Установите приложение LiveResult
Установите приложение LiveResult
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Брайтон
 
Позже
Саутгемптон
Прогнозы 82
Брайтон 45.1% (37)
X 47.6% (39)
Саутгемптон 7.3% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Брайтон
Ничья
Саутгемптон
2.23
3.45
3.90
Все Коэффициенты
Новости

Брайтон 3-5-2

Саутгемптон 3-5-2

История личных встреч

Брайтон
Саутгемптон

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
120%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

120%
40%
6 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 8 побед

17 матчей

17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
КЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ТМС
1:3
Ч
3:0
Ч
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мопе Нил 8 (1) 0.24
Троссар Леандро 6 (1) 0.18
Макаллистер Алексис 4 (1) 0.12
Уэлбек Данни 3 0.09
Мвепу Энок 2 0.06
Уэбстер Адам 2 0.06
Бёрн Дэн 1 0.03
Даффи Шейн 1 0.03
Данк Льюис 1 0.03
Гросс Паскаль 0 0
Модер Якуб 0 0
Лемпти Тарик 0 0
Лаллана Адам 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Марч Соломон 0 0
Кукурелья Марк 0 0
Биссума Ив 0 0
Кайседо Мойсес 0 0
Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уорд-Праус Джеймс 7 (3) 0.21
Адамс Че 7 0.21
Броя Армандо 6 0.18
Эльюнусси Мохамед 4 0.12
Беднарек Ян 4 0.12
Армстронг Адам 2 0.06
Армстронг Стюарт 2 0.06
Уокер-Питерс Кайл 1 0.03
Ромеу Ориоль 1 0.03
Ливраменто Валентино 1 0.03
Лонг Шейн 1 0.03
Редмонд Натан 0 0
Диалло Ибраима 0 0
Перро Ромен 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биссума Ив 10 0
Даффи Шейн 7 0
Вельтман Йоел 6 0
Мопе Нил 6 0
Уэбстер Адам 5 0
Данк Льюис 3 1
Санчес Роберт 3 1
Лаллана Адам 4 0
Бёрн Дэн 4 0
Кукурелья Марк 4 0
Макаллистер Алексис 4 0
Лемпти Тарик 3 0
Троссар Леандро 2 0
Мвепу Энок 2 0
Гросс Паскаль 1 0
Марч Соломон 1 0
Модер Якуб 1 0
Кайседо Мойсес 1 0
Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салису Мохаммед 9 1
Беднарек Ян 9 0
Ромеу Ориоль 8 0
Уокер-Питерс Кайл 5 0
Уорд-Праус Джеймс 3 1
Эльюнусси Мохамед 4 0
Перро Ромен 3 0
Дженепо Мусса 3 0
Стивенс Джек 2 0
Лянко Войнович 2 0
Ливраменто Валентино 2 0
Броя Армандо 2 0
Лонг Шейн 1 0
Форстер Фрейзер 1 0
Маккарти Алекс 1 0
Армстронг Стюарт 1 0
Кабальеро Вилли 1 0
Армстронг Адам 1 0
Телла Нейтан 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
18
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
27 Не забивали 22
1
11%
2
11%
1-15
1
11%
4
22%
16-30
4
44%
2
11%
31-45
2
22%
2
11%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
1
11%
4
22%
76-90

Пропущено

21
33
11 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
1
5%
6
18%
1-15
5
24%
4
12%
16-30
5
24%
5
15%
31-45
2
10%
7
21%
46-60
6
29%
4
12%
61-75
2
10%
7
21%
76-90

Забито

19
19
5 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 11
20 Не забивали 20
1
5%
4
21%
1-15
2
11%
3
16%
16-30
2
11%
5
26%
31-45
1
5%
4
21%
46-60
4
21%
1
5%
61-75
9
47%
2
11%
76-90

Пропущено

20
22
9 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
5
25%
3
14%
1-15
3
15%
5
23%
16-30
1
5%
5
23%
31-45
4
20%
6
27%
46-60
1
5%
2
9%
61-75
6
30%
1
5%
76-90

