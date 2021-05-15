Торпедо Москва

|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калмыков Амур
|12 (1)
|0.29
|2.
|Лебеденко Игорь
|10 (2)
|0.24
|3.
|Берковский Илья
|6
|0.15
|4.
|Рязанцев Александр
|4
|0.1
|5.
|Дворецков Филипп
|4
|0.1
|6.
|Самсонов Артём Владимирович
|4 (3)
|0.1
|7.
|Адаев Владислав
|3
|0.07
|8.
|Нетфуллин Равиль
|3
|0.07
|9.
|Евдокимов Андрей
|3
|0.07
|10.
|Кертанов Константин
|2
|0.05
|11.
|Гордюшенко Астемир
|2
|0.05
|12.
|Баланюк Денис
|2
|0.05
|13.
|Лях Андрей
|1
|0.02
|14.
|Шоркин Максим
|1
|0.02
|15.
|Каплиенко Александр
|1
|0.02
|16.
|Прошляков Данила
|1
|0.02
|17.
|Прошкин Егор
|1
|0.02
|18.
|Магаль Руслан
|1 (1)
|0.02
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Низамутдинов Эльдар
|9 (2)
|0.22
|2.
|Самодин Сергей
|4
|0.1
|3.
|Самойлов Дмитрий
|4
|0.1
|4.
|Маляров Никита
|4
|0.1
|5.
|Гонгапшев Альбек
|3
|0.07
|6.
|Носов Александр
|2
|0.05
|7.
|Голуб Никита
|2
|0.05
|8.
|Игнатович Павел
|1
|0.02
|9.
|Щадин Артём
|1
|0.02
|10.
|Козубаев Тамирлан
|1
|0.02
|11.
|Дорофеев Никита
|1
|0.02
|12.
|Тананеев Дмитрий
|1
|0.02
|13.
|Игнатенко Владислав
|1
|0.02
|14.
|Азявин Илья
|1
|0.02
|#
|Игрок
|1.
|Рязанцев Александр
|8
|1
|2.
|Магаль Руслан
|8
|1
|3.
|Шоркин Максим
|6
|2
|4.
|Самсонов Артём Владимирович
|9
|0
|5.
|Евдокимов Андрей
|8
|0
|6.
|Лебеденко Игорь
|7
|0
|7.
|Лях Андрей
|7
|0
|8.
|Адаев Владислав
|5
|1
|9.
|Калмыков Амур
|5
|1
|10.
|Нетфуллин Равиль
|6
|0
|11.
|Редькович Дмитрий
|4
|1
|12.
|Прошкин Егор
|5
|0
|13.
|Елисеев Александр
|4
|0
|14.
|Баланюк Денис
|3
|0
|15.
|Берковский Илья
|3
|0
|16.
|Шустиков Сергей
|2
|0
|17.
|Кертанов Константин
|2
|0
|18.
|Дворецков Филипп
|2
|0
|19.
|Прошляков Данила
|2
|0
|20.
|Кравчук Андрей
|2
|0
|21.
|Козлов Данила
|1
|0
|22.
|Корж Константин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бетюжнов Антон
|6
|2
|2.
|Зинков Вячеслав
|5
|2
|3.
|Покидышев Николай
|6
|1
|4.
|Евсеев Павел
|7
|0
|5.
|Кутин Денис
|7
|0
|6.
|Стешин Евгений
|7
|0
|7.
|Игнатович Павел
|5
|1
|8.
|Поляков Максим
|5
|1
|9.
|Низамутдинов Эльдар
|6
|0
|10.
|Самойлов Дмитрий
|5
|0
|11.
|Маляров Никита
|5
|0
|12.
|Самсонов Артём Сергеевич
|5
|0
|13.
|Козубаев Тамирлан
|5
|0
|14.
|Наседкин Евгений
|5
|0
|15.
|Носов Александр
|4
|0
|16.
|Тананеев Дмитрий
|4
|0
|17.
|Гонгапшев Альбек
|2
|1
|18.
|Дорофеев Никита
|3
|0
|19.
|Матюша Максим
|1
|1
|20.
|Самодин Сергей
|2
|0
|21.
|Щадин Артём
|2
|0
|22.
|Щербаков Константин
|2
|0
|23.
|Пухов Тимур
|2
|0
|24.
|Голуб Никита
|2
|0
|25.
|Азявин Илья
|2
|0
|26.
|Каретник Сергей
|1
|0
|27.
|Олейников Иван
|1
|0
|28.
|Мацхарашвили Никита
|1
|0
|29.
|Игнатенко Владислав
|1
|0
|30.
|Стрелов Евгений
|1
|0
|31.
|Масленников Игорь
|1
|0
|32.
|Кузнецов Павел
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торпедо Москва
|6.56% (4)
|16.39% (10)
|11.48% (7)
|19.67% (12)
|21.31% (13)
|24.59% (15)
|Шинник
|14.29% (5)
|22.86% (8)
|8.57% (3)
|17.14% (6)
|11.43% (4)
|25.71% (9)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|41
|31
|5
|5
|99 - 26
|98
|2.
