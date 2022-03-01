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РОССИЯ: Кубок

2021-2022
Динамо Москва
3:0
Конец матча
Нижний Новгород

Динамо Москва

Нижний Новгород

История личных встреч

Динамо Москва
Нижний Новгород

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нижний Новгород
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берковский Илья 1 0.33
Ткачук Денис 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нижний Новгород
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горбунов Игорь 1 0
Шарипов Альберт 1 0
Груничев Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Химки - Динамо Москва 0:3 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Алания 2:2 Динамо Москва - Венсюссель 2:2
Динамо Москва - РФШ Рига 1:1 Динамо Москва - Сочи 2:1 Динамо Москва - Динамо Тбилиси 0:1 Динамо Москва - Партизан 2:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2 Динамо Москва - Енисей 2:0 Динамо Москва - ЦСКА София 1:3 Динамо Москва - Команда Вооружённых сил Катара 12:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Уфа 2:0 Рубин - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0 Зенит - Динамо Москва 4:1 Оренбург - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Химки 4:1
Нижний Новгород
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Нижний Новгород - Урал 1:0 Нижний Новгород - Левадия Таллин 2:0 Войводина - Нижний Новгород 0:2 Факел - Нижний Новгород 0:0
Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Нижний Новгород - Рубин 2:1 Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Ахмат - Нижний Новгород 3:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2 Факел - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 Рубин - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Динамо Барнаул - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - Арсенал Тула 2:3 Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2 Химки - Нижний Новгород 1:1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Саранск _Khleborodov I. 3 0 0
2. Знамя Ногинск Павлюченко Роман 2 0 0
3. Динамо Барнаул Кобялко Антон 2 0 0
4. Чита Нестеров Андрей 2 0 0
5. Чайка Олейников Иван 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Амкар Морозов Константин 0 1
2. Зенит-Ижевск Балкизов Ренат 0 1
3. Туймазы _Khabibullin F. 0 1
4. Кайрат Москва _Amirov R. 0 1
5. Чертаново _Kovalenko A. 0 1
Весь список
Новости матча
  • После матча
  • Заслуженная победа "Динамо" и выход в четвертьфинал Кубка России. "Нижний" не смог оказать должного сопротивления. Для вас работал Константин Лицин. Любите футбол!
  • Второй тайм
  • Свисток
    Матч окончен.
  • 90'
    Почти ничего уже не происходит на последних минутах. "Нижний" смирился с судьбой в этом матче. 
  • Замена
    90'
    Вместо Калинского выходит Карасев у "Нижнего". 
  • Дополнительное время
    90'
    3 минуты добавлено. 
  • 90'
    Желтую карточку получает Макаров за задержку соперника. 
  • Замена
    89'
    И еще перестановка. Лесовой появляется на поле вместо Скопинцева. 
  • Замена
    88'
    Вместо Паршивлюка и Захаряна вышли Варела и Лаксальт у хозяев. 
  • 87'
    Разгром в исполнении команды Сандро Шварца. Причем как-то слишком легко они это сделали, по ощущениям играли точно не во всю силу. 
  • Пенальти
    86'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 3:0!!! Смолов!!! Сам заработал, сам и исполнил! Опять Нигматуллин угадал и коснулся мяча, как и с пенальти Фомина, но выручить все равно не удалось! Слишком мощный удар.
  • Желтая карточка
    85'
    Желтая для Гоцука за пенальти. 
  • Пенальти!
    84'