Забито

28
37
11 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 16
14 Не забивали 9
2
7%
6
16%
1-15
3
11%
7
19%
16-30
6
21%
7
19%
31-45
3
11%
6
16%
46-60
4
14%
5
14%
61-75
10
36%
6
16%
76-90

Пропущено

41
55
20 В 1-м тайме 28
21 Во 2-м тайме 27
20 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 25
6
15%
9
16%
1-15
8
20%
9
16%
16-30
6
15%
10
18%
31-45
6
15%
13
24%
46-60
7
17%
6
11%
61-75
8
20%
8
15%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Манчестер Сити - Брайтон 3:0 Тоттенхэм - Брайтон 0:1 Арсенал - Брайтон 1:2 Брайтон - Норвич 0:0
Брайтон - Тоттенхэм 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2 Ньюкасл - Брайтон 2:1 Брайтон - Астон Вилла 0:2 Брайтон - Бёрнли 0:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Уотфорд - Брайтон 0:2 Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Лестер - Брайтон 1:1 Брайтон - Челси 1:1 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Вест Бромвич - Брайтон 1:2 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Брайтон 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1
Саутгемптон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Бёрнли - Саутгемптон 2:0 Саутгемптон - Арсенал 1:0 Саутгемптон - Челси 0:6 Лидс - Саутгемптон 1:1
Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Саутгемптон - Уотфорд 1:2 Саутгемптон - Ньюкасл 1:2 Астон Вилла - Саутгемптон 4:0 Саутгемптон - Вест Хэм 3:1 Саутгемптон - Норвич 2:0 Саутгемптон - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Ковентри 2:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Суонси - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 33 25 5 3 80 - 21 80
2. Ливерпуль Заявка 32 23 7 2 83 - 22 76
3. Челси Заявка 31 18 8 5 66 - 27 62
4. Арсенал Заявка 33 19 3 11 52 - 40 60
5. Тоттенхэм Заявка 33 18 4 11 56 - 38 58
6. Манчестер Юнайтед Заявка 34 15 9 10 53 - 51 54
7. Вест Хэм Заявка 33 15 7 11 52 - 43 52
8. Вулверхэмптон Заявка 32 15 4 13 33 - 28 49
9. Ньюкасл Заявка 34 11 10 13 40 - 55 43
10. Лестер Заявка 32 11 9 12 47 - 51 42
11. Брайтон Заявка 33 9 13 11 29 - 40 40
12. Брентфорд Заявка 34 11 7 16 41 - 49 40
13. Саутгемптон Заявка 33 9 12 12 38 - 54 39
14. Астон Вилла Заявка 32 11 4 17 42 - 46 37
15. Кристал Пэлас Заявка 32 8 13 11 43 - 41 37
16. Лидс Заявка 32 8 9 15 38 - 68 33
17. Эвертон Заявка 31 8 5 18 34 - 53 29
18. Бёрнли Заявка 32 5 13 14 28 - 45 28
19. Уотфорд Заявка 33 6 4 23 31 - 67 22
20. Норвич Заявка 33 5 6 22 22 - 69 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 16 13 3 0 43 - 7 42
2. Манчестер Сити Заявка 17 13 2 2 50 - 13 41
3. Арсенал Заявка 17 11 2 4 28 - 15 35
4. Манчестер Юнайтед Заявка 17 9 4 4 28 - 21 31
5. Тоттенхэм Заявка 16 10 1 5 31 - 18 31
6. Вест Хэм Заявка 17 9 4 4 30 - 22 31
7. Лестер Заявка 16 8 4 4 26 - 20 28
8. Ньюкасл Заявка 17 7 6 4 24 - 26 27
9. Челси Заявка 15 7 5 3 31 - 18 26
10. Саутгемптон Заявка 17 6 7 4 21 - 20 25
11. Вулверхэмптон Заявка 16 7 2 7 18 - 16 23
12. Эвертон Заявка 16 7 2 7 21 - 20 23
13. Кристал Пэлас Заявка 16 5 7 4 25 - 17 22
14. Брентфорд Заявка 17 6 3 8 18 - 19 21
15. Астон Вилла Заявка 15 5 3 7 24 - 25 18
16. Бёрнли Заявка 16 4 6 6 15 - 20 18
17. Лидс Заявка 16 4 5 7 18 - 30 17
18. Брайтон Заявка 16 3 6 7 10 - 20 15
19. Норвич Заявка 17 3 3 11 12 - 34 12
20. Уотфорд Заявка 16 2 1 13 15 - 39 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 3 1 30 - 8 39
2. Челси Заявка 16 11 3 2 35 - 9 36
3. Ливерпуль Заявка 16 10 4 2 40 - 15 34
4. Тоттенхэм Заявка 17 8 3 6 25 - 20 27
5. Вулверхэмптон Заявка 16 8 2 6 15 - 12 26
6. Брайтон Заявка 17 6 7 4 19 - 20 25
7. Арсенал Заявка 16 8 1 7 24 - 25 25
8. Манчестер Юнайтед Заявка 17 6 5 6 25 - 30 23
9. Вест Хэм Заявка 16 6 3 7 22 - 21 21
10. Брентфорд Заявка 17 5 4 8 23 - 30 19
11. Астон Вилла Заявка 17 6 1 10 18 - 21 19
12. Ньюкасл Заявка 17 4 4 9 16 - 29 16
13. Лидс Заявка 16 4 4 8 20 - 38 16
14. Кристал Пэлас Заявка 16 3 6 7 18 - 24 15
15. Уотфорд Заявка 17 4 3 10 16 - 28 15
16. Лестер Заявка 16 3 5 8 21 - 31 14
17. Саутгемптон Заявка 16 3 5 8 17 - 34 14
18. Бёрнли Заявка 16 1 7 8 13 - 25 10
19. Норвич Заявка 16 2 3 11 10 - 35 9
20. Эвертон Заявка 15 1 3 11 13 - 33 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ливерпуль Салах Мохамед 22 5 12
2. Тоттенхэм Сон Хынмин 17 0 6
3. Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану 16 2 3
4. Ливерпуль Жота Диогу 15 0 2
5. Ливерпуль Мане Садио 14 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Саутгемптон Салису Мохаммед 9 1
2. Вулверхэмптон Хименес Рауль 7 2
3. Брайтон Биссума Ив 10 0
4. Арсенал Джака Гранит 8 1
5. Манчестер Юнайтед Магуайр Гарри 8 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Саутгемптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 апреля 2022, осталось 8 часов 12 минут.

