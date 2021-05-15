  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
  4. ФНЛ - Первый дивизион 2020-2021

Россия: ФНЛ - Первый дивизион

2020-2021
Акрон
 
Позже
Факел

Бомбардиры внутри турнира

Акрон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Делькин Артём 7 (2) 0.17
2. Газданов Артур 5 0.12
3. Гираев Карим 4 (1) 0.1
4. Квеквескири Даур 3 0.07
5. Герюгов Азнаур 3 0.07
6. Чичерин Никита 1 0.02
7. Жестоков Максим 1 0.02
8. Чудин Иван 1 0.02
9. Пьянченко Василий 1 0.02
10. Майрович Максим 1 0.02
11. Садыков Булат 1 0.02
12. Килин Антон 1 0.02
13. Гогричиани Гоча 1 0.02
14. Верхунов Никита 1 0.02
Факел
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Разборов Андрей 12 0.29
2. Максимов Максим 7 0.17
3. Дмитриев Олег 7 (4) 0.17
4. Акбашев Роман 6 (2) 0.15
5. Пейчинович Неманья 4 (1) 0.1
6. Брызгалов Сергей 3 0.07
7. Никитин Андрей Владимирович 3 0.07
8. Мазуров Илья 3 0.07
9. Зайцев Николай 2 0.05
10. Замалиев Наиль 1 0.02
11. Дашаев Аслан 1 0.02
12. Яковлев Павел 1 0.02
13. Смирнов Михаил 1 0.02
14. Земсков Михаил 1 0.02
15. Соловьёв Алексей 1 0.02
16. Петрусёв Михаил 1 0.02

