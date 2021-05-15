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Россия: ФНЛ - Первый дивизион

2020-2021
СКА-Хабаровск
 
Позже
Алания

Бомбардиры внутри турнира

СКА-Хабаровск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Базелюк Константин 12 (4) 0.29
2. Барков Дмитрий 11 (1) 0.27
3. Квеквескири Ираклий 4 0.1
4. Гаджимурадов Рамазан 4 0.1
5. Мартусевич Максим 4 (2) 0.1
6. Брагин Владислав 2 0.05
7. Мануйлов Роман 2 0.05
8. Большаков Кирилл 2 0.05
9. Камилов Владислав 2 (1) 0.05
10. Малеев Артемий 1 0.02
11. Булия Эдуард 1 0.02
12. Безлихотнов Никита 1 0.02
13. Батютин Андрей 1 0.02
14. Иллой-Айет Владис-Эммерсон 1 0.02
15. Иванков Даниил 1 0.02
Алания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гурциев Батраз 13 (1) 0.32
2. Магомедов Бутта 9 (1) 0.22
3. Машуков Ислам 8 0.2
4. Хадарцев Батраз 8 (3) 0.2
5. Хабалов Алан 6 (1) 0.15
6. Шавлохов Давид 4 0.1
7. Кобесов Давид 4 (2) 0.1
8. Качмазов Сослан 3 0.07
9. Хосонов Хетаг 3 0.07
10. Кочиев Хетаг 3 0.07
11. Малоян Артур 2 0.05
12. Бутаев Аллон 2 0.05
13. Хубулов Владимир 2 (2) 0.05
14. Гиоргобиани Николай 1 0.02
15. Хугаев Алан 1 0.02

