|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|3
|0.75
|Пёнтек Кшиштоф
|3 (1)
|0.75
|Венути Лоренцо
|2
|0.5
|Миленкович Никола
|2
|0.5
|Мале Юссеф
|1
|0.25
|Соттил Рикардо
|1
|0.25
|Бираги Кристиано
|1
|0.25
|Гонсалес Николас
|1
|0.25
|Бонавентура Джакомо
|0
|0
|Роша Игор II
|0
|0
|Сапонара Риккардо
|0
|0
|Иконе Жонатан
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|2
|1
|Куадрадо Хуан
|1
|0.5
|Ругани Даниэле
|1
|0.5
|Мората Альваро
|1 (1)
|0.5
|Локателли Мануэль
|0
|0
|Мело Артур
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Лукас II
|1
|1
|Дронговски Бартломей
|0
|1
|Роша Игор II
|1
|0
|Песселья Херман
|1
|0
|Дункан Альфред
|1
|0
|Кастровилли Гаэтано
|1
|0
|Бьянко Алессандро
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алекс Сандро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Милан
|Жиру Оливье
|3
|0
|0
|2.
|Фиорентина
|Влахович Душан
|3
|0
|0
|3.
|Эмполи
|Байрами Недим
|3
|0
|0
|4.
|Эмполи
|Манкузо Леонардо
|3
|1
|0
|5.
|Фиорентина
|Пёнтек Кшиштоф
|3
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Наполи
|Фабиан Руис
|1
|1
|2.
|Алессандрия
|Бенедетти Симоне
|1
|1
|3.
|СПАЛ 2013
|Ди Франческо Федерико
|1
|1
|4.
|Лечче
|Гарджуло Марио
|1
|1
|5.
|Кремонезе
|Баэс Хайме
|1
|1