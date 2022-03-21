Ривер Плейт 0:1 Бока Хуниорс

90' Диагональ хозяев с правого края - неточная, за лицевую.

89' Бездарно "Ривер" упустил мяч в аут на левом фланге.

88' Два угловых подали хозяева с левого края, и это не принесло им дивидендов.

87' Вместо Маркоса Рохо вышел Авила в составе "Боки Хуниорс".

87' Росси пришлось красиво прыгнуть, чтобы вытащить из-под перекладины дуговой удар головой в исполнении Палавесино.

86' Удар Васкеса примерно от центральной линии, но слабовато, таким не забьёшь.

85' Васкес со своей половины поля отдал проникающий пас на чужого вратаря.

84' "Ривер Плейт" перешёл к позиционной атаке и старается отыграться.

83' Гости вбросят аут впереди на правом фланге.

82' Замена у "Боки Хуниорс": Почеттино вместо Энцо Переса.

80' Фигаль нарушил правила в середине поля и схлопотал жёлтую карту.

79' Васкес почти с линии штрафной запустил мяч мимо створа.

78' Удалось сейчас "Боке" перевести игру к чужой штрафной.

77' Рамирес примерно с левого края вратарской не переиграл Армани, а слабое добивание (скорее прострел) на противоположной штанге от Оскара Ромеро пришлось в Пиреса.

76' Брайан Ромеро попал в офсайд на правом фланге.

75' "Ривер Плейт" прилагает усилия к тому, чтобы отыграться, но пока не получается у него это сделать.

74' Эффектный дальний удар Кинтеро со штрафного - немного правее створа.

73' Заброс хозяев по левому флангу пересёк боковую линию.

72' Замены у "Ривер Плейта": Палавесино вместо де ла Круса и Элиас Гомес вместо Каско.

71' Кросс Васкеса с левого края подчищен Диасом.

69' Росси поймал подачу в своей штрафной, сыграв на опережение.

68' Каско не успел к мячу на левом полуфланге, чтобы оставить его в пределах поля.

67' Кинтеро подал угловой справа на дальнюю штангу, откуда последовал удар головой мимо створа.

67' Кинтеро исполнил выстрел со штрафного в правый угол, и Росси вытащил мяч на корнер.

66' Самбрано в 29 метрах перед своими воротами уронил Брайана Ромеро, за что удостоился жёлтой карточки.

65' Васкес впереди перестарался в борьбе с Пиресом и сфолил.

64' Вилья получил на себе фол на левом фланге.

63' Рохо забросил мяч к чужой штрафной, откуда его отбила оборона "Ривера".

62' Дальний удар де ла Круса - и мяч в руках у Росси.

61' Двойная замена в составе "Ривер Плейта": Кинтеро вместо Сантьяго Симона и Брайан Ромеро вместо Барко.

60' Веселее стала игра после открытия счёта.

59' Молинаса в составе "Боки Хуниорс" заменил Оскар Ромеро.

58' Вилья в контратаке дальним ударом послал мяч отнюдь не в створ.

58' Снова хозяева заработали два корнера подряд.

57' Альварес выскочил один на один с Росси и пробил прямо в голкипера.

57' Второй подряд корнер "Ривер Плейта" окончился фолом в атаке.

56' Последовал навес, Самбрано отправил мяч в левый угол своих ворот, но Росси отбил его на угловой.

55' Хозяева заработали штрафной на чужой половине и готовят подачу.

54' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Себастьян Вилья!

Пирес потерял концентрацию в своей штрафной, и Вилья, перехвативший мяч у него из-под носа и обведший вратаря, отправил сферу в пустой створ.

53' Фанаты зажгли файеры, на поле пошёл дым.

53' Пол Фернандес толкнул де ла Круса около центрального круга.

52' Рохо надёжен в центре обороны, страхует выдвинушихся на чужую половину п артнёров.

50' Каско махнул мимо мяча, откликаясь на подачу с правого края.

49' Васкес совершил проход справа к центру со смещением и прострелил, после рикошета мяч отбил в сторону Армани.

48' Хулиан Альварес открывался под заброс на правом полуфланге, но мяч поймал Росси.

47' Замена Адвинкулы напрашивалась совершенно точно, потому как иначе его вторая жёлтая карточка была бы лишь вопросом времени.

46' Энцо Зидан с подступов к штрафной послал мяч выше створа.

46' Второй тайм начался.

— Замены у "Боки": Васкес и Фигаль вышли на поле вместо Адвинкулы и Бенедетто.

Первый тайм

70' Энцо Зидан дальним ударом отправил мяч в перекладину, рикошет был за лицевую.

— Свисток на перерыв. Пока 0:0.

45' +1 минута.

44' Хулиан Альварес с дальнего штрафного пальнул прилично выше створа.

43' Рамирес с помощью подката не по правилам остановил Альвареса, после чего увидел перед собой жёлтый прямоугольник.

