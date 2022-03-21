Ривер Плейт 0:1 Бока Хуниорс

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  4. Лига професиональ 2022

Аргентина: Лига професиональ

2022
Ривер Плейт
0:1
Конец матча
Бока Хуниорс

Ривер Плейт 4-3-3

Бока Хуниорс 4-3-1-2

История личных встреч

Ривер Плейт
Бока Хуниорс

27 матчей

81.5%
18.5%
22 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.4%
22.2%
7.4%
19 побед 6 ничьих 0 побед

27 матчей

29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 19 побед

Первый тайм

63%
37%
0 побед 17 ничьих 16 побед

Второй тайм

51.9%
48.1%
0 побед 14 ничьих 15 побед

54 матча

40.7%
24.1%
35.2%
22 победы 13 ничьих 19 побед

Первый тайм

27.8%
42.6%
29.6%
15 побед 23 ничьи 16 побед

Второй тайм

35.2%
37%
27.8%
19 побед 20 ничьих 15 побед

История матчей

ЛП
2:1
К
0:0
ЛП
1:1
ЛП
1:1
КДМЭП
2:2
КЛ
1:0
КЛ
2:0
С
0:0
КЛ
3:1
КЛ
2:2
С
0:2
С
0:2
ТМК
0:1
С
1:2
ТМК
0:1
П
1:3
ТМК
0:2
П
2:4
П
0:0
П
0:0
ТМК
0:1
ТМК
0:1
ТМК
0:1
П
0:1
КЛ
0:3
КЛ
1:0
П
2:0
ТМК
5:0
ТМК
1:0
КС
1:0
КС
0:0
П
1:1
ТМС
1:1
П
1:2
ТМ(
0:2
ТМ(
1:1
П
0:1
П
1:1
ТМ(
1:2
ТМ(
0:0
ТМ(
0:2
П
2:2
ПА
2:0
ПА
1:0
ПА
2:0
TPDV
1:3
ПА
1:1
ПА
1:1
TPDV
2:0
TPDV
2:1
ПА
0:1
ПА
1:0
TPDV
2:3
TPDV
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Хулиан 4 (1) 0.57
Кинтеро Хуан 3 (2) 0.43
Зидан Энцо 1 (1) 0.14
Барко Эсекьель 1 0.14
Ромеро Брайан 1 0.14
Диас Пауло 1 0.14
Де ла Крус Николас 1 0.14
Рохас Роберт 1 0.14
Симон Сантьяго 0 0
Почеттино Томас 0 0
Эррера Марсело II 0 0
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вилья Себастьян 3 0.43
Бенедетто Дарио 3 (1) 0.43
Адвинкула Луис 1 0.14
Искиэрдос Карлос 1 0.14
Фабра Франк 1 0.14
Кампусано Хорман 0 0
Молинас Аарон 0 0
Васкес Луис 0 0

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирес Леандро 2 0
Гомес Элиас 2 0
Каско Милтон 1 0
Перес Энцо 1 0
Армани Франко 1 0
Диас Пауло 1 0
Зидан Энцо 1 0
Барко Эсекьель 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Альварес Хулиан 1 0
Парадела Хосе 1 0
Мартинес Эктор II 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабра Франк 3 1
Адвинкула Луис 3 0
Фернандес Пол 3 0
Рохо Маркос 2 0
Вилья Себастьян 2 0
Себальос Эсекиэль 2 0
Молинас Аарон 2 0
Самбрано Очандарте 1 0
Искиэрдос Карлос 1 0
Рамирес Хуан Эдгардо II 1 0
Орсини Николас 1 0
Фигаль Хорхе 1 0
Росси Агустин 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
6
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
2
33%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
1
9%
3
50%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

14
9
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
3
33%
16-30
4
29%
1
11%
31-45
1
7%
4
44%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
1
11%
76-90

