  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Кубок 2021-2022

Италия: Кубок

2021-2022
Милан
0:0
Конец матча
Интер Милан
Ход матча
26'
Калюлю Пьер
Романьоли Алессио
 
33'
 
Брозович Марсело
58'
 
Мартинес Лаутаро
65'
 
Видаль Артуро
Барелла Николо
65'
 
Санчес Алексис
Мартинес Лаутаро
67'
Ребич Анте
Леау Рафаэл
 
67'
Мессьяс Жуниор
Салемакерс Алексис
 
67'
Диас Браим
Крунич Раде
 
79'
 
Корреа Хоакин
Джеко Эдин
84'
Калабрия Давиде
Флоренци Алессандро
 
88'
 
Дармиан Маттео
Дюмфрис Дензел
88'
 
Госенс Робин
Перишич Иван
Статистика матча
  • 8 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 15
  • 49 Владение мячом, % 51
Новости матча
Прогнозы 140
Милан 37.9% (53)
X 39.3% (55)
Интер Милан 22.9% (32)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Милан 4-2-3-1

Интер Милан 3-5-2

История личных встреч

Милан
Интер Милан

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

70.6%
52.9%
12 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
58.8%
10 побед 10 ничьих 0 побед

24 матча

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа

Первый тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 17 побед

41 матч

31.7%
17.1%
51.2%
13 побед 7 ничьих 21 победа

Первый тайм

29.3%
39%
31.7%
12 побед 16 ничьих 13 побед

Второй тайм

24.4%
34.1%
41.5%
10 побед 14 ничьих 17 побед

История матчей

СA
1:2
СA
1:1
СA
0:3
К
2:1
СA
1:2
СA
4:2
СA
0:2
СA
2:3
СA
1:0
СA
0:0
К
1:0
СA
3:2
СA
2:2
СA
2:2
СA
3:0
ТСН
1:0
ТМК
0:1
СA
1:0
ТМК
2:1
МКЧ
1:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:1
2:1
СA
4:2
СA
0:1
С
2:1
СA
3:0
СA
0:1
ТМС
0:0
СA
2:0
СA
0:4
ТМС
0:1
ТМС
0:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жиру Оливье 3 1
Леау Рафаэл 2 0.67
Кесси Франк 1 0.33
Салемакерс Алексис 1 0.33
Тео Эрнандес 0 0
Романьоли Алессио 0 0
Диас Браим 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санчес Алексис 2 0.67
Джеко Эдин 1 0.33
Раноккия Андреа 1 0.33
Сенси Стефано 1 0.33
Дармиан Маттео 0 0
Перишич Иван 0 0
Дюмфрис Дензел 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тонали Сандро 2 0
Салемакерс Алексис 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 1 0
Весино Матиас 1 0
Мартинес Лаутаро 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
2
29%
0
0%
91-120

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
0
0%
1
17%
91-120

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
2
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
2
29%
1
17%
91-120

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Милан - Удинезе 1:1 Салернитана - Милан 2:2 Милан - Сампдория 1:0 Милан - Лацио 4:0
Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ювентус 0:0 Милан - Специя 1:2 Милан - Дженоа 3:1 Венеция - Милан 0:3 Милан - Рома 3:1 Эмполи - Милан 2:4 Милан - Наполи 0:1 Удинезе - Милан 1:1 Милан - Ливерпуль 1:2 Милан - Салернитана 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Милан - Сассуоло 1:3 Атлетико М - Милан 0:1 Фиорентина - Милан 4:3 Милан - Интер Милан 1:1
Интер Милан
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Дженоа - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Сассуоло 0:2 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Наполи - Интер Милан 1:1
Интер Милан - Рома 2:0 Интер Милан - Милан 1:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Интер Милан - Эмполи 3:2 Аталанта - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Интер Милан - Лацио 2:1 Интер Милан - Торино 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:5 Интер Милан - Кальяри 4:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Рома - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Специя 2:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0 Интер Милан - Наполи 3:2
1/8 финала
3 Милан
1 Дженоа
1 Лацио
0 Удинезе
3 Интер Милан
2 Эмполи
3 Рома
1 Лечче
2 Аталанта
0 Венеция
2 Наполи
5 Фиорентина
4 Ювентус
1 Сампдория
1 Сассуоло
0 Кальяри
1/4 финала
4 Милан
0 Лацио
2 Интер Милан
0 Рома
2 Аталанта
3 Фиорентина
2 Ювентус
1 Сассуоло
1/2 финала
0 Милан
0 Интер Милан
0 Фиорентина
0 Ювентус
Финал
?
?

