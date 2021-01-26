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Голландия: Эредивизие

2020-2021

Стадион:
Гронинген
3:0
Конец матча
АДО Ден Хааг

Гронинген 4-3-3

АДО Ден Хааг 4-3-3

Ход матча
18'
Лундквист Рамон-Паскаль
1:0
38'
 
Бурар Сами
39'
 
Улд-Ших Биляль
Ван Эвейк Милан
43'
Ларсен Йорген
(Гудмундссон Габриэль)
2:0
54'
 
Чатич Амар
Бурар Сами
68'
Да Крус Алессио
(Эль-Ханкури Мохамед)
3:0
70'
Joel van Kaam
Эль-Ханкури Мохамед
 
71'
Те Вирик Мик
Суслов Томаш
 
71'
Шрек Сэм
Да Крус Алессио
 
72'
 
Карелис Никос
Крамер Михил
73'
 
Гомельт Томислав
Госсенс Джон
73'
 
Пинас Шакилль
Кемпер Бой
76'
 
Чатич Амар
86'
Слор Киан
Гудмундссон Габриэль
 
86'
Даллинга Тийс
Ларсен Йорген
 
Статистика матча
  • 3 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44
Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларсен Йорген 8 0.42
2. Эль-Мессауди Ахмед 6 0.32
3. Йоостен Патрик 3 0.16
4. Эль-Ханкури Мохамед 2 0.11
5. Ван Хинтум Барт 1 0.05
6. Да Крус Алессио 1 0.05
7. Суслов Томаш 1 0.05
8. Даммерс Вессель 1 0.05
9. Лундквист Рамон-Паскаль 1 0.05
10. Итакура Ко 1 0.05
11. Ван Кам Даниэль 1 0.05
12. Remco Balk 1 0.05
13. Гудмундссон Габриэль 0 0
АДО Ден Хааг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крамер Михил 4 0.21
2. Бурар Сами 3 0.16
3. Филипп Давид 2 0.11
4. Пинас Шакилль 2 (2) 0.11
5. Ван Эвейк Милан 1 0.05
6. Бесуйхен Висенте 1 0.05
7. Арвайлер Йонас 1 0.05
8. Кемпер Бой 1 0.05
9. Госсенс Джон 0 0
10. Де Бур Кес 0 0
11. Файе Лассана 0 0
12. Jose Pascual 0 0

