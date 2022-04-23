|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корне Максвелл
|7
|0.22
|Вуд Крис
|4 (1)
|0.13
|Ми Бен
|3
|0.09
|Родригес Джей
|2
|0.06
|Вегхорст Ваут
|2
|0.06
|Леннон Аарон
|2
|0.06
|Коллинз Натан
|2
|0.06
|Браунхилл Джош
|1
|0.03
|Выдра Матей
|1
|0.03
|Лоутон Мэттью
|1
|0.03
|Тарковски Джеймс
|1
|0.03
|Робертс Коннор II
|1
|0.03
|Вествуд Эшли
|0
|0
|Тэйлор Чарли
|0
|0
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Макнил Дуайт
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Рауль
|6 (1)
|0.19
|Хи-Чан Хван
|5
|0.16
|Невеш Рубен
|4
|0.13
|Коди Конор
|3
|0.09
|Поденсе Даниэл
|2
|0.06
|Моутинью Жоау
|2
|0.06
|Саисс Ромен
|2
|0.06
|Хонни Кастро
|2
|0.06
|Дендонкер Леандер
|1
|0.03
|Тринкан Франсишку
|1
|0.03
|Траоре Адама
|1
|0.03
|Килман Макс
|1
|0.03
|Аит-Нури Раян
|0
|0
|Са Жозе
|0
|0
|Шикинью III
|0
|0
|Семеду Нелсон
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тарковски Джеймс
|9
|0
|Браунхилл Джош
|9
|0
|Вествуд Эшли
|7
|0
|Корк Джек
|4
|0
|Барнс Эшли
|3
|0
|Родригес Джей
|3
|0
|Лоутон Мэттью
|3
|0
|Ми Бен
|3
|0
|Вегхорст Ваут
|3
|0
|Коллинз Натан
|1
|1
|Леннон Аарон
|2
|0
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|Тэйлор Чарли
|2
|0
|Корне Максвелл
|2
|0
|Стивенс Дейл
|1
|0
|Питерс Эрик
|1
|0
|Вуд Крис
|1
|0
|Робертс Коннор II
|1
|0
|Макнил Дуайт
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хименес Рауль
|7
|2
|Невеш Рубен
|9
|0
|Саисс Ромен
|5
|0
|Дендонкер Леандер
|4
|0
|Аит-Нури Раян
|4
|0
|Коди Конор
|3
|0
|Моутинью Жоау
|3
|0
|Марсал Фернандо
|3
|0
|Са Жозе
|3
|0
|Килман Макс
|3
|0
|Поденсе Даниэл
|2
|0
|Боли Вийи
|1
|0
|Хонни Кастро
|1
|0
|Семеду Нелсон
|1
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|Нету Педру
|1
|0
|Хи-Чан Хван
|1
|0
|Хувер Ки-Джана
|1
|0
|Гомеш Тоти
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|33
|25
|5
|3
|80 - 21
|80
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|32
|23
|7
|2
|83 - 22
|76
|3.
|Челси
|Заявка
|31
|18
|8
|5
|66 - 27
|62
|4.
|Арсенал
|Заявка
|33
|19
|3
|11
|52 - 40
|60
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|33
|18
|4
|11
|56 - 38
|58
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|34
|15
|9
|10
|53 - 51
|54
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|52 - 43
|52
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|32
|15
|4
|13
|33 - 28
|49
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|40 - 55
|43
|10.
|Лестер
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|47 - 51
|42
|11.
|Брайтон
|Заявка
|33
|9
|13
|11
|29 - 40
|40
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|34
|11
|7
|16
|41 - 49
|40
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|33
|9
|12
|12
|38 - 54
|39
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|32
|11
|4
|17
|42 - 46
|37
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|32
|8
|13
|11
|43 - 41
|37
|16.
|Лидс
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|38 - 68
|33
|17.
|Эвертон
|Заявка
|31
|8
|5
|18
|34 - 53
|29
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|32
|5
|13
|14
|28 - 45
|28
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|33
|6
|4
|23
|31 - 67
|22
|20.
|Норвич
|Заявка
|33
|5
|6
|22
|22 - 69
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|43 - 7
|42
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|50 - 13
|41
|3.
|Арсенал
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|28 - 15
|35
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|28 - 21
|31
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|31 - 18
|31
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|30 - 22
|31
|7.
|Лестер
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 20
|28
|8.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|24 - 26
|27
|9.
|Челси
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|31 - 18
|26
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|21 - 20
|25
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|18 - 16
|23
|12.
|Эвертон
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|21 - 20
|23
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|25 - 17
|22
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|18 - 19
|21
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|24 - 25
|18
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|15 - 20
|18
|17.
|Лидс
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 30
|17
|18.
|Брайтон
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|10 - 20
|15
|19.
|Норвич
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 34
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|2
|1
|13
|15 - 39
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|30 - 8
|39
|2.
|Челси
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|35 - 9
|36
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|40 - 15
|34
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|25 - 20
|27
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|15 - 12
|26
|6.
|Брайтон
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|19 - 20
|25
|7.
|Арсенал
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|24 - 25
|25
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 30
|23
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|22 - 21
|21
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 30
|19
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|6
|1
|10
|18 - 21
|19
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 29
|16
|13.
|Лидс
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|20 - 38
|16
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|18 - 24
|15
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 28
|15
|16.
|Лестер
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|21 - 31
|14
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 34
|14
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|13 - 25
|10
|19.
|Норвич
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|10 - 35
|9
|20.
|Эвертон
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|13 - 33
|6
|#
|Игрок
|1.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|22
|5
|12
|2.
|Тоттенхэм
|Сон Хынмин
|17
|0
|6
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Роналду Криштиану
|16
|2
|3
|4.
|Ливерпуль
|Жота Диогу
|15
|0
|2
|5.
|Ливерпуль
|Мане Садио
|14
|0
|2
|#
|Игрок
|1.
|Саутгемптон
|Салису Мохаммед
|9
|1
|2.
|Вулверхэмптон
|Хименес Рауль
|7
|2
|3.
|Брайтон
|Биссума Ив
|10
|0
|4.
|Арсенал
|Джака Гранит
|8
|1
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Магуайр Гарри
|8
|1