Пропущено

4
6
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
1
25%
4
67%
76-90

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ривер Плейт - Эстрелла 1:4 Депортиво Насьональ - Ривер Плейт 5:0 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 4:0 Ривер Плейт - Лаферрере 5:0
Ривер Плейт - Британния 1:0 Сан-Лоренсо - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:2 Каравел - Ривер Плейт 1:3 Ривер Плейт - Патронато Парана 4:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Бубали 5:1 Ривер Плейт - ФК Юнайтед 2:3 СВ Ла Фама - Ривер Плейт 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 2:3 Ривер Плейт - Расинг Клуб Аруба 1:1 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 2:2 Дакота - Ривер Плейт 3:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 4:0
Бока Хуниорс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Эстудиантес Ла Плата - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Уракан 0:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 2:2
Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Альдосиви - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Колон 1:1 Барселона - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 8:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Сармиенто 2:0 Альдосиви - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Годой Крус 2:1 Уракан - Бока Хуниорс 0:3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 7 4 3 0 14 - 5 15
2. Унион Санта-Фе 7 4 2 1 6 - 3 14
3. Ньюэллс Олд Бойз 7 4 1 2 10 - 8 13
4. Дефенса и Хустисия 6 4 1 1 13 - 10 13
5. Ривер Плейт 7 4 1 2 13 - 5 13
6. Банфилд 7 3 2 2 11 - 7 11
7. Сармиенто 7 3 2 2 9 - 9 11
8. Аргентинос Хуниорс 6 2 2 2 7 - 7 8
9. Атлетико Платенсе 7 2 1 4 6 - 10 7
10. Химнасия Ла-Плата 7 1 3 3 6 - 14 6
11. Сан-Лоренсо 7 1 3 3 5 - 7 6
12. Атлетико Тукуман 6 1 1 4 3 - 12 4
13. Патронато Парана 7 1 1 5 4 - 11 4
14. Тальерес Кордоба 6 0 2 4 1 - 5 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 7 4 2 1 9 - 6 14
2. Эстудиантес Ла Плата 7 4 2 1 12 - 9 14
3. Тигре 7 3 3 1 9 - 3 12
4. Колон 7 3 3 1 9 - 5 12
5. Альдосиви 7 3 1 3 8 - 7 10
6. Уракан 7 3 1 3 8 - 8 10
7. Барракас Централь 7 3 0 4 9 - 12 9
8. Годой Крус 6 2 2 2 10 - 11 8
9. Росарио Сентраль 7 2 1 4 6 - 9 7
10. Индепендьенте Авельянеда 7 1 4 2 9 - 10 7
11. Ланус 7 1 3 3 6 - 7 6
12. Арсенал Саранди 6 1 3 2 7 - 8 6
13. Велес Сарсфилд 6 1 3 2 3 - 4 6
14. Сентраль Кордоба Росарио 6 1 3 2 5 - 6 6

