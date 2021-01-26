|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларсен Йорген
|8
|0.42
|2.
|Эль-Мессауди Ахмед
|6
|0.32
|3.
|Йоостен Патрик
|3
|0.16
|4.
|Эль-Ханкури Мохамед
|2
|0.11
|5.
|Ван Хинтум Барт
|1
|0.05
|6.
|Да Крус Алессио
|1
|0.05
|7.
|Суслов Томаш
|1
|0.05
|8.
|Даммерс Вессель
|1
|0.05
|9.
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0.05
|10.
|Итакура Ко
|1
|0.05
|11.
|Ван Кам Даниэль
|1
|0.05
|12.
|Remco Balk
|1
|0.05
|13.
|Гудмундссон Габриэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крамер Михил
|4
|0.21
|2.
|Бурар Сами
|3
|0.16
|3.
|Филипп Давид
|2
|0.11
|4.
|Пинас Шакилль
|2 (2)
|0.11
|5.
|Ван Эвейк Милан
|1
|0.05
|6.
|Бесуйхен Висенте
|1
|0.05
|7.
|Арвайлер Йонас
|1
|0.05
|8.
|Кемпер Бой
|1
|0.05
|9.
|Госсенс Джон
|0
|0
|10.
|Де Бур Кес
|0
|0
|11.
|Файе Лассана
|0
|0
|12.
|Jose Pascual
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Даммерс Вессель
|6
|0
|2.
|Данкерлёй Дамил
|2
|1
|3.
|Ван Хинтум Барт
|3
|0
|4.
|Эль-Мессауди Ахмед
|2
|0
|5.
|Матусива Азор
|2
|0
|6.
|Remco Balk
|2
|0
|7.
|Эль-Ханкури Мохамед
|0
|1
|8.
|Падт Серджио
|1
|0
|9.
|Да Крус Алессио
|1
|0
|10.
|Йоостен Патрик
|1
|0
|11.
|Итакура Ко
|1
|0
|12.
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0
|13.
|Гудмундссон Габриэль
|1
|0
|14.
|Шрек Сэм
|1
|0
|15.
|Ларсен Йорген
|1
|0
|16.
|Суслов Томаш
|1
|0
|17.
|Joel van Kaam
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кемпер Бой
|2
|1
|2.
|Крамер Михил
|3
|0
|3.
|Бурар Сами
|3
|0
|4.
|Пинас Шакилль
|3
|0
|5.
|Де Бур Кес
|2
|0
|6.
|Бесуйхен Висенте
|2
|0
|7.
|Госсенс Джон
|1
|0
|8.
|Карелис Никос
|1
|0
|9.
|Моррисон Равел
|1
|0
|10.
|Кишна Рикардо
|1
|0
|11.
|Улд-Ших Биляль
|1
|0
|12.
|Кастильо Хуан II
|1
|0
|13.
|Чатич Амар
|1
|0
|14.
|Файе Лассана
|1
|0
|15.
|Jose Pascual
|1
|0
|16.
|Эльмкис Илай
|1
|0
|17.
|Ван Эвейк Милан
|1
|0
|18.
|Филипп Давид
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гронинген
|3.7% (1)
|25.93% (7)
|3.7% (1)
|29.63% (8)
|22.22% (6)
|14.81% (4)
|АДО Ден Хааг
|26.67% (4)
|6.67% (1)
|0
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|26.67% (4)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|60 - 14
|44
|2.
|ПСВ
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|45 - 19
|43
|3.
|Витесс
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|32 - 13
|41
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|18
|10
|7
|1
|44 - 27
|37
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|34 - 16
|35
|6.
|Гронинген
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|28 - 22
|34
|7.
|Твенте
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|33 - 25
|28
|8.
|Утрехт
|Заявка
|18
|5
|9
|4
|23 - 24
|24
|9.
|Херенвен
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|25 - 27
|22
|10.
