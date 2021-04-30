  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
  4. ФНЛ - Первый дивизион 2020-2021

Россия: ФНЛ - Первый дивизион

2020-2021
Оренбург
 
Позже
Томь

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фамейе Джоэль 11 (2) 0.28
2. Прудников Николай 8 0.21
3. Козлов Андрей 5 0.13
4. Шкофлек Жига 5 0.13
5. Ткачук Денис 4 0.1
6. Гойкович Ренато 4 0.1
7. Миронов Алексей 3 0.08
8. Кулишев Артём 3 (1) 0.08
9. Сиваков Михаил 2 0.05
10. Бреев Сергей 2 0.05
11. Палиенко Максим 2 0.05
12. Чуканов Андреа 2 0.05
13. Юсупов Артём 2 0.05
14. Эктов Александр 2 0.05
15. Скворцов Алексей 1 0.03
16. Нойок Александр 1 0.03
17. Аюпов Тимур 1 0.03
18. Козлов Савелий 1 0.03
19. Алвеш Рикарду 1 (1) 0.03
Томь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эннин Ричи 4 0.1
2. Кривцов Никита 4 0.1
3. Симонян Артём 3 0.08
4. Дмитриев Максим II 3 0.08
5. Давыдов Денис 2 0.05
6. Пенчиков Даниил 2 0.05
7. Косарев Кирилл 2 (1) 0.05
8. Шалаев Олег 1 0.03
9. Долгов Павел 1 0.03
10. Визнович Илья 1 0.03
11. Лапшов Иван 1 0.03
12. Андреев Иван 1 0.03
13. Киреенко Павел 1 (1) 0.03

