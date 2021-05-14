|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рипар Рено
|11 (6)
|0.31
|2.
|Коне Мусса II
|7
|0.19
|3.
|Ферхат Зинедин
|6 (1)
|0.17
|4.
|Элиассон Никлас
|4
|0.11
|5.
|Мелинг Биргер
|2
|0.06
|6.
|Ахлинви Маттео
|2
|0.06
|7.
|До Лука
|1
|0.03
|8.
|Филиппото Ромен
|1
|0.03
|9.
|Денкей Кевин
|1
|0.03
|10.
|Ландре Лоик
|1
|0.03
|11.
|Кубас Андрес
|1
|0.03
|12.
|Фомба Ламин
|1
|0.03
|13.
|Алакуш Софьян
|0
|0
|14.
|Дулевич Харис
|0
|0
|15.
|Мартинеc Пабло
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Депай Мемфис
|19 (8)
|0.53
|2.
|Экамби Карл Токо
|12
|0.33
|3.
|Кадевере Тино
|10
|0.28
|4.
|Пакета Лукас
|7
|0.19
|5.
|Ауа Уссем
|6 (2)
|0.17
|6.
|Бруно Моура
|3 (1)
|0.08
|7.
|Фильо Марсело
|3
|0.08
|8.
|Корне Максвелл
|2
|0.06
|9.
|Дюбуа Лео
|2
|0.06
|10.
|Слимани Ислам
|2
|0.06
|11.
|Шерки Райан
|1
|0.03
|12.
|Денайер Джейсон
|1
|0.03
|13.
|Дембеле Мусса II
|1
|0.03
|14.
|Де Шильо Маттиа
|0
|0
|15.
|Мендес Тьяго
|0
|0
|16.
|Какере Максанс
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фомба Ламин
|8
|0
|2.
|Кубас Андрес
|5
|1
|3.
|Мигель Флориан
|3
|2
|4.
|До Лука
|4
|1
|5.
|Бриансон Антони
|4
|0
|6.
|Мелинг Биргер
|4
|0
|7.
|Алакуш Софьян
|4
|0
|8.
|Ландре Лоик
|2
|1
|9.
|Рейне Батист
|3
|0
|10.
|Рипар Рено
|3
|0
|11.
|Денкей Кевин
|3
|0
|12.
|Ру Нолан
|2
|0
|13.
|Ферхат Зинедин
|2
|0
|14.
|Коне Мусса II
|2
|0
|15.
|Гессум Кельян
|2
|0
|16.
|Бенрау Яссин
|2
|0
|17.
|Элиассон Никлас
|1
|0
|18.
|Мартинеc Пабло
|1
|0
|19.
|Сарр Сиди
|1
|0
|20.
|Пакье Гаэтан
|1
|0
|21.
|Дулевич Харис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фильо Марсело
|5
|1
|2.
|Мендес Тьяго
|5
|1
|3.
|Пакета Лукас
|5
|1
|4.
|Бруно Моура
|6
|0
|5.
|Корне Максвелл
|5
|0
|6.
|Ауа Уссем
|3
|1
|7.
|Какере Максанс
|3
|1
|8.
|Депай Мемфис
|4
|0
|9.
|Де Шильо Маттиа
|4
|0
|10.
|Кадевере Тино
|4
|0
|11.
|Дюбуа Лео
|3
|0
|12.
|Экамби Карл Токо
|3
|0
|13.
|Дембеле Мусса II
|3
|0
|14.
|Диоманде Синали
|3
|0
|15.
|Шерки Райан
|1
|1
|16.
|Лопеш Антони
|2
|0
|17.
|Лукас Жан
|2
|0
|18.
|Слимани Ислам
|0
|1
|19.
|Бар Мельвен
|0
|1
|20.
|Денайер Джейсон
|1
|0
|21.
