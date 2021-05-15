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Россия: ФНЛ - Первый дивизион

2020-2021
Балтика
 
Позже
Крылья Советов

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аллеф де Андраде 7 (2) 0.17
2. Маркин Михаил 7 (3) 0.17
3. Альшин Ильнур 6 0.15
4. Казаев Ян 6 0.15
5. Юрганов Игорь 4 0.1
6. Маркович Мирослав 4 (1) 0.1
7. Дудиев Аслан 3 0.07
8. Кашчелан Младен 2 0.05
9. Гелоян Ишхан 2 0.05
10. Шаваев Алихан 1 0.02
11. Джамилов Султан 1 0.02
12. Кузьмин Максим 1 0.02
13. Плетнёв Дмитрий 1 0.02
14. Наилсон Фернандо 1 0.02
15. Мещанинов Артём 1 0.02
Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сергеев Иван 40 (5) 0.98
2. Голенков Егор 13 0.32
3. Зиньковский Антон 10 (2) 0.24
4. Сарвели Владислав 5 0.12
5. Солдатенков Александр 4 0.1
6. Ежов Роман 4 0.1
7. Горшков Юрий 3 0.07
8. Гацкан Александр 2 0.05
9. Гынсарь Раду 2 0.05
10. Полуяхтов Владимир 2 0.05
11. Чернов Никита 2 0.05
12. Цыпченко Дмитрий 2 0.05
13. Корниленко Сергей 1 0.02
14. Кабутов Дмитрий 1 0.02
15. Ефремов Дмитрий 1 0.02
16. Витюгов Максим 1 0.02

