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Россия: Премьер-лига

2020-2021

Стадион:
Рубин
 
Позже
Динамо Москва

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Деспотович Джордже 11 (2) 0.41
2. Макаров Денис 6 0.22
3. Кварацхелия Хвича 4 0.15
4. Йевтич Дарко 3 0.11
5. Бакаев Солтмурад 2 0.07
6. Ин-Бём Хван 2 0.07
7. Игнатьев Иван 2 (2) 0.07
8. Старфельт Карл 2 0.07
9. Самошников Илья 2 0.07
10. Шатов Олег 1 (1) 0.04
11. Костюков Михаил 0 0
12. Абильдгор Оливер 0 0
Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фомин Даниил 6 (3) 0.22
2. Комличенко Николай 4 (3) 0.15
3. Нжи Клинтон Муа 4 0.15
4. Тюкавин Константин 3 0.11
5. Моро Никола 3 (2) 0.11
6. Ордец Иван 3 0.11
7. Захарян Арсен 2 0.07
8. Грулёв Вячеслав 2 0.07
9. Шиманьски Себастиан 1 0.04
10. Евгеньев Роман 1 0.04
11. Рауш Константин 1 0.04
12. Нойштедтер Роман 1 0.04
13. Игбун Сильвестр 1 0.04
14. Шунич Тони 1 0.04
15. Скопинцев Дмитрий 1 0.04
16. Филипп Максимилиан 1 (1) 0.04
17. Паршивлюк Сергей 0 0
18. Варела Гильермо 0 0

