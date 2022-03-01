|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олейников Иван
|2
|0.5
|_Orlov A.
|1
|0.25
|#
|Игрок
|1.
|Саранск
|_Khleborodov I.
|3
|0
|0
|2.
|Знамя Ногинск
|Павлюченко Роман
|2
|0
|0
|3.
|Динамо Барнаул
|Кобялко Антон
|2
|0
|0
|4.
|Чита
|Нестеров Андрей
|2
|0
|0
|5.
|Чайка
|Олейников Иван
|2
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Амкар
|Морозов Константин
|0
|1
|2.
|Зенит-Ижевск
|Балкизов Ренат
|0
|1
|3.
|Туймазы
|_Khabibullin F.
|0
|1
|4.
|Кайрат Москва
|_Amirov R.
|0
|1
|5.
|Чертаново
|_Kovalenko A.
|0
|1