Карточки

Балтика
# Игрок      
1. Кашчелан Младен 19 0
2. Тишкин Максим 15 2
3. Мещанинов Артём 11 1
4. Альшин Ильнур 10 0
5. Макарчук Артём 9 0
6. Казаев Ян 7 1
7. Шаваев Алихан 8 0
8. Маклаков Иван 5 1
9. Дудиев Аслан 4 1
10. Маркович Мирослав 4 0
11. Маркин Михаил 4 0
12. Юрганов Игорь 4 0
13. Валенсия Хуан 2 1
14. Чочиев Алан 3 0
15. Гелоян Ишхан 3 0
16. Кузьмин Максим 3 0
17. Латышонок Евгений 3 0
18. Аллеф де Андраде 3 0
19. Джамилов Султан 2 0
20. Ковалёв Константин 2 0
21. Плопа Максим 1 0
22. Демьянов Виктор 1 0
23. Наилсон Фернандо 1 0
24. Мусаев Тамерлан 1 0
25. Лазарев Владислав 1 0
Крылья Советов
# Игрок      
1. Гацкан Александр 10 1
2. Божин Сергей 9 1
3. Чернов Никита 7 1
4. Голенков Егор 6 0
5. Витюгов Максим 4 1
6. Сарвели Владислав 5 0
7. Ежов Роман 5 0
8. Комбаров Дмитрий 4 0
9. Кабутов Дмитрий 4 0
10. Якуба Денис 4 0
11. Цыпченко Дмитрий 4 0
12. Карпов Максим 2 1
13. Солдатенков Александр 2 1
14. Полуяхтов Владимир 3 0
15. Зеффан Мехди 2 0
16. Зиньковский Антон 2 0
17. Сергеев Иван 2 0
18. Смирнов Данила 2 0
19. Хади Сафаа 2 0
20. Фролов Евгений 1 0
21. Гынсарь Раду 1 0
22. Ефремов Дмитрий 1 0
23. Ломаев Иван 1 0
24. Горшков Юрий 1 0
25. Пруцев Данил 1 0
26. Шерстнёв Степан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Балтика 17.02% (8) 12.77% (6) 21.28% (10) 14.89% (7) 12.77% (6) 21.28% (10)
 Крылья Советов 13.98% (13) 9.68% (9) 19.35% (18) 16.13% (15) 15.05% (14) 25.81% (24)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Балтика 3:1 Текстильщик Балтика 2:0 Алания Нефтехимик 2:1 Балтика Балтика 2:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:1 Балтика
Балтика 0:1 Томь Чертаново 1:2 Балтика Балтика 1:2 Нижний Новгород Енисей 1:2 Балтика Балтика 1:2 Оренбург Чайка 0:1 Балтика Балтика 1:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 0:1 Балтика Балтика 1:0 Спартак-2 Балтика 2:0 Краснодар-2 Акрон 0:2 Балтика Балтика 0:0 Торпедо Москва Шинник 1:3 Балтика Балтика 0:0 Факел Волгарь 0:0 Балтика
Последние 20 матчей: +18 =1 -1
Локомотив Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 6:0 Краснодар-2 Спартак-2 0:2 Крылья Советов Акрон 1:2 Крылья Советов Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва
Шинник 2:2 Крылья Советов Ахмат 0:0 Крылья Советов Крылья Советов 5:1 Факел Волгарь 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Динамо Москва Крылья Советов 4:0 Текстильщик Алания 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:2 Крылья Советов Крылья Советов 3:1 Иртыш Омск Томь 1:3 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Чертаново Нижний Новгород 0:1 Крылья Советов Химки 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Сочи
Последние игры между собой
Балтика: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Крылья Советов: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Крылья Советов 0:0 Балтика Балтика 1:0 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Балтика Балтика 0:2 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Балтика
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 41 31 5 5 99 - 26 98
2. Оренбург Заявка 41 27 10 4 75 - 31 91
3. Нижний Новгород Заявка 41 27 6 8 66 - 27 87
4. Алания Заявка 41 21 11 9 72 - 39 74
5. Балтика Заявка 41 22 7 12 49 - 34 73
6. Торпедо Москва Заявка 41 21 9 11 65 - 40 72
7. Нефтехимик Заявка 41 20 10 11 64 - 43 70
8. Велес Москва Заявка 41 17 12 12 52 - 45 63
9. Факел Заявка 41 16 13 12 55 - 43 61
10. Енисей Заявка 41 18 6 17 50 - 53 60
11. СКА-Хабаровск Заявка 41 17 9 15 51 - 45 60
12. Волгарь Заявка 41 14 12 15 47 - 44 54
13. Чайка Заявка 41 14 11 16 43 - 53 53
14. Текстильщик Заявка 41 12 11 18 31 - 49 47
15. Спартак-2 Заявка 41 13 7 21 49 - 74 46
16. Акрон Заявка 41 10 12 19 35 - 52 42
