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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A

2021-2022

Стадион:
Сассуоло
 
Позже
Ювентус

История личных встреч

Сассуоло
Ювентус

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед

19 матчей

10.5%
15.8%
73.7%
2 победы 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

10.5%
42.1%
47.4%
2 победы 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

5.3%
47.4%
47.3%
1 победа 9 ничьих 9 побед

История матчей

К
2:1
СA
1:2
СA
1:3
СA
3:1
СA
3:3
СA
2:2
СA
0:3
СA
2:1
СA
7:0
СA
1:3
СA
0:2
СA
3:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
4:0
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 14 (6) 0.42
Скамакка Джанлука 13 (1) 0.39
Распадори Джакомо 9 0.27
Траоре Хамед 7 0.21
Фраттези Давиде 4 0.12
Дефрель Грегоре 2 0.06
Джуричич Филип 2 0.06
Лопес Максим 1 0.03
Капуто Франческо 1 0.03
Айхан Кан 1 0.03
Феррари Джанмарко 1 0.03
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Бога Жереми 0 0
Энрике Матеус 0 0
Тольян Йереми 0 0
Рожерио да Силва 0 0
Самеле Луиджи 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 8 (1) 0.24
Дибала Пауло 8 (1) 0.24
Куадрадо Хуан 4 0.12
Кин Мойзе 4 0.12
Локателли Мануэль 3 0.09
Де Лихт Маттайс 3 0.09
Маккенни Уэстон 3 0.09
Бонуччи Леонардо 3 (3) 0.09
Кьеза Федерико 2 0.06
Бернардески Федерико 1 0.03
Кулушевски Деян 1 0.03
Де Шильо Маттиа 1 0.03
Данило Луис 1 0.03
Закария Денис 1 0.03
Рабио Адриен 0 0
Бентанкур Родриго 0 0
Пеллегрини Лука 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Максим 11 0
Распадори Джакомо 7 1
Берарди Доменико 8 0
Феррари Джанмарко 5 1
Скамакка Джанлука 6 0
Фраттези Давиде 5 0
Рожерио да Силва 5 0
Мюлдюр Мерт 5 0
Кирикеш Влад 4 0
Кирьякопулос Георгиос 4 0
Энрике Матеус 3 0
Дефрель Грегоре 3 0
Траоре Хамед 3 0
Айхан Кан 1 1
Консильи Андреа 2 0
Тольян Йереми 2 0
Харрауи Абдау 2 0
Капуто Франческо 1 0
Джуричич Филип 1 0
Маньянелли Франческо 1 0
Нето Руан 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куадрадо Хуан 8 0
Данило Луис 6 0
Локателли Мануэль 6 0
Мората Альваро 5 0
Пеллегрини Лука 5 0
Рабио Адриен 4 0
Бернардески Федерико 4 0
Де Лихт Маттайс 2 1
Кин Мойзе 3 0
Кьеллини Джорджо 2 0
Щесны Войцех 2 0
Алекс Сандро 2 0
Дибала Пауло 2 0
Мело Артур 2 0
Влахович Душан 2 0
Массимилиано Аллегри 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Бонуччи Леонардо 1 0
Де Шильо Маттиа 1 0
Ругани Даниэле 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Маккенни Уэстон 1 0
Кулушевски Деян 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
28
6 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 9
21 Не забивали 18
0
0%
3
11%
1-15
4
18%
5
18%
16-30
2
9%
5
18%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
7
32%
8
29%
61-75
4
18%
7
25%
76-90

Пропущено

27
19
11 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
2
7%
4
21%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
9
33%
2
11%
31-45
7
26%
6
32%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
9
33%
5
26%
76-90

Забито

33
21
20 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 11
18 Не забивали 19
4
12%
6
29%
1-15
10
30%
4
19%
16-30
6
18%
2
10%
31-45
2
6%
2
10%
46-60
5
15%
1
5%
61-75
6
18%
6
29%
76-90

