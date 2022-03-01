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РОССИЯ: Кубок

2021-2022
Спартак Москва
 
Позже
ФК Кубань
Прогнозы 75
Спартак Москва 98.7% (74)
X 0% (0)
ФК Кубань 1.3% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спартак Москва
Ничья
ФК Кубань
1.28
6.10
15.33
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История личных встреч

Спартак Москва
ФК Кубань

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

16 матчей

18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

43.8%
12.5%
43.7%
7 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

37.5%
18.8%
43.7%
6 побед 3 ничьи 7 побед

История матчей

К
0:2
ПЛ
2:2
К
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
ФК Кубань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дышеков Аслан 1 0.33

Карточки

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 Спартак Москва - Нефтехимик 3:0 Спартак Москва - Пюник 1:1 Спартак Москва - Лива 5:1
Урал - Спартак Москва 1:3 Спартак Москва - Джохор Дарул 1:1 Спартак Москва - Рига 0:0 Спартак Москва - Слован Братислава 2:2 Сочи - Спартак Москва 3:0 Легия - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Ахмат 2:1 Уфа - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Наполи 2:1 Краснодар - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Ростов 1:1 Зенит - Спартак Москва 7:1 Спартак Москва - Лестер 3:4 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2
ФК Кубань
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сочи - ФК Кубань 1:0 ФК Кубань - Олимп-Долгопрудный 0:2 Текстильщик - ФК Кубань 1:3 ФК Кубань - Алания 5:5
Спартак-2 - ФК Кубань 0:0 Велес Москва - ФК Кубань 1:0 ФК Кубань - Енисей 2:1 ФК Кубань - Краснодар 3:0 Краснодар-2 - ФК Кубань 1:2 ФК Кубань - КАМАЗ 1:0 Ротор - ФК Кубань 1:3 ФК Кубань - Нефтехимик 0:2 Акрон - ФК Кубань 1:0 ФК Кубань - Оренбург 0:1 Томь - ФК Кубань 2:1 ФК Кубань - Факел 0:4 Балтика - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Металлург Липецк 0:3 Волгарь - ФК Кубань 0:2 СКА-Хабаровск - ФК Кубань 1:0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Саранск _Khleborodov I. 3 0 0
2. Знамя Ногинск Павлюченко Роман 2 0 0
3. Динамо Барнаул Кобялко Антон 2 0 0
4. Чита Нестеров Андрей 2 0 0
5. Чайка Олейников Иван 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Амкар Морозов Константин 0 1
2. Зенит-Ижевск Балкизов Ренат 0 1
3. Туймазы _Khabibullin F. 0 1
4. Кайрат Москва _Amirov R. 0 1
5. Чертаново _Kovalenko A. 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - ФК Кубань от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 марта 2022, осталось 18 часов 30 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 75
Спартак Москва 98.7% (74)
X 0% (0)
ФК Кубань 1.3% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спартак Москва
Ничья
ФК Кубань
1.28
6.10
15.33
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Спартак Москва - ФК Кубань онлайн




Прогнозы на матч Спартак Москва - ФК Кубань

Исход игры
Спартак Москва
98.6% (73)
Ничья
0% (0)
ФК Кубань
1.4% (1)
Тотал 2.5
Больше
34.29% (24)
Меньше
65.71% (46)
Обе команды забьют
Да
24.29% (17)
Нет
75.71% (53)
Популярный счёт
2:0 Спартак Москва
52.7% (39)
2:1 Спартак Москва
14.9% (11)
1:0 Спартак Москва
9.5% (7)
3:0 Спартак Москва
8.1% (6)
3:1 Спартак Москва
6.8% (5)
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Онлайн трансляции
Воскресенье, 27 февраля
Барселона 4:0 Атлетик Б
Среда, 2 марта
Валенсия Атлетик Б
Четверг, 3 марта
АЗ Алкмаар Аякс
Сочи ЦСКА Москва 1.91 Спартак Москва ФК Кубань 1.85 Спортинг Л Порту 1.85 Тампа-Бэй Лайтнинг Оттава Сенаторз 1.65
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