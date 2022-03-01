86' Дюмфрис справа вошёл в штрафную, но прострелил точно в соперника.

85' Кажется, что всё же больше желания вырвать победу у "Милана". "Интер" ничья явно устраивает.

84' Калабрия меняет Флоренци.

83' В центре поля идёт игра. Команды поочередно теряют и возвращают себе мяч.

82' "Милан" заработал штрафной на правом фланге, но после навеса интеристы мяч спокойно выбили.

79' Место Джеко на поле занимает Корреа.

77' "Милан" ответил своим полумоментом. Мессьяс с левого угла штрафной пытался попасть в дальнюю "шестёрку", но в створ не попал.

76' "Интер" попытался вновь оспорить мой тезис. Дюмфрис справа простреливал на дальний угол вратарской, где был Джеко, но Калюлю успел прервать передачу.

75' Последние 15 минут игры. Всё больше уверенности, что голов сегодня мы не увидим.

73' "Милан" покатал мяч на чужой половине поля, но потерял в итоге.

71' Ещё одна атака "Интера" закончилась угловым. На этот раз от Томори мяч улетел за пределы поля. Но и после этого корнера хозяева легко отбились.

69' Неаккуратно в своей штрафной сыграли миланцы, и мяч улетел на угловой. Розыгрыш интеристов привычно ни к чему не привёл.

68' Жиру боролся на фланге с Санчесом и вылетел за пределы поля, а, падая, ударился головой о коленку Индзагги. К счастью с французом всё в порядке.

66' Тройная замена у "Милана". Ребич, Диас и Мессьяс вышли вместо Леау, Салемакерса и Крунича.

65' Артуро Видаль выходит вместо Бареллы. Алексис Санчес меняет Мартинеса. Добавил Индзагги двойной соус чили.

63' "Милан" провёл атаку, которую дальним выстрелом завершал Флоренци. Ему никто не мешал, получилось сильно, но точно в руки Хандановичу.

62' Меньян отлично сыграл на выходе, выбив мяч кулаком куда подальше.

61' Джеко на правом фланге пытался обыграть Бенасера, но заработал лишь угловой.

61' Встаёт Меньян, продолжит вратарь игру.

59' Лаутаро Мартинес за это нарушение правил получил предупреждение.

58' Меньян получил травму. После отскока мяч летел в штрафную "россонери", и на него полетели вратарь хозяев и Мартинес. Меньян был первым, а Лаутаро попал в соперника шипами.

56' Салемакерс продолжает коллекционировать плохие передачи с фланга. На этот раз бельгиец навесил так высоко, что ни Крунич, ни Жиру в чужой штрафной допрыгнуть не смогли.

54' "Интер" старается отодвинуть игру к чужой штрафной.

53' "Интер" заработал штрафной слева, но после навеса Чалханоглу мяч спокойно забрал Меньян.

49' Ещё одна острая атака "россонери". Жиру получил мяч спиной к воротам в чужой штрафной, сделал пас назад на Салемакерса, который попал в Бастони.

48' "Интер" в ответной атаке заработал штрафной, но после навеса Брозовича "россонери" спокойно отбились.

47' Тут же Жиру пытался заработать пенальти. Француз, почувствовав руки Шкриньяра на спине в чужой штрафной, рухнул. Однако судейский свисток молчит вновь.

47' Леау решился на дальний удар, Ханданович отбил мяч перед собой, но там оказался партнер.

— Второй тайм стартовал!

Первый тайм

— На этом первый тайм завершён.

45' Чалханоглу красиво упал в чужой штрафной, но ничего не было. Турок сам зацепился.

45' 1 минуту добавил арбитр к первому тайму.

44' Очень спокойный первый тайм получился.

43' "Россонери" включили прессинг у чужой штрафной, и гостям пришлось мяч просто выбить. Удалось даже зацепиться, но потом последовала потеря.

41' Корнер в исполнении "россонери" также не привёл к чему-то острому.

39' Шансище у "Милана". Хозяева убежали в быструю атаку и после передачи справа Крунич получил мяч на линии штрафной в одиночестве. Однако после его удара мяч задел соперника и улетел за пределы поля.

