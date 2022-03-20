|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брюлс Кристиан
|7 (4)
|0.22
|Хара Таити
|7
|0.22
|Хаяси Даити
|6
|0.19
|Койта Абубакари
|3
|0.09
|Судзуки Юма
|2
|0.06
|Конате Мори
|2
|0.06
|Де Риддер Стив
|1
|0.03
|Ляйстнер Тони
|1
|0.03
|Номбе Мбойо
|1
|0.03
|Райтц Рокко
|1
|0.03
|Бауэр Роберт
|1
|0.03
|Лавале Димитри
|1
|0.03
|Балонго Нельсон
|1
|0.03
|Хасиока Даики
|0
|0
|Дуркин Кристофер
|0
|0
|Мацубара Ко
|0
|0
|Янсенс Вольке
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дом Джорен
|5
|0.16
|Шенклэнд Лоуренс
|4
|0.13
|Нубисси Мариус
|4
|0.13
|Хольцхаузер Рафаэль
|3 (1)
|0.09
|Ilias Sebaoui
|3 (1)
|0.09
|Берг Ян
|2
|0.06
|Судзуки Мусаси
|1
|0.03
|Авенатти Фелипе
|1
|0.03
|Кайседо Мойсес
|1
|0.03
|Сануси Райан
|1
|0.03
|Лемос Маурисио
|1
|0.03
|Stipe Radic
|1
|0.03
|Саньянг Абдулия
|1
|0.03
|Сумаре Исса
|1
|0.03
|Константопулос Апостолос
|1
|0.03
|Бурден Пьер
|0
|0
|Вака Рамиро
|0
|0
|Исмаила Кулибали
|0
|0
|Ванхамел Майк
|0
|0
|Де Смет Тибо
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лавале Димитри
|10
|0
|Ляйстнер Тони
|6
|1
|Хара Таити
|6
|0
|Бауэр Роберт
|4
|1
|Дуркин Кристофер
|5
|0
|Конате Мори
|5
|0
|Судзуки Юма
|4
|0
|Койта Абубакари
|4
|0
|Хасиока Даики
|4
|0
|Тейшейра Жорже
|3
|0
|Янсенс Вольке
|3
|0
|Шмидт Даниэль
|3
|0
|Кофрие Максимилиано
|3
|0
|Хаяси Даити
|3
|0
|Брюлс Кристиан
|2
|0
|Де Риддер Стив
|2
|0
|Клаусс Жоао
|2
|0
|Какаче Либерато
|2
|0
|Пий Джуниор
|2
|0
|Райтц Рокко
|0
|1
|Аль-Дахиль Амин
|1
|0
|Ван Дессел Стан
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Смет Тибо
|9
|3
|Хольцхаузер Рафаэль
|7
|1
|Берг Ян
|7
|1
|Stipe Radic
|4
|2
|Бурден Пьер
|6
|0
|Питермат Том
|5
|0
|Дом Джорен
|4
|0
|Исмаила Кулибали
|4
|0
|Халемия Мохамед Реда
|4
|0
|Франс Фредерик
|2
|1
|Авенатти Фелипе
|3
|0
|Сумаре Исса
|3
|0
|Нубисси Мариус
|1
|1
|Сануси Райан
|2
|0
|Шенклэнд Лоуренс
|2
|0
|Лемос Маурисио
|2
|0
|Риго Данте
|2
|0
|Вака Рамиро
|2
|0
|Кайседо Мойсес
|2
|0
|Ilias Sebaoui
|2
|0
|Бибаув Ваутер
|1
|0
|Ванхамел Майк
|1
|0
|Судзуки Мусаси
|1
|0
|Константопулос Апостолос
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|32
|22
|5
|5
|72 - 26
|71
|2.
|Брюгге
|32
|19
|9
|4
|67 - 36
|66
|3.
|Антверпен
|32
|18
|5
|9
|53 - 37
|59
|4.
|Гент
|32
|17
|7
|8
|49 - 28
|58
|5.
|Андерлехт
|32
|16
|10
|6
|65 - 34
|58
|6.
|Шарлеруа
|32
|14
|9
|9
|52 - 42
|51
|7.
|Мехелен
|31
|14
|7
|10
|54 - 52
|49
|8.
|Генк
|32
|13
|6
|13
|59 - 47
|45
|9.