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Милан Жиру Оливье 3 0 0
2. Фиорентина Влахович Душан 3 0 0
3. Эмполи Байрами Недим 3 0 0
4. Эмполи Манкузо Леонардо 3 1 0
5. Фиорентина Пёнтек Кшиштоф 3 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Наполи Фабиан Руис 1 1
2. Алессандрия Бенедетти Симоне 1 1
3. СПАЛ 2013 Ди Франческо Федерико 1 1
4. Лечче Гарджуло Марио 1 1
5. Кремонезе Баэс Хайме 1 1
Весь список
Новости матча
  • После матча
  • С вами за матчем следил я, Роман Андреев. До новых встреч!
  • Второй тайм
  • Свисток
    На этом матч завершается. Ничья 0:0 в первом полуфинальном матче кубка Италии. 
  • 90'
    Диас справа от лицевой навешивал, но мяч прилетел точно в руки Хандановичу. 
  • 90'
    Корреа получил мяч слева, казалось, было пространство для рывка, но аргентинец не решился. Форвард предпочёл сыграть на удержание. 
  • Фол, нарушение
    90'
    В центре поля сбивают Диаса. Пытался испанец прорваться, но его сбили. 
  • Дополнительное время
    90'
    4 минуты арбитр добавил к матчу.
  • Замена
    88'
    Перешич и Дюмфрис ушли, а Дармиан и Госенс вышли. Усиливает "Интер" фланги.
  • 86'
    Дюмфрис справа вошёл в штрафную, но прострелил точно в соперника. 
  • 85'
    Кажется, что всё же больше желания вырвать победу у "Милана". "Интер" ничья явно устраивает. 
  • Замена
    84'
    Калабрия меняет Флоренци. 
  • 83'
    В центре поля идёт игра. Команды поочередно теряют и возвращают себе мяч. 
  • 82'
    "Милан" заработал штрафной на правом фланге, но после навеса интеристы мяч спокойно выбили.
  • Замена
    79'
    Место Джеко на поле занимает Корреа.
  • 77'
    "Милан" ответил своим полумоментом. Мессьяс с левого угла штрафной пытался попасть в дальнюю "шестёрку", но в створ не попал. 
  • 76'
    "Интер" попытался вновь оспорить мой тезис. Дюмфрис справа простреливал на дальний угол вратарской, где был Джеко, но Калюлю успел прервать передачу. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
  • 75'
    Последние 15 минут игры. Всё больше уверенности, что голов сегодня мы не увидим. 
  • 73'
    "Милан" покатал мяч на чужой половине поля, но потерял в итоге. 
  • Угловой
    71'
    Ещё одна атака "Интера" закончилась угловым. На этот раз от Томори мяч улетел за пределы поля. Но и после этого корнера хозяева легко отбились. 
  • Угловой
    69'
    Неаккуратно в своей штрафной сыграли миланцы, и мяч улетел на угловой. Розыгрыш интеристов привычно ни к чему не привёл. 
  • 68'
    Жиру боролся на фланге с Санчесом и вылетел за пределы поля, а, падая, ударился головой о коленку Индзагги. К счастью с французом всё в порядке. 
  • Замена
    66'
    Тройная замена у "Милана". Ребич, Диас и Мессьяс вышли вместо Леау, Салемакерса и Крунича.
  • Замена
    65'
    Артуро Видаль выходит вместо Бареллы. Алексис Санчес меняет Мартинеса. Добавил Индзагги двойной соус чили. 
  • 63'
    "Милан" провёл атаку, которую дальним выстрелом завершал Флоренци. Ему никто не мешал, получилось сильно, но точно в руки Хандановичу. 
  • 62'
    Меньян отлично сыграл на выходе, выбив мяч кулаком куда подальше. 
  • Угловой
    61'
    Джеко на правом фланге пытался обыграть Бенасера, но заработал лишь угловой. 
  •
  • 61'
    Встаёт Меньян, продолжит вратарь игру. 
  • Желтая карточка
    59'
    Лаутаро Мартинес за это нарушение правил получил предупреждение. 
  • Травма, повреждение
    58'
    Меньян получил травму. После отскока мяч летел в штрафную "россонери", и на него полетели вратарь хозяев и Мартинес. Меньян был первым, а Лаутаро попал в соперника шипами. 
  • 56'
    Салемакерс продолжает коллекционировать плохие передачи с фланга. На этот раз бельгиец навесил так высоко, что ни Крунич, ни Жиру в чужой штрафной допрыгнуть не смогли. 
  • 54'
    "Интер" старается отодвинуть игру к чужой штрафной. 
  • 53'
    "Интер" заработал штрафной слева, но после навеса Чалханоглу мяч спокойно забрал Меньян.
  • 49'
    Ещё одна острая атака "россонери". Жиру получил мяч спиной к воротам в чужой штрафной, сделал пас назад на Салемакерса, который попал в Бастони. 
  • 48'
    "Интер" в ответной атаке заработал штрафной, но после навеса Брозовича "россонери" спокойно отбились. 
  • 47'
    Тут же Жиру пытался заработать пенальти. Француз, почувствовав руки Шкриньяра на спине в чужой штрафной, рухнул. Однако судейский свисток молчит вновь.
  • Опасный момент
    47'
    Леау решился на дальний удар, Ханданович отбил мяч перед собой, но там оказался партнер.
  • Второй тайм начался
    Второй тайм стартовал!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    На этом первый тайм завершён. 
  • 45'
    Чалханоглу красиво упал в чужой штрафной, но ничего не было. Турок сам зацепился. 
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил арбитр к первому тайму. 
