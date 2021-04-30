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Россия: ФНЛ - Первый дивизион

2020-2021
Акрон
 
Позже
Крылья Советов

Бомбардиры внутри турнира

Акрон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Делькин Артём 6 (2) 0.15
2. Газданов Артур 5 0.13
3. Гираев Карим 4 (1) 0.1
4. Квеквескири Даур 3 0.08
5. Герюгов Азнаур 3 0.08
6. Жестоков Максим 1 0.03
7. Чудин Иван 1 0.03
8. Пьянченко Василий 1 0.03
9. Майрович Максим 1 0.03
10. Садыков Булат 1 0.03
11. Килин Антон 1 0.03
12. Гогричиани Гоча 1 0.03
13. Верхунов Никита 1 0.03
Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сергеев Иван 35 (5) 0.92
2. Голенков Егор 13 0.34
3. Зиньковский Антон 10 (2) 0.26
4. Сарвели Владислав 4 0.11
5. Солдатенков Александр 4 0.11
6. Ежов Роман 4 0.11
7. Гацкан Александр 2 0.05
8. Гынсарь Раду 2 0.05
9. Полуяхтов Владимир 2 0.05
10. Чернов Никита 2 0.05
11. Цыпченко Дмитрий 2 0.05
12. Горшков Юрий 2 0.05
13. Кабутов Дмитрий 1 0.03
14. Ефремов Дмитрий 1 0.03
15. Витюгов Максим 1 0.03