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 4 4 0 0 5 - 1 12
2. Сармиенто 4 2 2 0 7 - 5 8
3. Расинг Авельянеда 3 2 1 0 4 - 0 7
4. Ривер Плейт 4 2 1 1 10 - 4 7
5. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 0 1 5 - 2 6
6. Атлетико Платенсе 4 2 0 2 4 - 3 6
7. Химнасия Ла-Плата 3 1 2 0 4 - 3 5
8. Дефенса и Хустисия 2 1 1 0 5 - 4 4
9. Банфилд 3 1 1 1 6 - 3 4
10. Аргентинос Хуниорс 3 1 1 1 4 - 2 4
11. Атлетико Тукуман 3 1 1 1 3 - 6 4
12. Сан-Лоренсо 3 0 1 2 3 - 5 1
13. Тальерес Кордоба 3 0 1 2 1 - 3 1
14. Патронато Парана 3 0 1 2 0 - 2 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 4 3 0 1 7 - 5 9
2. Альдосиви 4 2 1 1 5 - 3 7
3. Тигре 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Колон 3 2 1 0 5 - 2 7
5. Барракас Централь 3 2 0 1 4 - 4 6
6. Арсенал Саранди 4 1 3 0 5 - 4 6
7. Уракан 4 2 0 2 6 - 6 6
8. Велес Сарсфилд 3 1 2 0 3 - 1 5
9. Ланус 4 1 2 1 3 - 2 5
10. Индепендьенте Авельянеда 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Бока Хуниорс 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Росарио Сентраль 4 1 0 3 3 - 6 3
13. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Годой Крус 3 0 2 1 4 - 6 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дефенса и Хустисия 4 3 0 1 8 - 6 9
2. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 10 - 5 8
3. Банфилд 4 2 1 1 5 - 4 7
4. Ньюэллс Олд Бойз 4 2 1 1 5 - 6 7
5. Ривер Плейт 3 2 0 1 3 - 1 6
6. Сан-Лоренсо 4 1 2 1 2 - 2 5
7. Аргентинос Хуниорс 3 1 1 1 3 - 5 4
8. Сармиенто 3 1 0 2 2 - 4 3
9. Патронато Парана 4 1 0 3 4 - 9 3
10. Унион Санта-Фе 3 0 2 1 1 - 2 2
11. Атлетико Платенсе 3 0 1 2 2 - 7 1
12. Тальерес Кордоба 3 0 1 2 0 - 2 1
13. Химнасия Ла-Плата 4 0 1 3 2 - 11 1
14. Атлетико Тукуман 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 4 3 1 0 6 - 3 10
2. Годой Крус 3 2 0 1 6 - 5 6
3. Эстудиантес Ла Плата 3 1 2 0 5 - 4 5
4. Тигре 4 1 2 1 3 - 2 5
5. Колон 4 1 2 1 4 - 3 5
6. Росарио Сентраль 3 1 1 1 3 - 3 4
7. Уракан 3 1 1 1 2 - 2 4
8. Барракас Централь 4 1 0 3 5 - 8 3
9. Альдосиви 3 1 0 2 3 - 4 3
10. Сентраль Кордоба Росарио 3 0 3 0 2 - 2 3
11. Индепендьенте Авельянеда 3 0 2 1 4 - 5 2
12. Ланус 3 0 1 2 3 - 5 1
13. Велес Сарсфилд 3 0 1 2 0 - 3 1
14. Арсенал Саранди 2 0 0 2 2 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Альдосиви Каутеруссио Мартин 5 1 0
2. Дефенса и Хустисия Miguel Merentiel 4 0 1
3. Уракан Jhonatan Candia 4 2 1
4. Эстудиантес Ла Плата Leandro Diaz III 4 0 0
5. Банфилд Giuliano Galoppo 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Химнасия Ла-Плата Алеман Брайн 6 0
2. Эстудиантес Ла Плата Морель Хорхе 4 1
3. Тальерес Кордоба Enzo Hernan Diaz 4 1
4. Ньюэллс Олд Бойз Перес Пабло II 5 0
5. Ньюэллс Олд Бойз Julian Fernandez II 5 0
Весь список
  • После матча
  • В Испании вечером-ночью было Эль Класико, а в Аргентине - Суперкласико. "Бока Хуниорс" обыграла "Ривер Плейт" на "Монументале" и эмоционально отпраздновала свой успех. Текстовую трансляцию вёл Кирилл Иванцов, всем спасибо за внимание и удачи!
  • Второй тайм
  • Свисток
    Матч окончен.
  • 90'
    Росси легко поймал навес хозяев с правофлангового корнера.
  • Угловой
    90'
    Два мяча на поле, а игра продолжается. "Ривер" заработал угловой.
  • 90'
    Курьёз. Мяч сдулся, так что арбитр заменил его.
  • 90'
    Почеттино оказался на ударной позиции на правом полуфланге, но пробил несильно, да ещё и рикошет от Самбрано погасил скорость мяча, которым легко овладел Росси.
  • Дополнительное время
    90'
    +5 минут.
  • 90'
    Диагональ хозяев с правого края - неточная, за лицевую.
  • 89'
    Бездарно "Ривер" упустил мяч в аут на левом фланге.