|Оренбург
|Заявка
|41
|27
|10
|4
|75 - 31
|91
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|41
|27
|6
|8
|66 - 27
|87
|4.
|Алания
|Заявка
|41
|21
|11
|9
|72 - 39
|74
|5.
|Балтика
|Заявка
|41
|22
|7
|12
|49 - 34
|73
|6.
|Торпедо Москва
|Заявка
|41
|21
|9
|11
|65 - 40
|72
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|41
|20
|10
|11
|64 - 43
|70
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|41
|17
|12
|12
|52 - 45
|63
|9.
|Факел
|Заявка
|41
|16
|13
|12
|55 - 43
|61
|10.
|Енисей
|Заявка
|41
|18
|6
|17
|50 - 53
|60
|11.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|41
|17
|9
|15
|51 - 45
|60
|12.
|Волгарь
|Заявка
|41
|14
|12
|15
|47 - 44
|54
|13.
|Чайка
|Заявка
|41
|14
|11
|16
|43 - 53
|53
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|41
|12
|11
|18
|31 - 49
|47
|15.
|Спартак-2
|Заявка
|41
|13
|7
|21
|49 - 74
|46
|16.
|Акрон
|Заявка
|41
|10
|12
|19
|35 - 52
|42
|17.
|Краснодар-2
|Заявка
|41
|10
|12
|19
|45 - 68
|42
|18.
|Томь
|Заявка
|41
|10
|10
|21
|31 - 49
|40
|19.
|Динамо Брянск
|Заявка
|41
|11
|5
|25
|23 - 60
|38
|20.
|Иртыш Омск
|Заявка
|41
|8
|8
|25
|29 - 60
|32
|21.
|Чертаново
|Заявка
|41
|7
|6
|28
|32 - 76
|27
|22.
|Шинник
|Заявка
|41
|4
|10
|27
|38 - 90
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|21
|19
|1
|1
|66 - 8
|58
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|21
|15
|2
|4
|38 - 12
|47
|3.
|Оренбург
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|39 - 16
|44
|4.
|Нефтехимик
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|42 - 17
|42
|5.
|Алания
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|45 - 21
|42
|6.
|Торпедо Москва
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|33 - 15
|39
|7.
|Волгарь
|Заявка
|21
|10
|8
|3
|29 - 18
|38
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|22 - 13
|36
|9.
|Балтика
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|24 - 14
|35
|10.
|Факел
|Заявка
|21
|8
|10
|3
|26 - 13
|34
|11.
|Велес Москва
|Заявка
|20
|9
|7
|4
|32 - 23
|34
|12.
|Енисей
|Заявка
|20
|10
|1
|9
|31 - 26
|31
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|32 - 25
|30
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|13 - 21
|26
|15.
|Динамо Брянск
|Заявка
|21
|8
|1
|12
|15 - 27
|25
|16.
|Чайка
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|21 - 28
|24
|17.
|Акрон
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|19 - 23
|22
|18.
|Спартак-2
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|23 - 34
|20
|19.
|Томь
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|17 - 25
|19
|20.
|Иртыш Омск
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|12 - 32
|18
|21.
|Шинник
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|20 - 39
|13
|22.
|Чертаново
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|16 - 36
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|21
|14
|5
|2
|36 - 15
|47
|2.
|Крылья Советов
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|33 - 18
|40
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|28 - 15
|40
|4.
|Балтика
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|25 - 20
|38
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|32 - 25
|33
|6.
|Алания
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|27 - 18
|32
|7.
|Енисей
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|19 - 27
|29
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|20 - 22
|29
|9.
|Чайка
|Заявка
|21
|7
|8
|6
|22 - 25
|29
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|22 - 26
|28
|11.
|Факел
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|29 - 30
|27
|12.
|Спартак-2
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|26 - 40
|26
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|21
|7
|3
|11
|29 - 32
|24
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|18 - 28
|21
|15.
|Томь
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|14 - 24
|21
|16.
|Акрон
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|16 - 29
|20
|17.
|Волгарь
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|18 - 26
|16
|18.
|Чертаново
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|16 - 40
|15
|19.
|Иртыш Омск
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|17 - 28
|14
|20.
|Динамо Брянск
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|8 - 33
|13
|21.
|Краснодар-2
|Заявка
|21
|2
|6
|13
|13 - 43
|12
|22.
|Шинник
|Заявка
|20
|1
|6
|13
|18 - 51
|9
|#
|Игрок
|1.
|Крылья Советов
|Сергеев Иван
|40
|5
|0
|2.
|Волгарь
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|24
|3
|0
|3.
|Нефтехимик
|Уридия Мераби
|17
|0
|0
|4.
|Краснодар-2
|Сперцян Эдуард
|15
|5
|0
|5.
|Крылья Советов
|Голенков Егор
|13
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|СКА-Хабаровск
|Квеквескири Ираклий
|17
|2
|2.
|Балтика
|Кашчелан Младен
|19
|0
|3.
|Балтика
|Тишкин Максим
|15
|2
|4.
|Текстильщик
|Фомин Денис
|13
|2
|5.
|Томь
|Зуев Илья
|14
|1