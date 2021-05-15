СКА-Хабаровск

|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Базелюк Константин
|12 (4)
|0.29
|2.
|Барков Дмитрий
|11 (1)
|0.27
|3.
|Квеквескири Ираклий
|4
|0.1
|4.
|Гаджимурадов Рамазан
|4
|0.1
|5.
|Мартусевич Максим
|4 (2)
|0.1
|6.
|Брагин Владислав
|2
|0.05
|7.
|Мануйлов Роман
|2
|0.05
|8.
|Большаков Кирилл
|2
|0.05
|9.
|Камилов Владислав
|2 (1)
|0.05
|10.
|Малеев Артемий
|1
|0.02
|11.
|Булия Эдуард
|1
|0.02
|12.
|Безлихотнов Никита
|1
|0.02
|13.
|Батютин Андрей
|1
|0.02
|14.
|Иллой-Айет Владис-Эммерсон
|1
|0.02
|15.
|Иванков Даниил
|1
|0.02
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гурциев Батраз
|13 (1)
|0.32
|2.
|Магомедов Бутта
|9 (1)
|0.22
|3.
|Машуков Ислам
|8
|0.2
|4.
|Хадарцев Батраз
|8 (3)
|0.2
|5.
|Хабалов Алан
|6 (1)
|0.15
|6.
|Шавлохов Давид
|4
|0.1
|7.
|Кобесов Давид
|4 (2)
|0.1
|8.
|Качмазов Сослан
|3
|0.07
|9.
|Хосонов Хетаг
|3
|0.07
|10.
|Кочиев Хетаг
|3
|0.07
|11.
|Малоян Артур
|2
|0.05
|12.
|Бутаев Аллон
|2
|0.05
|13.
|Хубулов Владимир
|2 (2)
|0.05
|14.
|Гиоргобиани Николай
|1
|0.02
|15.
|Хугаев Алан
|1
|0.02
|#
|Игрок
|1.
|Квеквескири Ираклий
|17
|2
|2.
|Барков Дмитрий
|12
|0
|3.
|Суслов Кирилл
|9
|1
|4.
|Мануйлов Роман
|9
|0
|5.
|Большаков Кирилл
|7
|1
|6.
|Малеев Артемий
|8
|0
|7.
|Грачёв Глеб
|8
|0
|8.
|Мартусевич Максим
|6
|1
|9.
|Иллой-Айет Владис-Эммерсон
|4
|2
|10.
|Труфанов Григорий
|5
|0
|11.
|Колесниченко Кирилл
|5
|0
|12.
|Булия Эдуард
|4
|0
|13.
|Батютин Андрей
|4
|0
|14.
|Базелюк Константин
|3
|0
|15.
|Безлихотнов Никита
|3
|0
|16.
|Назаров Евгений Николаевич
|3
|0
|17.
|Гаджимурадов Рамазан
|3
|0
|18.
|Никифоров Владислав
|2
|0
|19.
|Обухов Игорь
|2
|0
|20.
|Камилов Владислав
|2
|0
|21.
|Брагин Владислав
|2
|0
|22.
|Эльмурзаев Магомед
|2
|0
|23.
|Першин Юрий
|1
|0
|24.
|Матвийчук Семён
|1
|0
|25.
|Сугробов Владимир
|1
|0
|26.
|Кенесов Арман
|1
|0
|27.
|Илик Василий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Засеев Азамат
|8
|2
|2.
|Шавлохов Давид
|8
|1
|3.
|Качмазов Сослан
|9
|0
|4.
|Машуков Ислам
|9
|0
|5.
|Хабалов Алан
|8
|0
|6.
|Кочиев Хетаг
|8
|0
|7.
|Багаев Алан
|5
|1
|8.
|Гурциев Батраз
|6
|0
|9.
|Хосонов Хетаг
|6
|0
|10.
|Магомедов Бутта
|5
|0
|11.
|Хугаев Алан
|5
|0
|12.
|Бутаев Аллон
|5
|0
|13.
|Хадарцев Батраз
|3
|1
|14.
|Кобесов Дмитрий
|3
|1
|15.
|Хубулов Владимир
|4
|0
|16.
|Гиоргобиани Николай
|2
|1
|17.
|Дзахов Давид
|3
|0
|18.
|Суанов Руслан
|3
|0
|19.
|Кобесов Давид
|3
|0
|20.
|Зураев Эльбрус
|1
|1
|21.
|Кокоев Батрадз
|2
|0
|22.
|Солдатенко Ростислав
|2
|0
|23.
|Малоян Артур
|1
|0
|24.
|Крамаренко Сергей
|1
|0
|25.
|Цараев Алан
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|СКА-Хабаровск
|16.33% (8)
|20.41% (10)
|12.24% (6)
|20.41% (10)
|14.29% (7)
|16.33% (8)
|Алания
|7.25% (5)
|17.39% (12)
|15.94% (11)
|14.49% (10)
|18.84% (13)
|26.09% (18)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|41
|31
|5
|5
|99 - 26
|98
|2.