  • Угловой
    88'
    Два угловых подали хозяева с левого края, и это не принесло им дивидендов.
  • Замена
    87'
    Вместо Маркоса Рохо вышел Авила в составе "Боки Хуниорс".
  • Опасный момент
    87'
    Росси пришлось красиво прыгнуть, чтобы вытащить из-под перекладины дуговой удар головой в исполнении Палавесино.
  • 86'
    Удар Васкеса примерно от центральной линии, но слабовато, таким не забьёшь.
  • 85'
    Васкес со своей половины поля отдал проникающий пас на чужого вратаря.
  • 84'
    "Ривер Плейт" перешёл к позиционной атаке и старается отыграться.
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  • 83'
    Гости вбросят аут впереди на правом фланге.
  • Замена
    82'
    Замена у "Боки Хуниорс": Почеттино вместо Энцо Переса.
  • Желтая карточка
    80'
    Фигаль нарушил правила в середине поля и схлопотал жёлтую карту.
  • 79'
    Васкес почти с линии штрафной запустил мяч мимо створа.
  • 78'
    Удалось сейчас "Боке" перевести игру к чужой штрафной.
  • Опасный момент
    77'
    Рамирес примерно с левого края вратарской не переиграл Армани, а слабое добивание (скорее прострел) на противоположной штанге от Оскара Ромеро пришлось в Пиреса.
  • Офсайд
    76'
    Брайан Ромеро попал в офсайд на правом фланге.
  • 75'
    "Ривер Плейт" прилагает усилия к тому, чтобы отыграться, но пока не получается у него это сделать.
  • 74'
    Эффектный дальний удар Кинтеро со штрафного - немного правее створа.
  • 73'
    Заброс хозяев по левому флангу пересёк боковую линию.
  •
  • Замена
    72'
    Замены у "Ривер Плейта": Палавесино вместо де ла Круса и Элиас Гомес вместо Каско.
  • 71'
    Кросс Васкеса с левого края подчищен Диасом.
  • 69'
    Росси поймал подачу в своей штрафной, сыграв на опережение.
  • 68'
    Каско не успел к мячу на левом полуфланге, чтобы оставить его в пределах поля.
  • 67'
    Кинтеро подал угловой справа на дальнюю штангу, откуда последовал удар головой мимо створа.
  • Угловой
    67'
    Кинтеро исполнил выстрел со штрафного в правый угол, и Росси вытащил мяч на корнер.
  • Желтая карточка
    66'
    Самбрано в 29 метрах перед своими воротами уронил Брайана Ромеро, за что удостоился жёлтой карточки.
  • Фол, нарушение
    65'
    Васкес впереди перестарался в борьбе с Пиресом и сфолил.
  • Фол, нарушение
    64'
    Вилья получил на себе фол на левом фланге.
  • 63'
    Рохо забросил мяч к чужой штрафной, откуда его отбила оборона "Ривера".
  • 62'
    Дальний удар де ла Круса - и мяч в руках у Росси.
  • Замена
    61'
    Двойная замена в составе "Ривер Плейта": Кинтеро вместо Сантьяго Симона и Брайан Ромеро вместо Барко.
  • 60'
    Веселее стала игра после открытия счёта.
  • Замена
    59'
    Молинаса в составе "Боки Хуниорс" заменил Оскар Ромеро.
  • 58'
    Вилья в контратаке дальним ударом послал мяч отнюдь не в створ.
  • Угловой
    58'
    Снова хозяева заработали два корнера подряд.
  • Опасный момент
    57'
    Альварес выскочил один на один с Росси и пробил прямо в голкипера.
  • Фол, нарушение
    57'
    Второй подряд корнер "Ривер Плейта" окончился фолом в атаке.
  • Угловой
    56'
    Последовал навес, Самбрано отправил мяч в левый угол своих ворот, но Росси отбил его на угловой.
  • Фол, нарушение
    55'
    Хозяева заработали штрафной на чужой половине и готовят подачу.
  • Описание гола
    54'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Себастьян Вилья!
    Пирес потерял концентрацию в своей штрафной, и Вилья, перехвативший мяч у него из-под носа и обведший вратаря, отправил сферу в пустой створ.
  • 53'
    Фанаты зажгли файеры, на поле пошёл дым.