    Главный судья: Джонс Роберт

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 82
Брайтон 45.1% (37)
X 47.6% (39)
Саутгемптон 7.3% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Брайтон
Ничья
Саутгемптон
2.23
3.45
3.90
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Брайтон - Саутгемптон онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:
Видеотрансляция

Фонбет

Winline

БетСити





Прогнозы на матч Брайтон - Саутгемптон

Исход игры
Брайтон
45.1% (37)
Ничья
47.6% (39)
Саутгемптон
7.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
32.1% (26)
Меньше
67.9% (55)
Обе команды забьют
Да
75.31% (61)
Нет
24.69% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.7% (35)
1:0 Брайтон
23.2% (19)
2:1 Брайтон
22% (18)
1:2 Саутгемптон
4.9% (4)
2:2 Ничья
2.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Брайтон
Саутгемптон
Бонусы букмекеров
Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы


Онлайн трансляции
Суббота, 23 апреля
Бетис 1:1 Валенсия
Воскресенье, 24 апреля
Барселона Райо Вальекано
Понедельник, 25 апреля
Альмерия Спортинг Хихон
Пятница, 22 апреля
БАТЭ 2:1 Гомель
Ростов Спартак Москва 2.28 ЦСКА Москва Динамо Москва 3.14 Лацио Милан 1.80 Аделаида Юнайтед Перт Глори 2.02
  Все прогнозы на спорт


Читайте также на нашем сайте
Новости от LiveResult

Все новости спорта

Футбольный конкурс прогнозов LiveResult
Футбольный конкурс прогнозов
Медали, кубки и шарфы от Liveresult
Принять участие в конкурсе
Другие конкурсы прогнозов:
Хоккейный Евро-футбольный