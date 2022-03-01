88' Вместо Паршивлюка и Захаряна вышли Варела и Лаксальт у хозяев.

87' Разгром в исполнении команды Сандро Шварца. Причем как-то слишком легко они это сделали, по ощущениям играли точно не во всю силу.

86' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 3:0!!! Смолов!!! Сам заработал, сам и исполнил! Опять Нигматуллин угадал и коснулся мяча, как и с пенальти Фомина, но выручить все равно не удалось! Слишком мощный удар.

85' Желтая для Гоцука за пенальти.

84' Пенальти назначен в ворота "Нижнего Новгорода"! Гоцук нарушил на Смолове!

83' Игбун отдал на Калинского, тот хотел подключить еще одного партнера в эту атаку, однако москвичи все прочитали.

82' Моро неплохо сыграл в отборе, отдал на Смолова, который чуть промедлил на левом краю штрафной. Упущен момент.

81' Да, все в порядке по итогу. Офсайд был у Макарова, соответственно никакого там пенальти.

80' И еще раз ВАР проверяет возможный пенальти. Судя по всему, опять в ворота "Нижнего".

79' Юлдошев не пустли Макарова, но Смолов подобрал мяч, вернул обратно на Макарова, который в падении пробил примерно с линии штрафной, однако это было из офсайда.

78' Стандартным положением нижегородцам воспользоваться не удалось. Подача-то дошла куда надо, но удара не последовало.

77' Замена у "Нижнего Новгорода". Вместо Ларсена вышел Игбун.

76' Фол в центре поля на Кравцове, возможность для гостей быстро добить мяч до штрафной площади соперника.

75' Рановато я похоже динамовцев откатил назад! Отличная проникающая передача от Захаряна, затем удар Смолова, Нигматуллин спас!

74' А теперь контратаку могли соорудить москвичи, не прошла передача, правда, и мяч гостям не отдали.

73' Чуть подсаживается назад "Динамо", психология есть психология все же.

72' Получается у "Нижнего" закрепиться на чужой половине поля, Милсон пытается что-то придумать на углу штрафной. Защита не пускает.

71' Замена в команде Кержакова. Вместо Кечкеша вышел Ткачук.

69' Шиманьски красиво прошел по флангу, сместился в центр, пас подкачал.

68' Ларсен отлично перехватил на чужой половине, не очень удачно отдал на Эннина, тот скинул под удар партнеру, который зарядил выше ворот.

67' Замены в команде Шварца. Шиманьски и Смолов вместо Грулева и Тюкавина.

66' Тюкавин получил по руке на углу чужой штрафной и упал на газон. "НН" выбил в аут, дабы ему оказали помощь.

65' Вновь Ларсен в центре внимания. Отчаянно он пытается исправиться за заработанный пенальти. Дальний удар в его исполнении. Мимо цели.

64' Атака "Нижнего Новгорода" по правому краю, Ларсен подает, однако попадает в защитника. Аут.

63' На повторе видно, как больно Грулев попал локтем по сопернику. Могла тут быть и вторая желтая спокойно. Простил арбитр.

62' После подачи на угол вратарской Грулев локтем попал по уху защитнику. Фол в атаке.

61' Классно пошли вперед нижегородцы сразу после второго пропущенного, но сейчас немного спали обороты.

60' Грулев грубо нарушил правил в атаке, за что и получил желтую.

59' Фомин решился на дальний удар по воротам. Мяч пошел сильно и низом, мимо створа.

58' Желтая для Юлдошева за фол на Макарове.

57' Неплохо! "НН" очень быстро развернул атаку, Ларсен вошел в штрафную справа, и пробил в дальний! Лещук выручил!

56' Ну что же, заявочку делают динамовцы. Отыграть 2 мяча по такой игре "Нижнему" будет непросто.

55' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0!!! Грулев!!! Макаров здорово подхватил мяч на фланге, прокинул мимо защитника и подал на Грулева, которому осталось только подставить ногу и подправить в пустые!

53' Подача в зону 11 метров, только чуть левее, Фомин головой подправил в ворота, Нигматуллин справился.

52' В коробочку взяли игрока "Динамо" на левом краю. Захарян подходит к мячу для исполнения этого стандарта.

51' Не проходит быстрая атака "Нижнего", на Ларсена пошел пас, однако он не догнал эту передачу. Удар от ворот.

50' Опасный корнер! Навес в штрафную, где Евгеньев из толпы проталкивает мяч в сторону ворот, но попадает в защитника, а ведь за ним уже пустые ворота были!

49' Заброс на Грулева, тот подал в центр, где борьбу выиграли нижегородцы, выбив на угловой.

48' Макаров получил по ногам на правом фланге, но быстро поднялся. Мяч у москвичей.

47' Вместо Каккоева вышел Кравцов у "Динамо".

— Второй тайм начался.

Первый тайм

— Перерыв.

45' 3 минуты добавил арбитр, которые уже, кстати, почти прошли.

45' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! Фомин!!! Мощно низом пробил Даниил, Нигматуллин даже коснулся мяча, но игровой снаряд прошил руки вратаря.

45' Пенальти назначен в ворота "Нижнего Новгорода"! Мяч попал в руку Ларсена!

