|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Депай Мемфис
|20 (8)
|0.54
|2.
|Экамби Карл Токо
|12
|0.32
|3.
|Кадевере Тино
|10
|0.27
|4.
|Пакета Лукас
|9
|0.24
|5.
|Ауа Уссем
|7 (2)
|0.19
|6.
|Слимани Ислам
|3
|0.08
|7.
|Бруно Моура
|3 (1)
|0.08
|8.
|Фильо Марсело
|3
|0.08
|9.
|Корне Максвелл
|2
|0.05
|10.
|Дюбуа Лео
|2
|0.05
|11.
|Шерки Райан
|1
|0.03
|12.
|Денайер Джейсон
|1
|0.03
|13.
|Дембеле Мусса II
|1
|0.03
|14.
|Де Шильо Маттиа
|0
|0
|15.
|Мендес Тьяго
|0
|0
|16.
|Какере Максанс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гуйри Амин
|12 (4)
|0.32
|2.
|Дольберг Каспер
|5 (2)
|0.14
|3.
|Клод-Морис Алексис
|4
|0.11
|4.
|Лис-Мелу Пьерр
|4 (1)
|0.11
|5.
|Будауи Хишем
|3
|0.08
|6.
|Лопеш Рони
|3
|0.08
|7.
|Маолида Мизиан
|3
|0.08
|8.
|Данте Бонфим
|2
|0.05
|9.
|Тюрам Кефрен
|2
|0.05
|10.
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0.03
|11.
|Камара Ассан
|1
|0.03
|12.
|Ндой Дан
|1
|0.03
|13.
|Лотомба Жордан
|1
|0.03
|14.
|Тодибо Жан-Клер
|1
|0.03
|15.
|Аталь Юсеф
|1
|0.03
|16.
|Данилюк Флавиус
|1
|0.03
|17.
|Селлуки Малик
|1
|0.03
|#
|Игрок
|1.
|Фильо Марсело
|5
|1
|2.
|Мендес Тьяго
|5
|1
|3.
|Пакета Лукас
|5
|1
|4.
|Бруно Моура
|6
|0
|5.
|Корне Максвелл
|5
|0
|6.
|Ауа Уссем
|3
|1
|7.
|Какере Максанс
|3
|1
|8.
|Депай Мемфис
|4
|0
|9.
|Де Шильо Маттиа
|4
|0
|10.
|Кадевере Тино
|4
|0
|11.
|Дюбуа Лео
|3
|0
|12.
|Экамби Карл Токо
|3
|0
|13.
|Дембеле Мусса II
|3
|0
|14.
|Диоманде Синали
|3
|0
|15.
|Шерки Райан
|1
|1
|16.
|Лопеш Антони
|2
|0
|17.
|Лукас Жан
|2
|0
|18.
|Слимани Ислам
|0
|1
|19.
|Бар Мельвен
|0
|1
|20.
|Денайер Джейсон
|1
|0
|21.
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шнайдерлин Морган
|8
|1
|2.
|Будауи Хишем
|9
|0
|3.
|Лотомба Жордан
|6
|1
|4.
|Гуйри Амин
|5
|0
|5.
|Лис-Мелу Пьерр
|3
|1
|6.
|Бамбу Робсон
|3
|1
|7.
|Нсоки Стенли
|4
|0
|8.
|Тодибо Жан-Клер
|4
|0
|9.
|Бенитес Вальтер
|3
|0
|10.
|Камара Ассан
|3
|0
|11.
|Данте Бонфим
|2
|0
|12.
|Данило Барбоза
|2
|0
|13.
|Дольберг Каспер
|2
|0
|14.
|Маолида Мизиан
|2
|0
|15.
|Салиба Вильям
|2
|0
|16.
|Тюрам Кефрен
|2
|0
|17.
|Клод-Морис Алексис
|2
|0
|18.
|Лопеш Рони
|1
|0
|19.
