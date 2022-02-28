|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фабиньо Энрике
|2 (1)
|1
|Жота Диогу
|1
|0.5
|Фирмино Роберто
|1
|0.5
|Минамино Такуми
|1
|0.5
|Эллиотт Харви
|1
|0.5
|Гордон Кайд
|1
|0.5
|Робертсон Эндрю
|0
|0
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маклин Кенни
|1
|0.5
|Рашица Милот
|1
|0.5
|Гилмор Билли
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Келлехер Каомхин
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макговерн Майкл
|1
|0
|Маклин Кенни
|1
|0
|Хэнли Грант
|1
|0
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|0
|Уильямс Брендон
|1
|0
|Норманн Матиас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чарльтон
|Стокли Джейден
|4
|1
|0
|2.
|Манчестер Сити
|Марез Рияд
|3
|1
|1
|3.
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|3
|0
|0
|4.
|Шрусбери Таун
|Боуман Райан
|3
|0
|0
|5.
|Стокпорт
|Куигли Скотт
|3
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уиган
|Эдвардс Гвион
|1
|1
|2.
|Саутгемптон
|Валери Ян
|1
|1
|3.
|Бирмингем
|Фрэнд Джордж
|0
|1
|4.
|Брэдфорд Сити
|Энгол Ли
|0
|1
|5.
|Аккрингтон
|Colby Bishop
|0
|1