|Сент-Трейден
|32
|13
|6
|13
|37 - 40
|45
|10.
|Серкль Брюгге
|32
|12
|7
|13
|47 - 43
|43
|11.
|АХ Лёвен
|31
|9
|11
|11
|42 - 52
|38
|12.
|Кортрейк
|32
|9
|10
|13
|39 - 42
|37
|13.
|Стандард
|32
|9
|9
|14
|31 - 45
|36
|14.
|Остенде
|32
|9
|6
|17
|30 - 59
|33
|15.
|Зульте-Варегем
|32
|8
|8
|16
|42 - 64
|32
|16.
|Эйпен
|32
|8
|8
|16
|37 - 54
|32
|17.
|Серен Юнайтед
|32
|8
|3
|21
|28 - 66
|27
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|32
|4
|4
|24
|32 - 69
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|16
|10
|3
|3
|32 - 16
|33
|2.
|Брюгге
|16
|9
|6
|1
|34 - 16
|33
|3.
|Андерлехт
|16
|9
|5
|2
|37 - 19
|32
|4.
|Мехелен
|16
|9
|4
|3
|33 - 22
|31
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|16
|9
|3
|4
|27 - 14
|30
|6.
|Антверпен
|16
|9
|3
|4
|29 - 18
|30
|7.
|Генк
|16
|9
|3
|4
|34 - 18
|30
|8.
|Шарлеруа
|16
|6
|5
|5
|21 - 16
|23
|9.
|АХ Лёвен
|15
|6
|4
|5
|20 - 24
|22
|10.
|Серкль Брюгге
|16
|6
|3
|7
|21 - 18
|21
|11.
|Сент-Трейден
|16
|6
|3
|7
|23 - 23
|21
|12.
|Кортрейк
|16
|5
|4
|7
|21 - 21
|19
|13.
|Зульте-Варегем
|16
|5
|4
|7
|23 - 30
|19
|14.
|Серен Юнайтед
|16
|5
|3
|8
|16 - 30
|18
|15.
|Остенде
|16
|5
|2
|9
|17 - 35
|17
|16.
|Эйпен
|16
|4
|4
|8
|18 - 27
|16
|17.
|Стандард
|16
|3
|5
|8
|14 - 23
|14
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|16
|4
|1
|11
|15 - 31
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|16
|13
|2
|1
|45 - 12
|41
|2.
|Брюгге
|16
|10
|3
|3
|33 - 20
|33
|3.
|Антверпен
|16
|9
|2
|5
|24 - 19
|29
|4.
|Шарлеруа
|16
|8
|4
|4
|31 - 26
|28
|5.
|Андерлехт
|16
|7
|5
|4
|28 - 15
|26
|6.
|Гент
|16
|7
|4
|5
|17 - 12
|25
|7.
|Сент-Трейден
|16
|7
|3
|6
|14 - 17
|24
|8.
|Серкль Брюгге
|16
|6
|4
|6
|26 - 25
|22
|9.
|Стандард
|16
|6
|4
|6
|17 - 22
|22
|10.
|Мехелен
|15
|5
|3
|7
|21 - 30
|18
|11.
|Кортрейк
|16
|4
|6
|6
|18 - 21
|18
|12.
|Остенде
|16
|4
|4
|8
|13 - 24
|16
|13.
|Эйпен
|16
|4
|4
|8
|19 - 27
|16
|14.
|АХ Лёвен
|16
|3
|7
|6
|22 - 28
|16
|15.
|Генк
|16
|4
|3
|9
|25 - 29
|15
|16.
|Зульте-Варегем
|16
|3
|4
|9
|19 - 34
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|16
|3
|0
|13
|12 - 36
|9
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|16
|0
|3
|13
|17 - 38
|3
|#
|Игрок
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|25
|3
|8
|2.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|20
|2
|3
|3.
|Зульте-Варегем
|Воссен Йелле
|17
|3
|0
|4.
|Генк
|Онуачу Пол
|16
|4
|2
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|15
|1
|9
|#
|Игрок
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|9
|3
|2.
|Серкль Брюгге
|Уткус Эдгарас
|8
|2
|3.
|Гент
|Де Сар Жюльен
|11
|0
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Siebe van der Heyden
|11
|0
|5.
|Мехелен
|Vinicius de Souza Costa
|9
|1