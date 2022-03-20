67' Г О О О О Л - Stipe Radic бьет в цель!

58' Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!

48' Stipe Radic получил желтую карточку от судьи

46' Судзуки Мусаси получил желтую карточку от судьи

46' Второй тайм начался

Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

30' Г О О О О Л - Хара Таити бьет в цель!

24' Г О О О О Л - Судзуки Мусаси бьет в цель!

13' Г О О О О Л - Брюлс Кристиан бьет в цель!