  • Фол, нарушение
    53'
    Пол Фернандес толкнул де ла Круса около центрального круга.
  • 52'
    Рохо надёжен в центре обороны, страхует выдвинушихся на чужую половину п артнёров.
  • 50'
    Каско махнул мимо мяча, откликаясь на подачу с правого края.
  • 49'
    Васкес совершил проход справа к центру со смещением и прострелил, после рикошета мяч отбил в сторону Армани.
  • 48'
    Хулиан Альварес открывался под заброс на правом полуфланге, но мяч поймал Росси.
  • 47'
    Замена Адвинкулы напрашивалась совершенно точно, потому как иначе его вторая жёлтая карточка была бы лишь вопросом времени.
  • 46'
    Энцо Зидан с подступов к штрафной послал мяч выше створа.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался.
  • Замена
    Замены у "Боки": Васкес и Фигаль вышли на поле вместо Адвинкулы и Бенедетто.
  • Первый тайм
  • Штанга
    70'
    Энцо Зидан дальним ударом отправил мяч в перекладину, рикошет был за лицевую.
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. Пока 0:0.
  • Дополнительное время
    45'
    +1 минута.
  • 44'
    Хулиан Альварес с дальнего штрафного пальнул прилично выше створа.
  • Желтая карточка
    43'
    Рамирес с помощью подката не по правилам остановил Альвареса, после чего увидел перед собой жёлтый прямоугольник.
  • Фол, нарушение
    42'
    Адвинкула по лезвию ножа ходит. Толкнул он оппонента в центре поля и снова рисковал получить вторую жёлтую карточку.
  • 41'
    Вилья подцепил заброс впереди на левом фланге и под давлением был вынужден отыграть назад на подключившегося партёнра.
  • 40'
    Легко упустили мяч в аут хозяева в центре поля, но ничего, так бывает.
  • Опасный момент
    39'
    Де ла Крус навесил слева со штрафного, и Пауло Диас пробил головой правее створа.
  • Фол, нарушение
    38'
    Альварес получил по ногам на левом фланге от Адвинкулы. Хозяева хотят от арбитра вторую жёлтую карточку для нарушителя, но рефери не намерен обострять ситуацию удалением.
  • 37'
    Падение Барко рядом с чужой штрафной, судья фола не усматривает.
  • Угловой
    36'
    Альварес подал угловой с левого края, а Росси надёжно сыграл на выходе, выбив мяч в аут.
  • Фол, нарушение
    35'
    Молинас толкнул Барко на свой половине.
  • Офсайд
    34'
    Вилья залез во "вне игры" на левом фланге, лайнсмен всё видел.
  • Фол, нарушение
    33'
    И ещё один фол, "Бока Хуниорс" исполнит штрафной в середине поля.
  • Желтая карточка
    32'
    Адвинкула подтолкнул Барко, и арбитр не забыл выписать нарушителю "горчичник".
  • 31'
    Сумбур в центре поля - мяч кочует от одной команды к другой.
  • 30'
    По опасным или полуопасным моментам гости пока что отстают.
  • Опасный момент
    30'
    Альварес прорвался на свободное пространство на левом полуфланге, но не переиграл Росси, сделавшего сэйв ногой.
  • Желтая карточка
    28'
    Молинас лежит на газоне. Ему попал ногой по бедру Энцо Перес, получивший жёлтую карточку.
  • 27'
    Игра не искрит яркими моментами, но напряжение чувствуется, ещё бы.
  • 26'
    Здорово действует в подкате Адвинкула, выбивая мяч за боковую из-под ног Каско.
  • 25'
    Армани зафиксировал в своих перчатках прострел соперника с левого фланга.
  • 24'
    Каксо вышел на ударную позицию и с линии штрафной послал мяч низом в руки Росси.
  • 23'
    Контратака "Ривер Плейта". Рохо сыграл хорошо, выбив мяч в аут.
  • 22'
    Повторюсь, нарушений много, и это вполне логично, учитывая вывеску.
  • Фол, нарушение
    21'
    Адвинкула пострадал от фола Каско на половине поля "Боки".
  • 20'
    Вилья упустил мяч за лицевую на левом фланге перед тем, как сделал прострел.