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0
|20.
|Маю Хишам
|1
|0
|21.
|Пельмар Анди
|1
|0
|22.
|Аталь Юсеф
|1
|0
|23.
|Сильвестр Эдди
|1
|0
|24.
|Селлуки Малик
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лион
|8.11% (6)
|18.92% (14)
|24.32% (18)
|10.81% (8)
|18.92% (14)
|18.92% (14)
|Ницца
|10.87% (5)
|19.57% (9)
|15.22% (7)
|17.39% (8)
|17.39% (8)
|19.57% (9)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|37
|23
|11
|3
|62 - 22
|80
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|37
|25
|4
|8
|84 - 28
|79
|3.
|Монако
|Заявка
|37
|24
|5
|8
|76 - 42
|77
|4.
|Лион
|Заявка
|37
|22
|10
|5
|79 - 40
|76
|5.
|Марсель
|Заявка
|37
|16
|11
|10
|53 - 46
|59
|6.
|Ланс
|Заявка
|37
|15
|11
|11
|55 - 54
|56
|7.
|Ренн
|Заявка
|37
|15
|10
|12
|50 - 40
|55
|8.
|Монпелье
|Заявка
|37
|13
|12
|12
|58 - 61
|51
|9.
|Ницца
|Заявка
|37
|14
|7
|16
|47 - 51
|49
|10.
|Метц
|Заявка
|37
|12
|10
|15
|43 - 47
|46
|11.
|Сент-Этьен
|Заявка
|37
|12
|10
|15
|42 - 53
|46
|12.
|Анже
|Заявка
|37
|12
|8
|17
|39 - 56
|44
|13.
|Реймс
|Заявка
|37
|9
|15
|13
|41 - 48
|42
|14.
|Бордо
|Заявка
|37
|12
|6
|19
|40 - 55
|42
|15.
|Лорьян
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|49 - 67
|41
|16.
|Страсбург
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|48 - 57
|41
|17.
|Брест
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|50 - 64
|41
|18.
|Нант
|Заявка
|37
|9
|13
|15
|46 - 53
|40
|19.
|Ним
|Заявка
|37
|9
|8
|20
|40 - 69
|35
|20.
|Дижон
|Заявка
|37
|3
|9
|25
|24 - 73
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|43 - 21
|41
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|19
|13
|1
|5
|44 - 14
|40
|3.
|Лилль
|Заявка
|19
|10
|7
|2
|28 - 11
|37
|4.
|Лион
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|40 - 20
|36
|5.
|Марсель
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|32 - 23
|35
|6.
|Лорьян
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|31 - 29
|32
|7.
|Ренн
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 21
|28
|8.
|Брест
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|32 - 31
|28
|9.
|Ланс
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|28 - 26
|27
|10.
|Монпелье
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|34 - 35
|25
|11.
|Бордо
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|19 - 21
|25
|12.
|Ницца
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|25 - 30
|24
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|20 - 28
|21
|14.
|Анже
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|19 - 25
|21
|15.
|Реймс
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|15 - 19
|20
|16.
|Метц
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 25
|19
|17.
|Нант
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|20 - 27
|17
|18.
|Страсбург
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|20 - 28
|16
|19.
|Ним
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|22 - 39
|14
|20.
|Дижон
|Заявка
|19
|1
|6
|12
|8 - 31
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|34 - 11
|43
|2.
|Лион
|Заявка
|19
|11
|7
|1
|39 - 20
|40
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|40 - 14
|39
|4.
|Монако
|Заявка
|18
|12
|0
|6
|33 - 21
|36
|5.
|Ланс
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|27 - 28
|29
|6.
|Ренн
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|26 - 19
|27
|7.
|Метц
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|25 - 22
|27
|8.
|Монпелье
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|24 - 26
|26
|9.
|Ницца
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 21
|25
|10.
|Сент-Этьен
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|22 - 25
|25
|11.
|Страсбург
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|28 - 29
|25
|12.
|Марсель
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|21 - 23
|24
|13.
|Нант
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|26 - 26
|23
|14.
|Анже
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|20 - 31
|23
|15.
|Реймс
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|26 - 29
|22
|16.
|Ним
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|18 - 30
|21
|17.
|Бордо
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|21 - 34
|17
|18.
|Брест
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|18 - 33
|13
|19.
|Лорьян
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|18 - 38
|9
|20.
|Дижон
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|16 - 42
|9
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|26
|6
|7
|2.
|Лион
|Депай Мемфис
|20
|8
|10
|3.
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|20
|10
|7
|4.
|Монако
|Фолланд Кевин
|16
|0
|7
|5.
|Страсбург
|Ажорк Людовик
|16
|4
|4
|#
|Игрок
|1.
|Реймс
|Фас Ваут
|12
|2
|2.
|Марсель
|Альваро Гонсалес II
|14
|0
|3.
|Реймс
|Кассама Морету
|8
|3
|4.
|Марсель
|Гуйе Пап
|10
|1
|5.
|Ланс
|Баде Луак
|10
|1