Нижний Новгород

|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сулейманов Тимур
|9
|0.23
|2.
|Сапета Александр
|8 (6)
|0.21
|3.
|Султонов Мухаммад
|7
|0.18
|4.
|Попов Артём
|6
|0.15
|5.
|Калинский Николай
|5
|0.13
|6.
|Гоцук Кирилл
|5
|0.13
|7.
|Горбунов Игорь
|4
|0.1
|8.
|Федчук Артём
|3
|0.08
|9.
|Ставпец Александр
|2
|0.05
|10.
|Гащенков Михаил
|2
|0.05
|11.
|Шарипов Альберт
|2
|0.05
|12.
|Каккоев Никита
|2
|0.05
|13.
|Янсане Момо
|2
|0.05
|14.
|Кавтарадзе Бека
|2
|0.05
|15.
|Шумских Алексей
|1
|0.03
|16.
|Зуйков Сергей
|1
|0.03
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Игнатов Михаил
|10
|0.26
|2.
|Оганесян Степан
|6
|0.16
|3.
|Шитов Владислав
|4
|0.11
|4.
|Нимели Силванус
|3
|0.08
|5.
|Дьяков Виталий
|3 (3)
|0.08
|6.
|Роша Педро
|2
|0.05
|7.
|Маркитесов Дмитрий
|2
|0.05
|8.
|Литвинов Руслан
|2
|0.05
|9.
|Кожедуб Святослав
|2
|0.05
|10.
|Баду Малкольм
|1
|0.03
|11.
|Миронов Леонид
|1
|0.03
|12.
|Воропаев Артём
|1
|0.03
|13.
|Бакалюк Никита
|1
|0.03
|14.
|Мельников Степан
|1
|0.03
|15.
|Голятов Илья
|1
|0.03
|16.
|Шитов Виталий
|1
|0.03
|#
|Игрок
|1.
|Сапета Александр
|11
|0
|2.
|Шумских Алексей
|8
|0
|3.
|Каккоев Никита
|8
|0
|4.
|Маляров Кирилл
|7
|0
|5.
|Гащенков Михаил
|7
|0
|6.
|Темников Иван
|6
|0
|7.
|Попов Артём
|6
|0
|8.
|Зуйков Сергей
|6
|0
|9.
|Гоцук Кирилл
|6
|0
|10.
|Ставпец Александр
|5
|0
|11.
|Горбунов Игорь
|5
|0
|12.
|Султонов Мухаммад
|4
|0
|13.
|Шарипов Альберт
|4
|0
|14.
|Осинов Михаил
|3
|0
|15.
|Эдиев Исмаил
|3
|0
|16.
|Комолов Павел
|3
|0
|17.
|Калинский Николай
|3
|0
|18.
|Анисимов Артур
|3
|0
|19.
|Мичуренков Дмитрий
|3
|0
|20.
|Сулейманов Тимур
|3
|0
|21.
|Гогличидзе Лео
|2
|0
|22.
|Кавтарадзе Бека
|2
|0
|23.
|Смирнов Олег
|1
|0
|24.
|Алиев Саид
|1
|0
|25.
|Янсане Момо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Игнатов Михаил
|8
|2
|2.
|Петрунин Даниил
|4
|2
|3.
|Бакалюк Никита
|7
|0
|4.
|Литвинов Руслан
|7
|0
|5.
|Дьяков Виталий
|5
|1
|6.
|Ташаев Александр
|5
|1
|7.
|Миронов Леонид
|5
|1
|8.
|Денисов Даниил
|5
|1
|9.
|Кожедуб Святослав
|4
|1
|10.
|Воропаев Артём
|4
|0
|11.
|Сунгатулин Фаниль
|4
|0
|12.
|Баду Малкольм
|3
|0
|13.
|Нимели Силванус
|3
|0
|14.
|Гапонов Илья
|2
|0
|15.
|Маркитесов Дмитрий
|2
|0
|16.
|Данилин Максим Алексеевич
|2
|0
|17.
|Голосов Илья
|2
|0
|18.
|Кутателадзе Николоз
|1
|0
|19.
|Акмурзин Тимур
|1
|0
|20.
|Поплевченков Артём
|1
|0
|21.
|Оганесян Степан
|1
|0
|22.
|Шитов Виталий
|1
|0
|23.
|Муминов Ильяс
|1
|0
|24.
|Шитов Владислав
|1
|0
|25.