|Оренбург
|Заявка
|41
|27
|10
|4
|75 - 31
|91
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|41
|27
|6
|8
|66 - 27
|87
|4.
|Алания
|Заявка
|41
|21
|11
|9
|72 - 39
|74
|5.
|Балтика
|Заявка
|41
|22
|7
|12
|49 - 34
|73
|6.
|Торпедо Москва
|Заявка
|41
|21
|9
|11
|65 - 40
|72
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|41
|20
|10
|11
|64 - 43
|70
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|41
|17
|12
|12
|52 - 45
|63
|9.
|Факел
|Заявка
|41
|16
|13
|12
|55 - 43
|61
|10.
|Енисей
|Заявка
|41
|18
|6
|17
|50 - 53
|60
|11.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|41
|17
|9
|15
|51 - 45
|60
|12.
|Волгарь
|Заявка
|41
|14
|12
|15
|47 - 44
|54
|13.
|Чайка
|Заявка
|41
|14
|11
|16
|43 - 53
|53
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|41
|12
|11
|18
|31 - 49
|47
|15.
|Спартак-2
|Заявка
|41
|13
|7
|21
|49 - 74
|46
|16.
|Акрон
|Заявка
|41
|10
|12
|19
|35 - 52
|42
|17.
|Краснодар-2
|Заявка
|41
|10
|12
|19
|45 - 68
|42
|18.
|Томь
|Заявка
|41
|10
|10
|21
|31 - 49
|40
|19.
|Динамо Брянск
|Заявка
|41
|11
|5
|25
|23 - 60
|38
|20.
|Иртыш Омск
|Заявка
|41
|8
|8
|25
|29 - 60
|32
|21.
|Чертаново
|Заявка
|41
|7
|6
|28
|32 - 76
|27
|22.
|Шинник
|Заявка
|41
|4
|10
|27
|38 - 90
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|21
|19
|1
|1
|66 - 8
|58
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|21
|15
|2
|4
|38 - 12
|47
|3.
|Оренбург
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|39 - 16
|44
|4.
|Нефтехимик
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|42 - 17
|42
|5.
|Алания
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|45 - 21
|42
|6.
|Торпедо Москва
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|33 - 15
|39
|7.
|Волгарь
|Заявка
|21
|10
|8
|3
|29 - 18
|38
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|22 - 13
|36
|9.
|Балтика
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|24 - 14
|35
|10.
|Факел
|Заявка
|21
|8
|10
|3
|26 - 13
|34
|11.
|Велес Москва
|Заявка
|20
|9
|7
|4
|32 - 23
|34
|12.
|Енисей
|Заявка
|20
|10
|1
|9
|31 - 26
|31
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|32 - 25
|30
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|13 - 21
|26
|15.
|Динамо Брянск
|Заявка
|21
|8
|1
|12
|15 - 27
|25
|16.
|Чайка
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|21 - 28
|24
|17.
|Акрон
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|19 - 23
|22
|18.
|Спартак-2
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|23 - 34
|20
|19.
|Томь
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|17 - 25
|19
|20.
|Иртыш Омск
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|12 - 32
|18
|21.
|Шинник
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|20 - 39
|13
|22.
|Чертаново
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|16 - 36
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|21
|14
|5
|2
|36 - 15
|47
|2.
|Крылья Советов
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|33 - 18
|40
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|28 - 15
|40
|4.
|Балтика
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|25 - 20
|38
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|32 - 25
|33
|6.
|Алания
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|27 - 18
|32
|7.
|Енисей
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|19 - 27
|29
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|20 - 22
|29
|9.
|Чайка
|Заявка
|21
|7
|8
|6
|22 - 25
|29
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|22 - 26
|28
|11.
|Факел
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|29 - 30
|27
|12.
|Спартак-2
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|26 - 40
|26
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|21
|7
|3
|11
|29 - 32
|24
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|18 - 28
|21
|15.
|Томь
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|14 - 24
|21
|16.
|Акрон
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|16 - 29
|20
|17.
|Волгарь
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|18 - 26
|16
|18.
|Чертаново
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|16 - 40
|15
|19.
|Иртыш Омск
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|17 - 28
|14
|20.
|Динамо Брянск
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|8 - 33
|13
|21.
|Краснодар-2
|Заявка
|21
|2
|6
|13
|13 - 43
|12
|22.
|Шинник
|Заявка
|20
|1
|6
|13
|18 - 51
|9
|#
|Игрок
|1.
|Крылья Советов
|Сергеев Иван
|40
|5
|0
|2.
|Волгарь
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|24
|3
|0
|3.
|Нефтехимик
|Уридия Мераби
|17
|0
|0
|4.
|Краснодар-2
|Сперцян Эдуард
|15
|5
|0
|5.
|Крылья Советов
|Голенков Егор
|13
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|СКА-Хабаровск
|Квеквескири Ираклий
|17
|2
|2.
|Балтика
|Кашчелан Младен
|19
|0
|3.
|Балтика
|Тишкин Максим
|15
|2
|4.
|Текстильщик
|Фомин Денис
|13
|2
|5.
|Томь
|Зуев Илья
|14
|1