|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делор Анди
|2
|0.4
|Клюйверт Джастин
|2
|0.4
|Гуйри Амин
|2
|0.4
|Дольберг Каспер
|1
|0.2
|Лотомба Жордан
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Christopher Ibayi
|2
|0.25
|Kapitbafan Djoco
|2
|0.25
|Makan Traore
|1
|0.13
|Waly Diouf
|1
|0.13
|Inza Diarrassouba
|1
|0.13
|Kapokyeng Sylva
|0
|0
|Kevin Pham Ba
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Будауи Хишем
|2
|0
|Шнайдерлин Морган
|1
|0
|Клюйверт Джастин
|1
|0
|Гуйри Амин
|1
|0
|Тодибо Жан-Клер
|1
|0
|Аталь Юсеф
|1
|0
|Данилюк Флавиус
|1
|0
|Бар Мельвен
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Christopher Ibayi
|1
|1
|Melvyn Vieira
|1
|1
|Makan Traore
|1
|0
|Waly Diouf
|1
|0
|Брун Йоан
|1
|0
|Gustave Akueson
|1
|0
|Kevin Pham Ba
|1
|0
|Wilfried Boigny
|1
|0
|Mael Durand de Gevigney
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|5
|1
|0
|2.
|Марсель
|Милик Аркадиуш
|5
|1
|0
|3.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|1
|0
|4.
|Бордо
|Ньянг М'Байе
|4
|0
|0
|5.
|Амьен
|Аколо Чадрак
|4
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Версаль
|Christopher Ibayi
|1
|1
|2.
|Версаль
|Melvyn Vieira
|1
|1
|3.
|Ницца
|Будауи Хишем
|2
|0
|4.
|Нанси
|Сисс Салиу
|0
|1
|5.
|Бове
|Guy Tape
|0
|1