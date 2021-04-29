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Англия: Премьер-лига

2020-2021

Стадион:
Челси
 
Позже
Фулхэм

Бомбардиры внутри турнира

Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вернер Тимо 6 0.18
2. Маунт Мэйсон 6 (1) 0.18
3. Абрахам Тэмми 6 0.18
4. Жоржиньо II 6 (6) 0.18
5. Зума Курт 5 0.15
6. Пулишич Кристиан 4 0.12
7. Жиру Оливье 4 0.12
8. Чилуэлл Бен 2 0.06
9. Хаверц Кай 2 0.06
10. Хадсон-Одои Каллум 2 0.06
11. Силва Тьяго 2 0.06
12. Зиеш Хаким 1 0.03
13. Джеймс Рис II 1 0.03
14. Аспиликуэта Сесар 1 0.03
15. Алонсо Маркос 1 0.03
16. Канте Н'Голо 0 0
17. Ковачич Матео 0 0
Фулхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рид Бобби 5 0.15
2. Лукмен Адемола 4 0.12
3. Митрович Александр 3 (1) 0.09
4. Кавалейру Иван 3 (1) 0.09
5. Майя Джош 3 (1) 0.09
6. Эйна Ола 2 0.06
7. Кэрни Том 1 0.03
8. Андерсен Йоаким 1 0.03
9. Лемина Марио 1 0.03
10. Лофтус-Чик Рубен 1 0.03
11. Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
12. Рид Харрисон 0 0
13. Тете Кенни 0 0

