24 14
17. Кёльн Заявка 16 2 5 9 19 - 31 11
18. Шальке 04 Заявка 16 2 3 11 10 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 11 1 4 33 - 21 34
2. РБ Лейпциг Заявка 16 8 4 4 30 - 17 28
3. Боруссия Д Заявка 16 8 2 6 32 - 25 26
4. Вольфсбург Заявка 16 7 5 4 27 - 19 26
5. Байер Л Заявка 16 6 5 5 18 - 14 23
6. Айнтрахт Фр Заявка 16 6 5 5 29 - 29 23
7. Штуттгарт Заявка 16 6 3 7 27 - 28 21
8. Майнц Заявка 16 5 5 6 20 - 28 20
9. Боруссия М Заявка 16 4 6 6 28 - 35 18
10. Фрайбург Заявка 16 5 3 8 18 - 26 18
11. Кёльн Заявка 16 5 3 8 14 - 29 18
12. Унион Берлин Заявка 16 4 5 7 17 - 24 17
13. Вердер Заявка 16 4 5 7 20 - 27 17
14. Хоффенхайм Заявка 16 3 6 7 19 - 29 15
15. Герта Заявка 16 3 6 7 19 - 24 15
16. Аугсбург Заявка 16 4 2 10 13 - 24 14
17. Арминия Заявка 16 2 6 8 11 - 29 12
18. Шальке 04 Заявка 16 0 4 12 11 - 51 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бавария Левандовски Роберт 39 7 7
2. Боруссия Д Холанн Эрлинг 25 2 5
3. Айнтрахт Фр Андре Силва 25 6 5
4. Вольфсбург Вегхорст Ваут 20 2 7
5. Хоффенхайм Крамарич Андрей 18 5 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хоффенхайм Пош Штефан 10 1
2. Фрайбург Хёфлер Николас 11 0
3. Майнц Ньякат Мусса 9 1
4. Айнтрахт Фр Роде Себастьян 10 0
5. Айнтрахт Фр Н'Дика Эван 10 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фрайбург - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 мая 2021, осталось 6 часов 28 минут.


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Прогнозы 108
Фрайбург 2.8% (3)
X 4.6% (5)
Бавария 92.6% (100)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фрайбург
Ничья
Бавария
8.78
6.30
1.36
Все Коэффициенты
Новости
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Прогнозы на матч Фрайбург - Бавария

Исход игры
Фрайбург
2.9% (3)
Ничья
4.8% (5)
Бавария
92.3% (96)
Тотал 2.5
Больше
79.41% (81)
Меньше
20.59% (21)
Обе команды забьют
Да
78.43% (80)
Нет
21.57% (22)
Популярный счёт
1:2 Бавария
32.7% (34)
1:3 Бавария
29.8% (31)
0:2 Бавария
15.4% (16)
0:3 Бавария
4.8% (5)
1:1 Ничья
3.8% (4)
1:4 Бавария
2.9% (3)
2:1 Фрайбург
2.9% (3)
2:5 Бавария
1.9% (2)
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Фрайбург Бавария 1.95 Ювентус Интер Милан 2.24 Челси Лестер 1.91 Опелка Райлли Надаль Рафаэль 1.55
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