Карточки

Рубин
# Игрок      
1. Абильдгор Оливер 8 1
2. Макаров Денис 7 1
3. Уремович Филип 8 0
4. Деспотович Джордже 6 0
5. Зуев Александр 6 0
6. Самошников Илья 6 0
7. Кварацхелия Хвича 6 0
8. Йевтич Дарко 4 1
9. Бегич Сильвие 4 1
10. Зотов Георгий 5 0
11. Меркулов Михаил 3 1
12. Ин-Бём Хван 3 1
13. Шатов Олег 4 0
14. Игнатьев Иван 2 1
15. Бакаев Солтмурад 3 0
16. Дюпин Юрий 2 0
17. Старфельт Карл 1 0
18. Медведев Никита 1 0
19. Косарев Кирилл 1 0
20. Климов Кирилл 1 0
Динамо Москва
# Игрок      
1. Паршивлюк Сергей 9 2
2. Евгеньев Роман 6 2
3. Шиманьски Себастиан 7 1
4. Ордец Иван 7 0
5. Грулёв Вячеслав 7 0
6. Комличенко Николай 4 1
7. Фомин Даниил 5 0
8. Каборе Шарль 4 0
9. Нжи Клинтон Муа 4 0
10. Скопинцев Дмитрий 2 1
11. Нойштедтер Роман 3 0
12. Плиев Заурбек 3 0
13. Шунин Антон 2 0
14. Варела Гильермо 2 0
15. Филипп Максимилиан 2 0
16. Моро Никола 2 0
17. Лесовой Даниил 2 0
18. Слепов Сергей 2 0
19. Захарян Арсен 2 0
20. Sandro Schwarz 1 0
21. Игбун Сильвестр 1 0
22. Тюкавин Константин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рубин 2.86% (1) 11.43% (4) 28.57% (10) 20% (7) 20% (7) 17.14% (6)
 Динамо Москва 12.5% (5) 5% (2) 25% (10) 25% (10) 7.5% (3) 25% (10)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Рубин 0:1 Краснодар Урал 0:1 Рубин Ростов 0:1 Рубин Рубин 1:0 Сочи Рубин 1:3 Химки
Уфа 0:3 Рубин Рубин 2:1 Зенит Спартак Москва 0:2 Рубин Рубин 1:0 Кайрат Рубин 3:0 Ротор Рубин 0:0 Урал Рубин 3:1 Нижний Новгород Томь 3:2 Рубин Рубин 2:3 Динамо Москва Рубин 2:2 Химки Сочи 2:3 Рубин Рубин 5:2 Партизан Ахмат 0:0 Рубин Тамбов 0:1 Рубин Локомотив Москва 3:1 Рубин
Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Динамо Москва 0:1 Химки Ротор 0:3 Динамо Москва Динамо Москва 2:2 Урал Крылья Советов 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 4:0 Уфа
Краснодар 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:2 Спартак Москва Динамо Москва 2:0 Тамбов Ахмат 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Спартак Москва Динамо Москва 2:1 Ордабасы Динамо Москва 2:4 Сочи Рубин 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Кайрат Динамо Москва 3:1 Рудар Плевля Динамо Москва 4:2 Слован Братислава Динамо Москва 2:2 Актобе Динамо Москва 2:0 Ракув Динамо Москва 0:2 Лех Сочи 2:0 Динамо Москва
Последние игры между собой
Рубин: победы: 7, ничьи: 10, поражения: 3
Динамо Москва: победы: 3, ничьи: 10, поражения: 7
Рубин 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Рубин Рубин 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Рубин Рубин 2:2 Динамо Москва
Рубин 1:1 Динамо Москва Рубин 1:0 Динамо Москва Динамо Москва 1:1 Рубин Динамо Москва 0:0 Рубин Рубин 0:0 Динамо Москва Рубин 4:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 Рубин Рубин 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:2 Рубин Динамо Москва 0:0 Рубин Рубин 2:2 Динамо Москва Динамо Москва 3:0 Рубин Рубин 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Рубин Динамо Москва 1:1 Рубин
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 27 17 7 3 65 - 24 58
2. Локомотив Москва Заявка 27 16 4 7 43 - 29 52
3. Спартак Москва Заявка 27 15 5 7 50 - 33 50
4. Рубин Заявка 27 14 4 9 35 - 30 46
5. Сочи Заявка 27 13 7 7 44 - 31 46
6. ЦСКА Москва Заявка 27 14 4 9 45 - 28 46
7. Динамо Москва Заявка 27 14 4 9 41 - 29 46
8. Химки Заявка 27 12 5 10 33 - 37 41
9. Ростов Заявка 27 12 4 11 34 - 31 40
10. Краснодар Заявка 27 11 5 11 47 - 38 38
11. Ахмат Заявка 27 10 6 11 31 - 34 36
12. Урал Заявка 27 6 13 8 25 - 34 31
13. Арсенал Тула Заявка 27 6 5 16 24 - 43 23
14. Уфа Заявка 27 5 5 17 23 - 44 20
15. Ротор Заявка 27 4 6 17 12 - 49 18
16. Тамбов Заявка 27 3 4 20 17 - 55 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 14 12 1 1 47 - 12 37
2. Локомотив Москва Заявка 13 10 1 2 23 - 9 31
3. Сочи Заявка 14 9 4 1 29 - 11 31
4. Динамо Москва Заявка 14 9 2 3 24 - 8 29
5. Спартак Москва Заявка 14 8 3 3 29 - 15 27
6. Краснодар Заявка 14 7 4 3 33 - 20 25
7. Химки Заявка 13 8 1 4 16 - 13 25
8. ЦСКА Москва Заявка 13 7 3 3 27 - 15 24
9. Арсенал Тула Заявка 13 6 4 3 19 - 14 22
10. Ахмат Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
11. Урал Заявка 14 5 6 3 13 - 11 21
12. Рубин Заявка 13 5 3 5 15 - 16 18
13. Ростов Заявка 13 5 2 6 15 - 13 17
14. Уфа Заявка 13 2 3 8 13 - 18 9
15. Ротор Заявка 14 2 2 10 4 - 23 8
16. Тамбов Заявка 14 2 2 10 10 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 14 9 1 4 20 - 14 28
2. Спартак Москва Заявка 13 7 2 4 21 - 18 23
3. Ростов Заявка 14 7 2 5 19 - 18 23
4. ЦСКА Москва Заявка 14 7 1 6 18 - 13 22
5. Зенит Заявка 13 5 6 2 18 - 12 21
6. Локомотив Москва Заявка 14 6 3 5 20 - 20 21
7. Динамо Москва Заявка 13 5 2 6 17 - 21 17
8. Химки Заявка 14 4 4 6 17 - 24 16
9. Сочи Заявка 13 4 3 6 15 - 20 15
10. Ахмат Заявка 14 4 3 7 13 - 22 15
11. Краснодар Заявка 13 4 1 8 14 - 18 13
12. Уфа Заявка 14 3 2 9 10 - 26 11
13. Урал Заявка 13 1 7 5 12 - 23 10
14. Ротор Заявка 13 2 4 7 8 - 26 10
15. Тамбов Заявка 13 1 2 10 7 - 31 5
16. Арсенал Тула Заявка 14 0 1 13 5 - 29 1
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Прогнозы на матч Рубин - Динамо Москва

Исход игры
Рубин
40.9% (18)
Ничья
50% (22)
Динамо Москва
9.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
15.91% (7)
Меньше
84.09% (37)
Обе команды забьют
Да
65.91% (29)
Нет
34.09% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
50% (22)
1:0 Рубин
25% (11)
2:1 Рубин
13.6% (6)
0:1 Динамо Москва
4.5% (2)
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УНИКС Монако 1.93 Зенит Барселона 1.85 Марсель Страсбург 3.85 Соболенко Арина Звонарёва Вера 1.54
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