|Хераклес
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|22 - 30
|22
|11.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|28 - 31
|21
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|22 - 29
|21
|13.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|26 - 36
|19
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|28 - 45
|19
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 31
|14
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|16 - 44
|11
|17.
|Виллем II
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|21 - 39
|10
|18.
|Эммен
|Заявка
|19
|0
|6
|13
|17 - 47
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|16 - 3
|25
|2.
|ПСВ
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|21 - 6
|24
|3.
|Аякс
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|28 - 8
|22
|4.
|Гронинген
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 8
|18
|5.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 10
|17
|6.
|Утрехт
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|15 - 12
|17
|7.
|Фейеноорд
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 8
|16
|8.
|Хераклес
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 9
|13
|9.
|Херенвен
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|10.
|Твенте
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 15
|11
|11.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|10 - 12
|11
|12.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 27
|9
|13.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|19 - 21
|8
|14.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|14 - 20
|8
|15.
|Виллем II
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 21
|7
|16.
|Ваалвейк
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 15
|7
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 20
|3
|18.
|Эммен
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|13 - 30
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|32 - 6
|22
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|26 - 17
|20
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|19 - 8
|19
|4.
|ПСВ
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|24 - 13
|19
|5.
|Твенте
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 10
|17
|6.
|Витесс
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 10
|16
|7.
|Гронинген
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|15 - 14
|16
|8.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|9.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 16
|11
|10.
|Херенвен
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 16
|11
|11.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|17 - 18
|10
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 17
|10
|13.
|Хераклес
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 21
|9
|14.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 24
|8
|15.
|Утрехт
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|16.
|Ваалвейк
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 16
|7
|17.
|Виллем II
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 18
|3
|18.
|Эммен
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 17
|3
Самый высокий коэффициент на матч «Гронинген» – «АДО Ден Хааг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гронинген» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «АДО Ден Хааг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гронинген» – «АДО Ден Хааг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|—
|—
|—
|—
|3.90
|1.23
|—
|—
|—
|—
|2.04
|1.72
|—
|—
|1.62
|2.22
|—
|—
|1.41
|2.80
|—
|—
|—
|—
|1.15
|5.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|10.50
|1.01
|9.60
|1.03
|3.78
|1.25
|3.00
|1.39
|—
|—
|2.09
|1.82
|—
|—
|1.59
|2.36
|—
|—
|1.38
|2.94
|—
|—
|1.16
|4.65
|1.12
|5.25
|1.02
|9.30
|—
|—
|—
|—
|
|8.00
|1.05
|6.25
|1.10
|5.25
|1.13
|3.90
|1.23
|—
|—
|2.80
|1.40
|1.82
|2.02
|1.85
|1.90
|—
|—
|1.67
|2.12
|—
|—
|1.15
|5.00
|1.08
|7.00
|1.08
|7.00
|1.07
|7.50
|0.00
|15.50
|
|—
|—
|—
|—
|5.69
|1.16
|3.26
|1.36
|2.63
|1.52
|2.54
|1.55
|2.08
|1.80
|1.61
|2.40
|1.40
|3.08
|1.54
|2.58
|1.31
|3.60
|1.44
|2.88
|1.27
|3.91
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|
|3.15
|1.33
|—
|—
|2.10
|1.69
|—
|—
|1.48
|2.55
|—
|—
|—
|—
|1.11
|5.80
|
|3.20
|1.35
|—
|—
|2.11
|1.73
|—
|—
|1.49
|2.62
|—
|—
|1.17
|5.15
|1.11
|6.40
|
|2.08
|1.70
|—
|—
|1.33
|3.15
|—
|—
|1.40
|2.80
|—
|—
|1.05
|8.50
|1.03
|10.00
|
|3.19
|1.38
|2.62
|1.52
|2.05
|1.83
|1.64
|2.34
|1.27
|3.89
|1.14
|6.01
|1.29
|3.77
|—
|—