Карточки

Гронинген
# Игрок      
1. Даммерс Вессель 6 0
2. Данкерлёй Дамил 2 1
3. Ван Хинтум Барт 3 0
4. Эль-Мессауди Ахмед 2 0
5. Матусива Азор 2 0
6. Remco Balk 2 0
7. Эль-Ханкури Мохамед 0 1
8. Падт Серджио 1 0
9. Да Крус Алессио 1 0
10. Йоостен Патрик 1 0
11. Итакура Ко 1 0
12. Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
13. Гудмундссон Габриэль 1 0
14. Шрек Сэм 1 0
15. Ларсен Йорген 1 0
16. Суслов Томаш 1 0
17. Joel van Kaam 1 0
АДО Ден Хааг
# Игрок      
1. Кемпер Бой 2 1
2. Крамер Михил 3 0
3. Бурар Сами 3 0
4. Пинас Шакилль 3 0
5. Де Бур Кес 2 0
6. Бесуйхен Висенте 2 0
7. Госсенс Джон 1 0
8. Карелис Никос 1 0
9. Моррисон Равел 1 0
10. Кишна Рикардо 1 0
11. Улд-Ших Биляль 1 0
12. Кастильо Хуан II 1 0
13. Чатич Амар 1 0
14. Файе Лассана 1 0
15. Jose Pascual 1 0
16. Эльмкис Илай 1 0
17. Ван Эвейк Милан 1 0
18. Филипп Давид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гронинген 3.7% (1) 25.93% (7) 3.7% (1) 29.63% (8) 22.22% (6) 14.81% (4)
 АДО Ден Хааг 26.67% (4) 6.67% (1) 0 13.33% (2) 26.67% (4) 26.67% (4)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Витесс 1:0 Гронинген Гронинген 2:2 Твенте Виллем II 2:3 Гронинген Утрехт 2:2 Гронинген Гронинген 0:1 Хераклес
Спарта Роттердам 2:3 Гронинген Эммен 2:1 Гронинген Гронинген 2:0 Ваалвейк АЗ Алкмаар 1:2 Гронинген ТЕК 0:3 Гронинген Гронинген 1:0 Виллем II Гронинген 1:1 Витесс Фейеноорд 2:0 Гронинген Гронинген 2:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 1:3 Гронинген Гронинген 0:0 Утрехт Гронинген 1:0 Аякс Твенте 3:1 Гронинген АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген Гронинген 1:3 ПСВ
Последние 20 матчей: +3 =5 -12
АДО Ден Хааг 0:0 Эммен Витесс 2:1 АДО Ден Хааг АЗ Алкмаар 2:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:4 ВВВ-Венло Ваалвейк 0:1 АДО Ден Хааг
АДО Ден Хааг 0:2 ПЕК Зволле АДО Ден Хааг 2:4 Аякс Эммен 1:1 АДО Ден Хааг Утрехт 1:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:1 Херенвен Спарта Роттердам 6:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:4 Твенте ПСВ 4:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:1 Спарта Роттердам АДО Ден Хааг 2:2 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 0:2 Витесс ВВВ-Венло 1:2 АДО Ден Хааг Фейеноорд 4:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген Хераклес 2:0 АДО Ден Хааг
Последние игры между собой
Гронинген: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
АДО Ден Хааг: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген АДО Ден Хааг 1:1 Гронинген Гронинген 1:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:0 Гронинген Гронинген 0:0 АДО Ден Хааг
АДО Ден Хааг 0:3 Гронинген АДО Ден Хааг 4:3 Гронинген Гронинген 2:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген Гронинген 2:1 АДО Ден Хааг Гронинген 1:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 3:0 Гронинген АДО Ден Хааг 2:1 Гронинген Гронинген 1:2 АДО Ден Хааг Гронинген 2:1 АДО Ден Хааг Гронинген 1:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген АДО Ден Хааг 3:0 Гронинген Гронинген 4:2 АДО Ден Хааг Гронинген 5:1 АДО Ден Хааг
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 18 14 2 2 60 - 14 44
2. ПСВ Заявка 19 13 4 2 45 - 19 43
3. Витесс Заявка 18 13 2 3 32 - 13 41
4. АЗ Алкмаар Заявка 18 10 7 1 44 - 27 37
5. Фейеноорд Заявка 18 10 5 3 34 - 16 35
6. Гронинген Заявка 19 10 4 5 28 - 22 34
7. Твенте Заявка 18 8 4 6 33 - 25 28
8. Утрехт Заявка 18 5 9 4 23 - 24 24
9. Херенвен Заявка 18 5 7 6 25 - 27 22
10. Хераклес Заявка 19 6 4 9 22 - 30 22
11. Спарта Роттердам Заявка 18 6 3 9 28 - 31 21
12. ПЕК Зволле Заявка 19 4 9 6 22 - 29 21
13. Фортуна Ситтард Заявка 18 5 4 9 26 - 36 19
14. ВВВ-Венло Заявка 18 5 4 9 28 - 45 19
15. Ваалвейк Заявка 18 3 5 10 15 - 31 14
16. АДО Ден Хааг Заявка 19 2 5 12 16 - 44 11
17. Виллем II Заявка 18 2 4 12 21 - 39 10
18. Эммен Заявка 19 0 6 13 17 - 47 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс Заявка 9 8 1 0 16 - 3 25
2. ПСВ Заявка 9 8 0 1 21 - 6 24
3. Аякс Заявка 9 7 1 1 28 - 8 22
4. Гронинген Заявка 10 5 3 2 13 - 8 18
5. АЗ Алкмаар Заявка 8 5 2 1 18 - 10 17
6. Утрехт Заявка 10 4 5 1 15 - 12 17
7. Фейеноорд Заявка 9 4 4 1 15 - 8 16
8. Хераклес Заявка 9 4 1 4 14 - 9 13
9. Херенвен Заявка 8 3 2 3 12 - 11 11
10. Твенте Заявка 10 3 2 5 14 - 15 11
11. ПЕК Зволле Заявка 10 2 5 3 10 - 12 11
12. ВВВ-Венло Заявка 9 2 3 4 11 - 27 9
13. Спарта Роттердам Заявка 9 2 2 5 19 - 21 8
14. Фортуна Ситтард Заявка 9 2 2 5 14 - 20 8
15. Виллем II Заявка 9 2 1 6 13 - 21 7
16. Ваалвейк Заявка 9 1 4 4 9 - 15 7
17. АДО Ден Хааг Заявка 9 0 3 6 8 - 20 3
18. Эммен Заявка 10 0 3 7 13 - 30 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 9 7 1 1 32 - 6 22
2. АЗ Алкмаар Заявка 10 5 5 0 26 - 17 20
3. Фейеноорд Заявка 9 6 1 2 19 - 8 19
4. ПСВ Заявка 10 5 4 1 24 - 13 19
5. Твенте Заявка 8 5 2 1 19 - 10 17
6. Витесс Заявка 9 5 1 3 16 - 10 16
7. Гронинген Заявка 9 5 1 3 15 - 14 16
8. Спарта Роттердам Заявка 9 4 1 4 9 - 10 13
9. Фортуна Ситтард Заявка 9 3 2 4 12 - 16 11
10. Херенвен Заявка 10 2 5 3 13 - 16 11
11. ВВВ-Венло Заявка 9 3 1 5 17 - 18 10
12. ПЕК Зволле Заявка 9 2 4 3 12 - 17 10
13. Хераклес Заявка 10 2 3 5 8 - 21 9
14. АДО Ден Хааг Заявка 10 2 2 6 8 - 24 8
15. Утрехт Заявка 8 1 4 3 8 - 12 7
16. Ваалвейк Заявка 9 2 1 6 6 - 16 7
17. Виллем II Заявка 9 0 3 6 8 - 18 3
18. Эммен Заявка 9 0 3 6 4 - 17 3
Прогнозы 141
Гронинген 87.2% (123)
X 9.9% (14)
АДО Ден Хааг 2.8% (4)
0
выиграет Гронинген
"Ден Хааг" в текущем розыгрыше не блещет, команда очень слабо выступает как у себя дома, так и в... Ещё
Андрей Трунов #
Все прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.45 4.40 6.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.45 4.60 6.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.02 18.00 50.00
  1.22 6.21 16.36