Карточки

Оренбург
# Игрок      
1. Малых Андрей 14 0
2. Сиваков Михаил 8 2
3. Аюпов Тимур 9 0
4. Фамейе Джоэль 7 1
5. Чуканов Андреа 5 1
6. Смирнов Александр 6 0
7. Ткачук Денис 6 0
8. Скворцов Алексей 6 0
9. Палиенко Максим 6 0
10. Гойкович Ренато 6 0
11. Козлов Савелий 5 0
12. Козлов Андрей 3 1
13. Нойок Александр 4 0
14. Алвеш Рикарду 4 0
15. Эктов Александр 4 0
16. Насыров Исламжан 4 0
17. Миронов Алексей 4 0
18. Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 3 0
19. Ойеволе Адессойе 1 1
20. Юсупов Артём 2 0
21. Мамин Артём 2 0
22. Шкофлек Жига 2 0
23. Прудников Николай 2 0
24. Капленко Кирилл 2 0
25. Кеняйкин Алексей 1 0
Томь
# Игрок      
1. Зуев Илья 13 0
2. Талалай Денис 13 0
3. Лапшов Иван 7 1
4. Эннин Ричи 8 0
5. Казанков Максим 5 1
6. Баляйкин Евгений 4 1
7. Бугриёв Сергей 4 1
8. Шалаев Олег 5 0
9. Каменщиков Дмитрий 5 0
10. Денисов Виталий 4 0
11. Поярков Денис 4 0
12. Андреев Иван 2 1
13. Иванов Андрей Геннадьевич 3 0
14. Симонян Артём 3 0
15. Текучёв Андрей 3 0
16. Синяк Антон 3 0
17. Дмитриев Максим II 3 0
18. Кривцов Никита 3 0
19. Бычков Андрей 1 1
20. Сакович Александр 2 0
21. Давыдов Денис 2 0
22. Белов Антон 2 0
23. Пенчиков Даниил 2 0
24. Вавилин Денис 0 1
25. Ахъядов Апти 1 0
26. Киреенко Павел 1 0
27. Каленкович Виталий 1 0
28. Арапов Дмитрий 1 0
29. Долгов Павел 1 0
30. Мильдзихов Давид 1 0
31. Цикаридзе Тенгиз 1 0
32. Калачёв Илья 1 0
33. Косарев Кирилл 1 0
34. Леонов Олег 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оренбург 20.29% (14) 11.59% (8) 13.04% (9) 18.84% (13) 15.94% (11) 20.29% (14)
 Томь 11.54% (3) 19.23% (5) 11.54% (3) 11.54% (3) 23.08% (6) 23.08% (6)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Чертаново 2:3 Оренбург Оренбург 2:1 Нижний Новгород Енисей 1:2 Оренбург Оренбург 5:2 Спартак-2 Оренбург 3:0 Чайка
СКА-Хабаровск 1:0 Оренбург Оренбург 3:0 Велес Москва Балтика 1:2 Оренбург Оренбург 1:0 Краснодар-2 Акрон 1:1 Оренбург Оренбург 3:0 Торпедо Москва Шинник 1:4 Оренбург Оренбург 1:2 Факел Волгарь 2:2 Оренбург Оренбург 2:1 Крылья Советов Текстильщик 0:2 Оренбург Алания 2:1 Оренбург Нефтехимик 1:2 Оренбург Оренбург 0:0 Иртыш Омск Томь 0:1 Оренбург
Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Томь 3:0 Чайка СКА-Хабаровск 1:1 Томь Томь 0:0 Велес Москва Балтика 0:1 Томь Томь 1:1 Краснодар-2
Акрон 0:0 Томь Томь 1:0 Торпедо Москва Шинник 2:3 Томь Томь 0:3 Факел Волгарь 2:1 Томь Томь 1:3 Крылья Советов Текстильщик 1:1 Томь Алания 2:3 Томь Томь 3:2 Ахмат Томь 3:2 Рубин Нефтехимик 2:0 Томь Динамо Брянск 1:0 Томь Иртыш Омск 1:0 Томь Спартак-2 1:2 Томь Томь 1:2 Чертаново
Последние игры между собой
Оренбург: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Томь: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Томь 0:1 Оренбург Оренбург 3:0 Томь Томь 0:0 Оренбург Томь 1:2 Оренбург Оренбург 3:1 Томь
Оренбург 1:0 Томь Томь 1:0 Оренбург Оренбург 1:1 Томь Томь 0:2 Оренбург Оренбург 0:1 Томь
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 38 28 5 5 89 - 25 89
2. Оренбург Заявка 39 25 10 4 69 - 31 85
3. Нижний Новгород Заявка 39 25 6 8 59 - 26 81
4. Алания Заявка 39 21 10 8 72 - 37 73
5. Торпедо Москва Заявка 39 20 8 11 64 - 40 68
6. Балтика Заявка 39 20 7 12 44 - 33 67
7. Нефтехимик Заявка 39 18 10 11 59 - 41 64
8. Велес Москва Заявка 39 17 11 11 52 - 43 62
9. Енисей Заявка 39 18 5 16 49 - 51 59
10. Факел Заявка 39 15 12 12 53 - 43 57
11. СКА-Хабаровск Заявка 39 16 9 14 48 - 42 57
12. Волгарь Заявка 39 14 11 14 46 - 42 53
13. Чайка Заявка 39 12 11 16 40 - 52 47
