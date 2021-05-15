|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Делькин Артём
|7 (2)
|0.17
|2.
|Газданов Артур
|5
|0.12
|3.
|Гираев Карим
|4 (1)
|0.1
|4.
|Квеквескири Даур
|3
|0.07
|5.
|Герюгов Азнаур
|3
|0.07
|6.
|Чичерин Никита
|1
|0.02
|7.
|Жестоков Максим
|1
|0.02
|8.
|Чудин Иван
|1
|0.02
|9.
|Пьянченко Василий
|1
|0.02
|10.
|Майрович Максим
|1
|0.02
|11.
|Садыков Булат
|1
|0.02
|12.
|Килин Антон
|1
|0.02
|13.
|Гогричиани Гоча
|1
|0.02
|14.
|Верхунов Никита
|1
|0.02
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Разборов Андрей
|12
|0.29
|2.
|Максимов Максим
|7
|0.17
|3.
|Дмитриев Олег
|7 (4)
|0.17
|4.
|Акбашев Роман
|6 (2)
|0.15
|5.
|Пейчинович Неманья
|4 (1)
|0.1
|6.
|Брызгалов Сергей
|3
|0.07
|7.
|Никитин Андрей Владимирович
|3
|0.07
|8.
|Мазуров Илья
|3
|0.07
|9.
|Зайцев Николай
|2
|0.05
|10.
|Замалиев Наиль
|1
|0.02
|11.
|Дашаев Аслан
|1
|0.02
|12.
|Яковлев Павел
|1
|0.02
|13.
|Смирнов Михаил
|1
|0.02
|14.
|Земсков Михаил
|1
|0.02
|15.
|Соловьёв Алексей
|1
|0.02
|16.
|Петрусёв Михаил
|1
|0.02
|#
|Игрок
|1.
|Чудин Иван
|7
|1
|2.
|Садыков Булат
|5
|2
|3.
|Квеквескири Даур
|5
|2
|4.
|Киреев Андрей
|5
|1
|5.
|Чичерин Никита
|4
|1
|6.
|Друковский Владимир
|5
|0
|7.
|Газданов Артур
|5
|0
|8.
|Пьянченко Василий
|5
|0
|9.
|Киряков Сергей
|5
|0
|10.
|Иванников Николай
|3
|1
|11.
|Делькин Артём
|3
|1
|12.
|Майрович Максим
|3
|1
|13.
|Жестоков Максим
|4
|0
|14.
|Килин Антон
|4
|0
|15.
|Феррейра Херман
|4
|0
|16.
|Герюгов Азнаур
|4
|0
|17.
|Яцкий Евгений
|2
|1
|18.
|Литвин Дмитрий
|2
|1
|19.
|Морозов Константин
|3
|0
|20.
|Дудиков Евгений
|3
|0
|21.
|Потапов Андрей
|3
|0
|22.
|Елеев Максим
|3
|0
|23.
|Босов Александр
|3
|0
|24.
|Волков Сергей
|2
|0
|25.
|Баланович Сергей
|2
|0
|26.
|Гираев Карим
|2
|0
|27.
|Верхунов Никита
|2
|0
|28.
|Нихаев Всеволод
|2
|0
|29.
|Бидловский Давид
|0
|1
|30.
|Причиненко Станислав
|1
|0
|31.
|Малаховский Максим
|1
|0
|32.
|Титов Андрей
|1
|0
|33.
|Бойцов Ефим
|1
|0
|34.
|Эмини Сефер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Акбашев Роман
|12
|0
|2.
|Брызгалов Сергей
|8
|1
|3.
|Никитин Андрей Владимирович
|8
|1
|4.
|Мастерной Владислав
|7
|1
|5.
|Дмитриев Олег
|7
|0
|6.
|Почивалин Валерий
|5
|1
|7.
|Максимов Максим
|6
|0
|8.
|Замалиев Наиль
|5
|0
|9.
|Яковлев Павел
|5
|0
|10.
|Разборов Андрей
|5
|0
|11.
|Григорьев Максим
|3
|1
|12.
|Зайцев Николай
|4
|0
|13.
|Пейчинович Неманья
|4
|0
|14.
|Мазуров Илья
|4
|0
|15.
|Дашаев Аслан
|3
|0
|16.
|Коробов Дмитрий
|3
|0
|17.
|Саутин Александр
|2
|0
|18.
|Аппаев Хызыр
|2
|0
|19.
|Дроздов Никита
|2
|0
|20.
|Седов Максим
|2
|0
|21.
|Шепилов Денис
|2
|0
|22.
|Смирнов Михаил
|1
|0
|23.
|Земсков Михаил
|1
|0
|24.
|Соловьёв Алексей
|1
|0
|25.
|Петрусёв Михаил
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Акрон
|19.35% (6)
|3.23% (1)
|12.9% (4)
|9.68% (3)
|25.81% (8)
|29.03% (9)
|Факел
|9.26% (5)
|12.96% (7)
|25.93% (14)
|11.11% (6)
|18.52% (10)
|22.22% (12)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|41
|31
|5
|5
|99 - 26
|98
|2.