Пропущено

29
11
16 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 9
5
17%
0
0%
1-15
5
17%
3
27%
16-30
6
21%
3
27%
31-45
4
14%
1
9%
46-60
3
10%
1
9%
61-75
6
21%
3
27%
76-90

Забито

55
49
26 В 1-м тайме 25
29 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 20
6 Не забивали 4
4
7%
9
18%
1-15
14
25%
9
18%
16-30
8
15%
7
14%
31-45
7
13%
2
4%
46-60
12
22%
9
18%
61-75
10
18%
13
27%
76-90

Пропущено

56
30
27 В 1-м тайме 14
29 Во 2-м тайме 16
19 Пропускали первыми 12
30 Не пропускали 20
7
13%
4
13%
1-15
5
9%
5
17%
16-30
15
27%
5
17%
31-45
11
20%
7
23%
46-60
3
5%
1
3%
61-75
15
27%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Кальяри - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Аталанта 2:1 Лацио - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Специя 4:1
Салернитана - Сассуоло 2:2 Венеция - Сассуоло 1:4 Сассуоло - Фиорентина 2:1 Интер Милан - Сассуоло 0:2 Сассуоло - Рома 2:2 Ювентус - Сассуоло 2:1 Сампдория - Сассуоло 4:0 Торино - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Кальяри 1:0 Сассуоло - Верона 2:4 Эмполи - Сассуоло 1:5 Сассуоло - Дженоа 1:1 Сассуоло - Болонья 0:3 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Лацио 2:1 Специя - Сассуоло 2:2
Ювентус
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ювентус - Фиорентина 2:0 Ювентус - Болонья 1:1 Кальяри - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 0:1
Ювентус - Салернитана 2:0 Ювентус - Вильярреал 0:3 Сампдория - Ювентус 1:3 Ювентус - Специя 1:0 Фиорентина - Ювентус 0:1 Эмполи - Ювентус 2:3 Вильярреал - Ювентус 1:1 Ювентус - Торино 1:1 Аталанта - Ювентус 1:1 Ювентус - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 2:0 Милан - Ювентус 0:0 Ювентус - Сампдория 4:1 Ювентус - Удинезе 2:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Рома - Ювентус 3:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 33 21 9 3 71 - 26 72
2. Милан Заявка 33 21 8 4 58 - 29 71
3. Наполи Заявка 33 20 7 6 59 - 27 67
4. Ювентус Заявка 33 18 9 6 50 - 29 63
5. Рома Заявка 34 17 7 10 55 - 40 58
6. Лацио Заявка 33 16 8 9 65 - 48 56
7. Фиорентина Заявка 32 17 5 10 53 - 40 56
8. Аталанта Заявка 33 15 9 9 57 - 39 54
9. Верона Заявка 34 13 10 11 59 - 51 49
10. Сассуоло Заявка 33 12 10 11 58 - 53 46
11. Торино Заявка 33 11 10 12 38 - 32 43
12. Удинезе Заявка 32 9 12 11 47 - 50 39
13. Болонья Заявка 32 10 8 14 35 - 45 38
14. Эмполи Заявка 33 8 10 15 42 - 60 34
15. Специя Заявка 34 9 6 19 34 - 59 33
16. Сампдория Заявка 34 8 6 20 41 - 57 30
17. Кальяри Заявка 33 6 10 17 31 - 61 28
18. Салернитана Заявка 32 5 7 20 26 - 69 22
19. Дженоа Заявка 33 2 16 15 24 - 54 22
20. Венеция Заявка 33 5 7 21 27 - 61 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 17 12 3 2 41 - 14 39
2. Фиорентина Заявка 16 11 2 3 34 - 16 35
3. Милан Заявка 17 10 4 3 25 - 12 34
4. Рома Заявка 17 10 4 3 25 - 15 34
5. Лацио Заявка 16 9 5 2 36 - 20 32
6. Ювентус Заявка 17 9 4 4 21 - 11 31
7. Наполи Заявка 17 9 3 5 28 - 15 30