Карточки

Акрон
# Игрок      
1. Чудин Иван 7 1
2. Садыков Булат 5 2
3. Квеквескири Даур 5 2
4. Киреев Андрей 5 1
5. Чичерин Никита 4 1
6. Друковский Владимир 5 0
7. Газданов Артур 5 0
8. Пьянченко Василий 5 0
9. Киряков Сергей 5 0
10. Иванников Николай 3 1
11. Делькин Артём 3 1
12. Майрович Максим 3 1
13. Жестоков Максим 4 0
14. Килин Антон 4 0
15. Феррейра Херман 4 0
16. Герюгов Азнаур 4 0
17. Яцкий Евгений 2 1
18. Литвин Дмитрий 2 1
19. Морозов Константин 3 0
20. Дудиков Евгений 3 0
21. Потапов Андрей 3 0
22. Елеев Максим 3 0
23. Босов Александр 3 0
24. Волков Сергей 2 0
25. Баланович Сергей 2 0
26. Гираев Карим 2 0
27. Верхунов Никита 2 0
28. Нихаев Всеволод 2 0
29. Бидловский Давид 0 1
30. Причиненко Станислав 1 0
31. Малаховский Максим 1 0
32. Титов Андрей 1 0
33. Бойцов Ефим 1 0
34. Эмини Сефер 1 0
Факел
# Игрок      
1. Акбашев Роман 12 0
2. Брызгалов Сергей 8 1
3. Никитин Андрей Владимирович 8 1
4. Мастерной Владислав 7 1
5. Дмитриев Олег 7 0
6. Почивалин Валерий 5 1
7. Максимов Максим 6 0
8. Замалиев Наиль 5 0
9. Яковлев Павел 5 0
10. Разборов Андрей 5 0
11. Григорьев Максим 3 1
12. Зайцев Николай 4 0
13. Пейчинович Неманья 4 0
14. Мазуров Илья 4 0
15. Дашаев Аслан 3 0
16. Коробов Дмитрий 3 0
17. Саутин Александр 2 0
18. Аппаев Хызыр 2 0
19. Дроздов Никита 2 0
20. Седов Максим 2 0
21. Шепилов Денис 2 0
22. Смирнов Михаил 1 0
23. Земсков Михаил 1 0
24. Соловьёв Алексей 1 0
25. Петрусёв Михаил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Акрон 19.35% (6) 3.23% (1) 12.9% (4) 9.68% (3) 25.81% (8) 29.03% (9)
 Факел 9.26% (5) 12.96% (7) 25.93% (14) 11.11% (6) 18.52% (10) 22.22% (12)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +4 =10 -6
Волгарь 1:1 Акрон Акрон 1:2 Крылья Советов Текстильщик 0:2 Акрон Акрон 1:2 Алания Нефтехимик 3:2 Акрон
Акрон 1:1 Динамо Брянск Акрон 1:1 Иртыш Омск Акрон 0:0 Томь Чертаново 0:1 Акрон Акрон 0:0 Нижний Новгород Енисей 0:1 Акрон Акрон 1:1 Оренбург Чайка 0:1 Акрон Акрон 1:1 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:1 Акрон Урал 1:0 Акрон Акрон 0:2 Балтика Краснодар-2 1:1 Акрон Акрон 0:0 Спартак-2 Акрон 0:1 Торпедо Москва
Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Факел 0:0 Торпедо Москва Шинник 0:2 Факел Спартак-2 3:5 Факел Факел 1:1 Волгарь Крылья Советов 5:1 Факел
Факел 1:0 Текстильщик Алания 2:0 Факел Факел 1:1 Нефтехимик Динамо Брянск 0:2 Факел Факел 3:1 Иртыш Омск Томь 0:3 Факел Факел 4:1 Чертаново Нижний Новгород 1:2 Факел Енисей 1:3 Факел Оренбург 1:2 Факел Факел 1:1 Чайка Факел 3:0 СКА-Хабаровск Факел 0:0 Велес Москва Балтика 0:0 Факел Факел 6:2 Краснодар-2
Последние игры между собой
Акрон: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Факел: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Факел 1:0 Акрон
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 41 31 5 5 99 - 26 98
2. Оренбург Заявка 41 27 10 4 75 - 31 91
3. Нижний Новгород Заявка 41 27 6 8 66 - 27 87
4. Алания Заявка 41 21 11 9 72 - 39 74
5. Балтика Заявка 41 22 7 12 49 - 34 73
6. Торпедо Москва Заявка 41 21 9 11 65 - 40 72
7. Нефтехимик Заявка 41 20 10 11 64 - 43 70
8. Велес Москва Заявка 41 17 12 12 52 - 45 63
9. Факел Заявка 41 16 13 12 55 - 43 61
10. Енисей Заявка 41 18 6 17 50 - 53 60
11. СКА-Хабаровск Заявка 41 17 9 15 51 - 45 60
12. Волгарь Заявка 41 14 12 15 47 - 44 54
13. Чайка Заявка 41 14 11 16 43 - 53 53
14. Текстильщик Заявка 41 12 11 18 31 - 49 47
15. Спартак-2 Заявка 41 13 7 21 49 - 74 46
16. Акрон Заявка 41 10 12 19 35 - 52 42
17. Краснодар-2 Заявка 41 10 12 19 45 - 68 42
18. Томь Заявка 41 10 10 21 31 - 49 40
19. Динамо Брянск Заявка 41 11 5 25 23 - 60 38
20. Иртыш Омск Заявка 41 8 8 25 29 - 60 32
21. Чертаново Заявка 41 7 6 28 32 - 76 27
22. Шинник Заявка 41 4 10 27 38 - 90 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 21 19 1 1 66 - 8 58
