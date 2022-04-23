Установите приложение LiveResult
Установите приложение LiveResult
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Бёрнли
 
Позже
Вулверхэмптон

Бёрнли 4-4-2

Вулверхэмптон 3-4-1-2

История личных встреч

Бёрнли
Вулверхэмптон

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

17 матчей

41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
0:4
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
Ч
1:1
Ч
0:0
Ч
1:2
Ч
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
Ч
1:0
Ч
2:0
Ч
1:3
Ч
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корне Максвелл 7 0.22
Вуд Крис 4 (1) 0.13
Ми Бен 3 0.09
Родригес Джей 2 0.06
Вегхорст Ваут 2 0.06
Леннон Аарон 2 0.06
Коллинз Натан 2 0.06
Браунхилл Джош 1 0.03
Выдра Матей 1 0.03
Лоутон Мэттью 1 0.03
Тарковски Джеймс 1 0.03
Робертс Коннор II 1 0.03
Вествуд Эшли 0 0
Тэйлор Чарли 0 0
Гудмундссон Йоханн 0 0
Макнил Дуайт 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Рауль 6 (1) 0.19
Хи-Чан Хван 5 0.16
Невеш Рубен 4 0.13
Коди Конор 3 0.09
Поденсе Даниэл 2 0.06
Моутинью Жоау 2 0.06
Саисс Ромен 2 0.06
Хонни Кастро 2 0.06
Дендонкер Леандер 1 0.03
Тринкан Франсишку 1 0.03
Траоре Адама 1 0.03
Килман Макс 1 0.03
Аит-Нури Раян 0 0
Са Жозе 0 0
Шикинью III 0 0
Семеду Нелсон 0 0

Карточки

Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тарковски Джеймс 9 0
Браунхилл Джош 9 0
Вествуд Эшли 7 0
Корк Джек 4 0
Барнс Эшли 3 0
Родригес Джей 3 0
Лоутон Мэттью 3 0
Ми Бен 3 0
Вегхорст Ваут 3 0
Коллинз Натан 1 1
Леннон Аарон 2 0
Гудмундссон Йоханн 2 0
Тэйлор Чарли 2 0
Корне Максвелл 2 0
Стивенс Дейл 1 0
Питерс Эрик 1 0
Вуд Крис 1 0
Робертс Коннор II 1 0
Макнил Дуайт 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хименес Рауль 7 2
Невеш Рубен 9 0
Саисс Ромен 5 0
Дендонкер Леандер 4 0
Аит-Нури Раян 4 0
Коди Конор 3 0
Моутинью Жоау 3 0
Марсал Фернандо 3 0
Са Жозе 3 0
Килман Макс 3 0
Поденсе Даниэл 2 0
Боли Вийи 1 0
Хонни Кастро 1 0
Семеду Нелсон 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Нету Педру 1 0
Хи-Чан Хван 1 0
Хувер Ки-Джана 1 0
Гомеш Тоти 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
15
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
24 Не забивали 22
4
27%
3
20%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
3
20%
1
7%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
1
7%
7
47%
76-90

Пропущено

20
12
10 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
10%
0
0%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
4
20%
1
8%
31-45
3
15%
2
17%
46-60
2
10%
6
50%
61-75
5
25%
3
25%
76-90

Забито

12
16
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 8
24 Не забивали 24
1
8%
3
19%
1-15
2
17%
4
25%
16-30
4
33%
3
19%
31-45
3
25%
3
19%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
1
8%
2
13%
76-90

Пропущено

26
18
12 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
5
19%
1
6%
1-15
1
4%
4
22%
16-30
6
23%
5
28%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
5
19%
3
17%
61-75
6
23%
5
28%
76-90

Забито

27
31
16 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 16
16 Не забивали 14
5
19%
6
19%
1-15
4
15%
5
16%
16-30
7
26%
4
13%
31-45
6
22%
5
16%
46-60
3
11%
2
6%
61-75
2
7%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