    Пенальти назначен в ворота "Нижнего Новгорода"! Гоцук нарушил на Смолове!
  • 83'
    Игбун отдал на Калинского, тот хотел подключить еще одного партнера в эту атаку, однако москвичи все прочитали. 
  • 82'
    Моро неплохо сыграл в отборе, отдал на Смолова, который чуть промедлил на левом краю штрафной. Упущен момент. 
  • Видеоповтор
    81'
    Да, все в порядке по итогу. Офсайд был у Макарова, соответственно никакого там пенальти. 
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  • Видеоповтор
    80'
    И еще раз ВАР проверяет возможный пенальти. Судя по всему, опять в ворота "Нижнего". 
  • Офсайд
    79'
    Юлдошев не пустли Макарова, но Смолов подобрал мяч, вернул обратно на Макарова, который в падении пробил примерно с линии штрафной, однако это было из офсайда. 
  • 78'
    Стандартным положением нижегородцам воспользоваться не удалось. Подача-то дошла куда надо, но удара не последовало. 
  • Замена
    77'
    Замена у "Нижнего Новгорода". Вместо Ларсена вышел Игбун. 
  • Фол, нарушение
    76'
    Фол в центре поля на Кравцове, возможность для гостей быстро добить мяч до штрафной площади соперника. 
  • Опасный момент
    75'
    Рановато я похоже динамовцев откатил назад! Отличная проникающая передача от Захаряна, затем удар Смолова, Нигматуллин спас!
  • 74'
    А теперь контратаку могли соорудить москвичи, не прошла передача, правда, и мяч гостям не отдали. 
  • 73'
    Чуть подсаживается назад "Динамо", психология есть психология все же. 
  • 72'
    Получается у "Нижнего" закрепиться на чужой половине поля, Милсон пытается что-то придумать на углу штрафной. Защита не пускает. 
  • Замена
    71'
    Замена в команде Кержакова. Вместо Кечкеша вышел Ткачук. 
  •
  • 69'
    Шиманьски красиво прошел по флангу, сместился в центр, пас подкачал. 
  • 68'
    Ларсен отлично перехватил на чужой половине, не очень удачно отдал на Эннина, тот скинул под удар партнеру, который зарядил выше ворот. 
  • Замена
    67'
    Замены в команде Шварца. Шиманьски и Смолов вместо Грулева и Тюкавина. 
  • Травма, повреждение
    66'
    Тюкавин получил по руке на углу чужой штрафной и упал на газон. "НН" выбил в аут, дабы ему оказали помощь. 
  • 65'
    Вновь Ларсен в центре внимания. Отчаянно он пытается исправиться за заработанный пенальти. Дальний удар в его исполнении. Мимо цели. 
  • 64'
    Атака "Нижнего Новгорода" по правому краю, Ларсен подает, однако попадает в защитника. Аут. 
  • 63'
    На повторе видно, как больно Грулев попал локтем по сопернику. Могла тут быть и вторая желтая спокойно. Простил арбитр. 
  • Фол, нарушение
    62'
    После подачи на угол вратарской Грулев локтем попал по уху защитнику. Фол в атаке. 
  • 61'
    Классно пошли вперед нижегородцы сразу после второго пропущенного, но сейчас немного спали обороты. 
  • Желтая карточка
    60'
    Грулев грубо нарушил правил в атаке, за что и получил желтую. 
  • 59'
    Фомин решился на дальний удар по воротам. Мяч пошел сильно и низом, мимо створа. 
  • Желтая карточка
    58'
    Желтая для Юлдошева за фол на Макарове. 
  • Опасный момент
    57'
    Неплохо! "НН" очень быстро развернул атаку, Ларсен вошел в штрафную справа, и пробил в дальний! Лещук выручил!
  • 56'
    Ну что же, заявочку делают динамовцы. Отыграть 2 мяча по такой игре "Нижнему" будет непросто. 
  • Описание гола
    55'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0!!! Грулев!!! Макаров здорово подхватил мяч на фланге, прокинул мимо защитника и подал на Грулева, которому осталось только подставить ногу и подправить в пустые!
  • 53'
    Подача в зону 11 метров, только чуть левее, Фомин головой подправил в ворота, Нигматуллин справился. 
  • 52'
