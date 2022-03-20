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  4. Первый дивизион А 2021-2022

Бельгия: Первый дивизион А

2021-2022

Стадион:
Сент-Трейден
3:2
Конец матча
Беерсхот-Вильрейк

Сент-Трейден 3-4-1-2

Беерсхот-Вильрейк 4-2-3-1

История личных встреч

Сент-Трейден
Беерсхот-Вильрейк

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

История матчей

ПДА
0:1
ПДА
1:0
ПДА
6:3
ТМК
0:0
ПДАТЗПВЛЕПО
2:2
ПДАТЗПВЛЕПО
1:2
ПДА
3:2
ПДА
1:3
ТМК
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брюлс Кристиан 7 (4) 0.22
Хара Таити 7 0.22
Хаяси Даити 6 0.19
Койта Абубакари 3 0.09
Судзуки Юма 2 0.06
Конате Мори 2 0.06
Де Риддер Стив 1 0.03
Ляйстнер Тони 1 0.03
Номбе Мбойо 1 0.03
Райтц Рокко 1 0.03
Бауэр Роберт 1 0.03
Лавале Димитри 1 0.03
Балонго Нельсон 1 0.03
Хасиока Даики 0 0
Дуркин Кристофер 0 0
Мацубара Ко 0 0
Янсенс Вольке 0 0
Беерсхот-Вильрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дом Джорен 5 0.16
Шенклэнд Лоуренс 4 0.13
Нубисси Мариус 4 0.13
Хольцхаузер Рафаэль 3 (1) 0.09
Ilias Sebaoui 3 (1) 0.09
Берг Ян 2 0.06
Судзуки Мусаси 1 0.03
Авенатти Фелипе 1 0.03
Кайседо Мойсес 1 0.03
Сануси Райан 1 0.03
Лемос Маурисио 1 0.03
Stipe Radic 1 0.03
Саньянг Абдулия 1 0.03
Сумаре Исса 1 0.03
Константопулос Апостолос 1 0.03
Бурден Пьер 0 0
Вака Рамиро 0 0
Исмаила Кулибали 0 0
Ванхамел Майк 0 0
Де Смет Тибо 0 0

Карточки

Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лавале Димитри 10 0
Ляйстнер Тони 6 1
Хара Таити 6 0
Бауэр Роберт 4 1
Дуркин Кристофер 5 0
Конате Мори 5 0
Судзуки Юма 4 0
Койта Абубакари 4 0
Хасиока Даики 4 0
Тейшейра Жорже 3 0
Янсенс Вольке 3 0
Шмидт Даниэль 3 0
Кофрие Максимилиано 3 0
Хаяси Даити 3 0
Брюлс Кристиан 2 0
Де Риддер Стив 2 0
Клаусс Жоао 2 0
Какаче Либерато 2 0
Пий Джуниор 2 0
Райтц Рокко 0 1
Аль-Дахиль Амин 1 0
Ван Дессел Стан 1 0
Беерсхот-Вильрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Смет Тибо 9 3
Хольцхаузер Рафаэль 7 1
Берг Ян 7 1
Stipe Radic 4 2
Бурден Пьер 6 0
Питермат Том 5 0
Дом Джорен 4 0
Исмаила Кулибали 4 0
Халемия Мохамед Реда 4 0
Франс Фредерик 2 1
Авенатти Фелипе 3 0
Сумаре Исса 3 0
Нубисси Мариус 1 1
Сануси Райан 2 0
Шенклэнд Лоуренс 2 0
Лемос Маурисио 2 0
Риго Данте 2 0
Вака Рамиро 2 0
Кайседо Мойсес 2 0
Ilias Sebaoui 2 0
Бибаув Ваутер 1 0
Ванхамел Майк 1 0
Судзуки Мусаси 1 0
Константопулос Апостолос 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
16
10 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 2
19 Не забивали 21
2
9%
0
0%
1-15
4
18%
1
6%
16-30
4
18%
2
13%
31-45
3
14%
5
31%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
6
27%
6
38%
76-90

Пропущено

24
39
8 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 15
4
17%
7
18%
1-15
1
4%
7
18%
16-30
3
13%
7
18%
31-45
5
21%
5
13%
46-60
5
21%
4
10%
61-75
6
25%
9
23%
76-90

Забито

13
16
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
22 Не забивали 26
2
15%
2
13%
1-15
1
8%
4
25%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
3
23%
1
6%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
3
23%
5
31%
76-90

Пропущено

18
29
7 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 13
10 Не пропускали 14
1
6%
5
17%
1-15
3
17%
4
14%
16-30
3
17%
8
28%
31-45
3
17%
4
14%
46-60
5
28%
6
21%
61-75
3
17%
2
7%
76-90

Забито

35
32
15 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 5
9 Не забивали 15
4
11%
2
6%
1-15
5
14%
5
16%
16-30
6
17%
4
13%
31-45
6
17%
6
19%
46-60
5
14%
4
13%
61-75
9
26%
11
34%
76-90

