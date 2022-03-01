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Франция: Кубок

2021-2022
Ницца
2:0
Конец матча
Версаль
Ход матча
15'
Бар Мельвен
 
32'
Будауи Хишем
 
41'
 
Wilfried Boigny
48'
Гуйри Амин
(Лотомба Жордан)
1:0
58'
 
Christopher Ibayi
Kapitbafan Djoco
58'
 
Bissourou Toure
Wilfried Boigny
60'
Браими Билаль
Будауи Хишем
 
60'
Дольберг Каспер
Делор Анди
 
73'
Дольберг Каспер
(Гуйри Амин)
2:0
74'
 
Брун Йоан
Waly Diouf
79'
Данилюк Флавиус
Бар Мельвен
 
79'
Гессан Эванн
Гуйри Амин
 
82'
Шнайдерлин Морган
Тюрам Кефрен
 
89'
 
Ludovic Fardin
Melvin Vieira
89'
 
Mamadou Savane
Makan Traore
90'
 
Брун Йоан
Статистика матча
  • 4 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 13
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогнозы 118
Ницца 97.5% (115)
X 0% (0)
Версаль 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult

Ницца 4-4-2

Версаль 3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делор Анди 2 0.4
Клюйверт Джастин 2 0.4
Гуйри Амин 2 0.4
Дольберг Каспер 1 0.2
Лотомба Жордан 0 0
Версаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Christopher Ibayi 2 0.25
Kapitbafan Djoco 2 0.25
Makan Traore 1 0.13
Waly Diouf 1 0.13
Inza Diarrassouba 1 0.13
Kapokyeng Sylva 0 0
Kevin Pham Ba 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Будауи Хишем 2 0
Шнайдерлин Морган 1 0
Клюйверт Джастин 1 0
Гуйри Амин 1 0
Тодибо Жан-Клер 1 0
Аталь Юсеф 1 0
Данилюк Флавиус 1 0
Бар Мельвен 1 0
Версаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Christopher Ibayi 1 1
Melvyn Vieira 1 1
Makan Traore 1 0
Waly Diouf 1 0
Брун Йоан 1 0
Gustave Akueson 1 0
Kevin Pham Ba 1 0
Wilfried Boigny 1 0
Mael Durand de Gevigney 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
2
29%
1
33%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
2
25%
3
43%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Страсбург - Ницца 0:0 Ницца - Анже 1:0 Лион - Ницца 2:0 Ницца - Марсель 4:1
Ницца - Клермон 0:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Метц - Ницца 0:2 Ницца - Нант 2:1 Брест - Ницца 0:3 Ницца - ФК Париж / Лион 0:0 Ницца - Ланс 2:1 Шоле - Ницца 0:1 Ренн - Ницца 1:2 Ницца - Страсбург 0:3 ПСЖ - Ницца 0:0 Ницца - Метц 0:1 Клермон - Ницца 1:2 Ницца - Монпелье 0:1 Анже - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 1:1
Версаль
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Версаль - Шартр 1:1 Пуасси - Версаль 0:3 Бержерак - Версаль 1:1 Версаль - Guingamp B 1:1
Тулуза - Версаль 0:1 Лорьян-2 - Версаль 1:1 Версаль - Сен-Приве Сен-Илер 3:1 Версаль - Ля Рош 4:0 Сарр-Юнион - Версаль 0:1 Плабеннек - Версаль 1:2 Версаль - Сен-Мало 1:0 Версаль - Пуасси 1:0 Кан-2 - Версаль 1:0 Lumbrois - Версаль 2:3 Витре - Версаль 1:2 Neuilly-sur-Marne - Версаль 0:1 Версаль - Руан 1:0 Роморантен - Версаль 1:3 Версаль - Гранвиль 0:0 Ванн - Версаль 0:1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Монако Бен-Йеддер Виссам 5 1 0
2. Марсель Милик Аркадиуш 5 1 0
3. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 1 0
4. Бордо Ньянг М'Байе 4 0 0
5. Амьен Аколо Чадрак 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Версаль Christopher Ibayi 1 1
2. Версаль Melvyn Vieira 1 1
3. Ницца Будауи Хишем 2 0
4. Нанси Сисс Салиу 0 1
5. Бове Guy Tape 0 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    91'
    Брун Йоан получил желтую карточку от судьи
  • 89'
    Makan Traore уходит с поля. Mamadou Savane выходит вместо него
  • 89'
    Melvin Vieira уходит с поля. Ludovic Fardin выходит вместо него
  • 82'
    Тюрам Кефрен уходит с поля. Шнайдерлин Морган выходит вместо него
  • 79'
    Гуйри Амин уходит с поля. Гессан Эванн выходит вместо него
  • 79'
    Бар Мельвен уходит с поля. Данилюк Флавиус выходит вместо него
  • 74'
    Waly Diouf уходит с поля. Брун Йоан выходит вместо него
  • Описание гола
    73'
    Г О О О О Л - Дольберг Каспер бьет в цель!
  • 60'
    Делор Анди уходит с поля. Дольберг Каспер выходит вместо него
  • 60'
    Будауи Хишем уходит с поля. Билал Браими выходит вместо него
  • 58'
    Wilfried Boigny уходит с поля. Bissourou Toure выходит вместо него
  • 58'
    Kapitbafan Djoco уходит с поля. Christopher Ibayi выходит вместо него
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Гуйри Амин бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Wilfried Boigny получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Будауи Хишем получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Бар Мельвен получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 118
Ницца 97.5% (115)
X 0% (0)
Версаль 2.5% (3)
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Где смотреть матч Ницца 2:0 Версаль онлайн




Прогнозы на матч Ницца 2:0 Версаль

Исход игры
Ницца
97.5% (115)
Ничья
0% (0)
Версаль
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
37.5% (42)
Меньше
62.5% (70)
Обе команды забьют
Да
21.43% (24)
Нет
78.57% (88)
Популярный счёт
2:0 Ницца
48.3% (57)
3:0 Ницца
14.4% (17)
2:1 Ницца
11% (13)
1:0 Ницца
10.2% (12)
3:1 Ницца
8.5% (10)
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Воскресенье, 27 февраля
Барселона 4:0 Атлетик Б
Среда, 2 марта
Валенсия Атлетик Б
Четверг, 3 марта
АЗ Алкмаар Аякс
Сочи ЦСКА Москва 1.91 Спартак Москва ФК Кубань 1.85 Спортинг Л Порту 1.85 Тампа-Бэй Лайтнинг Оттава Сенаторз 1.65
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