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РОССИЯ: Кубок

2021-2022
Балтика
 
Позже
Чайка
Прогнозы 53
Балтика 100% (53)
X 0% (0)
Чайка 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Балтика
Ничья
Чайка
1.59
3.98
7.30
Все Коэффициенты

История личных встреч

Балтика
Чайка

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ФПД
0:1
ФПД
0:1
ФПД
1:0
ФПД
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чайка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олейников Иван 2 0.5
_Orlov A. 1 0.25

Карточки

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
100%
91-120

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Балтика
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Уфа - Балтика 2:1 Сочи - Балтика 1:0 Балтика - КАМАЗ 0:0 Балтика - Ротор 2:1
Нефтехимик - Балтика 0:0 Балтика - Акрон 2:0 Оренбург - Балтика 2:1 Балтика - Томь 4:0 Балтика - Химки 0:0 Балтика - Велес Москва 1:0 Металлург Липецк - Балтика 0:4 Балтика - Волгарь 0:2 СКА-Хабаровск - Балтика 0:2 Балтика - Олимп-Долгопрудный 1:1 Текстильщик - Балтика 3:2 Балтика - Алания 1:1 Спартак-2 - Балтика 1:2 Балтика - ФК Кубань 0:0 Енисей - Балтика 1:0 Балтика - Торпедо Москва 1:1
Чайка
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Ахмат - Чайка 1:1 Ахмат - Чайка 3:1 Чайка - Динамо Ставрополь 7:0 СКА-Ростов - Чайка 0:2
Чайка - Ротор-2 3:1 Махачкала - Чайка 2:2 Чайка - Форте 1:1 Кубань Холдинг - Чайка 0:1 Чайка - Алания-2 4:0 Дружба - Чайка 0:2 Чайка - Анжи 2:1 Чайка - Ростов 1:0 Спартак-Нальчик - Чайка 1:0 Чайка - Машук-КМВ 3:0 Легион-Динамо - Чайка 0:1 Чайка - Биолог-Новокубанск 2:1 Чайка - Торпедо Москва 1:0 Ессентуки - Чайка 1:9 Чайка - Черноморец Нв 1:0 Форте - Чайка 1:1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Саранск _Khleborodov I. 3 0 0
2. Знамя Ногинск Павлюченко Роман 2 0 0
3. Динамо Барнаул Кобялко Антон 2 0 0
4. Чита Нестеров Андрей 2 0 0
5. Чайка Олейников Иван 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Амкар Морозов Константин 0 1
2. Зенит-Ижевск Балкизов Ренат 0 1
3. Туймазы _Khabibullin F. 0 1
4. Кайрат Москва _Amirov R. 0 1
5. Чертаново _Kovalenko A. 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Балтика - Чайка от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 марта 2022, осталось 1 день 18 часов 30 минут.



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Прогнозы 53
Балтика 100% (53)
X 0% (0)
Чайка 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Балтика
Ничья
Чайка
1.59
3.98
7.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Балтика - Чайка онлайн




Прогнозы на матч Балтика - Чайка

Исход игры
Балтика
100% (53)
Ничья
0% (0)
Чайка
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
32.69% (17)
Меньше
67.31% (35)
Обе команды забьют
Да
32.69% (17)
Нет
67.31% (35)
Популярный счёт
1:0 Балтика
58.5% (31)
2:1 Балтика
30.2% (16)
2:0 Балтика
7.5% (4)
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Балтика
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Онлайн трансляции
Воскресенье, 27 февраля
Барселона 4:0 Атлетик Б
Среда, 2 марта
Валенсия Атлетик Б
Четверг, 3 марта
АЗ Алкмаар Аякс
Сочи ЦСКА Москва 1.91 Спартак Москва ФК Кубань 1.85 Спортинг Л Порту 1.85 Тампа-Бэй Лайтнинг Оттава Сенаторз 1.65
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