Пропущено

42
68
15 В 1-м тайме 38
27 Во 2-м тайме 30
18 Пропускали первыми 26
24 Не пропускали 29
5
12%
12
18%
1-15
4
10%
11
16%
16-30
6
14%
15
22%
31-45
8
19%
9
13%
46-60
10
24%
10
15%
61-75
9
21%
11
16%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Трейден
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Генк - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Мехелен 1:1 Остенде - Сент-Трейден 0:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0
Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 0:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:3 Сент-Трейден - Шарлеруа 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 3:1 Брюгге - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Эйпен 2:0 Гент - Сент-Трейден 2:1 Андерлехт - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 1:2 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Антверпен 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Брюгге 1:2 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 3:2
Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Беерсхот-Вильрейк - Гент 0:2 Антверпен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Шарлеруа 2:3
Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 2:1 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Зульте-Варегем 3:3 Серен Юнайтед - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 3:1 Генк - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Хайденхайм - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 0:7 Беерсхот-Вильрейк - Остенде 0:2 Эйпен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 32 22 5 5 72 - 26 71
2. Брюгге 32 19 9 4 67 - 36 66
3. Антверпен 32 18 5 9 53 - 37 59
4. Гент 32 17 7 8 49 - 28 58
5. Андерлехт 32 16 10 6 65 - 34 58
6. Шарлеруа 32 14 9 9 52 - 42 51
7. Мехелен 31 14 7 10 54 - 52 49
8. Генк 32 13 6 13 59 - 47 45
9. Сент-Трейден 32 13 6 13 37 - 40 45
10. Серкль Брюгге 32 12 7 13 47 - 43 43
11. АХ Лёвен 31 9 11 11 42 - 52 38
12. Кортрейк 32 9 10 13 39 - 42 37
13. Стандард 32 9 9 14 31 - 45 36
14. Остенде 32 9 6 17 30 - 59 33
15. Зульте-Варегем 32 8 8 16 42 - 64 32
16. Эйпен 32 8 8 16 37 - 54 32
17. Серен Юнайтед 32 8 3 21 28 - 66 27
18. Беерсхот-Вильрейк 32 4 4 24 32 - 69 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 16 10 3 3 32 - 16 33
2. Брюгге 16 9 6 1 34 - 16 33
3. Андерлехт 16 9 5 2 37 - 19 32
4. Мехелен 16 9 4 3 33 - 22 31
5. Унион Сент-Жиллуаз 16 9 3 4 27 - 14 30
6. Антверпен 16 9 3 4 29 - 18 30
7. Генк 16 9 3 4 34 - 18 30
8. Шарлеруа 16 6 5 5 21 - 16 23
9. АХ Лёвен 15 6 4 5 20 - 24 22
10. Серкль Брюгге 16 6 3 7 21 - 18 21
11. Сент-Трейден 16 6 3 7 23 - 23 21
12. Кортрейк 16 5 4 7 21 - 21 19
13. Зульте-Варегем 16 5 4 7 23 - 30 19
14. Серен Юнайтед 16 5 3 8 16 - 30 18
15. Остенде 16 5 2 9 17 - 35 17
16. Эйпен 16 4 4 8 18 - 27 16
17. Стандард 16 3 5 8 14 - 23 14
18. Беерсхот-Вильрейк 16 4 1 11 15 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 16 13 2 1 45 - 12 41
2. Брюгге 16 10 3 3 33 - 20 33
3. Антверпен 16 9 2 5 24 - 19 29
4. Шарлеруа 16 8 4 4 31 - 26 28
5. Андерлехт 16 7 5 4 28 - 15 26
6. Гент 16 7 4 5 17 - 12 25
7. Сент-Трейден 16 7 3 6 14 - 17 24
8. Серкль Брюгге 16 6 4 6 26 - 25 22
9. Стандард 16 6 4 6 17 - 22 22
10. Мехелен 15 5 3 7 21 - 30 18
11. Кортрейк 16 4 6 6 18 - 21 18
12. Остенде 16 4 4 8 13 - 24 16
13. Эйпен 16 4 4 8 19 - 27 16
14. АХ Лёвен 16 3 7 6 22 - 28 16
15. Генк 16 4 3 9 25 - 29 15
16. Зульте-Варегем 16 3 4 9 19 - 34 13
17. Серен Юнайтед 16 3 0 13 12 - 36 9
18. Беерсхот-Вильрейк 16 0 3 13 17 - 38 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Унион Сент-Жиллуаз Deniz Undav 25 3 8
2. Антверпен Фрай Микаэль 20 2 3
3. Зульте-Варегем Воссен Йелле 17 3 0
4. Генк Онуачу Пол 16 4 2
5. Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 15 1 9
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беерсхот-Вильрейк Де Смет Тибо 9 3
2. Серкль Брюгге Уткус Эдгарас 8 2
3. Гент Де Сар Жюльен 11 0
4. Унион Сент-Жиллуаз Siebe van der Heyden 11 0
5. Мехелен Vinicius de Souza Costa 9 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    88'
    Койта Абубакари получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    87'
    Г О О О О Л - Койта Абубакари бьет в цель!
  • 85'
    Питермат Том уходит с поля. Исмаила Кулибали выходит вместо него
  • 79'
    Рокко Райц уходит с поля. Кагава Синдзи выходит вместо него
  • 72'
    Хаяси Даити уходит с поля. Клаусс Жоао выходит вместо него
  • 72'
    Янсенс Вольке уходит с поля. Дуркин Кристофер выходит вместо него
  • 72'
    Лавале Димитри уходит с поля. Койта Абубакари выходит вместо него
  • Описание гола
    67'
    Г О О О О Л - Stipe Radic бьет в цель!
  • 65'
    Риго Данте уходит с поля. Хольцхаузер Рафаэль выходит вместо него
  • Описание гола
    58'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Желтая карточка
    48'
    Stipe Radic получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    46'
    Судзуки Мусаси получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
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  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Хара Таити бьет в цель!
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Судзуки Мусаси бьет в цель!
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Брюлс Кристиан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сент-Трейден 3:2 Беерсхот-Вильрейк онлайн

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Суббота, 19 марта
Нант 0:1 Лилль
Воскресенье, 20 марта
Монако 3:0 ПСЖ
Марсель 2:1 Ницца
Воскресенье, 20 марта
Аякс 3:2 Фейеноорд
Воскресенье, 20 марта
Ривер Плейт 0:1 Бока Хуниорс
Салават Юлаев Трактор 2.12 Динамо Москва ЦСКА Москва 1.85
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