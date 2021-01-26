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Англия: Премьер-лига

2020-2021

Стадион:
Вест Бромвич
0:5
Конец матча
Манчестер Сити

Вест Бромвич 4-4-1-1

Манчестер Сити 4-3-3

Ход матча
6'
0:1
Гюндоган Илкай
(Канселу Жоау)
20'
0:2
Канселу Жоау
(Силва Бернарду)
30'
0:3
Гюндоган Илкай
45'
0:4
Марез Рияд
(Стерлинг Рахим)
46'
Бартли Кайл
Робинсон Каллум
 
52'
 
Торрес Ферран
Фоден Фил
52'
 
Лапорт Эмерик
Гюндоган Илкай
57'
0:5
Стерлинг Рахим
(Марез Рияд)
59'
Филлипс Мэтт
Снодграсс Роберт
 
60'
 
Жезус Габриэль
Силва Бернарду
64'
Робсон-Кану Хэл
Ахерн-Грант Карлан
 
84'
Робсон-Кану Хэл
 
90'
О'Ши Дара
 
Статистика матча
  • 0 Голы 5
  • 2 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 8
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 22 Владение мячом, % 78
Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вест Бромвич
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перейра Матеус 4 (2) 0.2
2. Аджайи Олувасемилого 2 0.1
3. Робинсон Каллум 2 0.1
4. Галлахер Конор 2 0.1
5. Ферлонг Дарнелл 1 0.05
6. Бартли Кайл 1 0.05
7. Ахерн-Грант Карлан 1 0.05
8. Диангана Грэди 1 0.05
9. Гросицки Камил 0 0
10. Филлипс Мэтт 0 0
Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гюндоган Илкай 7 (1) 0.37
2. Стерлинг Рахим 6 0.32
3. Марез Рияд 5 0.26
4. Фоден Фил 4 0.21
5. Де Брёйне Кевин 3 (2) 0.16
6. Жезус Габриэль 2 0.11
7. Торрес Ферран 2 0.11
8. Стоунс Джон 2 0.11
9. Канселу Жоау 1 0.05
10. Уокер Кайл 1 0.05
11. Силва Бернарду 1 0.05
12. МендиБенжамен 1 0.05
13. Аке Натан 1 0.05
14. Родри Эрнандес 0 0