42' Адвинкула по лезвию ножа ходит. Толкнул он оппонента в центре поля и снова рисковал получить вторую жёлтую карточку.

41' Вилья подцепил заброс впереди на левом фланге и под давлением был вынужден отыграть назад на подключившегося партёнра.

40' Легко упустили мяч в аут хозяева в центре поля, но ничего, так бывает.

39' Де ла Крус навесил слева со штрафного, и Пауло Диас пробил головой правее створа.

38' Альварес получил по ногам на левом фланге от Адвинкулы. Хозяева хотят от арбитра вторую жёлтую карточку для нарушителя, но рефери не намерен обострять ситуацию удалением.

37' Падение Барко рядом с чужой штрафной, судья фола не усматривает.

36' Альварес подал угловой с левого края, а Росси надёжно сыграл на выходе, выбив мяч в аут.

35' Молинас толкнул Барко на свой половине.

34' Вилья залез во "вне игры" на левом фланге, лайнсмен всё видел.

33' И ещё один фол, "Бока Хуниорс" исполнит штрафной в середине поля.

32' Адвинкула подтолкнул Барко, и арбитр не забыл выписать нарушителю "горчичник".

31' Сумбур в центре поля - мяч кочует от одной команды к другой.

30' По опасным или полуопасным моментам гости пока что отстают.

30' Альварес прорвался на свободное пространство на левом полуфланге, но не переиграл Росси, сделавшего сэйв ногой.

28' Молинас лежит на газоне. Ему попал ногой по бедру Энцо Перес, получивший жёлтую карточку.

27' Игра не искрит яркими моментами, но напряжение чувствуется, ещё бы.

26' Здорово действует в подкате Адвинкула, выбивая мяч за боковую из-под ног Каско.

25' Армани зафиксировал в своих перчатках прострел соперника с левого фланга.

24' Каксо вышел на ударную позицию и с линии штрафной послал мяч низом в руки Росси.

23' Контратака "Ривер Плейта". Рохо сыграл хорошо, выбив мяч в аут.

22' Повторюсь, нарушений много, и это вполне логично, учитывая вывеску.

21' Адвинкула пострадал от фола Каско на половине поля "Боки".

20' Вилья упустил мяч за лицевую на левом фланге перед тем, как сделал прострел.

19' То и дело зарабатывают гости ауты на левом фланге.

18' Сейчас отрезок атакующей активности "Боки Хуниорс".

17' Де ла Крус, кажется толкнул Хуана Рамиреса перед своей штрафной. Судья же показал, что ничего криминального не было. Как говорится, допуск борьбы высокий.

16' Левым флангом атаковала "Бока" и ничего интересного не добилась.

15' Возле центрального круга лежит Молинас, которому помог упасть Энцо Перес.

14' Адвинкула в жёстком подкате выбил мяч в аут из-под ног де ла Круса без фола.

14' Учитывая принципиальность матча, обилие нарушений не должно удивлять.

13' Ещё одно нарушение - Медина отметился им на фланге.

12' Самбрано уронил Барко в центре поля, судья пока обходится без карточек.

12' Фол гостей в атаке во время подачи штрафного - от толчка пострадал Энцо Перес.

11' На Бенедетто сфолили в середине поля.

10' Росси не спешил вводить мяч в игру, а затем выбил в центр поля, где после серии взаимных потерь его забрали хозяева.

9' Альварес пробовал прорваться в штрафную по зоне правого инсайда, но не пропустили его защитники "Боки".

8' Сначала некое территориальное преимущество было у гостей, теперь оно у хозяев.

7' А вот и первое подобие опасного момента! Альварес сходу пробил после прострела с правого фланга, получилось мимо створа.

6' "Ривер Плейт" проводит позиционную атаку, заброс вперёд - в руки вратаря.

5' Хулиан Альварес поспешно пробил с правого полуфланга - несильно и левее створа.

4' Адвинкула заработал штрафной на правом фланге. Гости разыграли его, и пошла позиционная атака.

3' Де ла Крус делал проникающий пас вперёд по левому полуфлангу, но защита "Боки Хуниорс" прервала его.

2' Пока присматриваются команды друг к другу.

1' "Ривер Плейт" вышел в белых футболках с красной диагональной полосой, в чёрных трусах и белых гетрах, а "Бока" в жёлтых футболках и гетрах и в синих трусах.

1' Первый тайм стартовал, поехали! Кстати, мяч на поле выкатил беспилотный электрокар.

До матча

— Фейерверк над стадионом - всё как и полагается перед столь большим матчем!

— Всем привет! Приглашаем любителей футбола на текстовую трансляцию так называемого Суперкласико в рамках чемпионата Аргентины - в сверхпринципиальном матче на "Монументале" схлестнутся "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс". Помогать вам следить за ходом событий в этой встрече будет Кирилл Иванцов.