17. Краснодар-2 Заявка 41 10 12 19 45 - 68 42
18. Томь Заявка 41 10 10 21 31 - 49 40
19. Динамо Брянск Заявка 41 11 5 25 23 - 60 38
20. Иртыш Омск Заявка 41 8 8 25 29 - 60 32
21. Чертаново Заявка 41 7 6 28 32 - 76 27
22. Шинник Заявка 41 4 10 27 38 - 90 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 21 19 1 1 66 - 8 58
2. Нижний Новгород Заявка 21 15 2 4 38 - 12 47
3. Оренбург Заявка 20 13 5 2 39 - 16 44
4. Нефтехимик Заявка 21 12 6 3 42 - 17 42
5. Алания Заявка 21 12 6 3 45 - 21 42
6. Торпедо Москва Заявка 20 12 3 5 33 - 15 39
7. Волгарь Заявка 21 10 8 3 29 - 18 38
8. СКА-Хабаровск Заявка 20 10 6 4 22 - 13 36
9. Балтика Заявка 20 11 2 7 24 - 14 35
10. Факел Заявка 21 8 10 3 26 - 13 34
11. Велес Москва Заявка 20 9 7 4 32 - 23 34
12. Енисей Заявка 20 10 1 9 31 - 26 31
13. Краснодар-2 Заявка 20 8 6 6 32 - 25 30
14. Текстильщик Заявка 21 6 8 7 13 - 21 26
15. Динамо Брянск Заявка 21 8 1 12 15 - 27 25
16. Чайка Заявка 20 7 3 10 21 - 28 24
17. Акрон Заявка 20 5 7 8 19 - 23 22
18. Спартак-2 Заявка 20 5 5 10 23 - 34 20
19. Томь Заявка 20 5 4 11 17 - 25 19
20. Иртыш Омск Заявка 21 5 3 13 12 - 32 18
21. Шинник Заявка 21 3 4 14 20 - 39 13
22. Чертаново Заявка 21 3 3 15 16 - 36 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 21 14 5 2 36 - 15 47
2. Крылья Советов Заявка 20 12 4 4 33 - 18 40
3. Нижний Новгород Заявка 20 12 4 4 28 - 15 40
4. Балтика Заявка 21 11 5 5 25 - 20 38
5. Торпедо Москва Заявка 21 9 6 6 32 - 25 33
6. Алания Заявка 20 9 5 6 27 - 18 32
7. Енисей Заявка 21 8 5 8 19 - 27 29
8. Велес Москва Заявка 21 8 5 8 20 - 22 29
9. Чайка Заявка 21 7 8 6 22 - 25 29
10. Нефтехимик Заявка 20 8 4 8 22 - 26 28
11. Факел Заявка 20 8 3 9 29 - 30 27
12. Спартак-2 Заявка 21 8 2 11 26 - 40 26
13. СКА-Хабаровск Заявка 21 7 3 11 29 - 32 24
14. Текстильщик Заявка 20 6 3 11 18 - 28 21
15. Томь Заявка 21 5 6 10 14 - 24 21
16. Акрон Заявка 21 5 5 11 16 - 29 20
17. Волгарь Заявка 20 4 4 12 18 - 26 16
18. Чертаново Заявка 20 4 3 13 16 - 40 15
19. Иртыш Омск Заявка 20 3 5 12 17 - 28 14
20. Динамо Брянск Заявка 20 3 4 13 8 - 33 13
21. Краснодар-2 Заявка 21 2 6 13 13 - 43 12
22. Шинник Заявка 20 1 6 13 18 - 51 9
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Крылья Советов Сергеев Иван 40 5 0
2. Волгарь Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 24 3 0
3. Нефтехимик Уридия Мераби 17 0 0
4. Краснодар-2 Сперцян Эдуард 15 5 0
5. Крылья Советов Голенков Егор 13 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. СКА-Хабаровск Квеквескири Ираклий 17 2
2. Балтика Кашчелан Младен 19 0
3. Балтика Тишкин Максим 15 2
4. Текстильщик Фомин Денис 13 2
5. Томь Зуев Илья 14 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Балтика - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 мая 2021, осталось 2 часа 58 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 129
Балтика 38% (49)
X 18.6% (24)
Крылья Советов 43.4% (56)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Балтика
Ничья
Крылья Советов
2.20
3.31
3.32
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Балтика - Крылья Советов онлайн

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Прогнозы на матч Балтика - Крылья Советов

Исход игры
Балтика
38.3% (49)
Ничья
18% (23)
Крылья Советов
43.8% (56)
Тотал 2.5
Больше
55.56% (70)
Меньше
44.44% (56)
Обе команды забьют
Да
72.22% (91)
Нет
27.78% (35)
Популярный счёт
1:2 Крылья Советов
28.9% (37)
2:1 Балтика
18% (23)
1:1 Ничья
17.2% (22)
1:0 Балтика
15.6% (20)
1:3 Крылья Советов
5.5% (7)
0:1 Крылья Советов
5.5% (7)
0:2 Крылья Советов
3.1% (4)
2:0 Балтика
2.3% (3)
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Фрайбург Бавария 1.95 Ювентус Интер Милан 2.24 Челси Лестер 1.91 Опелка Райлли Надаль Рафаэль 1.55
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