|Оренбург
|Заявка
|41
|27
|10
|4
|75 - 31
|91
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|41
|27
|6
|8
|66 - 27
|87
|4.
|Алания
|Заявка
|41
|21
|11
|9
|72 - 39
|74
|5.
|Балтика
|Заявка
|41
|22
|7
|12
|49 - 34
|73
|6.
|Торпедо Москва
|Заявка
|41
|21
|9
|11
|65 - 40
|72
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|41
|20
|10
|11
|64 - 43
|70
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|41
|17
|12
|12
|52 - 45
|63
|9.
|Факел
|Заявка
|41
|16
|13
|12
|55 - 43
|61
|10.
|Енисей
|Заявка
|41
|18
|6
|17
|50 - 53
|60
|11.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|41
|17
|9
|15
|51 - 45
|60
|12.
|Волгарь
|Заявка
|41
|14
|12
|15
|47 - 44
|54
|13.
|Чайка
|Заявка
|41
|14
|11
|16
|43 - 53
|53
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|41
|12
|11
|18
|31 - 49
|47
|15.
|Спартак-2
|Заявка
|41
|13
|7
|21
|49 - 74
|46
|16.
|Акрон
|Заявка
|41
|10
|12
|19
|35 - 52
|42
|17.
|Краснодар-2
|Заявка
|41
|10
|12
|19
|45 - 68
|42
|18.
|Томь
|Заявка
|41
|10
|10
|21
|31 - 49
|40
|19.
|Динамо Брянск
|Заявка
|41
|11
|5
|25
|23 - 60
|38
|20.
|Иртыш Омск
|Заявка
|41
|8
|8
|25
|29 - 60
|32
|21.
|Чертаново
|Заявка
|41
|7
|6
|28
|32 - 76
|27
|22.
|Шинник
|Заявка
|41
|4
|10
|27
|38 - 90
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|21
|19
|1
|1
|66 - 8
|58
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|21
|15
|2
|4
|38 - 12
|47
|3.
|Оренбург
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|39 - 16
|44
|4.
|Нефтехимик
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|42 - 17
|42
|5.
|Алания
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|45 - 21
|42
|6.
|Торпедо Москва
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|33 - 15
|39
|7.
|Волгарь
|Заявка
|21
|10
|8
|3
|29 - 18
|38
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|22 - 13
|36
|9.
|Балтика
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|24 - 14
|35
|10.
|Факел
|Заявка
|21
|8
|10
|3
|26 - 13
|34
|11.
|Велес Москва
|Заявка
|20
|9
|7
|4
|32 - 23
|34
|12.
|Енисей
|Заявка
|20
|10
|1
|9
|31 - 26
|31
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|32 - 25
|30
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|13 - 21
|26
|15.
|Динамо Брянск
|Заявка
|21
|8
|1
|12
|15 - 27
|25
|16.
|Чайка
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|21 - 28
|24
|17.
|Акрон
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|19 - 23
|22
|18.
|Спартак-2
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|23 - 34
|20
|19.
|Томь
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|17 - 25
|19
|20.
|Иртыш Омск
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|12 - 32
|18
|21.
|Шинник
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|20 - 39
|13
|22.
|Чертаново
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|16 - 36
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|21
|14
|5
|2
|36 - 15
|47
|2.
|Крылья Советов
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|33 - 18
|40
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|28 - 15
|40
|4.
|Балтика
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|25 - 20
|38
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|32 - 25
|33
|6.
|Алания
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|27 - 18
|32
|7.
|Енисей
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|19 - 27
|29
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|20 - 22
|29
|9.
|Чайка
|Заявка
|21
|7
|8
|6
|22 - 25
|29
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|22 - 26
|28
|11.
|Факел
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|29 - 30
|27
|12.
|Спартак-2
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|26 - 40
|26
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|21
|7
|3
|11
|29 - 32
|24
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|18 - 28
|21
|15.
|Томь
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|14 - 24
|21
|16.
|Акрон
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|16 - 29
|20
|17.
|Волгарь
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|18 - 26
|16
|18.
|Чертаново
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|16 - 40
|15
|19.
|Иртыш Омск
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|17 - 28
|14
|20.
|Динамо Брянск
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|8 - 33
|13
|21.
|Краснодар-2
|Заявка
|21
|2
|6
|13
|13 - 43
|12
|22.
|Шинник
|Заявка
|20
|1
|6
|13
|18 - 51
|9
|#
|Игрок
|1.
|Крылья Советов
|Сергеев Иван
|40
|5
|0
|2.
|Волгарь
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|24
|3
|0
|3.
|Нефтехимик
|Уридия Мераби
|17
|0
|0
|4.
|Краснодар-2
|Сперцян Эдуард
|15
|5
|0
|5.
|Крылья Советов
|Голенков Егор
|13
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|СКА-Хабаровск
|Квеквескири Ираклий
|17
|2
|2.
|Балтика
|Кашчелан Младен
|19
|0
|3.
|Балтика
|Тишкин Максим
|15
|2
|4.
|Текстильщик
|Фомин Денис
|13
|2
|5.
|Томь
|Зуев Илья
|14
|1