Самый высокий коэффициент на матч «Гронинген» – «АДО Ден Хааг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гронинген» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «АДО Ден Хааг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гронинген» – «АДО Ден Хааг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.90 1.23 2.04 1.72 1.62 2.22 1.41 2.80 1.15 5.00
10.50 1.01 9.60 1.03 3.78 1.25 3.00 1.39 2.09 1.82 1.59 2.36 1.38 2.94 1.16 4.65 1.12 5.25 1.02 9.30
8.00 1.05 6.25 1.10 5.25 1.13 3.90 1.23 2.80 1.40 1.82 2.02 1.85 1.90 1.67 2.12 1.15 5.00 1.08 7.00 1.08 7.00 1.07 7.50 0.00 15.50
5.69 1.16 3.26 1.36 2.63 1.52 2.54 1.55 2.08 1.80 1.61 2.40 1.40 3.08 1.54 2.58 1.31 3.60 1.44 2.88 1.27 3.91
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 2.10 1.69 1.48 2.55 1.11 5.80
3.20 1.35 2.11 1.73 1.49 2.62 1.17 5.15 1.11 6.40
2.08 1.70 1.33 3.15 1.40 2.80 1.05 8.50 1.03 10.00
3.19 1.38 2.62 1.52 2.05 1.83 1.64 2.34 1.27 3.89 1.14 6.01 1.29 3.77
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.30 1.19 1.80 1.94 1.22 3.95
4.20 1.23 2.91 1.41 1.77 2.05 1.33 3.32 1.22 4.30
3.00 1.36 1.78 1.97 1.31 3.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.92 1.82
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
4.60 1.17
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
3.50 1.27
3.55 1.23
Где смотреть матч Гронинген 3:0 АДО Ден Хааг онлайн

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Прогнозы на матч Гронинген 3:0 АДО Ден Хааг

Исход игры
Гронинген
87.2% (123)
Ничья
9.9% (14)
АДО Ден Хааг
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
46.72% (64)
Меньше
53.28% (73)
Обе команды забьют
Да
55.47% (76)
Нет
44.53% (61)
Популярный счёт
2:1 Гронинген
36.9% (52)
1:0 Гронинген
21.3% (30)
2:0 Гронинген
20.6% (29)
1:1 Ничья
9.2% (13)
3:1 Гронинген
5% (7)
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