46
30
22 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 23
7
15%
1
3%
1-15
5
11%
4
13%
16-30
10
22%
6
20%
31-45
6
13%
2
7%
46-60
7
15%
9
30%
61-75
11
24%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Бёрнли
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Бёрнли - Саутгемптон 2:0 Вест Хэм - Бёрнли 1:1 Норвич - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Эвертон 3:2
Бёрнли - Манчестер Сити 0:2 Брентфорд - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Челси 0:4 Бёрнли - Лестер 0:2 Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Брайтон - Бёрнли 0:3 Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Бёрнли - Уотфорд 0:0 Арсенал - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Хаддерсфилд Таун 1:2 Лидс - Бёрнли 3:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0
Вулверхэмптон
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Ньюкасл - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:3 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1
Вулверхэмптон - Уотфорд 4:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 0:2 Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Вулверхэмптон - Арсенал 0:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 3:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 33 25 5 3 80 - 21 80
2. Ливерпуль Заявка 32 23 7 2 83 - 22 76
3. Челси Заявка 31 18 8 5 66 - 27 62
4. Арсенал Заявка 33 19 3 11 52 - 40 60
5. Тоттенхэм Заявка 33 18 4 11 56 - 38 58
6. Манчестер Юнайтед Заявка 34 15 9 10 53 - 51 54
7. Вест Хэм Заявка 33 15 7 11 52 - 43 52
8. Вулверхэмптон Заявка 32 15 4 13 33 - 28 49
9. Ньюкасл Заявка 34 11 10 13 40 - 55 43
10. Лестер Заявка 32 11 9 12 47 - 51 42
11. Брайтон Заявка 33 9 13 11 29 - 40 40
12. Брентфорд Заявка 34 11 7 16 41 - 49 40
13. Саутгемптон Заявка 33 9 12 12 38 - 54 39
14. Астон Вилла Заявка 32 11 4 17 42 - 46 37
15. Кристал Пэлас Заявка 32 8 13 11 43 - 41 37
16. Лидс Заявка 32 8 9 15 38 - 68 33
17. Эвертон Заявка 31 8 5 18 34 - 53 29
18. Бёрнли Заявка 32 5 13 14 28 - 45 28
19. Уотфорд Заявка 33 6 4 23 31 - 67 22
20. Норвич Заявка 33 5 6 22 22 - 69 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 16 13 3 0 43 - 7 42
2. Манчестер Сити Заявка 17 13 2 2 50 - 13 41
3. Арсенал Заявка 17 11 2 4 28 - 15 35
4. Манчестер Юнайтед Заявка 17 9 4 4 28 - 21 31
5. Тоттенхэм Заявка 16 10 1 5 31 - 18 31
6. Вест Хэм Заявка 17 9 4 4 30 - 22 31
7. Лестер Заявка 16 8 4 4 26 - 20 28
8. Ньюкасл Заявка 17 7 6 4 24 - 26 27
9. Челси Заявка 15 7 5 3 31 - 18 26
10. Саутгемптон Заявка 17 6 7 4 21 - 20 25
11. Вулверхэмптон Заявка 16 7 2 7 18 - 16 23
12. Эвертон Заявка 16 7 2 7 21 - 20 23
13. Кристал Пэлас Заявка 16 5 7 4 25 - 17 22
14. Брентфорд Заявка 17 6 3 8 18 - 19 21
15. Астон Вилла Заявка 15 5 3 7 24 - 25 18
16. Бёрнли Заявка 16 4 6 6 15 - 20 18
17. Лидс Заявка 16 4 5 7 18 - 30 17
18. Брайтон Заявка 16 3 6 7 10 - 20 15
19. Норвич Заявка 17 3 3 11 12 - 34 12
20. Уотфорд Заявка 16 2 1 13 15 - 39 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 3 1 30 - 8 39
2. Челси Заявка 16 11 3 2 35 - 9 36
3. Ливерпуль Заявка 16 10 4 2 40 - 15 34
4. Тоттенхэм Заявка 17 8 3 6 25 - 20 27
5. Вулверхэмптон Заявка 16 8 2 6 15 - 12 26
6. Брайтон Заявка 17 6 7 4 19 - 20 25
7. Арсенал Заявка 16 8 1 7 24 - 25 25
8. Манчестер Юнайтед Заявка 17 6 5 6 25 - 30 23
9. Вест Хэм Заявка 16 6 3 7 22 - 21 21
10. Брентфорд Заявка 17 5 4 8 23 - 30 19
11. Астон Вилла Заявка 17 6 1 10 18 - 21 19
12. Ньюкасл Заявка 17 4 4 9 16 - 29 16
13. Лидс Заявка 16 4 4 8 20 - 38 16
14. Кристал Пэлас Заявка 16 3 6 7 18 - 24 15
15. Уотфорд Заявка 17 4 3 10 16 - 28 15
16. Лестер Заявка 16 3 5 8 21 - 31 14
17. Саутгемптон Заявка 16 3 5 8 17 - 34 14
18. Бёрнли Заявка 16 1 7 8 13 - 25 10
19. Норвич Заявка 16 2 3 11 10 - 35 9
20. Эвертон Заявка 15 1 3 11 13 - 33 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ливерпуль Салах Мохамед 22 5 12
2. Тоттенхэм Сон Хынмин 17 0 6
3. Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану 16 2 3
4. Ливерпуль Жота Диогу 15 0 2
5. Ливерпуль Мане Садио 14 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Саутгемптон Салису Мохаммед 9 1
2. Вулверхэмптон Хименес Рауль 7 2
3. Брайтон Биссума Ив 10 0
4. Арсенал Джака Гранит 8 1
5. Манчестер Юнайтед Магуайр Гарри 8 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бёрнли - Вулверхэмптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 апреля 2022, осталось 8 часов 12 минут.