  • 44'
    Очень спокойный первый тайм получился. 
  • 43'
    "Россонери" включили прессинг у чужой штрафной, и гостям пришлось мяч просто выбить. Удалось даже зацепиться, но потом последовала потеря. 
  • 41'
    Корнер в исполнении "россонери" также не привёл к чему-то острому. 
  • Опасный момент
    39'
    Шансище у "Милана". Хозяева убежали в быструю атаку и после передачи справа Крунич получил мяч на линии штрафной в одиночестве. Однако после его удара мяч задел соперника и улетел за пределы поля. 
  • 39'
    Угловой ни к чему не привёл.
  • 38'
    Чалханоглу слева то ли навешивал, то ли бил со штрафного, но Леау головой смахнул мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    37'
    Жиру пришёл помочь обороне, но справа в обороне сбил Бареллу. Будет штрафной. 
  • 36'
    "Интер" мог провести перспективную атаку, Дюмфрис справа получил мяч, но не смог обыграть Эрнандеса. При этом вокруг этой парочки места свободного было много.
  • 34'
    Бездарный розыгрыш от "россонери", и после паса низом интеристы мяч выбили. 
  • Угловой
    34'
    После розыгрыша штрафной мяч вылетел, и Флоренции пробил издали, но попал в кого-то из соперников. Будет угловой. 
  • Желтая карточка
    33'
    Леау убегал в атаку, но Брозович руками недалеко от штрафной завалил соперника. Первое предупреждение в матче. 
  • 32'
    "Интер" решил со мной поспорить. Шкриньяр подключился к атаке и делал пас в штрафную на партнера, но там зацепиться не удалось. 
  • 30'
    "Интер" откровенно затягивает время. "Милан" всё же старается действовать быстрее, но их соперник спешить явно не намерен. 
  • 29'
    Ещё одна атака "Милана" правым флангом закончилась неточной передачей Салемакерса. 
  • 27'
    "Милан" провёл атаку, которую ударом с линии штрафной завершил Леау. Этим решением остался недоволен Жиру, который левее стоял совсем один. 
  • Замена
    26'
    Вместо Романьоли вышел Калюлю.
  • Травма, повреждение
    25'
    Романьоли травму получил и покидает поле. Видимо, это случилось в борьбе с Джеко.
  • 24'
    "Милан" провёл атаку, но прострел Салемакерса справа пришёлся в руки Хандановичу. 
  • 23'
    Вот уже и острый момент у ворот "Милана". После навеса слева Джеко пытался замкнуть на дальнем углу вратарской, но Романьоли ему пробить не дал. 
  • 21'
    Тут же Бастони принял мяч за пределами штрафной и решился на удар, но получилось не слишком сильно, и Меньян оказался на месте. Кажется, что футбольный снаряд в любом случае в створ не летел. 
  • 21'
    Джеко слева вошёл в штрафую и пробил, но Томори оказался на пути мяча. 
  • 20'
    Леау здорово сейчас получил мяч слева в одиночестве, прошёл к лицевой, но его прострел был безадресным, и интеристы отбились. 
  • 18'
    Пока, скажем честно, игра не захватывает. Довольно осторожно действуют команды и не слишком быстро. С другой стороны, оно и понятно, ведь сегодня только первый матч, а будет ещё и ответный. 
  • 17'
    Стандарт ни к чему не привёл. После навеса с фланга "россонери" спокойно отбились. 
  • Фол, нарушение
    16'
    Недовольны хозяева пока судейству. По их мнению, судья не заметил уже несколько фалов со стороны соперника, а сейчас спорное нарушение на фланге со стороны уже "россонери" арбитр зафиксировал. 
  • 14'
    После периода активности номинальных гостей мяч вновь себе прибрал "Милан".
  • Опасный момент
    11'
    Тут же Эрнандес прорвался по центру, сыграл в "стеночку" с Жиру и бил с линии штрафной в дальний угол, но в цель не попал. 
  • Опасный момент
    10'
    Вот уже и первый острый момент. Ханданович взял и покатил мяч крайне неудачно Перишичу на линию штрафной, который был под давлением Кручина. Мяч отскочил к Уалемакерсу, которым с линии штрафной пробил. Однако словенец успел среагировать и спасти. 
  • 7'
    Нанесён формально первый удар в матче в створ. Мяч в штрафной попал к Чалхоноглу, и он из левой зоны ткнул, но получилось несильно и точно в руки Меньяну.
  • 7'
    "Интер" теперь уже больше контролирует мяч.
  • 5'
    Это уже было интересно. Чалханоглу по центру давал умную передачу вперёд на ход Джеко в штрафную, но тот не смог зацепиться. 
  • 4'
    "Интер" провёл первую попытку атаки, но после заброса в чужую штрафную мяч оказался в руках у Меньяна. 
  • 2'
    Неспешная вообще игра в дебюте поединка. 
  • 1'
    Пока больше мячом владеют "россонери".
  • Первый тайм начался
    Поехали!
  • До матча
  • Здравствуйте, любители футбола! Приглашаем всех переключиться в это сложное время. Тем более, в Италии в рамках кубка состоится миланское дерби! С вами за матчем буду следить я, Роман Андреев. 
Прогнозы 140
Милан 37.9% (53)
X 39.3% (55)
Интер Милан 22.9% (32)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
Где смотреть матч Милан 0:0 Интер Милан онлайн