    В коробочку взяли игрока "Динамо" на левом краю. Захарян подходит к мячу для исполнения этого стандарта. 
  • 51'
    Не проходит быстрая атака "Нижнего", на Ларсена пошел пас, однако он не догнал эту передачу. Удар от ворот. 
  • Опасный момент
    50'
    Опасный корнер! Навес в штрафную, где Евгеньев из толпы проталкивает мяч в сторону ворот, но попадает в защитника, а ведь за ним уже пустые ворота были!
  • 49'
    Заброс на Грулева, тот подал в центр, где борьбу выиграли нижегородцы, выбив на угловой. 
  • Фол, нарушение
    48'
    Макаров получил по ногам на правом фланге, но быстро поднялся. Мяч у москвичей. 
  • Замена
    47'
    Вместо Каккоева вышел Кравцов у "Динамо". 
  • Второй тайм начался
    Второй тайм начался. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв. 
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавил арбитр, которые уже, кстати, почти прошли. 
  • Пенальти
    45'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! Фомин!!! Мощно низом пробил Даниил, Нигматуллин даже коснулся мяча, но игровой снаряд прошил руки вратаря. 
  • Пенальти!
    45'
    Пенальти назначен в ворота "Нижнего Новгорода"! Мяч попал в руку Ларсена!
  • Видеоповтор
    45'
    Арбитр пошел сам смотреть видеоповтор. Похоже, дело идет к пенальти. 
  • Видеоповтор
    44'
    Опа, а тут спорный момент. Мяч попал в руку Ларсена в штрафной "Нижнего". ВАР смотрит. 
  • Опасный момент
    43'
    Опасно! Грулев вырезал пас на Скопинцева, у которого не вышел толком удар из отличной позиции. Мяч мягко полетел в ворота, но защитник вовремя подоспел и выбил мяч. 
  • Угловой
    42'
    А между тем угловой "Нижнего Новгорода". Александров подобрал мяч на правом фланге после подачи и упустил его в аут. 
  • Травма, повреждение
    41'
    Так, небольшая пауза, прихрамывающего Захаряна увели за бровку. 
  • 40'
    Получается у "Нижнего" наконец пройти к чужой штрафной,  Эннин здорово прошел по флангу, и попытался прострелить, оборона в подкате выбила на угловой. 
  • Опасный момент
    39'
    Макаров прошел по центру и, не увидев продолжения, решил пробить с левой ноги в угол. Рядом со штангой!
  • 38'
    Еще попытка заброса в район линии штрафной гостей, Нигматуллин спокойно вышел из ворот и забрал мяч. 
  • 37'
    Ожидаемо Захарян подал в штрафную на Тюкавина, который пытался скинуть в центр. Не вышло
  • Фол, нарушение
    36'
    Фолят нижегородцы метрах в 11 от штрафной, до ворот все же далеко, Захарян у мяча. 
  • 35'
    Длинный заброс вперед от москвичей, впереди за мяч зацепиться не вышло, но и подбор за ними. 
  • 34'
    Ошибается "Нижний" на своей половине, однако Кечкеш быстро исправляется и отбирает мяч у соперника. 
  • 32'
    Не самый высокий темп у игры, "Динамо" довольно легко возвращает себе мяч почти в любых ситуациях, и неспеша им распоряжается. 
  • 31'
    Нигматуллин не сразу отдал пас после передачи назад, немного потрепав нервишки болельщикам, но все обошлось. 
  • 30'
    Еще навес, Тюкавин скинул Захаряну, который не сумел толком обработать и пробить. 
  • 29'
    Подача "Динамо" с левого края, никто до мяча не добрался, и он дошел до правого фланга. 
  • 28'
    Милсон получил мяч на левом фланге, отдал в штрафную, откуда Эннин выкатил под удар Калинскому. Николай зарядил мимо ворот. 
  • Офсайд
    27'
    И первым же пасом с этого стандартного положения в центре поля "НН" попал в офсайд. Не идет игра сегодня у команды Кержакова. 
  • Фол, нарушение
    26'
    Грулев фолит на Стоцком в центре поля, "Нижний" не спеша разыгрывает штрафной.
  • 25'
    Паршивлюк с Макаровым попытались что-то придумать справа, но перемудрили. Мяч ушел за лицевую.
  • 24'
    Не сработала атака по левому флангу у хозяев, но и мяч не потеряли. Все заново. 
