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РОССИЯ: Кубок

2021-2022
Сочи
 
Позже
ЦСКА Москва
Прогнозы 79
Сочи 40.5% (32)
X 27.8% (22)
ЦСКА Москва 31.6% (25)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сочи
Ничья
ЦСКА Москва
2.54
3.56
3.05
Все Коэффициенты

История личных встреч

Сочи
ЦСКА Москва

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
4:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заболотный Антон 1 0.5
Ахметов Ильзат 1 0.5
Кучаев Константин 1 0.5
Зайнутдинов Бактиёр 1 0.5
Чалов Фёдор 0 0
Бистрович Кристиян 0 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 0 0

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кучаев Константин 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Сочи - Арсенал Тула 2:0 Сочи - Кайрат 2:1 Сочи - ФК Кубань 1:0 Динамо Москва - Сочи 2:1
КАМАЗ - Сочи 1:2 Сочи - Балтика 1:0 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Сочи - Томь 4:0 Сочи - Спартак Москва 3:0 Сочи - Краснодар 1:2 Урал - Сочи 1:1 Сочи - Рубин 1:2 Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Арсенал Тула - Сочи 1:2 Локомотив Москва - Сочи 2:1 Сочи - Ростов 3:2 Зенит - Сочи 1:2 Краснодар - Сочи 3:0 Сочи - Динамо Москва 0:1 Сочи - Уфа 3:1
ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Рубин 1:1 ЦСКА Москва - Мурсия 3:0 ЦСКА Москва - Люнгбю 3:2
ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 ЦСКА Москва - Виборг 3:2 ЦСКА Москва - Дюделанж 0:1 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 ЦСКА Москва - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Рубин - ЦСКА Москва 1:0 Металлург Липецк - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Урал - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Саранск _Khleborodov I. 3 0 0
2. Знамя Ногинск Павлюченко Роман 2 0 0
3. Динамо Барнаул Кобялко Антон 2 0 0
4. Чита Нестеров Андрей 2 0 0
5. Чайка Олейников Иван 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Амкар Морозов Константин 0 1
2. Зенит-Ижевск Балкизов Ренат 0 1
3. Туймазы _Khabibullin F. 0 1
4. Кайрат Москва _Amirov R. 0 1
5. Чертаново _Kovalenko A. 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 марта 2022, осталось 16 часов 30 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 79
Сочи 40.5% (32)
X 27.8% (22)
ЦСКА Москва 31.6% (25)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сочи
Ничья
ЦСКА Москва
2.54
3.56
3.05
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сочи - ЦСКА Москва онлайн




Прогнозы на матч Сочи - ЦСКА Москва

Исход игры
Сочи
41% (32)
Ничья
28.2% (22)
ЦСКА Москва
30.8% (24)
Тотал 2.5
Больше
51.39% (37)
Меньше
48.61% (35)
Обе команды забьют
Да
80.56% (58)
Нет
19.44% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.9% (21)
2:1 Сочи
25.6% (20)
1:2 ЦСКА Москва
17.9% (14)
1:0 Сочи
9% (7)
0:1 ЦСКА Москва
6.4% (5)
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Сочи
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Онлайн трансляции
Воскресенье, 27 февраля
Барселона 4:0 Атлетик Б
Среда, 2 марта
Валенсия Атлетик Б
Четверг, 3 марта
АЗ Алкмаар Аякс
Сочи ЦСКА Москва 1.91 Спартак Москва ФК Кубань 1.85 Спортинг Л Порту 1.85 Тампа-Бэй Лайтнинг Оттава Сенаторз 1.65
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