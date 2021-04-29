|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бен-Йеддер Виссам
|18 (9)
|0.53
|2.
|Фолланд Кевин
|15
|0.44
|3.
|Диоп Софьян
|7
|0.21
|4.
|Йоветич Стеван
|6
|0.18
|5.
|Марипан Гильермо
|5
|0.15
|6.
|Головин Александр
|4
|0.12
|7.
|Желсон Мартиньш
|3
|0.09
|8.
|Дисаси Аксель
|3
|0.09
|9.
|Чуамени Орельен
|2
|0.06
|10.
|Фабрегас Сеск
|2 (2)
|0.06
|11.
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0.06
|12.
|Агилар Рубен
|1
|0.03
|13.
|Пеллегри Пьетро
|1
|0.03
|14.
|Дьятта Крепен
|1
|0.03
|15.
|Жеббель Виллем
|1
|0.03
|16.
|Кайо Энрике
|0
|0
|17.
|Балло-Туре Фоде
|0
|0
|18.
|Сидибе Джибриль
|0
|0
|19.
|Фофана Юссуф
|0
|0
|20.
|Оньекуру Генри
|0
|0
|21.
|Матазо Элио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Депай Мемфис
|18 (8)
|0.53
|2.
|Экамби Карл Токо
|12
|0.35
|3.
|Кадевере Тино
|10
|0.29
|4.
|Пакета Лукас
|6
|0.18
|5.
|Ауа Уссем
|5 (2)
|0.15
|6.
|Корне Максвелл
|2
|0.06
|7.
|Дюбуа Лео
|2
|0.06
|8.
|Слимани Ислам
|2
|0.06
|9.
|Фильо Марсело
|2
|0.06
|10.
|Бруно Моура
|1
|0.03
|11.
|Денайер Джейсон
|1
|0.03
|12.
|Дембеле Мусса II
|1
|0.03
|13.
|Мендес Тьяго
|0
|0
|14.
|Какере Максанс
|0
|0
|15.
|Шерки Райан
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чуамени Орельен
|8
|1
|2.
|Фофана Юссуф
|8
|1
|3.
|Дисаси Аксель
|4
|2
|4.
|Агилар Рубен
|6
|0
|5.
|Марипан Гильермо
|4
|0
|6.
|Диоп Софьян
|4
|0
|7.
|Сидибе Джибриль
|3
|0
|8.
|Бен-Йеддер Виссам
|3
|0
|9.
|Фолланд Кевин
|3
|0
|10.
|Желсон Мартиньш
|3
|0
|11.
|Дьятта Крепен
|3
|0
|12.
|Жеббель Виллем
|3
|0
|13.
|Бадьяшиль Бенуа
|3
|0
|14.
|Фабрегас Сеск
|2
|0
|15.
|Балло-Туре Фоде
|2
|0
|16.
|Пеллегри Пьетро
|2
|0
|17.
|Матсима Крислен
|2
|0
|18.
|Матазо Элио
|0
|1
|19.
|Йоветич Стеван
|1
|0
|20.
|Лекомт Бенжамен
|1
|0
|21.
|Головин Александр
|1
|0
|22.
|Флорентину
|1
|0
|23.
|Бьянкон Жулиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фильо Марсело
|5
|1
|2.
|Мендес Тьяго
|5
|1
|3.
|Пакета Лукас
|5
|1
|4.
|Корне Максвелл
|5
|0
|5.
|Бруно Моура
|5
|0
|6.
|Депай Мемфис
|4
|0
|7.
|Де Шильо Маттиа
|4
|0
|8.
|Ауа Уссем
|2
|1
|9.
|Дюбуа Лео
|3
|0
|10.
|Экамби Карл Токо
|3
|0
|11.
|Дембеле Мусса II
|3
|0
|12.
|Кадевере Тино
|3
|0
|13.
|Диоманде Синали
|3
|0
|14.
|Шерки Райан
|1
|1
|15.
|Какере Максанс
|2
|0
|16.
|Слимани Ислам
|0
|1
|17.
|Бар Мельвен
|0
|1
|18.
|Лопеш Антони
|1
|0
|19.
|Денайер Джейсон
|1
|0
|20.