2. Нижний Новгород Заявка 21 15 2 4 38 - 12 47
3. Оренбург Заявка 20 13 5 2 39 - 16 44
4. Нефтехимик Заявка 21 12 6 3 42 - 17 42
5. Алания Заявка 21 12 6 3 45 - 21 42
6. Торпедо Москва Заявка 20 12 3 5 33 - 15 39
7. Волгарь Заявка 21 10 8 3 29 - 18 38
8. СКА-Хабаровск Заявка 20 10 6 4 22 - 13 36
9. Балтика Заявка 20 11 2 7 24 - 14 35
10. Факел Заявка 21 8 10 3 26 - 13 34
11. Велес Москва Заявка 20 9 7 4 32 - 23 34
12. Енисей Заявка 20 10 1 9 31 - 26 31
13. Краснодар-2 Заявка 20 8 6 6 32 - 25 30
14. Текстильщик Заявка 21 6 8 7 13 - 21 26
15. Динамо Брянск Заявка 21 8 1 12 15 - 27 25
16. Чайка Заявка 20 7 3 10 21 - 28 24
17. Акрон Заявка 20 5 7 8 19 - 23 22
18. Спартак-2 Заявка 20 5 5 10 23 - 34 20
19. Томь Заявка 20 5 4 11 17 - 25 19
20. Иртыш Омск Заявка 21 5 3 13 12 - 32 18
21. Шинник Заявка 21 3 4 14 20 - 39 13
22. Чертаново Заявка 21 3 3 15 16 - 36 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 21 14 5 2 36 - 15 47
2. Крылья Советов Заявка 20 12 4 4 33 - 18 40
3. Нижний Новгород Заявка 20 12 4 4 28 - 15 40
4. Балтика Заявка 21 11 5 5 25 - 20 38
5. Торпедо Москва Заявка 21 9 6 6 32 - 25 33
6. Алания Заявка 20 9 5 6 27 - 18 32
7. Енисей Заявка 21 8 5 8 19 - 27 29
8. Велес Москва Заявка 21 8 5 8 20 - 22 29
9. Чайка Заявка 21 7 8 6 22 - 25 29
10. Нефтехимик Заявка 20 8 4 8 22 - 26 28
11. Факел Заявка 20 8 3 9 29 - 30 27
12. Спартак-2 Заявка 21 8 2 11 26 - 40 26
13. СКА-Хабаровск Заявка 21 7 3 11 29 - 32 24
14. Текстильщик Заявка 20 6 3 11 18 - 28 21
15. Томь Заявка 21 5 6 10 14 - 24 21
16. Акрон Заявка 21 5 5 11 16 - 29 20
17. Волгарь Заявка 20 4 4 12 18 - 26 16
18. Чертаново Заявка 20 4 3 13 16 - 40 15
19. Иртыш Омск Заявка 20 3 5 12 17 - 28 14
20. Динамо Брянск Заявка 20 3 4 13 8 - 33 13
21. Краснодар-2 Заявка 21 2 6 13 13 - 43 12
22. Шинник Заявка 20 1 6 13 18 - 51 9
  • — Выход в РПЛ
  • — Стыковые матчи за право выйти в РПЛ
  • — Вылет в ПФЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Крылья Советов Сергеев Иван 40 5 0
2. Волгарь Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 24 3 0
3. Нефтехимик Уридия Мераби 17 0 0
4. Краснодар-2 Сперцян Эдуард 15 5 0
5. Крылья Советов Голенков Егор 13 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. СКА-Хабаровск Квеквескири Ираклий 17 2
2. Балтика Кашчелан Младен 19 0
3. Балтика Тишкин Максим 15 2
4. Текстильщик Фомин Денис 13 2
5. Томь Зуев Илья 14 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Акрон - Факел от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 мая 2021, осталось 5 часов 58 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 118
Акрон 44.9% (53)
X 28.8% (34)
Факел 26.3% (31)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Акрон
Ничья
Факел
3.90
6.10
7.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Акрон - Факел онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Прогнозы на матч Акрон - Факел

Исход игры
Акрон
45.3% (53)
Ничья
28.2% (33)
Факел
26.5% (31)
Тотал 2.5
Больше
31.58% (36)
Меньше
68.42% (78)
Обе команды забьют
Да
57.89% (66)
Нет
42.11% (48)
Популярный счёт
1:0 Акрон
28.2% (33)
1:1 Ничья
26.5% (31)
1:2 Факел
15.4% (18)
2:1 Акрон
12.8% (15)
0:1 Факел
6% (7)
2:0 Акрон
3.4% (4)
0:0 Ничья
1.7% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Бонусы букмекеров
Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Онлайн трансляции
Фрайбург Бавария 1.95 Ювентус Интер Милан 2.24 Челси Лестер 1.91 Опелка Райлли Надаль Рафаэль 1.55
  Все прогнозы на спорт


Читайте также на нашем сайте
Новости от LiveResult

Все новости спорта

Футбольный конкурс прогнозов LiveResult
Футбольный конкурс прогнозов
Медали, кубки и шарфы от Liveresult
Принять участие в конкурсе
Другие конкурсы прогнозов:
Хоккейный Евро-футбольный