14. Текстильщик Заявка 39 11 11 17 29 - 46 44
15. Спартак-2 Заявка 38 12 7 19 45 - 66 43
16. Краснодар-2 Заявка 39 10 12 17 45 - 61 42
17. Акрон Заявка 39 10 11 18 33 - 49 41
18. Динамо Брянск Заявка 39 11 5 23 23 - 58 38
19. Томь Заявка 39 9 10 20 30 - 47 37
20. Иртыш Омск Заявка 39 8 8 23 28 - 54 32
21. Чертаново Заявка 39 7 5 27 30 - 72 26
22. Шинник Заявка 39 4 10 25 36 - 84 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 20 18 1 1 60 - 8 55
2. Нижний Новгород Заявка 20 14 2 4 34 - 12 44
3. Оренбург Заявка 19 12 5 2 37 - 16 41
4. Алания Заявка 20 12 5 3 45 - 21 41
5. Волгарь Заявка 20 10 7 3 28 - 17 37
6. Торпедо Москва Заявка 19 11 3 5 32 - 15 36
7. Нефтехимик Заявка 19 10 6 3 37 - 15 36
8. Велес Москва Заявка 20 9 7 4 32 - 23 34
9. Факел Заявка 20 8 9 3 26 - 13 33
10. СКА-Хабаровск Заявка 19 9 6 4 21 - 13 33
11. Енисей Заявка 19 10 0 9 30 - 25 30
12. Краснодар-2 Заявка 19 8 6 5 32 - 24 30
13. Балтика Заявка 18 9 2 7 19 - 13 29
14. Текстильщик Заявка 21 6 8 7 13 - 21 26
15. Динамо Брянск Заявка 20 8 1 11 15 - 26 25
16. Акрон Заявка 19 5 7 7 18 - 21 22
17. Чайка Заявка 19 6 3 10 19 - 27 21
18. Иртыш Омск Заявка 20 5 3 12 12 - 28 18
19. Спартак-2 Заявка 18 4 5 9 19 - 30 17
20. Томь Заявка 19 4 4 11 16 - 25 16
21. Шинник Заявка 20 3 4 13 20 - 37 13
22. Чертаново Заявка 20 3 3 14 15 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 20 13 5 2 32 - 15 44
2. Балтика Заявка 21 11 5 5 25 - 20 38
3. Нижний Новгород Заявка 19 11 4 4 25 - 14 37
4. Крылья Советов Заявка 18 10 4 4 29 - 17 34
5. Торпедо Москва Заявка 20 9 5 6 32 - 25 32
6. Алания Заявка 19 9 5 5 27 - 16 32
7. Енисей Заявка 20 8 5 7 19 - 26 29
8. Велес Москва Заявка 19 8 4 7 20 - 20 28
9. Нефтехимик Заявка 20 8 4 8 22 - 26 28
10. Спартак-2 Заявка 20 8 2 10 26 - 36 26
11. Чайка Заявка 20 6 8 6 21 - 25 26
12. Факел Заявка 19 7 3 9 27 - 30 24
13. СКА-Хабаровск Заявка 20 7 3 10 27 - 29 24
14. Томь Заявка 20 5 6 9 14 - 22 21
15. Акрон Заявка 20 5 4 11 15 - 28 19
16. Текстильщик Заявка 18 5 3 10 16 - 25 18
17. Волгарь Заявка 19 4 4 11 18 - 25 16
18. Чертаново Заявка 19 4 2 13 15 - 39 14
19. Иртыш Омск Заявка 19 3 5 11 16 - 26 14
20. Динамо Брянск Заявка 19 3 4 12 8 - 32 13
21. Краснодар-2 Заявка 20 2 6 12 13 - 37 12
22. Шинник Заявка 19 1 6 12 16 - 47 9
  • — Выход в РПЛ
  • — Стыковые матчи за право выйти в РПЛ
  • — Вылет в ПФЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Томь от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 мая 2021, осталось 2 дня 1 час 1 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Где смотреть матч Оренбург - Томь онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Прогнозы на матч Оренбург - Томь

Исход игры
Оренбург
82.6% (19)
Ничья
8.7% (2)
Томь
8.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
34.78% (8)
Меньше
65.22% (15)
Обе команды забьют
Да
39.13% (9)
Нет
60.87% (14)
Популярный счёт
1:0 Оренбург
30.4% (7)
2:1 Оренбург
26.1% (6)
2:0 Оренбург
21.7% (5)
1:1 Ничья
8.7% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры: бонусы новым игрокам

100 $ Получить
100 $ Получить
50 $ Получить
100 $ Получить
Рейтинг букмекеров LiveResult Прогнозы на спорт


Онлайн трансляции
УНИКС Монако 1.93 Зенит Барселона 1.85 Марсель Страсбург 3.85 Соболенко Арина Звонарёва Вера 1.54
  Все прогнозы на спорт


Читайте также на нашем сайте
Новости от LiveResult

Все новости спорта

Футбольный конкурс прогнозов LiveResult
Футбольный конкурс прогнозов
Медали, кубки и шарфы от Liveresult
Принять участие в конкурсе
Другие конкурсы прогнозов:
Хоккейный Евро-футбольный