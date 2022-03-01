|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олисе Майкл
|2
|0.67
|Куйяте Шейку
|1
|0.33
|Ридевальд Жайро
|1
|0.33
|Матета Жан-Филипп
|1
|0.33
|Гехи Марк
|1
|0.33
|Галлахер Конор
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кэмпбелл Тайрес
|1
|0.33
|Инс Томас
|1
|0.33
|Таймон Джош
|1
|0.33
|Майя Джош
|1
|0.33
|Браун Джейкоб
|1
|0.33
|Сойерс Ромен
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шлупп Джеффри
|1
|0
|Галлахер Конор
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томпсон Джордан
|1
|0
|Уилмот Бен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чарльтон
|Стокли Джейден
|4
|1
|0
|2.
|Манчестер Сити
|Марез Рияд
|3
|1
|1
|3.
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|3
|0
|0
|4.
|Шрусбери Таун
|Боуман Райан
|3
|0
|0
|5.
|Стокпорт
|Куигли Скотт
|3
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уиган
|Эдвардс Гвион
|1
|1
|2.
|Саутгемптон
|Валери Ян
|1
|1
|3.
|Бирмингем
|Фрэнд Джордж
|0
|1
|4.
|Брэдфорд Сити
|Энгол Ли
|0
|1
|5.
|Аккрингтон
|Colby Bishop
|0
|1