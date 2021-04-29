  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2020-2021

Франция: Лига 1

2020-2021

Стадион:
Монако
 
Позже
Лион

Бомбардиры внутри турнира

Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бен-Йеддер Виссам 18 (9) 0.53
2. Фолланд Кевин 15 0.44
3. Диоп Софьян 7 0.21
4. Йоветич Стеван 6 0.18
5. Марипан Гильермо 5 0.15
6. Головин Александр 4 0.12
7. Желсон Мартиньш 3 0.09
8. Дисаси Аксель 3 0.09
9. Чуамени Орельен 2 0.06
10. Фабрегас Сеск 2 (2) 0.06
11. Бадьяшиль Бенуа 2 0.06
12. Агилар Рубен 1 0.03
13. Пеллегри Пьетро 1 0.03
14. Дьятта Крепен 1 0.03
15. Жеббель Виллем 1 0.03
16. Кайо Энрике 0 0
17. Балло-Туре Фоде 0 0
18. Сидибе Джибриль 0 0
19. Фофана Юссуф 0 0
20. Оньекуру Генри 0 0
21. Матазо Элио 0 0
Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Депай Мемфис 18 (8) 0.53
2. Экамби Карл Токо 12 0.35
3. Кадевере Тино 10 0.29
4. Пакета Лукас 6 0.18
5. Ауа Уссем 5 (2) 0.15
6. Корне Максвелл 2 0.06
7. Дюбуа Лео 2 0.06
8. Слимани Ислам 2 0.06
9. Фильо Марсело 2 0.06
10. Бруно Моура 1 0.03
11. Денайер Джейсон 1 0.03
12. Дембеле Мусса II 1 0.03
13. Мендес Тьяго 0 0
14. Какере Максанс 0 0
15. Шерки Райан 0 0

