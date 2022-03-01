|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жиру Оливье
|3
|1
|Леау Рафаэл
|2
|0.67
|Кесси Франк
|1
|0.33
|Салемакерс Алексис
|1
|0.33
|Тео Эрнандес
|0
|0
|Романьоли Алессио
|0
|0
|Диас Браим
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санчес Алексис
|2
|0.67
|Джеко Эдин
|1
|0.33
|Раноккия Андреа
|1
|0.33
|Сенси Стефано
|1
|0.33
|Дармиан Маттео
|0
|0
|Перишич Иван
|0
|0
|Дюмфрис Дензел
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тонали Сандро
|2
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брозович Марсело
|1
|0
|Весино Матиас
|1
|0
|Мартинес Лаутаро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Милан
|Жиру Оливье
|3
|0
|0
|2.
|Фиорентина
|Влахович Душан
|3
|0
|0
|3.
|Эмполи
|Байрами Недим
|3
|0
|0
|4.
|Эмполи
|Манкузо Леонардо
|3
|1
|0
|5.
|Фиорентина
|Пёнтек Кшиштоф
|3
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Наполи
|Фабиан Руис
|1
|1
|2.
|Алессандрия
|Бенедетти Симоне
|1
|1
|3.
|СПАЛ 2013
|Ди Франческо Федерико
|1
|1
|4.
|Лечче
|Гарджуло Марио
|1
|1
|5.
|Кремонезе
|Баэс Хайме
|1
|1