39' Угловой ни к чему не привёл.

38' Чалханоглу слева то ли навешивал, то ли бил со штрафного, но Леау головой смахнул мяч на угловой.

37' Жиру пришёл помочь обороне, но справа в обороне сбил Бареллу. Будет штрафной.

36' "Интер" мог провести перспективную атаку, Дюмфрис справа получил мяч, но не смог обыграть Эрнандеса. При этом вокруг этой парочки места свободного было много.

34' Бездарный розыгрыш от "россонери", и после паса низом интеристы мяч выбили.

34' После розыгрыша штрафной мяч вылетел, и Флоренции пробил издали, но попал в кого-то из соперников. Будет угловой.

33' Леау убегал в атаку, но Брозович руками недалеко от штрафной завалил соперника. Первое предупреждение в матче.

32' "Интер" решил со мной поспорить. Шкриньяр подключился к атаке и делал пас в штрафную на партнера, но там зацепиться не удалось.

30' "Интер" откровенно затягивает время. "Милан" всё же старается действовать быстрее, но их соперник спешить явно не намерен.

29' Ещё одна атака "Милана" правым флангом закончилась неточной передачей Салемакерса.

27' "Милан" провёл атаку, которую ударом с линии штрафной завершил Леау. Этим решением остался недоволен Жиру, который левее стоял совсем один.

26' Вместо Романьоли вышел Калюлю.

25' Романьоли травму получил и покидает поле. Видимо, это случилось в борьбе с Джеко.

24' "Милан" провёл атаку, но прострел Салемакерса справа пришёлся в руки Хандановичу.

23' Вот уже и острый момент у ворот "Милана". После навеса слева Джеко пытался замкнуть на дальнем углу вратарской, но Романьоли ему пробить не дал.

21' Тут же Бастони принял мяч за пределами штрафной и решился на удар, но получилось не слишком сильно, и Меньян оказался на месте. Кажется, что футбольный снаряд в любом случае в створ не летел.

21' Джеко слева вошёл в штрафую и пробил, но Томори оказался на пути мяча.

20' Леау здорово сейчас получил мяч слева в одиночестве, прошёл к лицевой, но его прострел был безадресным, и интеристы отбились.

18' Пока, скажем честно, игра не захватывает. Довольно осторожно действуют команды и не слишком быстро. С другой стороны, оно и понятно, ведь сегодня только первый матч, а будет ещё и ответный.

17' Стандарт ни к чему не привёл. После навеса с фланга "россонери" спокойно отбились.

16' Недовольны хозяева пока судейству. По их мнению, судья не заметил уже несколько фалов со стороны соперника, а сейчас спорное нарушение на фланге со стороны уже "россонери" арбитр зафиксировал.

14' После периода активности номинальных гостей мяч вновь себе прибрал "Милан".

11' Тут же Эрнандес прорвался по центру, сыграл в "стеночку" с Жиру и бил с линии штрафной в дальний угол, но в цель не попал.

10' Вот уже и первый острый момент. Ханданович взял и покатил мяч крайне неудачно Перишичу на линию штрафной, который был под давлением Кручина. Мяч отскочил к Уалемакерсу, которым с линии штрафной пробил. Однако словенец успел среагировать и спасти.

7' Нанесён формально первый удар в матче в створ. Мяч в штрафной попал к Чалхоноглу, и он из левой зоны ткнул, но получилось несильно и точно в руки Меньяну.

7' "Интер" теперь уже больше контролирует мяч.

5' Это уже было интересно. Чалханоглу по центру давал умную передачу вперёд на ход Джеко в штрафную, но тот не смог зацепиться.

4' "Интер" провёл первую попытку атаки, но после заброса в чужую штрафную мяч оказался в руках у Меньяна.

2' Неспешная вообще игра в дебюте поединка.

1' Пока больше мячом владеют "россонери".

— Поехали!

До матча

— Здравствуйте, любители футбола! Приглашаем всех переключиться в это сложное время. Тем более, в Италии в рамках кубка состоится миланское дерби! С вами за матчем буду следить я, Роман Андреев.