  • 19'
    То и дело зарабатывают гости ауты на левом фланге.
  • 18'
    Сейчас отрезок атакующей активности "Боки Хуниорс".
  • 17'
    Де ла Крус, кажется толкнул Хуана Рамиреса перед своей штрафной. Судья же показал, что ничего криминального не было. Как говорится, допуск борьбы высокий.
  • 16'
    Левым флангом атаковала "Бока" и ничего интересного не добилась.
  • Фол, нарушение
    15'
    Возле центрального круга лежит Молинас, которому помог упасть Энцо Перес.
  • 14'
    Адвинкула в жёстком подкате выбил мяч в аут из-под ног де ла Круса без фола.
  • 14'
    Учитывая принципиальность матча, обилие нарушений не должно удивлять.
  • Фол, нарушение
    13'
    Ещё одно нарушение - Медина отметился им на фланге.
  • Фол, нарушение
    12'
    Самбрано уронил Барко в центре поля, судья пока обходится без карточек.
  • Фол, нарушение
    12'
    Фол гостей в атаке во время подачи штрафного - от толчка пострадал Энцо Перес. 
  • Фол, нарушение
    11'
    На Бенедетто сфолили в середине поля.
  • 10'
    Росси не спешил вводить мяч в игру, а затем выбил в центр поля, где после серии взаимных потерь его забрали хозяева.
  • 9'
    Альварес пробовал прорваться в штрафную по зоне правого инсайда, но не пропустили его защитники "Боки".
  • 8'
    Сначала некое территориальное преимущество было у гостей, теперь оно у хозяев.
  • Опасный момент
    7'
    А вот и первое подобие опасного момента! Альварес сходу пробил после прострела с правого фланга, получилось мимо створа.
  • 6'
    "Ривер Плейт" проводит позиционную атаку, заброс вперёд - в руки вратаря.
  • 5'
    Хулиан Альварес поспешно пробил с правого полуфланга - несильно и левее створа.
  • Фол, нарушение
    4'
    Адвинкула заработал штрафной на правом фланге. Гости разыграли его, и пошла позиционная атака.
  • 3'
    Де ла Крус делал проникающий пас вперёд по левому полуфлангу, но защита "Боки Хуниорс" прервала его.
  • 2'
    Пока присматриваются команды друг к другу.
  • 1'
    "Ривер Плейт" вышел в белых футболках с красной диагональной полосой, в чёрных трусах и белых гетрах, а "Бока" в жёлтых футболках и гетрах и в синих трусах. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Первый тайм стартовал, поехали! Кстати, мяч на поле выкатил беспилотный электрокар.
  • До матча
  • Фейерверк над стадионом - всё как и полагается перед столь большим матчем!
  • Всем привет! Приглашаем любителей футбола на текстовую трансляцию так называемого Суперкласико в рамках чемпионата Аргентины - в сверхпринципиальном матче на "Монументале" схлестнутся "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс". Помогать вам следить за ходом событий в этой встрече будет Кирилл Иванцов.
Прогнозы 109
Ривер Плейт 77.1% (84)
X 14.7% (16)
Бока Хуниорс 8.3% (9)
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Прогнозы на матч Ривер Плейт 0:1 Бока Хуниорс

Исход игры
Ривер Плейт
77.1% (84)
Ничья
14.7% (16)
Бока Хуниорс
8.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
60.19% (65)
Меньше
39.81% (43)
Обе команды забьют
Да
71.3% (77)
Нет
28.7% (31)
Популярный счёт
2:1 Ривер Плейт
46.8% (51)
1:0 Ривер Плейт
24.8% (27)
1:1 Ничья
11% (12)
1:2 Бока Хуниорс
4.6% (5)
3:2 Ривер Плейт
3.7% (4)
2:2 Ничья
2.8% (3)
0:1 Бока Хуниорс
1.8% (2)
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Суббота, 19 марта
Нант 0:1 Лилль
Воскресенье, 20 марта
Монако 3:0 ПСЖ
Марсель 2:1 Ницца
Воскресенье, 20 марта
Аякс 3:2 Фейеноорд
Воскресенье, 20 марта
Ривер Плейт 0:1 Бока Хуниорс
Салават Юлаев Трактор 2.12 Динамо Москва ЦСКА Москва 1.85
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