Карточки

Челси
# Игрок      
1. Канте Н'Голо 7 0
2. Силва Тьяго 4 1
3. Аспиликуэта Сесар 4 0
4. Кристенсен Андреас 2 1
5. Ковачич Матео 3 0
6. Зиеш Хаким 3 0
7. Чилуэлл Бен 3 0
8. Джеймс Рис II 3 0
9. Алонсо Маркос 2 0
10. Зума Курт 2 0
11. Пулишич Кристиан 2 0
12. Маунт Мэйсон 2 0
13. Хаверц Кай 2 0
14. Жиру Оливье 1 0
15. Жоржиньо II 1 0
16. Вернер Тимо 1 0
17. Менди Эдуар 1 0
Фулхэм
# Игрок      
1. Андерсен Йоаким 6 1
2. Рид Бобби 7 0
3. Робинсон Энтони 4 1
4. Рид Харрисон 5 0
5. Замбо-Ангисса Андре-Франк 5 0
6. Лукмен Адемола 4 0
7. Митрович Александр 3 0
8. Лемина Марио 3 0
9. Лофтус-Чик Рубен 3 0
10. Камара Абубакар 1 1
11. Кэрни Том 2 0
12. Ле Маршан Максим 2 0
13. Гектор Майкл 2 0
14. Брайан Джо 2 0
15. Кавалейру Иван 2 0
16. Тете Кенни 2 0
17. Эйна Ола 2 0
18. Одои Денис 1 0
19. Ареола Альфонс 1 0
20. Онома Джошуа 1 0
21. Адарабиойо Олуватосин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Челси 8.16% (4) 16.33% (8) 16.33% (8) 14.29% (7) 18.37% (9) 26.53% (13)
 Фулхэм 12.5% (3) 16.67% (4) 16.67% (4) 12.5% (3) 29.17% (7) 12.5% (3)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Реал Мадрид 1:1 Челси Вест Хэм 0:1 Челси Челси 0:0 Брайтон Челси 1:0 Манчестер Сити Челси 0:1 Порту
Кристал Пэлас 1:4 Челси Порту 0:2 Челси Челси 2:5 Вест Бромвич Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед Челси 2:0 Атлетико М Лидс 0:0 Челси Челси 2:0 Эвертон Ливерпуль 0:1 Челси Челси 0:0 Манчестер Юнайтед Атлетико М 0:1 Челси Саутгемптон 1:1 Челси Челси 2:0 Ньюкасл Барнсли 0:1 Челси Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Тоттенхэм 0:1 Челси
Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Арсенал 1:1 Фулхэм Фулхэм 0:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 3:1 Фулхэм Фулхэм 1:2 Лидс Фулхэм 0:3 Манчестер Сити
Ливерпуль 0:1 Фулхэм Фулхэм 0:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 0:0 Фулхэм Фулхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:1 Фулхэм Эвертон 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:2 Лестер Вест Бромвич 2:2 Фулхэм Брайтон 0:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Бёрнли Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Фулхэм 0:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Фулхэм КПР 0:2 Фулхэм
Последние игры между собой
Челси: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 0
Фулхэм: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 12
Фулхэм 0:1 Челси Фулхэм 1:2 Челси Челси 2:0 Фулхэм Фулхэм 1:3 Челси Челси 2:0 Фулхэм
Фулхэм 0:3 Челси Челси 0:0 Фулхэм Фулхэм 1:1 Челси Челси 1:1 Фулхэм Челси 0:0 Фулхэм Фулхэм 0:0 Челси Челси 1:0 Фулхэм Челси 2:1 Фулхэм Фулхэм 0:2 Челси Челси 3:1 Фулхэм Фулхэм 2:2 Челси Фулхэм 1:2 Челси
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 33 24 5 4 69 - 24 77
2. Манчестер Юнайтед Заявка 33 19 10 4 64 - 35 67
3. Лестер Заявка 33 19 5 9 60 - 38 62
4. Челси Заявка 33 16 10 7 51 - 31 58
5. Вест Хэм Заявка 33 16 7 10 53 - 43 55
6. Ливерпуль Заявка 33 15 9 9 55 - 39 54
7. Тоттенхэм Заявка 33 15 8 10 56 - 38 53
8. Эвертон Заявка 32 15 7 10 44 - 40 52
9. Лидс Заявка 33 14 5 14 50 - 50 47
10. Арсенал Заявка 33 13 7 13 44 - 37 46
11. Астон Вилла Заявка 32 13 6 13 46 - 37 45
12. Вулверхэмптон Заявка 33 11 8 14 32 - 45 41
13. Кристал Пэлас Заявка 32 10 8 14 34 - 54 38
14. Саутгемптон Заявка 32 10 6 16 40 - 58 36
15. Ньюкасл Заявка 33 9 9 15 36 - 54 36
16. Бёрнли Заявка 33 9 9 15 30 - 45 36
17. Брайтон Заявка 33 7 13 13 33 - 39 34
18. Фулхэм Заявка 33 5 12 16 25 - 43 27
19. Вест Бромвич Заявка 33 5 10 18 30 - 64 25
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 33 5 2 26 18 - 56 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 12 2 3 37 - 15 38
2. Вест Хэм Заявка 17 9 4 4 29 - 21 31
3. Манчестер Юнайтед Заявка 16 9 3 4 34 - 21 30
4. Лестер Заявка 17 9 1 7 30 - 22 28
5. Ливерпуль Заявка 17 8 3 6 25 - 20 27
6. Челси Заявка 16 7 6 3 27 - 16 27
7. Тоттенхэм Заявка 16 8 3 5 28 - 18 27
8. Лидс Заявка 17 6 5 6 22 - 19 23
9. Вулверхэмптон Заявка 17 6 4 7 18 - 22 22
10. Арсенал Заявка 17 6 4 7 19 - 20 22
11. Астон Вилла Заявка 16 6 3 7 26 - 23 21
12. Саутгемптон Заявка 15 6 2 7 21 - 20 20
13. Ньюкасл Заявка 16 5 5 6 22 - 27 20
14. Кристал Пэлас Заявка 16 5 5 6 16 - 25 20
15. Эвертон Заявка 16 5 4 7 22 - 25 19
16. Бёрнли Заявка 16 4 6 6 13 - 18 18
17. Вест Бромвич Заявка 16 3 5 8 12 - 33 14
18. Брайтон Заявка 16 2 8 6 16 - 19 14
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 17 4 1 12 11 - 25 13
20. Фулхэм Заявка 17 2 4 11 9 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 3 1 32 - 9 39
2. Манчестер Юнайтед Заявка 17 10 7 0 30 - 14 37
3. Лестер Заявка 16 10 4 2 30 - 16 34
4. Эвертон Заявка 16 10 3 3 22 - 15 33
5. Челси Заявка 17 9 4 4 24 - 15 31
6. Ливерпуль Заявка 16 7 6 3 30 - 19 27
7. Тоттенхэм Заявка 17 7 5 5 28 - 20 26
8. Астон Вилла Заявка 16 7 3 6 20 - 14 24
9. Арсенал Заявка 16 7 3 6 25 - 17 24
10. Вест Хэм Заявка 16 7 3 6 24 - 22 24
11. Лидс Заявка 16 8 0 8 28 - 31 24
12. Брайтон Заявка 17 5 5 7 17 - 20 20
13. Вулверхэмптон Заявка 16 5 4 7 14 - 23 19
14. Бёрнли Заявка 17 5 3 9 17 - 27 18
15. Кристал Пэлас Заявка 16 5 3 8 18 - 29 18
16. Фулхэм Заявка 16 3 8 5 16 - 19 17
17. Саутгемптон Заявка 17 4 4 9 19 - 38 16
18. Ньюкасл Заявка 17 4 4 9 14 - 27 16
19. Вест Бромвич Заявка 17 2 5 10 18 - 31 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 16 1 1 14 7 - 31 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Фулхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 мая 2021, осталось 1 день 7 часов 31 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Фулхэм
1.52
4.50
8.06
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Прогнозы на матч Челси - Фулхэм

Исход игры
Челси
100% (33)
Ничья
0% (0)
Фулхэм
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
24.24% (8)
Меньше
75.76% (25)
Обе команды забьют
Да
21.21% (7)
Нет
78.79% (26)
Популярный счёт
2:0 Челси
51.5% (17)
1:0 Челси
24.2% (8)
2:1 Челси
18.2% (6)
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УНИКС Монако 1.93 Зенит Барселона 1.85 Марсель Страсбург 3.85 Соболенко Арина Звонарёва Вера 1.54
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