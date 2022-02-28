Лутон Таун

|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джером Кэмерон
|1
|0.5
|Берри Люк
|1
|0.5
|Нейсмит Кэл
|1
|0.5
|Бурк Рис
|1
|0.5
|Мускве Адмирал
|1
|0.5
|Адебайо Элайджа
|1
|0.5
|Гомес Карлос Мендес
|1
|0.5
|Корник Харри
|0
|0
|Elliot Thorpe
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0.5
|Лукаку Ромелу
|1
|0.5
|Алонсо Маркос
|1
|0.5
|Вернер Тимо
|1
|0.5
|Кристенсен Андреас
|1
|0.5
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.5
|Зиеш Хаким
|1 (1)
|0.5
|Маунт Мэйсон
|0
|0
|Хаверц Кай
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оньединма Фред
|1
|0
|Киосо Петер
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жоржиньо II
|1
|0
|Хаверц Кай
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чарльтон
|Стокли Джейден
|4
|1
|0
|2.
|Манчестер Сити
|Марез Рияд
|3
|1
|1
|3.
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|3
|0
|0
|4.
|Шрусбери Таун
|Боуман Райан
|3
|0
|0
|5.
|Стокпорт
|Куигли Скотт
|3
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уиган
|Эдвардс Гвион
|1
|1
|2.
|Саутгемптон
|Валери Ян
|1
|1
|3.
|Бирмингем
|Фрэнд Джордж
|0
|1
|4.
|Брэдфорд Сити
|Энгол Ли
|0
|1
|5.
|Аккрингтон
|Colby Bishop
|0
|1