Карточки

СКА-Хабаровск
# Игрок      
1. Квеквескири Ираклий 17 2
2. Барков Дмитрий 12 0
3. Суслов Кирилл 9 1
4. Мануйлов Роман 9 0
5. Большаков Кирилл 7 1
6. Малеев Артемий 8 0
7. Грачёв Глеб 8 0
8. Мартусевич Максим 6 1
9. Иллой-Айет Владис-Эммерсон 4 2
10. Труфанов Григорий 5 0
11. Колесниченко Кирилл 5 0
12. Булия Эдуард 4 0
13. Батютин Андрей 4 0
14. Базелюк Константин 3 0
15. Безлихотнов Никита 3 0
16. Назаров Евгений Николаевич 3 0
17. Гаджимурадов Рамазан 3 0
18. Никифоров Владислав 2 0
19. Обухов Игорь 2 0
20. Камилов Владислав 2 0
21. Брагин Владислав 2 0
22. Эльмурзаев Магомед 2 0
23. Першин Юрий 1 0
24. Матвийчук Семён 1 0
25. Сугробов Владимир 1 0
26. Кенесов Арман 1 0
27. Илик Василий 1 0
Алания
# Игрок      
1. Засеев Азамат 8 2
2. Шавлохов Давид 8 1
3. Качмазов Сослан 9 0
4. Машуков Ислам 9 0
5. Хабалов Алан 8 0
6. Кочиев Хетаг 8 0
7. Багаев Алан 5 1
8. Гурциев Батраз 6 0
9. Хосонов Хетаг 6 0
10. Магомедов Бутта 5 0
11. Хугаев Алан 5 0
12. Бутаев Аллон 5 0
13. Хадарцев Батраз 3 1
14. Кобесов Дмитрий 3 1
15. Хубулов Владимир 4 0
16. Гиоргобиани Николай 2 1
17. Дзахов Давид 3 0
18. Суанов Руслан 3 0
19. Кобесов Давид 3 0
20. Зураев Эльбрус 1 1
21. Кокоев Батрадз 2 0
22. Солдатенко Ростислав 2 0
23. Малоян Артур 1 0
24. Крамаренко Сергей 1 0
25. Цараев Алан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 СКА-Хабаровск 16.33% (8) 20.41% (10) 12.24% (6) 20.41% (10) 14.29% (7) 16.33% (8)
 Алания 7.25% (5) 17.39% (12) 15.94% (11) 14.49% (10) 18.84% (13) 26.09% (18)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Нефтехимик 3:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 1:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:1 Томь Чертаново 0:4 СКА-Хабаровск
СКА-Хабаровск 0:1 Нижний Новгород Енисей 2:0 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:0 Оренбург Чайка 2:1 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 3:0 Спартак-2 СКА-Хабаровск 1:1 Велес Москва Балтика 1:0 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 0:0 Краснодар-2 Акрон 1:1 СКА-Хабаровск Торпедо Москва 0:0 СКА-Хабаровск ЦСКА Москва 2:0 СКА-Хабаровск Шинник 2:3 СКА-Хабаровск Факел 3:0 СКА-Хабаровск Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 0:1 Крылья Советов
Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Алания 0:0 Велес Москва Балтика 2:0 Алания Алания 3:1 Краснодар-2 Акрон 1:2 Алания Алания 1:1 Торпедо Москва
Шинник 0:1 Алания Алания 2:0 Факел Волгарь 1:0 Алания Алания 0:1 Крылья Советов Текстильщик 0:2 Алания Спартак-2 3:3 Алания Алания 1:1 Нефтехимик Динамо Брянск 0:2 Алания Алания 1:0 Иртыш Омск Алания 2:3 Томь Алания 3:1 Чертаново Алания 0:0 Нижний Новгород Алания 3:0 Енисей Алания 2:1 Оренбург Алания 1:1 Чайка
Последние игры между собой
СКА-Хабаровск: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Алания: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Алания 2:4 СКА-Хабаровск Алания 0:3 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 0:1 Алания Алания 3:1 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:1 Алания
СКА-Хабаровск 0:0 Алания Алания 2:1 СКА-Хабаровск Алания 1:1 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 3:2 Алания
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 41 31 5 5 99 - 26 98
2. Оренбург Заявка 41 27 10 4 75 - 31 91
3. Нижний Новгород Заявка 41 27 6 8 66 - 27 87
4. Алания Заявка 41 21 11 9 72 - 39 74
5. Балтика Заявка 41 22 7 12 49 - 34 73
6. Торпедо Москва Заявка 41 21 9 11 65 - 40 72
7. Нефтехимик Заявка 41 20 10 11 64 - 43 70
8. Велес Москва Заявка 41 17 12 12 52 - 45 63
9. Факел Заявка 41 16 13 12 55 - 43 61
10. Енисей Заявка 41 18 6 17 50 - 53 60
11. СКА-Хабаровск Заявка 41 17 9 15 51 - 45 60
12. Волгарь Заявка 41 14 12 15 47 - 44 54
13. Чайка Заявка 41 14 11 16 43 - 53 53
14. Текстильщик Заявка 41 12 11 18 31 - 49 47
15. Спартак-2 Заявка 41 13 7 21 49 - 74 46
16. Акрон Заявка 41 10 12 19 35 - 52 42
17. Краснодар-2 Заявка 41 10 12 19 45 - 68 42
18. Томь Заявка 41 10 10 21 31 - 49 40
19. Динамо Брянск Заявка 41 11 5 25 23 - 60 38
20. Иртыш Омск Заявка 41 8 8 25 29 - 60 32
21. Чертаново Заявка 41 7 6 28 32 - 76 27