45' Арбитр пошел сам смотреть видеоповтор. Похоже, дело идет к пенальти.

44' Опа, а тут спорный момент. Мяч попал в руку Ларсена в штрафной "Нижнего". ВАР смотрит.

43' Опасно! Грулев вырезал пас на Скопинцева, у которого не вышел толком удар из отличной позиции. Мяч мягко полетел в ворота, но защитник вовремя подоспел и выбил мяч.

42' А между тем угловой "Нижнего Новгорода". Александров подобрал мяч на правом фланге после подачи и упустил его в аут.

41' Так, небольшая пауза, прихрамывающего Захаряна увели за бровку.

40' Получается у "Нижнего" наконец пройти к чужой штрафной, Эннин здорово прошел по флангу, и попытался прострелить, оборона в подкате выбила на угловой.

39' Макаров прошел по центру и, не увидев продолжения, решил пробить с левой ноги в угол. Рядом со штангой!

38' Еще попытка заброса в район линии штрафной гостей, Нигматуллин спокойно вышел из ворот и забрал мяч.

37' Ожидаемо Захарян подал в штрафную на Тюкавина, который пытался скинуть в центр. Не вышло

36' Фолят нижегородцы метрах в 11 от штрафной, до ворот все же далеко, Захарян у мяча.

35' Длинный заброс вперед от москвичей, впереди за мяч зацепиться не вышло, но и подбор за ними.

34' Ошибается "Нижний" на своей половине, однако Кечкеш быстро исправляется и отбирает мяч у соперника.

32' Не самый высокий темп у игры, "Динамо" довольно легко возвращает себе мяч почти в любых ситуациях, и неспеша им распоряжается.

31' Нигматуллин не сразу отдал пас после передачи назад, немного потрепав нервишки болельщикам, но все обошлось.

30' Еще навес, Тюкавин скинул Захаряну, который не сумел толком обработать и пробить.

29' Подача "Динамо" с левого края, никто до мяча не добрался, и он дошел до правого фланга.

28' Милсон получил мяч на левом фланге, отдал в штрафную, откуда Эннин выкатил под удар Калинскому. Николай зарядил мимо ворот.

27' И первым же пасом с этого стандартного положения в центре поля "НН" попал в офсайд. Не идет игра сегодня у команды Кержакова.

26' Грулев фолит на Стоцком в центре поля, "Нижний" не спеша разыгрывает штрафной.

25' Паршивлюк с Макаровым попытались что-то придумать справа, но перемудрили. Мяч ушел за лицевую.

24' Не сработала атака по левому флангу у хозяев, но и мяч не потеряли. Все заново.

22' "Нижний" вырывается в контратаку, Ларсен красиво обыграл соперника в центре, затем отдал налево, где мяч был потерян.

21' Моментище! Подача с правого края после отличного дриблинга в исполнении Николо Моры, Грулев выпрыгнул выше своего визави и головой пробил в сантиметрах над перекладиной!

20' Корнер в исполнении "Динамо". Тут уже чуть опаснее, мяч задержался в толпе в штрафной, но удара не последовало.

19' Не получается у москвичей переиграть соперника на втором этаже. "Нижний" пока все снимает, так случилось и после подачи этого штрафного.

18' Грулев упал на левом фланге. Не самый плохой стандарт для "Динамо".

17' Нет пенальти показал арбитр. Игра возобновляется. Посчитали, что Гоцук тут правила не нарушил.

16' Долго смотрят момент арбитры на ВАР, Казарцев там сидит, и надеемся, в ближайшее время примет решение.

15' В предыдущем моменте Тюкавин красиво убрал под себя и упал. Арбитр показал подниматься, но сейчас ВАР включился в дело.

14' Очередной вход в штрафую от москвичей, защитник ошибся на выносе, Тюкавина от мяча оттолкнули, а Макаров пробил в ближний. Рядом!

13' Второй угловой тоже опасным не получился. Тюкавин пробовал зацепиться за мяч, не вышло.

12' Грулев боролся за мяч на левом фланге, оборона не пустила его, однако это угловой.

11' Первый угловой в матче. "Динамо" подает на ближнюю, нижегородцы отбились, затем Захарян навесил уже с игры, защита блокирует.

10' Неплохой перехват гостей на своей половине, тут же пас вперед на Милсона, который откровенно не получился.

9' Тюкавин перехватил мяч на чужой половине, не стал делиться с партнером, сам вышел на ударную позицию и пробил с правой ноги. Высоко получилось.

8' Атака "Динамо", вход в штрафную по левому краю и попытка навесить в центр на Тюкавина. Не доходит.

7' С трудом, но "Нижний Новгород" все же выходит из-под прессинга, правда, теряет мяч в центре поля.

6' "НН" наконец контролирует мяч, москвичи тут же включаются в прессинг.

5' Паршивлюк сбил Юлдошева в центре поля, выглядело эффектно, особенно в замедленном повторе.

4' "Динамо" пока не отдает владение "Нижнему", лишний раз подтверждая свой статус фаворита сегодняшней встречи.

3' Калинский уже на первых минутах получил небольшое повреждение, но быстро вернулся в игру.

2' Проход динамовцев по левому флангу, подача пришлась в защитника, Фомин подобрал и пробил. Выше цели.

— Матч стартовал.

До матча