Карточки

Вест Бромвич
# Игрок      
1. Галлахер Конор 6 0
2. Ливермор Джейк 2 1
3. Сойерс Ромен 3 0
4. Аджайи Олувасемилого 3 0
5. Перейра Матеус 1 1
6. Иванович Бранислав 2 0
7. Ферлонг Дарнелл 2 0
8. О'Ши Дара 2 0
9. Гиббс Киран 0 1
10. Робсон-Кану Хэл 1 0
11. Филлипс Мэтт 1 0
12. Бартли Кайл 1 0
13. Пелтьер Ли 1 0
14. Ахерн-Грант Карлан 1 0
Манчестер Сити
# Игрок      
1. Родри Эрнандес 3 0
2. Аке Натан 3 0
3. Канселу Жоау 3 0
4. МендиБенжамен 2 0
5. Диаш Рубен 2 0
6. Фернандиньо Фернандо 1 0
7. Де Брёйне Кевин 1 0
8. Уокер Кайл 1 0
9. Стерлинг Рахим 1 0
10. Эдерсон Мораес 1 0
11. Лапорт Эмерик 1 0
12. Силва Бернарду 1 0
13. Жезус Габриэль 1 0
14. Торрес Ферран 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вест Бромвич 28.57% (4) 21.43% (3) 0 35.71% (5) 0 14.29% (2)
 Манчестер Сити 13.89% (5) 36.11% (13) 16.67% (6) 11.11% (4) 8.33% (3) 13.89% (5)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +2 =5 -13
Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Блэкпул 2:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:4 Арсенал Вест Бромвич 0:5 Лидс
Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:3 Челси Вест Бромвич 2:2 Брентфорд Эвертон 5:2 Вест Бромвич
Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Челтенем 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Манчестер Сити 1:0 Брайтон Манчестер Сити 3:0 Бирмингем
Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Челси 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Арсенал 1:4 Манчестер Сити Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Марсель Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Порту 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос
Последние игры между собой
Вест Бромвич: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 17
Манчестер Сити: победы: 17, ничьи: 2, поражения: 1
Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Манчестер Сити 3:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:3 Манчестер Сити Вест Бромвич 1:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:1 Вест Бромвич
Вест Бромвич 0:4 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:2 Манчестер Сити Вест Бромвич 2:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:2 Вест Бромвич
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 19 12 5 2 36 - 13 41
2. Манчестер Юнайтед Заявка 19 12 4 3 36 - 25 40
3. Лестер Заявка 19 12 2 5 35 - 21 38
4. Вест Хэм Заявка 20 10 5 5 30 - 24 35
5. Ливерпуль Заявка 19 9 7 3 37 - 22 34
6. Тоттенхэм Заявка 18 9 6 3 33 - 17 33
7. Эвертон Заявка 17 10 2 5 28 - 21 32
8. Арсенал Заявка 20 9 3 8 26 - 20 30
9. Астон Вилла Заявка 17 9 2 6 31 - 18 29
10. Челси Заявка 19 8 5 6 33 - 23 29
11. Саутгемптон Заявка 19 8 5 6 27 - 24 29
12. Лидс Заявка 19 8 2 9 32 - 35 26
13. Кристал Пэлас Заявка 20 6 5 9 24 - 36 23
14. Вулверхэмптон Заявка 19 6 4 9 21 - 29 22
15. Бёрнли Заявка 18 5 4 9 10 - 22 19
16. Ньюкасл Заявка 20 5 4 11 19 - 34 19
17. Брайтон Заявка 19 3 8 8 22 - 29 17
18. Фулхэм Заявка 18 2 6 10 15 - 27 12
19. Вест Бромвич Заявка 20 2 5 13 15 - 48 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 19 1 2 16 10 - 32 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 10 7 2 1 21 - 7 23
2. Ливерпуль Заявка 10 7 2 1 21 - 9 23
3. Вест Хэм Заявка 10 5 3 2 15 - 11 18
4. Лестер Заявка 10 5 1 4 15 - 12 16
5. Саутгемптон Заявка 10 5 1 4 15 - 12 16
6. Челси Заявка 9 4 3 2 19 - 11 15
7. Тоттенхэм Заявка 9 4 3 2 14 - 9 15
8. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 2 3 12 - 13 14
9. Арсенал Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
10. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 17 - 11 13
11. Эвертон Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
12. Вулверхэмптон Заявка 10 3 3 4 12 - 13 12
13. Кристал Пэлас Заявка 10 3 3 4 13 - 18 12
14. Лидс Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
15. Ньюкасл Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
16. Бёрнли Заявка 8 3 1 4 5 - 8 10
17. Фулхэм Заявка 10 1 3 6 7 - 15 6
18. Брайтон Заявка 9 0 5 4 10 - 15 5
19. Вест Бромвич Заявка 10 1 2 7 5 - 29 5
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 1 1 8 6 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 10 8 2 0 24 - 12 26
2. Лестер Заявка 9 7 1 1 20 - 9 22
3. Эвертон Заявка 9 6 1 2 13 - 9 19
4. Тоттенхэм Заявка 9 5 3 1 19 - 8 18
5. Манчестер Сити Заявка 9 5 3 1 15 - 6 18
6. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 15 - 13 17
7. Астон Вилла Заявка 9 5 1 3 14 - 7 16
8. Арсенал Заявка 10 5 1 4 14 - 9 16
9. Лидс Заявка 10 5 0 5 19 - 21 15
10. Челси Заявка 10 4 2 4 14 - 12 14
11. Саутгемптон Заявка 9 3 4 2 12 - 12 13
12. Брайтон Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
13. Ливерпуль Заявка 9 2 5 2 16 - 13 11
14. Кристал Пэлас Заявка 10 3 2 5 11 - 18 11
15. Вулверхэмптон Заявка 9 3 1 5 9 - 16 10
16. Бёрнли Заявка 10 2 3 5 5 - 14 9
17. Ньюкасл Заявка 10 2 2 6 8 - 17 8
18. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
19. Вест Бромвич Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 0 1 8 4 - 17 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
Новости матча
Прогнозы 151
Вест Бромвич 0.7% (1)
X 3.3% (5)
Манчестер Сити 96% (145)
0
выиграет Манчестер Сити
"Манчестер Сити" верной поступью идёт к заветному первому месту. Перед нами же матч против аутсайдера,... Ещё
Андрей Трунов #
Все прогнозы
1.66 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 23.00 8.60 1.16
Бонус: 5 000 ₽ 23.00 8.90 1.15

Самый высокий коэффициент на матч «Вест Бромвич» – «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вест Бромвич» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вест Бромвич» – «Манчестер Сити», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.60 1.15 4.10 1.22 2.65 1.48 2.11 1.73 1.68 2.19 1.29 3.65 1.09 6.60
4.85 1.12 4.05 1.19 2.46 1.52 1.98 1.83 1.65 2.38 1.36 3.12 1.24 3.88 1.10 6.35 1.07 6.40 1.01 11.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.80 1.26 2.65 1.44 1.66 2.13 1.18 4.50
3.68 1.28 2.59 1.50 1.65 2.24 1.26 3.85 1.19 5.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
5.40 1.13 2.12 1.67 1.57 2.31 1.34 3.10
5.20 1.15 3.64 1.28 2.03 1.79 1.49 2.62 1.30 3.52 1.16 5.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.43 1.52
Букмекер Да Нет
5.60 1.12
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Где смотреть матч Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити онлайн


Прогнозы на матч Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити

Исход игры
Вест Бромвич
0.7% (1)
Ничья
3.3% (5)
Манчестер Сити
96% (145)
Тотал 2.5
Больше
63.95% (94)
Меньше
36.05% (53)
Обе команды забьют
Да
46.26% (68)
Нет
53.74% (79)
Популярный счёт
0:2 Манчестер Сити
28.5% (43)
1:3 Манчестер Сити
20.5% (31)
0:3 Манчестер Сити
19.2% (29)
1:2 Манчестер Сити
17.9% (27)
1:1 Ничья
3.3% (5)
0:1 Манчестер Сити
2.6% (4)
1:4 Манчестер Сити
2.6% (4)
0:4 Манчестер Сити
1.3% (2)
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