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ним
|13.16% (5)
|2.63% (1)
|15.79% (6)
|23.68% (9)
|18.42% (7)
|26.32% (10)
|Лион
|7.25% (5)
|17.39% (12)
|26.09% (18)
|10.14% (7)
|20.29% (14)
|18.84% (13)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|36
|23
|10
|3
|62 - 22
|79
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|36
|24
|4
|8
|80 - 28
|76
|3.
|Монако
|Заявка
|36
|23
|5
|8
|74 - 41
|74
|4.
|Лион
|Заявка
|36
|21
|10
|5
|74 - 38
|73
|5.
|Ланс
|Заявка
|36
|15
|11
|10
|55 - 51
|56
|6.
|Марсель
|Заявка
|36
|15
|11
|10
|50 - 44
|56
|7.
|Ренн
|Заявка
|36
|15
|10
|11
|49 - 38
|55
|8.
|Монпелье
|Заявка
|36
|13
|11
|12
|58 - 61
|50
|9.
|Ницца
|Заявка
|36
|14
|7
|15
|47 - 49
|49
|10.
|Метц
|Заявка
|36
|12
|10
|14
|42 - 45
|46
|11.
|Сент-Этьен
|Заявка
|36
|12
|9
|15
|42 - 53
|45
|12.
|Анже
|Заявка
|36
|12
|8
|16
|37 - 53
|44
|13.
|Реймс
|Заявка
|36
|9
|15
|12
|41 - 44
|42
|14.
|Брест
|Заявка
|36
|11
|7
|18
|50 - 64
|40
|15.
|Бордо
|Заявка
|36
|11
|6
|19
|37 - 55
|39
|16.
|Лорьян
|Заявка
|36
|10
|8
|18
|47 - 66
|38
|17.
|Страсбург
|Заявка
|36
|10
|8
|18
|46 - 57
|38
|18.
|Нант
|Заявка
|36
|8
|13
|15
|42 - 53
|37
|19.
|Ним
|Заявка
|36
|9
|8
|19
|38 - 64
|35
|20.
|Дижон
|Заявка
|36
|3
|9
|24
|24 - 69
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|41 - 20
|38
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|12
|1
|5
|40 - 14
|37
|3.
|Лилль
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|28 - 11
|36
|4.
|Лион
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|40 - 20
|36
|5.
|Марсель
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|29 - 21
|32
|6.
|Лорьян
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|29 - 28
|29
|7.
|Ренн
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 21
|28
|8.
|Брест
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|32 - 31
|28
|9.
|Ланс
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|28 - 26
|27
|10.
|Монпелье
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|34 - 35
|24
|11.
|Ницца
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|25 - 28
|24
|12.
|Бордо
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|16 - 21
|22
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|20 - 28
|21
|14.
|Анже
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|19 - 25
|21
|15.
|Реймс
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|15 - 19
|20
|16.
|Метц
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 25
|19
|17.
|Нант
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|20 - 27
|17
|18.
|Страсбург
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|20 - 28
|16
|19.
|Ним
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|20 - 34
|14
|20.
|Дижон
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|8 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|34 - 11
|43
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|40 - 14
|39
|3.
|Лион
|Заявка
|18
|10
|7
|1
|34 - 18
|37
|4.
|Монако
|Заявка
|18
|12
|0
|6
|33 - 21
|36
|5.
|Ланс
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|27 - 25
|29
|6.
|Ренн
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|25 - 17
|27
|7.
|Метц
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|24 - 20
|27
|8.
|Монпелье
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|24 - 26
|26
|9.
|Ницца
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 21
|25
|10.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|22 - 25
|24
|11.
|Марсель
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|21 - 23
|24
|12.
|Анже
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|18 - 28
|23
|13.
|Реймс
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|26 - 25
|22
|14.
|Страсбург
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|26 - 29
|22
|15.
|Ним
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|18 - 30
|21
|16.
|Нант
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|22 - 26
|20
|17.
|Бордо
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|21 - 34
|17
|18.
|Брест
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|18 - 33
|12
|19.
|Лорьян
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|18 - 38
|9
|20.
|Дижон
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|16 - 42
|9
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|25
|6
|7
|2.
|Лион
|Депай Мемфис
|19
|8
|10
|3.
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|19
|10
|7
|4.
|Монако
|Фолланд Кевин
|16
|0
|7
|5.
|Монпелье
|Лаборд Гаэтан
|15
|0
|8
|#
|Игрок
|1.
|Реймс
|Фас Ваут
|12
|2
|2.
|Реймс
|Кассама Морету
|8
|3
|3.
|Марсель
|Альваро Гонсалес II
|13
|0
|4.
|Марсель
|Гуйе Пап
|10
|1
|5.
|Монако
|Фофана Юссуф
|9
|1