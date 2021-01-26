|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кара Эркан
|7 (2)
|0.54
|2.
|Кнасмюлльнер Кристоф
|5
|0.38
|3.
|Фунтас Таксиархис
|4
|0.31
|4.
|Шик Торстен
|3
|0.23
|5.
|Китагава Коя
|3
|0.23
|6.
|Мург Томас
|2
|0.15
|7.
|Демир Юсуф
|2
|0.15
|8.
|Аразе Кельвин
|2
|0.15
|9.
|Рицмайер Марсель
|1
|0.08
|10.
|Любичич Деян
|0
|0
|11.
|Ульманн Максимилиан
|0
|0
|12.
|Стойкович Филип
|0
|0
|13.
|Хофманн Максимилиан
|0
|0
|14.
|Барац Матео
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шмидт Александер
|9
|0.69
|2.
|Хуги Дор
|7 (1)
|0.54
|3.
|Майстер Николас
|2 (1)
|0.15
|4.
|Любичич Роберт
|1
|0.08
|5.
|Шульц Кофи
|1
|0.08
|6.
|Гальпер Кристоф
|1
|0.08
|7.
|Танзмар Марсель
|1
|0.08
|8.
|Грозурек Лукас
|1
|0.08
|9.
|Лейте Луан
|1
|0.08
|10.
|Мухамедбегович Ахмет
|1
|0.08
|11.
|Блауэнштайнер Микаэль
|0
|0
|12.
|Дейвис Джордж
|0
|0
|13.
|Покорны Петер
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хофманн Максимилиан
|5
|0
|2.
|Стойкович Филип
|3
|1
|3.
|Граймль Лео
|3
|0
|4.
|Кара Эркан
|3
|0
|5.
|Шик Торстен
|2
|0
|6.
|Фунтас Таксиархис
|2
|0
|7.
|Шустер Лион
|2
|0
|8.
|Мург Томас
|1
|0
|9.
|Ульманн Максимилиан
|1
|0
|10.
|Китагава Коя
|1
|0
|11.
|Аразе Кельвин
|1
|0
|12.
|Ибрахимоглу Мелих
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Покорны Петер
|5
|0
|2.
|Луксбахер Даниэль
|3
|0
|3.
|Шуц Даниэль
|2
|0
|4.
|Риглер Кристоф
|2
|0
|5.
|Маранда Мануэль
|2
|0
|6.
|Шмидт Александер
|2
|0
|7.
|Мухамедбегович Ахмет
|2
|0
|8.
|Любичич Роберт
|2
|0
|9.
|Штайнвендер Михаэль
|2
|0
|10.
|Шульц Кофи
|1
|0
|11.
|Майстер Николас
|1
|0
|12.
|Гальпер Кристоф
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рапид Вена
|24.14% (7)
|17.24% (5)
|13.79% (4)
|10.34% (3)
|6.9% (2)
|27.59% (8)
|Санкт-Пёльтен
|16% (4)
|28% (7)
|24% (6)
|12% (3)
|12% (3)
|8% (2)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|41 - 15
|28
|2.
|Штурм
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|25 - 10
|28
|3.
|Рапид Вена
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|30 - 18
|27
|4.
|ЛАСК
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|26 - 14
|24
|5.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 19
|20
|6.
|Вольфсбергер
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|22 - 24
|18
|7.
|Аустрия Вена
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 18
|17
|8.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|25 - 25
|16
|9.
|Хартберг
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|15 - 25
|15
|10.
|Рид
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|17 - 29
|13
|11.
|Альтах
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|11 - 29
|8
|12.
|Адмира
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|14 - 39
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|20 - 5
|18
|2.
|Штурм
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 4
|16
|3.
|Рапид Вена
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|22 - 9
|12
|5.
|Рид
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|11 - 15
|9
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|7.
|Хартберг
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|8.
|Аустрия Вена
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|9.
|Адмира
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 17
|6
|10.
|Вольфсбергер
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 14
|6
|11.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 15
|6
|12.
|Альтах
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|19 - 6
|16
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 10
|13
|3.
|Вольфсбергер
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 10
|12
|4.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 11
|12
|5.
|Штурм
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|6.
|Аустрия Вена
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 7
|11
|7.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|14 - 10
|10
|8.
|Хартберг
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 17
|7
|9.
|ЛАСК
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|10.
|Рид
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|11.
|Альтах
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 16
|3
|12.
|Адмира
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 22
|2
Самый высокий коэффициент на матч «Рапид Вена» – «Санкт-Пёльтен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рапид Вена» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Санкт-Пёльтен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рапид Вена» – «Санкт-Пёльтен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
|Букмекер
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|
|—
|—
|5.85
|1.09
|5.05
|1.14
|2.86
|1.40
|2.31
|1.61
|—
|—
|1.83
|2.08
|1.46
|2.72
|1.33
|3.20
|1.14
|5.05
|1.10
|5.55
|1.02
|9.20
|—
|—
|
|13.50
|0.00
|5.55
|1.11
|4.90
|1.15
|2.85
|1.39
|2.33
|1.61
|1.97
|1.82
|1.79
|2.02
|1.45
|2.65
|1.32
|3.20
|1.15
|4.90
|1.12
|5.70
|1.03
|8.80
|1.02
|9.50