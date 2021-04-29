|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Берг Маркус
|9 (1)
|0.33
|2.
|Кабелла Реми
|8 (1)
|0.3
|3.
|Ионов Алексей
|5 (1)
|0.19
|4.
|Классон Виктор
|5 (1)
|0.19
|5.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|4
|0.15
|6.
|Газинский Юрий
|3
|0.11
|7.
|Олссон Кристоффер
|2
|0.07
|8.
|Де Вильена Тонни
|2
|0.07
|9.
|Петров Сергей
|2
|0.07
|10.
|Ари Феррейра
|2 (1)
|0.07
|11.
|Вандерсон
|1
|0.04
|12.
|Уткин Даниил
|1
|0.04
|13.
|Сабуа Леон
|1
|0.04
|14.
|Камболов Руслан
|0
|0
|15.
|Смольников Игорь
|0
|0
|16.
|Марков Евгений
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нобоа Кристиан
|10 (5)
|0.37
|2.
|Заболотный Антон
|8
|0.3
|3.
|Бурмистров Никита
|6
|0.22
|4.
|Юсупов Артур
|6
|0.22
|5.
|Терехов Сергей
|3
|0.11
|6.
|Мевля Миха
|3
|0.11
|7.
|Полоз Дмитрий
|2 (1)
|0.07
|8.
|Жоаозиньо Рамос
|1
|0.04
|9.
|Заика Кирилл
|1
|0.04
|10.
|Руденко Александр Александрович
|1
|0.04
|11.
|Барсов Максим
|1
|0.04
|12.
|Дуганджич Марко
|1
|0.04
|13.
|Миладинович Иван
|1
|0.04
|14.
|Прохин Данила
|1
|0.04
|15.
|Маргасов Тимофей
|0
|0
|16.
|Набиуллин Эльмир
|0
|0
|17.
|Цаллагов Ибрагим
|0
|0
|18.
|Новосельцев Иван
|0
|0
|19.
|Маммана Эмануэль
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кайо Силва
|7
|2
|2.
|Смольников Игорь
|6
|1
|3.
|Сорокин Егор
|5
|1
|4.
|Газинский Юрий
|6
|0
|5.
|Олссон Кристоффер
|6
|0
|6.
|Классон Виктор
|5
|0
|7.
|Мартынович Александр
|3
|1
|8.
|Берг Маркус
|4
|0
|9.
|Петров Сергей
|4
|0
|10.
|Рамирес Кристиан
|4
|0
|11.
|Камболов Руслан
|3
|0
|12.
|Кабелла Реми
|3
|0
|13.
|Де Вильена Тонни
|3
|0
|14.
|Ари Феррейра
|2
|0
|15.
|Уткин Даниил
|2
|0
|16.
|Вандерсон
|2
|0
|17.
|Ионов Алексей
|1
|0
|18.
|Чернов Евгений
|1
|0
|19.
|Марков Евгений
|1
|0
|20.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0
|21.
|Черников Александр
|1
|0
|22.
|Литвинов Вячеслав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Терехов Сергей
|9
|1
|2.
|Цаллагов Ибрагим
|5
|2
|3.
|Миладинович Иван
|8
|0
|4.
|Заика Кирилл
|5
|1
|5.
|Нобоа Кристиан
|6
|0
|6.
|Заболотный Антон
|6
|0
|7.
|Маргасов Тимофей
|5
|0
|8.
|Бурмистров Никита
|3
|1
|9.
|Юсупов Артур
|4
|0
|10.
|Дуганджич Марко
|4
|0
|11.
|Маммана Эмануэль
|4
|0
|12.
|Мевля Миха
|3
|0
|13.
|Полоз Дмитрий
|2
|0
|14.
|Набиуллин Эльмир
|2
|0
|15.
|Новосельцев Иван
|2
|0
|16.
|Заболотный Николай
|1
|0
|17.
|Жоаозиньо Рамос
|1
|0
|18.
|Джанаев Сослан
|1
|0
|19.
|Бахтияров Акмаль
|1
|0
|20.
|Руденко Александр Александрович
|1
|0
|21.
|Пруцев Данил
|1
|0
|22.
|Прохин Данила
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Краснодар
|13.64% (6)
|15.91% (7)
|11.36% (5)
|18.18% (8)
|20.45% (9)
|20.45% (9)
|Сочи
|13.64% (6)
|11.36% (5)
|13.64% (6)
|27.27% (12)
|13.64% (6)
|20.45% (9)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|27
|17
|7
|3
|65 - 24
|58
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|27
|16
|4
|7
|43 - 29
|52
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|27
|15
|5
|7
|50 - 33
|50
|4.
|Рубин
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|35 - 30
|46
|5.
|Сочи
|Заявка
|27
|13
|7
|7
|44 - 31
|46
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|45 - 28
|46
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|41 - 29
|46
|8.
|Химки
|Заявка
|27
|12
|5
|10
|33 - 37
|41
|9.
|Ростов
|Заявка
|27
|12
|4
|11
|34 - 31
|40
|10.
|Краснодар
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|47 - 38
|38
|11.
|Ахмат
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|31 - 34
|36
|12.
|Урал
|Заявка
|27
|6
|13
|8
|25 - 34
|31
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|24 - 43
|23
|14.
|Уфа
|Заявка
|27
|5
|5
|17
|23 - 44
|20
|15.
|Ротор
|Заявка
|27
|4
|6
|17
|12 - 49
|18
|16.
|Тамбов
|Заявка
|27
|3
|4
|20
|17 - 55
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|47 - 12
|37
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|23 - 9
|31
|3.
|Сочи
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|29 - 11
|31
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|24 - 8
|29
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 15
|27
|6.
|Краснодар
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|33 - 20
|25
|7.
|Химки
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|16 - 13
|25
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 15
|24
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 14
|22
|10.
|Ахмат
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 12
|21
|11.
|Урал
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|13 - 11
|21
|12.
|Рубин
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 16
|18
|13.
|Ростов
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 13
|17
|14.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 18
|9
|15.
|Ротор
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|4 - 23
|8
|16.
|Тамбов
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|20 - 14
|28
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 18
|23
|3.
|Ростов
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|19 - 18
|23
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|18 - 13
|22
|5.
|Зенит
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 12
|21
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 20
|21
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 21
|17
|8.
|Химки
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 24
|16
|9.
|Сочи
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 20
|15
|10.
|Ахмат
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 22
|15
|11.
|Краснодар
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 18
|13
|12.
|Уфа
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|10 - 26
|11
|13.
|Урал
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 23
|10
|14.
|Ротор
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 26
|10
|15.
|Тамбов
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|7 - 31
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|0
|1
|13
|5 - 29
|1