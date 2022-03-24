|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|6 (1)
|0.25
|Сперцян Эдуард
|6 (2)
|0.25
|Кабелла Реми
|4
|0.17
|Крыховяк Гжегож
|4 (3)
|0.17
|Ильин Владимир
|4
|0.17
|Классон Виктор
|3 (1)
|0.13
|Ионов Алексей
|2
|0.08
|Де Вильена Тонни
|2
|0.08
|Газинский Юрий
|1
|0.04
|Спайич Урош
|1
|0.04
|Черников Александр
|1
|0.04
|Волков Сергей Евгеньевич
|1
|0.04
|Манелов Ираклий
|0
|0
|Кривцов Никита
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзюба Артём
|11 (1)
|0.44
|Клаудиньо
|8 (1)
|0.32
|Ерохин Александр
|7
|0.28
|Азмун Сердар
|7 (1)
|0.28
|Малком Филипе
|6
|0.24
|Алберто Юри
|4
|0.16
|Сутормин Алексей
|4 (4)
|0.16
|Мостовой Андрей
|3
|0.12
|Вендел Маркус
|3
|0.12
|Круговой Данил
|2
|0.08
|Ракицкий Ярослав
|1
|0.04
|Чистяков Дмитрий
|1
|0.04
|Кузяев Далер
|0
|0
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|Оздоев Магомед
|0
|0
|Барриос Вилмар
|0
|0
|Дуглас Сантос
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Черников Александр
|13
|2
|Крыховяк Гжегож
|1
|2
|Газинский Юрий
|4
|0
|Де Вильена Тонни
|4
|0
|Рамирес Кристиан
|4
|0
|Сорокин Егор
|4
|0
|Сперцян Эдуард
|4
|0
|Кабелла Реми
|3
|0
|Классон Виктор
|3
|0
|Спайич Урош
|1
|1
|Мартынович Александр
|2
|0
|Кордоба Джон
|2
|0
|Ильин Владимир
|2
|0
|Бородин Сергей Алексеевич
|2
|0
|Кривцов Никита
|2
|0
|Ионов Алексей
|1
|0
|Петров Сергей
|1
|0
|Сафонов Матвей
|1
|0
|Якимов Вячеслав
|1
|0
|Литвинов Вячеслав
|1
|0
|Апеков Руслан
|1
|0
|Корнюшин Даниил
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кузяев Далер
|7
|1
|Вендел Маркус
|4
|1
|Азмун Сердар
|3
|1
|Клаудиньо
|3
|1
|Ракицкий Ярослав
|4
|0
|Барриос Вилмар
|4
|0
|Чистяков Дмитрий
|3
|0
|Малком Филипе
|3
|0
|Ерохин Александр
|2
|0
|Ловрен Деян
|2
|0
|Сутормин Алексей
|2
|0
|Круговой Данил
|2
|0
|Оздоев Магомед
|1
|0
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|Дуглас Сантос
|1
|0
|Алберто Юри
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|25
|16
|7
|2
|58 - 24
|55
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|25
|16
|4
|5
|45 - 24
|52
|3.
|Сочи
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|42 - 29
|46
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|25
|13
|5
|7
|37 - 25
|44
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|25
|11
|8
|6
|37 - 32
|41
|6.
|Краснодар
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|35 - 24
|39
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|32 - 26
|38
|8.
|Ахмат
|Заявка
|26
|10
|2
|14
|31 - 37
|32
|9.
|Ростов
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|41 - 42
|31
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|28 - 33
|31
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|23 - 36
|28
|12.
|Рубин
|Заявка
|25
|7
|5
|13
|32 - 44
|26
|13.
|Химки
|Заявка
|25
|5
|10
|10
|26 - 41
|25
|14.
|Урал
|Заявка
|26
|5
|9
|12
|18 - 29
|24
|15.
|Уфа
|Заявка
|26
|4
|10
|12
|24 - 37
|22
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|25 - 51
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|39 - 14
|34
|2.
|Сочи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|29 - 16
|26
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|21 - 14
|25
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 11
|24
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|19 - 8
|24
|6.
|Ахмат
|Заявка
|13
|7
|0
|6
|20 - 17
|21
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 12
|21
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|9.
|Краснодар
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|10.
|Ростов
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|23 - 23
|14
|11.
|Рубин
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 17
|14
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 17
|14
|13.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|14 - 16
|13
|14.
|Химки
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|14 - 16
|13
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 18
|12
|16.
|Урал
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|7 - 11
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|23 - 13
|28
|2.
|Краснодар
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 16
|22
|3.
|Зенит
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|19 - 10
|21
|4.
|Сочи
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|13 - 13
|20
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 17
|20
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|12 - 14
|17
|7.
|Ростов
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 19
|17
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|16 - 18
|16
|9.
|Нижний Новгород
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 18
|16
|10.
|Рубин
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 27
|12
|11.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 18
|12
|12.
|Химки
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 25
|12
|13.
|Урал
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 18
|12
|14.
|Ахмат
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 20
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 21
|9
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|12 - 34
|7
|#
|Игрок
|1.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|17
|5
|0
|2.
|Ростов
|Полоз Дмитрий
|12
|4
|2
|3.
|Зенит
|Дзюба Артём
|11
|1
|6
|4.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|11
|2
|0
|5.
|Сочи
|Касьерра Матео
|10
|0
|3
|#
|Игрок
|1.
|Краснодар
|Черников Александр
|13
|2
|2.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|10
|2
|3.
|Урал
|Герасимов Алексей
|9
|1
|4.
|Зенит
|Кузяев Далер
|7
|1
|5.
|Крылья Советов
|Бегич Сильвие
|7
|1