Карточки

Акрон
# Игрок      
1. Садыков Булат 5 2
2. Квеквескири Даур 5 2
3. Чудин Иван 6 1
4. Киреев Андрей 5 1
5. Чичерин Никита 4 1
6. Друковский Владимир 5 0
7. Пьянченко Василий 5 0
8. Киряков Сергей 5 0
9. Иванников Николай 3 1
10. Делькин Артём 3 1
11. Майрович Максим 3 1
12. Жестоков Максим 4 0
13. Газданов Артур 4 0
14. Килин Антон 4 0
15. Герюгов Азнаур 4 0
16. Яцкий Евгений 2 1
17. Литвин Дмитрий 2 1
18. Морозов Константин 3 0
19. Феррейра Херман 3 0
20. Дудиков Евгений 3 0
21. Потапов Андрей 3 0
22. Елеев Максим 3 0
23. Босов Александр 3 0
24. Волков Сергей 2 0
25. Баланович Сергей 2 0
26. Гираев Карим 2 0
27. Верхунов Никита 2 0
28. Нихаев Всеволод 2 0
29. Бидловский Давид 0 1
30. Причиненко Станислав 1 0
31. Малаховский Максим 1 0
32. Титов Андрей 1 0
33. Бойцов Ефим 1 0
34. Эмини Сефер 1 0
Крылья Советов
# Игрок      
1. Гацкан Александр 10 1
2. Божин Сергей 9 1
3. Чернов Никита 7 1
4. Витюгов Максим 4 1
5. Сарвели Владислав 5 0
6. Голенков Егор 5 0
7. Ежов Роман 5 0
8. Комбаров Дмитрий 4 0
9. Кабутов Дмитрий 4 0
10. Цыпченко Дмитрий 4 0
11. Карпов Максим 2 1
12. Солдатенков Александр 2 1
13. Полуяхтов Владимир 3 0
14. Якуба Денис 3 0
15. Зеффан Мехди 2 0
16. Сергеев Иван 2 0
17. Смирнов Данила 2 0
18. Фролов Евгений 1 0
19. Гынсарь Раду 1 0
20. Зиньковский Антон 1 0
21. Ломаев Иван 1 0
22. Пруцев Данил 1 0
23. Хади Сафаа 1 0
24. Шерстнёв Степан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Акрон 17.24% (5) 3.45% (1) 13.79% (4) 6.9% (2) 27.59% (8) 31.03% (9)
 Крылья Советов 15.29% (13) 9.41% (8) 18.82% (16) 16.47% (14) 15.29% (13) 24.71% (21)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Текстильщик 0:2 Акрон Акрон 1:2 Алания Нефтехимик 3:2 Акрон Акрон 1:1 Динамо Брянск Акрон 1:1 Иртыш Омск
Акрон 0:0 Томь Чертаново 0:1 Акрон Акрон 0:0 Нижний Новгород Енисей 0:1 Акрон Акрон 1:1 Оренбург Чайка 0:1 Акрон Акрон 1:1 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:1 Акрон Урал 1:0 Акрон Акрон 0:2 Балтика Краснодар-2 1:1 Акрон Акрон 0:0 Спартак-2 Акрон 0:1 Торпедо Москва Шинник 1:3 Акрон Акрон 0:3 Волгарь
Последние 20 матчей: +18 =1 -1
Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва Шинник 2:2 Крылья Советов Крылья Советов 5:1 Факел Волгарь 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Динамо Москва
Крылья Советов 4:0 Текстильщик Алания 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:2 Крылья Советов Крылья Советов 3:1 Иртыш Омск Томь 1:3 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Чертаново Нижний Новгород 0:1 Крылья Советов Химки 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Сочи Крылья Советов 4:0 Енисей Оренбург 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Велес Москва
Последние игры между собой
Акрон: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Крылья Советов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Крылья Советов 3:0 Акрон
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 38 28 5 5 89 - 25 89
2. Оренбург Заявка 39 25 10 4 69 - 31 85
3. Нижний Новгород Заявка 39 25 6 8 59 - 26 81
4. Алания Заявка 39 21 10 8 72 - 37 73
5. Торпедо Москва Заявка 39 20 8 11 64 - 40 68
6. Балтика Заявка 39 20 7 12 44 - 33 67
7. Нефтехимик Заявка 39 18 10 11 59 - 41 64
8. Велес Москва Заявка 39 17 11 11 52 - 43 62
9. Енисей Заявка 39 18 5 16 49 - 51 59
10. Факел Заявка 39 15 12 12 53 - 43 57
11. СКА-Хабаровск Заявка 39 16 9 14 48 - 42 57
12. Волгарь Заявка 39 14 11 14 46 - 42 53
13. Чайка Заявка 39 12 11 16 40 - 52 47
14. Текстильщик Заявка 39 11 11 17 29 - 46 44
15. Спартак-2 Заявка 38 12 7 19 45 - 66 43
16. Краснодар-2 Заявка 39 10 12 17 45 - 61 42
17. Акрон Заявка 39 10 11 18 33 - 49 41
18. Динамо Брянск Заявка 39 11 5 23 23 - 58 38
19. Томь Заявка 39 9 10 20 30 - 47 37
20. Иртыш Омск Заявка 39 8 8 23 28 - 54 32
21. Чертаново Заявка 39 7 5 27 30 - 72 26
22. Шинник Заявка 39 4 10 25 36 - 84 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 20 18 1 1 60 - 8 55
2. Нижний Новгород Заявка 20 14 2 4 34 - 12 44
3. Оренбург Заявка 19 12 5 2 37 - 16 41
4. Алания Заявка 20 12 5 3 45 - 21 41
5. Волгарь Заявка 20 10 7 3 28 - 17 37
6. Торпедо Москва Заявка 19 11 3 5 32 - 15 36
7. Нефтехимик Заявка 19 10 6 3 37 - 15 36
8. Велес Москва Заявка 20 9 7 4 32 - 23 34
9. Факел Заявка 20 8 9 3 26 - 13 33
10. СКА-Хабаровск Заявка 19 9 6 4 21 - 13 33
11. Енисей Заявка 19 10 0 9 30 - 25 30
12. Краснодар-2 Заявка 19 8 6 5 32 - 24 30
13. Балтика Заявка 18 9 2 7 19 - 13 29
14. Текстильщик Заявка 21 6 8 7 13 - 21 26
15. Динамо Брянск Заявка 20 8 1 11 15 - 26 25
16. Акрон Заявка 19 5 7 7 18 - 21 22
17. Чайка Заявка 19 6 3 10 19 - 27 21
18. Иртыш Омск Заявка 20 5 3 12 12 - 28 18
19. Спартак-2 Заявка 18 4 5 9 19 - 30 17
20. Томь Заявка 19 4 4 11 16 - 25 16
21. Шинник Заявка 20 3 4 13 20 - 37 13
22. Чертаново Заявка 20 3 3 14 15 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 20 13 5 2 32 - 15 44
2. Балтика Заявка 21 11 5 5 25 - 20 38
3. Нижний Новгород Заявка 19 11 4 4 25 - 14 37
4. Крылья Советов Заявка 18 10 4 4 29 - 17 34
5. Торпедо Москва Заявка 20 9 5 6 32 - 25 32
6. Алания Заявка 19 9 5 5 27 - 16 32
7. Енисей Заявка 20 8 5 7 19 - 26 29
8. Велес Москва Заявка 19 8 4 7 20 - 20 28
9. Нефтехимик Заявка 20 8 4 8 22 - 26 28
10. Спартак-2 Заявка 20 8 2 10 26 - 36 26
11. Чайка Заявка 20 6 8 6 21 - 25 26
12. Факел Заявка 19 7 3 9 27 - 30 24
13. СКА-Хабаровск Заявка 20 7 3 10 27 - 29 24
14. Томь Заявка 20 5 6 9 14 - 22 21
15. Акрон Заявка 20 5 4 11 15 - 28 19
16. Текстильщик Заявка 18 5 3 10 16 - 25 18
17. Волгарь Заявка 19 4 4 11 18 - 25 16
18. Чертаново Заявка 19 4 2 13 15 - 39 14
19. Иртыш Омск Заявка 19 3 5 11 16 - 26 14
20. Динамо Брянск Заявка 19 3 4 12 8 - 32 13
21. Краснодар-2 Заявка 20 2 6 12 13 - 37 12
22. Шинник Заявка 19 1 6 12 16 - 47 9
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    Текстовая онлайн трансляция матча Акрон - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 мая 2021, осталось 2 дня 1 час 1 минуту.


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Прогнозы на матч Акрон - Крылья Советов

Исход игры
Акрон
0% (0)
Ничья
4.3% (1)
Крылья Советов
95.7% (22)
Тотал 2.5
Больше
56.52% (13)
Меньше
43.48% (10)
Обе команды забьют
Да
60.87% (14)
Нет
39.13% (9)
Популярный счёт
1:2 Крылья Советов
43.5% (10)
0:2 Крылья Советов
21.7% (5)
0:1 Крылья Советов
17.4% (4)
1:3 Крылья Советов
13% (3)
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УНИКС Монако 1.93 Зенит Барселона 1.85 Марсель Страсбург 3.85 Соболенко Арина Звонарёва Вера 1.54
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