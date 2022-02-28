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  4. Кубок 2021-2022

Англия: Кубок

2021-2022

Стадион:
Лутон Таун
 
Позже
Челси
Прогнозы 77
Лутон Таун 1.3% (1)
X 0% (0)
Челси 98.7% (76)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лутон Таун
Ничья
Челси
8.90
5.15
1.42
Все Коэффициенты

История личных встреч

Лутон Таун
Челси

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Лутон Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джером Кэмерон 1 0.5
Берри Люк 1 0.5
Нейсмит Кэл 1 0.5
Бурк Рис 1 0.5
Мускве Адмирал 1 0.5
Адебайо Элайджа 1 0.5
Гомес Карлос Мендес 1 0.5
Корник Харри 0 0
Elliot Thorpe 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспиликуэта Сесар 1 0.5
Лукаку Ромелу 1 0.5
Алонсо Маркос 1 0.5
Вернер Тимо 1 0.5
Кристенсен Андреас 1 0.5
Хадсон-Одои Каллум 1 0.5
Зиеш Хаким 1 (1) 0.5
Маунт Мэйсон 0 0
Хаверц Кай 0 0

Карточки

Лутон Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оньединма Фред 1 0
Киосо Петер 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жоржиньо II 1 0
Хаверц Кай 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
2
67%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
0
0%
1
14%
91-120

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
3
43%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
0
0%
1
14%
91-120

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Лутон Таун
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лутон Таун - Дерби 1:0 Сток Сити - Лутон Таун 1:2 Лутон Таун - Вест Бромвич 2:0 Бирмингем - Лутон Таун 3:0
Лутон Таун - Барнсли 2:1 Кембридж Юнайтед - Лутон Таун 0:3 Суонси - Лутон Таун 0:1 Лутон Таун - Блэкберн 0:0 Лутон Таун - Бристоль Сити 2:1 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:0 Рединг - Лутон Таун 0:2 Лутон Таун - Борнмут 3:2 Лутон Таун - Харрогейт 4:0 Лутон Таун - Фулхэм 1:1 Блэкпул - Лутон Таун 0:3 Лутон Таун - Кардифф Сити 1:2 Ноттингем Форест - Лутон Таун 0:0 КПР - Лутон Таун 2:0 Лутон Таун - Сток Сити 0:1 Лутон Таун - Мидлсбро 3:1
Челси
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Лилль 2:0 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Челси - Палмейрас Сан-Паулу 2:1
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Челси 0:1 Челси - Плимут 2:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Брайтон - Челси 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Тоттенхэм - Челси 0:1 Челси - Честерфилд 5:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Челси - Ливерпуль 2:2 Челси - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Брентфорд - Челси 0:2 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Челси - Эвертон 1:1 Челси - Лидс 3:2 Зенит - Челси 3:3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Чарльтон Стокли Джейден 4 1 0
2. Манчестер Сити Марез Рияд 3 1 1
3. Тоттенхэм Кейн Гарри 3 0 0
4. Шрусбери Таун Боуман Райан 3 0 0
5. Стокпорт Куигли Скотт 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уиган Эдвардс Гвион 1 1
2. Саутгемптон Валери Ян 1 1
3. Бирмингем Фрэнд Джордж 0 1
4. Брэдфорд Сити Энгол Ли 0 1
5. Аккрингтон Colby Bishop 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лутон Таун - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 марта 2022, осталось 20 часов 47 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 77
Лутон Таун 1.3% (1)
X 0% (0)
Челси 98.7% (76)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лутон Таун
Ничья
Челси
8.90
5.15
1.42
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лутон Таун - Челси онлайн




Прогнозы на матч Лутон Таун - Челси

Исход игры
Лутон Таун
1.3% (1)
Ничья
0% (0)
Челси
98.7% (75)
Тотал 2.5
Больше
41.33% (31)
Меньше
58.67% (44)
Обе команды забьют
Да
20% (15)
Нет
80% (60)
Популярный счёт
0:2 Челси
52.6% (40)
0:3 Челси
14.5% (11)
1:2 Челси
11.8% (9)
1:3 Челси
5.3% (4)
0:4 Челси
5.3% (4)
0:1 Челси
5.3% (4)
1:4 Челси
2.6% (2)
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Онлайн трансляции
Воскресенье, 27 февраля
Барселона 4:0 Атлетик Б
Среда, 2 марта
Валенсия Атлетик Б
Четверг, 3 марта
АЗ Алкмаар Аякс
Сочи ЦСКА Москва 1.91 Спартак Москва ФК Кубань 1.85 Спортинг Л Порту 1.85 Тампа-Бэй Лайтнинг Оттава Сенаторз 1.65
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