8. Верона Заявка 17 9 3 5 33 - 21 30
9. Торино Заявка 17 8 5 4 29 - 17 29
10. Удинезе Заявка 17 6 7 4 28 - 24 25
11. Болонья Заявка 16 7 3 6 20 - 18 24
12. Сассуоло Заявка 16 6 5 5 25 - 24 23
13. Аталанта Заявка 16 4 6 6 26 - 23 18
14. Специя Заявка 16 5 3 8 17 - 20 18
15. Кальяри Заявка 17 3 6 8 18 - 28 15
16. Сампдория Заявка 17 4 3 10 24 - 31 15
17. Эмполи Заявка 16 3 4 9 23 - 38 13
18. Дженоа Заявка 16 1 8 7 11 - 23 11
19. Венеция Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
20. Салернитана Заявка 15 1 5 9 12 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 16 11 4 1 31 - 12 37
2. Милан Заявка 16 11 4 1 33 - 17 37
3. Аталанта Заявка 17 11 3 3 31 - 16 36
4. Интер Милан Заявка 16 9 6 1 30 - 12 33
5. Ювентус Заявка 16 9 5 2 29 - 18 32
6. Рома Заявка 17 7 3 7 30 - 25 24
7. Лацио Заявка 17 7 3 7 29 - 28 24
8. Сассуоло Заявка 17 6 5 6 33 - 29 23
9. Фиорентина Заявка 16 6 3 7 19 - 24 21
10. Эмполи Заявка 17 5 6 6 19 - 22 21
11. Верона Заявка 17 4 7 6 26 - 30 19
12. Специя Заявка 18 4 3 11 17 - 39 15
13. Сампдория Заявка 17 4 3 10 17 - 26 15
14. Удинезе Заявка 15 3 5 7 19 - 26 14
15. Торино Заявка 16 3 5 8 9 - 15 14
16. Болонья Заявка 16 3 5 8 15 - 27 14
17. Салернитана Заявка 17 4 2 11 14 - 37 14
18. Кальяри Заявка 16 3 4 9 13 - 33 13
19. Венеция Заявка 16 3 3 10 10 - 26 12
20. Дженоа Заявка 17 1 8 8 13 - 31 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 25 6 2
2. Фиорентина Влахович Душан 23 5 3
3. Верона Симеоне Джованни 16 0 3
4. Интер Милан Мартинес Лаутаро 16 3 3
5. Рома Абрахам Тэмми 15 2 4
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Рома Манчини Джанлука 14 1
2. Рома Дзаньоло Николо 10 2
3. Сампдория Берешиньски Бартош 12 0
4. Сампдория Экдаль Альбин 10 1
5. Верона Чеккерини Федерико 10 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сассуоло - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 апреля 2022, осталось 1 день 13 часов 54 минуты.

    Главный судья: Мареска Фабио

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 62
Сассуоло 1.6% (1)
X 9.7% (6)
Ювентус 88.7% (55)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Сассуоло
Ничья
Ювентус
4.44
4.24
1.82
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Прогнозы на матч Сассуоло - Ювентус

Исход игры
Сассуоло
1.6% (1)
Ничья
9.7% (6)
Ювентус
88.7% (55)
Тотал 2.5
Больше
58.33% (35)
Меньше
41.67% (25)
Обе команды забьют
Да
63.33% (38)
Нет
36.67% (22)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
48.4% (30)
0:2 Ювентус
17.7% (11)
0:1 Ювентус
14.5% (9)
1:1 Ничья
6.5% (4)
1:3 Ювентус
4.8% (3)
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Онлайн трансляции
Суббота, 23 апреля
Бетис 1:1 Валенсия
Воскресенье, 24 апреля
Барселона Райо Вальекано
Понедельник, 25 апреля
Альмерия Спортинг Хихон
Пятница, 22 апреля
БАТЭ 2:1 Гомель
Ростов Спартак Москва 2.28 ЦСКА Москва Динамо Москва 3.14 Лацио Милан 1.80 Аделаида Юнайтед Перт Глори 2.02
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