  • 22'
    "Нижний" вырывается в контратаку, Ларсен красиво обыграл соперника в центре, затем отдал налево, где мяч был потерян. 
  • Опасный момент
    21'
    Моментище! Подача с правого края после отличного дриблинга в исполнении Николо Моры, Грулев выпрыгнул выше своего визави и головой пробил в сантиметрах над перекладиной!
  • Угловой
    20'
    Корнер в исполнении "Динамо". Тут уже чуть опаснее, мяч задержался в толпе в штрафной, но удара не последовало. 
  • 19'
    Не получается у москвичей переиграть соперника на втором этаже. "Нижний" пока все снимает, так случилось и после подачи этого штрафного. 
  • Фол, нарушение
    18'
    Грулев упал на левом фланге. Не самый плохой стандарт для "Динамо". 
  • Видеоповтор
    17'
    Нет пенальти показал арбитр. Игра возобновляется. Посчитали, что Гоцук тут правила не нарушил. 
  • 16'
    Долго смотрят момент арбитры на ВАР, Казарцев там сидит, и надеемся, в ближайшее время примет решение. 
  • Видеоповтор
    15'
    В предыдущем моменте Тюкавин красиво убрал под себя и упал. Арбитр показал подниматься, но сейчас ВАР включился в дело. 
  • Опасный момент
    14'
    Очередной вход в штрафую от москвичей, защитник ошибся на выносе, Тюкавина от мяча оттолкнули, а Макаров пробил в ближний. Рядом!
  • Угловой
    13'
    Второй угловой тоже опасным не получился. Тюкавин пробовал зацепиться за мяч, не вышло. 
  • 12'
    Грулев боролся за мяч на левом фланге, оборона не пустила его, однако это угловой. 
  • Угловой
    11'
    Первый угловой в матче. "Динамо" подает на ближнюю, нижегородцы отбились, затем Захарян навесил уже с игры, защита блокирует. 
  • 10'
    Неплохой перехват гостей на своей половине, тут же пас вперед на Милсона, который откровенно не получился. 
  • 9'
    Тюкавин перехватил мяч на чужой половине, не стал делиться с партнером, сам вышел на ударную позицию и пробил с правой ноги. Высоко получилось. 
  • 8'
    Атака "Динамо", вход в штрафную по левому краю и попытка навесить в центр на Тюкавина. Не доходит. 
  • 7'
    С трудом, но "Нижний Новгород" все же выходит из-под прессинга, правда, теряет мяч в центре поля. 
  • 6'
    "НН" наконец контролирует мяч, москвичи тут же включаются в прессинг. 
  • 5'
    Паршивлюк сбил Юлдошева в центре поля, выглядело эффектно, особенно в замедленном повторе. 
  • 4'
    "Динамо" пока не отдает владение "Нижнему", лишний раз подтверждая свой статус фаворита сегодняшней встречи. 
  • Травма, повреждение
    3'
    Калинский уже на первых минутах получил небольшое повреждение, но быстро вернулся в игру. 
  • 2'
    Проход динамовцев по левому флангу, подача пришлась в защитника, Фомин подобрал и пробил. Выше цели. 
  • Матч стартовал. 
  • До матча
  • Приветствую всех на матче "Динамо" - "Нижний Новгород". Работать для вас будет Константин Лицин. 
Прогнозы 127
Динамо Москва 91.3% (116)
X 3.9% (5)
Нижний Новгород 4.7% (6)
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Где смотреть матч Динамо Москва 3:0 Нижний Новгород онлайн




Прогнозы на матч Динамо Москва 3:0 Нижний Новгород

Исход игры
Динамо Москва
91.3% (116)
Ничья
3.9% (5)
Нижний Новгород
4.7% (6)
Тотал 2.5
Больше
36.73% (36)
Меньше
63.27% (62)
Обе команды забьют
Да
38.78% (38)
Нет
61.22% (60)
Популярный счёт
2:0 Динамо Москва
32.3% (41)
2:1 Динамо Москва
18.9% (24)
1:0 Динамо Москва
14.2% (18)
3:1 Динамо Москва
8.7% (11)
1:1 Ничья
2.4% (3)
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Среда, 2 марта
Валенсия Атлетик Б
Четверг, 3 марта
АЗ Алкмаар Аякс
Сочи ЦСКА Москва 1.91 Спартак Москва ФК Кубань 1.85 Спортинг Л Порту 1.85 Тампа-Бэй Лайтнинг Оттава Сенаторз 1.65
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