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|21.
|Лукас Жан
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монако
|12.68% (9)
|12.68% (9)
|8.45% (6)
|23.94% (17)
|16.9% (12)
|25.35% (18)
|Лион
|8.06% (5)
|19.35% (12)
|29.03% (18)
|8.06% (5)
|19.35% (12)
|16.13% (10)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|34
|21
|10
|3
|57 - 22
|73
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|34
|23
|3
|8
|77 - 26
|72
|3.
|Монако
|Заявка
|34
|22
|5
|7
|71 - 38
|71
|4.
|Лион
|Заявка
|34
|19
|10
|5
|67 - 35
|67
|5.
|Ланс
|Заявка
|34
|15
|11
|8
|54 - 46
|56
|6.
|Марсель
|Заявка
|34
|15
|10
|9
|49 - 42
|55
|7.
|Ренн
|Заявка
|34
|15
|9
|10
|48 - 36
|54
|8.
|Монпелье
|Заявка
|34
|12
|11
|11
|54 - 57
|47
|9.
|Ницца
|Заявка
|34
|13
|7
|14
|44 - 45
|46
|10.
|Метц
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|37 - 41
|43
|11.
|Анже
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|34 - 51
|41
|12.
|Реймс
|Заявка
|34
|9
|14
|11
|39 - 41
|41
|13.
|Брест
|Заявка
|34
|11
|7
|16
|47 - 57
|40
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|34
|10
|9
|15
|39 - 52
|39
|15.
|Страсбург
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|43 - 53
|37
|16.
|Бордо
|Заявка
|34
|10
|6
|18
|36 - 52
|36
|17.
|Лорьян
|Заявка
|34
|9
|8
|17
|44 - 62
|35
|18.
|Нант
|Заявка
|34
|6
|13
|15
|35 - 52
|31
|19.
|Ним
|Заявка
|34
|8
|7
|19
|33 - 62
|31
|20.
|Дижон
|Заявка
|34
|3
|9
|22
|23 - 61
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|39 - 17
|38
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|38 - 13
|34
|3.
|Лилль
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|26 - 11
|33
|4.
|Лион
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|36 - 19
|33
|5.
|Марсель
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|28 - 20
|31
|6.
|Брест
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|31 - 27
|28
|7.
|Ланс
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|28 - 23
|27
|8.
|Ренн
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|23 - 20
|27
|9.
|Лорьян
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|27 - 28
|26
|10.
|Монпелье
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|33 - 33
|24
|11.
|Ницца
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|22 - 26
|21
|12.
|Реймс
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|15 - 18
|20
|13.
|Метц
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 22
|19
|14.
|Бордо
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|15 - 21
|19
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 28
|18
|16.
|Анже
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|16 - 25
|18
|17.
|Страсбург
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|18 - 25
|16
|18.
|Нант
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|17 - 27
|14
|19.
|Ним
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|18 - 32
|13
|20.
|Дижон
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|7 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|31 - 11
|40
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|39 - 13
|38
|3.
|Лион
|Заявка
|17
|9
|7
|1
|31 - 16
|34
|4.
|Монако
|Заявка
|17
|11
|0
|6
|32 - 21
|33
|5.
|Ланс
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|26 - 23
|29
|6.
|Ренн
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|25 - 16
|27
|7.
|Ницца
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|22 - 19
|25
|8.
|Метц
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|19 - 19
|24
|9.
|Марсель
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 22
|24
|10.
|Монпелье
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|21 - 24
|23
|11.
|Анже
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 26
|23
|12.
|Реймс
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 23
|21
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 24
|21
|14.
|Страсбург
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|25 - 28
|21
|15.
|Ним
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|15 - 30
|18
|16.
|Бордо
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|21 - 31
|17
|17.
|Нант
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|18 - 25
|17
|18.
|Брест
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|16 - 30
|12
|19.
|Лорьян
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|17 - 34
|9
|20.
|Дижон
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|16 - 39
|9