|Ходорченко Никита
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нижний Новгород
|13.56% (8)
|6.78% (4)
|20.34% (12)
|8.47% (5)
|27.12% (16)
|23.73% (14)
|Спартак-2
|17.07% (7)
|12.2% (5)
|9.76% (4)
|24.39% (10)
|17.07% (7)
|19.51% (8)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|38
|28
|5
|5
|89 - 25
|89
|2.
|Оренбург
|Заявка
|39
|25
|10
|4
|69 - 31
|85
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|39
|25
|6
|8
|59 - 26
|81
|4.
|Алания
|Заявка
|39
|21
|10
|8
|72 - 37
|73
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|39
|20
|8
|11
|64 - 40
|68
|6.
|Балтика
|Заявка
|39
|20
|7
|12
|44 - 33
|67
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|39
|18
|10
|11
|59 - 41
|64
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|39
|17
|11
|11
|52 - 43
|62
|9.
|Енисей
|Заявка
|39
|18
|5
|16
|49 - 51
|59
|10.
|Факел
|Заявка
|39
|15
|12
|12
|53 - 43
|57
|11.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|39
|16
|9
|14
|48 - 42
|57
|12.
|Волгарь
|Заявка
|39
|14
|11
|14
|46 - 42
|53
|13.
|Чайка
|Заявка
|39
|12
|11
|16
|40 - 52
|47
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|39
|11
|11
|17
|29 - 46
|44
|15.
|Спартак-2
|Заявка
|38
|12
|7
|19
|45 - 66
|43
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|39
|10
|12
|17
|45 - 61
|42
|17.
|Акрон
|Заявка
|39
|10
|11
|18
|33 - 49
|41
|18.
|Динамо Брянск
|Заявка
|39
|11
|5
|23
|23 - 58
|38
|19.
|Томь
|Заявка
|39
|9
|10
|20
|30 - 47
|37
|20.
|Иртыш Омск
|Заявка
|39
|8
|8
|23
|28 - 54
|32
|21.
|Чертаново
|Заявка
|39
|7
|5
|27
|30 - 72
|26
|22.
|Шинник
|Заявка
|39
|4
|10
|25
|36 - 84
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|20
|18
|1
|1
|60 - 8
|55
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|20
|14
|2
|4
|34 - 12
|44
|3.
|Оренбург
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|37 - 16
|41
|4.
|Алания
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|45 - 21
|41
|5.
|Волгарь
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|28 - 17
|37
|6.
|Торпедо Москва
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|32 - 15
|36
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|37 - 15
|36
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|20
|9
|7
|4
|32 - 23
|34
|9.
|Факел
|Заявка
|20
|8
|9
|3
|26 - 13
|33
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|21 - 13
|33
|11.
|Енисей
|Заявка
|19
|10
|0
|9
|30 - 25
|30
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|32 - 24
|30
|13.
|Балтика
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|19 - 13
|29
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|13 - 21
|26
|15.
|Динамо Брянск
|Заявка
|20
|8
|1
|11
|15 - 26
|25
|16.
|Акрон
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|18 - 21
|22
|17.
|Чайка
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|19 - 27
|21
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|20
|5
|3
|12
|12 - 28
|18
|19.
|Спартак-2
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|19 - 30
|17
|20.
|Томь
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|16 - 25
|16
|21.
|Шинник
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|20 - 37
|13
|22.
|Чертаново
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|15 - 33
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|32 - 15
|44
|2.
|Балтика
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|25 - 20
|38
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|25 - 14
|37
|4.
|Крылья Советов
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|29 - 17
|34
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|32 - 25
|32
|6.
|Алания
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|27 - 16
|32
|7.
|Енисей
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|19 - 26
|29
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|20 - 20
|28
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|22 - 26
|28
|10.
|Спартак-2
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|26 - 36
|26
|11.
|Чайка
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|21 - 25
|26
|12.
|Факел
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|27 - 30
|24
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|27 - 29
|24
|14.
|Томь
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|14 - 22
|21
|15.
|Акрон
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|15 - 28
|19
|16.
|Текстильщик
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|16 - 25
|18
|17.
|Волгарь
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|18 - 25
|16
|18.
|Чертаново
|Заявка
|19
|4
|2
|13
|15 - 39
|14
|19.
|Иртыш Омск
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|16 - 26
|14
|20.
|Динамо Брянск
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|8 - 32
|13
|21.
|Краснодар-2
|Заявка
|20
|2
|6
|12
|13 - 37
|12
|22.
|Шинник
|Заявка
|19
|1
|6
|12
|16 - 47
|9