Карточки

Монако
# Игрок      
1. Чуамени Орельен 8 1
2. Фофана Юссуф 8 1
3. Дисаси Аксель 4 2
4. Агилар Рубен 6 0
5. Марипан Гильермо 4 0
6. Диоп Софьян 4 0
7. Сидибе Джибриль 3 0
8. Бен-Йеддер Виссам 3 0
9. Фолланд Кевин 3 0
10. Желсон Мартиньш 3 0
11. Дьятта Крепен 3 0
12. Жеббель Виллем 3 0
13. Бадьяшиль Бенуа 3 0
14. Фабрегас Сеск 2 0
15. Балло-Туре Фоде 2 0
16. Пеллегри Пьетро 2 0
17. Матсима Крислен 2 0
18. Матазо Элио 0 1
19. Йоветич Стеван 1 0
20. Лекомт Бенжамен 1 0
21. Головин Александр 1 0
22. Флорентину 1 0
23. Бьянкон Жулиан 1 0
Лион
# Игрок      
1. Фильо Марсело 5 1
2. Мендес Тьяго 5 1
3. Пакета Лукас 5 1
4. Корне Максвелл 5 0
5. Бруно Моура 5 0
6. Депай Мемфис 4 0
7. Де Шильо Маттиа 4 0
8. Ауа Уссем 2 1
9. Дюбуа Лео 3 0
10. Экамби Карл Токо 3 0
11. Дембеле Мусса II 3 0
12. Кадевере Тино 3 0
13. Диоманде Синали 3 0
14. Шерки Райан 1 1
15. Какере Максанс 2 0
16. Слимани Ислам 0 1
17. Бар Мельвен 0 1
18. Лопеш Антони 1 0
19. Денайер Джейсон 1 0
20. Андерсен Йоаким 1 0
21. Лукас Жан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монако 12.68% (9) 12.68% (9) 8.45% (6) 23.94% (17) 16.9% (12) 25.35% (18)
 Лион 8.06% (5) 19.35% (12) 29.03% (18) 8.06% (5) 19.35% (12) 16.13% (10)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +17 =2 -1
Анже 0:1 Монако Лион 0:2 Монако Бордо 0:3 Монако Монако 3:0 Дижон Монако 0:0 Метц
Монако 4:0 Метц Сент-Этьен 0:4 Монако Монако 0:0 Лилль Ницца 0:2 Монако Страсбург 1:0 Монако Монако 2:0 Брест ПСЖ 0:2 Монако Монако 2:2 Лорьян Гренобль 0:1 Монако Ним 3:4 Монако Монако 2:1 Ницца Нант 1:2 Монако Монако 3:1 Марсель Монпелье 2:3 Монако Монако 3:0 Анже
Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Лион 2:3 Лилль Лион 0:2 Монако Нант 1:2 Лион Лион 3:0 Анже Ред Стар (Франция) 2:2 Лион
Ланс 1:1 Лион Лион 2:4 ПСЖ Реймс 1:1 Лион Лион 5:2 Сошо Лион 1:0 Ренн Марсель 1:1 Лион Брест 2:3 Лион Лион 1:2 Монпелье Лион 5:1 Аяччо Лион 3:0 Страсбург Дижон 0:1 Лион Лион 2:1 Бордо Сент-Этьен 0:5 Лион Лион 0:1 Метц Ренн 2:2 Лион
Последние игры между собой
Монако: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Лион: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Лион 0:2 Монако Лион 4:1 Монако Монако 0:3 Лион Монако 2:0 Лион Лион 3:0 Монако
Монако 3:2 Лион Монако 2:3 Лион Лион 3:2 Монако Лион 1:2 Монако Монако 1:3 Лион Лион 6:1 Монако Монако 1:1 Лион Монако 0:0 Лион Лион 1:1 Монако Лион 2:1 Монако Лион 2:3 Монако Монако 2:1 Лион Монако 0:2 Лион Лион 0:0 Монако Лион 3:0 Монако
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 34 21 10 3 57 - 22 73
2. ПСЖ Заявка 34 23 3 8 77 - 26 72
3. Монако Заявка 34 22 5 7 71 - 38 71
4. Лион Заявка 34 19 10 5 67 - 35 67
5. Ланс Заявка 34 15 11 8 54 - 46 56
6. Марсель Заявка 34 15 10 9 49 - 42 55
7. Ренн Заявка 34 15 9 10 48 - 36 54
8. Монпелье Заявка 34 12 11 11 54 - 57 47
9. Ницца Заявка 34 13 7 14 44 - 45 46
10. Метц Заявка 34 11 10 13 37 - 41 43
11. Анже Заявка 34 11 8 15 34 - 51 41
12. Реймс Заявка 34 9 14 11 39 - 41 41
13. Брест Заявка 34 11 7 16 47 - 57 40
14. Сент-Этьен Заявка 34 10 9 15 39 - 52 39
15. Страсбург Заявка 34 10 7 17 43 - 53 37
16. Бордо Заявка 34 10 6 18 36 - 52 36
17. Лорьян Заявка 34 9 8 17 44 - 62 35
18. Нант Заявка 34 6 13 15 35 - 52 31
19. Ним Заявка 34 8 7 19 33 - 62 31
20. Дижон Заявка 34 3 9 22 23 - 61 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 17 11 5 1 39 - 17 38
2. ПСЖ Заявка 17 11 1 5 38 - 13 34
3. Лилль Заявка 17 9 6 2 26 - 11 33
4. Лион Заявка 17 10 3 4 36 - 19 33
5. Марсель Заявка 17 9 4 4 28 - 20 31
6. Брест Заявка 17 8 4 5 31 - 27 28
7. Ланс Заявка 17 7 6 4 28 - 23 27
8. Ренн Заявка 17 8 3 6 23 - 20 27
9. Лорьян Заявка 17 8 2 7 27 - 28 26
10. Монпелье Заявка 17 7 3 7 33 - 33 24
11. Ницца Заявка 17 6 3 8 22 - 26 21
12. Реймс Заявка 17 4 8 5 15 - 18 20
13. Метц Заявка 17 5 4 8 18 - 22 19
14. Бордо Заявка 17 5 4 8 15 - 21 19
15. Сент-Этьен Заявка 17 4 6 7 19 - 28 18
16. Анже Заявка 17 5 3 9 16 - 25 18
17. Страсбург Заявка 17 4 4 9 18 - 25 16
18. Нант Заявка 17 2 8 7 17 - 27 14
19. Ним Заявка 17 3 4 10 18 - 32 13
20. Дижон Заявка 17 1 6 10 7 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 17 12 4 1 31 - 11 40
2. ПСЖ Заявка 17 12 2 3 39 - 13 38
3. Лион Заявка 17 9 7 1 31 - 16 34
4. Монако Заявка 17 11 0 6 32 - 21 33
5. Ланс Заявка 17 8 5 4 26 - 23 29
6. Ренн Заявка 17 7 6 4 25 - 16 27
7. Ницца Заявка 17 7 4 6 22 - 19 25
8. Метц Заявка 17 6 6 5 19 - 19 24
9. Марсель Заявка 17 6 6 5 21 - 22 24
10. Монпелье Заявка 17 5 8 4 21 - 24 23
11. Анже Заявка 17 6 5 6 18 - 26 23
12. Реймс Заявка 17 5 6 6 24 - 23 21
13. Сент-Этьен Заявка 17 6 3 8 20 - 24 21
14. Страсбург Заявка 17 6 3 8 25 - 28 21
15. Ним Заявка 17 5 3 9 15 - 30 18
16. Бордо Заявка 17 5 2 10 21 - 31 17
17. Нант Заявка 17 4 5 8 18 - 25 17
18. Брест Заявка 17 3 3 11 16 - 30 12
19. Лорьян Заявка 17 1 6 10 17 - 34 9
20. Дижон Заявка 17 2 3 12 16 - 39 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Лион от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 мая 2021, осталось 2 дня 10 часов 2 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Лучшие коэффициенты
Монако
Ничья
Лион
2.41
3.76
3.24
Все Коэффициенты
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Монако - Лион онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Прогнозы на матч Монако - Лион

Исход игры
Монако
75% (18)
Ничья
20.8% (5)
Лион
4.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
58.33% (14)
Меньше
41.67% (10)
Обе команды забьют
Да
79.17% (19)
Нет
20.83% (5)
Популярный счёт
2:1 Монако
50% (12)
1:1 Ничья
20.8% (5)
1:0 Монако
16.7% (4)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры: бонусы новым игрокам

100 $ Получить
100 $ Получить
50 $ Получить
100 $ Получить
Рейтинг букмекеров LiveResult Прогнозы на спорт


Онлайн трансляции
УНИКС Монако 1.93 Зенит Барселона 1.85 Марсель Страсбург 3.85 Соболенко Арина Звонарёва Вера 1.54
  Все прогнозы на спорт


Читайте также на нашем сайте
Новости от LiveResult

Все новости спорта

Футбольный конкурс прогнозов LiveResult
Футбольный конкурс прогнозов
Медали, кубки и шарфы от Liveresult
Принять участие в конкурсе
Другие конкурсы прогнозов:
Хоккейный Евро-футбольный