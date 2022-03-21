Ривер Плейт 0:1 Бока Хуниорс

|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альварес Хулиан
|4 (1)
|0.57
|Кинтеро Хуан
|3 (2)
|0.43
|Зидан Энцо
|1 (1)
|0.14
|Барко Эсекьель
|1
|0.14
|Ромеро Брайан
|1
|0.14
|Диас Пауло
|1
|0.14
|Де ла Крус Николас
|1
|0.14
|Рохас Роберт
|1
|0.14
|Симон Сантьяго
|0
|0
|Почеттино Томас
|0
|0
|Эррера Марсело II
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вилья Себастьян
|3
|0.43
|Бенедетто Дарио
|3 (1)
|0.43
|Адвинкула Луис
|1
|0.14
|Искиэрдос Карлос
|1
|0.14
|Фабра Франк
|1
|0.14
|Кампусано Хорман
|0
|0
|Молинас Аарон
|0
|0
|Васкес Луис
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирес Леандро
|2
|0
|Гомес Элиас
|2
|0
|Каско Милтон
|1
|0
|Перес Энцо
|1
|0
|Армани Франко
|1
|0
|Диас Пауло
|1
|0
|Зидан Энцо
|1
|0
|Барко Эсекьель
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Альварес Хулиан
|1
|0
|Парадела Хосе
|1
|0
|Мартинес Эктор II
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабра Франк
|3
|1
|Адвинкула Луис
|3
|0
|Фернандес Пол
|3
|0
|Рохо Маркос
|2
|0
|Вилья Себастьян
|2
|0
|Себальос Эсекиэль
|2
|0
|Молинас Аарон
|2
|0
|Самбрано Очандарте
|1
|0
|Искиэрдос Карлос
|1
|0
|Рамирес Хуан Эдгардо II
|1
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Фигаль Хорхе
|1
|0
|Росси Агустин
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|3
|0
|14 - 5
|15
|2.
|Унион Санта-Фе
|7
|4
|2
|1
|6 - 3
|14
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|4.
|Дефенса и Хустисия
|6
|4
|1
|1
|13 - 10
|13
|5.
|Ривер Плейт
|7
|4
|1
|2
|13 - 5
|13
|6.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|7.
|Сармиенто
|7
|3
|2
|2
|9 - 9
|11
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|9.
|Атлетико Платенсе
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|1
|3
|3
|6 - 14
|6
|11.
|Сан-Лоренсо
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|12.
|Атлетико Тукуман
|6
|1
|1
|4
|3 - 12
|4
|13.
|Патронато Парана
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|14.
|Тальерес Кордоба
|6
|0
|2
|4
|1 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|14
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|3.
|Тигре
|7
|3
|3
|1
|9 - 3
|12
|4.
|Колон
|7
|3
|3
|1
|9 - 5
|12
|5.
|Альдосиви
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|6.
|Уракан
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|7.
|Барракас Централь
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|8.
|Годой Крус
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|9.
|Росарио Сентраль
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|1
|4
|2
|9 - 10
|7
|11.
|Ланус
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|6
|12.
|Арсенал Саранди
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|13.
|Велес Сарсфилд
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|2.
|Сармиенто
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|3.
|Расинг Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|4.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|6.
|Атлетико Платенсе
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|Дефенса и Хустисия
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|9.
|Банфилд
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|11.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|4
|12.
|Сан-Лоренсо
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|13.
|Тальерес Кордоба
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|14.
|Патронато Парана
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|2.
|Альдосиви
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|3.
|Тигре
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Колон
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|Барракас Централь
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|6.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|7.
|Уракан
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|8.
|Велес Сарсфилд
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|9.
|Ланус
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Росарио Сентраль
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Годой Крус
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дефенса и Хустисия
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|2.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|3.
|Банфилд
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|4.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|5.
|Ривер Плейт
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|6.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|8.
|Сармиенто
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|9.
|Патронато Парана
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|10.
|Унион Санта-Фе
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|11.
|Атлетико Платенсе
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|12.
|Тальерес Кордоба
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
|14.
|Атлетико Тукуман
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|Годой Крус
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|3.
|Эстудиантес Ла Плата
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|4.
|Тигре
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|5.
|Колон
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|6.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|Уракан
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|Барракас Централь
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|9.
|Альдосиви
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|12.
|Ланус
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|13.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|14.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|#
|Игрок
|1.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|5
|1
|0
|2.
|Дефенса и Хустисия
|Miguel Merentiel
|4
|0
|1
|3.
|Уракан
|Jhonatan Candia
|4
|2
|1
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|Leandro Diaz III
|4
|0
|0
|5.
|Банфилд
|Giuliano Galoppo
|4
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|Алеман Брайн
|6
|0
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|Морель Хорхе
|4
|1
|3.
|Тальерес Кордоба
|Enzo Hernan Diaz
|4
|1
|4.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Перес Пабло II
|5
|0
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Julian Fernandez II
|5
|0