22. Шинник Заявка 41 4 10 27 38 - 90 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 21 19 1 1 66 - 8 58
2. Нижний Новгород Заявка 21 15 2 4 38 - 12 47
3. Оренбург Заявка 20 13 5 2 39 - 16 44
4. Нефтехимик Заявка 21 12 6 3 42 - 17 42
5. Алания Заявка 21 12 6 3 45 - 21 42
6. Торпедо Москва Заявка 20 12 3 5 33 - 15 39
7. Волгарь Заявка 21 10 8 3 29 - 18 38
8. СКА-Хабаровск Заявка 20 10 6 4 22 - 13 36
9. Балтика Заявка 20 11 2 7 24 - 14 35
10. Факел Заявка 21 8 10 3 26 - 13 34
11. Велес Москва Заявка 20 9 7 4 32 - 23 34
12. Енисей Заявка 20 10 1 9 31 - 26 31
13. Краснодар-2 Заявка 20 8 6 6 32 - 25 30
14. Текстильщик Заявка 21 6 8 7 13 - 21 26
15. Динамо Брянск Заявка 21 8 1 12 15 - 27 25
16. Чайка Заявка 20 7 3 10 21 - 28 24
17. Акрон Заявка 20 5 7 8 19 - 23 22
18. Спартак-2 Заявка 20 5 5 10 23 - 34 20
19. Томь Заявка 20 5 4 11 17 - 25 19
20. Иртыш Омск Заявка 21 5 3 13 12 - 32 18
21. Шинник Заявка 21 3 4 14 20 - 39 13
22. Чертаново Заявка 21 3 3 15 16 - 36 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 21 14 5 2 36 - 15 47
2. Крылья Советов Заявка 20 12 4 4 33 - 18 40
3. Нижний Новгород Заявка 20 12 4 4 28 - 15 40
4. Балтика Заявка 21 11 5 5 25 - 20 38
5. Торпедо Москва Заявка 21 9 6 6 32 - 25 33
6. Алания Заявка 20 9 5 6 27 - 18 32
7. Енисей Заявка 21 8 5 8 19 - 27 29
8. Велес Москва Заявка 21 8 5 8 20 - 22 29
9. Чайка Заявка 21 7 8 6 22 - 25 29
10. Нефтехимик Заявка 20 8 4 8 22 - 26 28
11. Факел Заявка 20 8 3 9 29 - 30 27
12. Спартак-2 Заявка 21 8 2 11 26 - 40 26
13. СКА-Хабаровск Заявка 21 7 3 11 29 - 32 24
14. Текстильщик Заявка 20 6 3 11 18 - 28 21
15. Томь Заявка 21 5 6 10 14 - 24 21
16. Акрон Заявка 21 5 5 11 16 - 29 20
17. Волгарь Заявка 20 4 4 12 18 - 26 16
18. Чертаново Заявка 20 4 3 13 16 - 40 15
19. Иртыш Омск Заявка 20 3 5 12 17 - 28 14
20. Динамо Брянск Заявка 20 3 4 13 8 - 33 13
21. Краснодар-2 Заявка 21 2 6 13 13 - 43 12
22. Шинник Заявка 20 1 6 13 18 - 51 9
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Крылья Советов Сергеев Иван 40 5 0
2. Волгарь Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 24 3 0
3. Нефтехимик Уридия Мераби 17 0 0
4. Краснодар-2 Сперцян Эдуард 15 5 0
5. Крылья Советов Голенков Егор 13 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. СКА-Хабаровск Квеквескири Ираклий 17 2
2. Балтика Кашчелан Младен 19 0
3. Балтика Тишкин Максим 15 2
4. Текстильщик Фомин Денис 13 2
5. Томь Зуев Илья 14 1
Весь список
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров:
    Главный судья: Ян Бобровский (Санкт-Петербург);
    Первый помощник: Андрей Образко (Ставрополь);
    Второй помощник: Максим Ковалев (Реутов);
    Инспектор: Олег Лонский (Смоленск);
    Делегат: Иван Егоров (Москва).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В матче заключительного 42-го тура ФНЛ сойдутся лицом к лицу игроки хабаровского СКА и владикавказской «Алании». Встреча состоится в Хабаровске. Для вас текстовую трансляцию игры проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча СКА-Хабаровск - Алания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 мая 2021, осталось 2 часа 58 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 123
СКА-Хабаровск 26% (32)
X 29.3% (36)
Алания 44.7% (55)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
СКА-Хабаровск
Ничья
Алания
4.39
3.46
1.94
Все Коэффициенты
Где смотреть матч СКА-Хабаровск - Алания онлайн

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Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Алания

Исход игры
СКА-Хабаровск
26.2% (32)
Ничья
29.5% (36)
Алания
44.3% (54)
Тотал 2.5
Больше
43.33% (52)
Меньше
56.67% (68)
Обе команды забьют
Да
71.67% (86)
Нет
28.33% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.9% (34)
1:2 Алания
22.1% (27)
0:1 Алания
17.2% (21)
2:1 СКА-Хабаровск
16.4% (20)
1:0 СКА-Хабаровск
5.7% (7)
0:2 Алания
3.3% (4)
2:2 Ничья
1.6% (2)
2:0 СКА-Хабаровск
1.6% (2)
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Фрайбург Бавария 1.95 Ювентус Интер Милан 2.24 Челси Лестер 1.91 Опелка Райлли Надаль Рафаэль 1.55
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