    Главный судья: Тэйлор Энтони

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 83
Бёрнли 28.9% (24)
X 33.7% (28)
Вулверхэмптон 37.3% (31)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бёрнли
Ничья
Вулверхэмптон
2.75
3.28
2.98
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Бёрнли - Вулверхэмптон онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:
Видеотрансляция

Фонбет

Winline

БетСити





Прогнозы на матч Бёрнли - Вулверхэмптон

Исход игры
Бёрнли
28.9% (24)
Ничья
33.7% (28)
Вулверхэмптон
37.3% (31)
Тотал 2.5
Больше
32.93% (27)
Меньше
67.07% (55)
Обе команды забьют
Да
64.63% (53)
Нет
35.37% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.3% (26)
1:2 Вулверхэмптон
16.9% (14)
1:0 Бёрнли
14.5% (12)
0:1 Вулверхэмптон
14.5% (12)
2:1 Бёрнли
13.3% (11)
0:0 Ничья
2.4% (2)
0:2 Вулверхэмптон
2.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Бёрнли
Вулверхэмптон
Бонусы букмекеров
Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы


Онлайн трансляции
Суббота, 23 апреля
Бетис 1:1 Валенсия
Воскресенье, 24 апреля
Барселона Райо Вальекано
Понедельник, 25 апреля
Альмерия Спортинг Хихон
Пятница, 22 апреля
БАТЭ 2:1 Гомель
Ростов Спартак Москва 2.28 ЦСКА Москва Динамо Москва 3.14 Лацио Милан 1.80 Аделаида Юнайтед Перт Глори 2.02
  Все прогнозы на спорт


Читайте также на нашем сайте
Новости от LiveResult

Все новости спорта

Футбольный конкурс прогнозов LiveResult
Футбольный конкурс прогнозов
Медали, кубки и шарфы от Liveresult
Принять участие в конкурсе
Другие конкурсы прогнозов:
Хоккейный Евро-футбольный