Прогнозы на матч Милан 0:0 Интер Милан

Исход игры
Милан
37.9% (53)
Ничья
39.3% (55)
Интер Милан
22.9% (32)
Тотал 2.5
Больше
52.68% (59)
Меньше
47.32% (53)
Обе команды забьют
Да
86.61% (97)
Нет
13.39% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.1% (38)
2:1 Милан
23.6% (33)
1:2 Интер Милан
12.1% (17)
1:0 Милан
5% (7)
2:2 Ничья
5% (7)
0:1 Интер Милан
4.3% (6)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Бонусы букмекеров
Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы


Онлайн трансляции
Воскресенье, 27 февраля
Барселона 4:0 Атлетик Б
Среда, 2 марта
Валенсия Атлетик Б
Четверг, 3 марта
АЗ Алкмаар Аякс
Сочи ЦСКА Москва 1.91 Спартак Москва ФК Кубань 1.85 Спортинг Л Порту 1.85 Тампа-Бэй Лайтнинг Оттава Сенаторз 1.65
  Все прогнозы на спорт


Читайте также на нашем сайте
Новости от LiveResult

Все новости спорта

Футбольный конкурс прогнозов LiveResult
Футбольный конкурс прогнозов
Медали, кубки и шарфы от Liveresult
Принять участие в конкурсе
Другие конкурсы прогнозов:
Хоккейный Евро-футбольный