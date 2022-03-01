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Испания: Кубок Короля

2021-2022

Стадион:
Валенсия
 
Позже
Атлетик Б
Прогнозы 71
Валенсия 59.2% (42)
X 35.2% (25)
Атлетик Б 5.6% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Валенсия
Ничья
Атлетик Б
2.97
3.26
3.00
Все Коэффициенты

Валенсия 3-4-1-2

Атлетик Б 4-4-2

История личных встреч

Валенсия
Атлетик Б

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 12 побед

31 матч

38.7%
35.5%
25.8%
12 побед 11 ничьих 8 побед

Первый тайм

38.7%
35.5%
25.8%
12 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

29%
32.3%
38.7%
9 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

КК
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:2
ЛЛ
0:1
П
2:0
П
0:0
П
1:1
П
3:2
П
2:0
П
2:1
ЛЕ
2:1
ЛЕ
1:0
П
0:3
П
3:1
П
1:1
П
0:0
П
1:1
П
1:1
П
1:0
П
3:2
П
0:3
П
1:1
П
1:2
П
2:1
П
2:0
П
1:2
П
2:0
П
3:2
ПД
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуро Уго 2 0.33
Андре Маркос 2 0.33
Муса Юнус 2 0.33
Черышев Денис 1 0.17
Гуэдеш Гонсалу 1 0.17
Солер Карлос 1 0.17
Вальехо Ману 1 0.17
Гильямон Уго 1 0.17
Коба Куандреди 1 0.17
Рачич Урош 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Нико 2 0.5
Муньяин Икер 2 (1) 0.5
Гарсия Рауль 1 0.25
Иньиго Мартинес 1 0.25
Беренгер Алекс 1 0.25
Весга Микель 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макси Гомес 1 1
Фулкье Димитри 1 0
Гайя Хосе 1 0
Дьякаби Муктар 1 0
Джюмарт Эрай 1 0
Рачич Урош 1 0
Дуро Уго 1 0
Муса Юнус 1 0
Гильямон Уго 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Дани 3 0
Де Маркос Оскар 2 0
Муньяин Икер 1 0
Юри Берчиче 1 0
Уильямс Иньяки 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
20%
1
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
2
40%
76-90
2
20%
1
20%
91-120

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

12
7
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
2
17%
1
14%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
2
29%
76-90
2
17%
1
14%
91-120

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Мальорка - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:4 Алавес - Валенсия 2:1 Атлетик Б - Валенсия 1:1
Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Кадис 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:2 Валенсия - Севилья 1:1 Атлетико Балеарес - Валенсия 0:1 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Эспаньол 1:2 Леванте - Валенсия 3:4 Арентейро - Валенсия 1:3 Валенсия - Эльче 2:1 Сельта - Валенсия 1:2 Утрильяс - Валенсия 0:3 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетико М 3:3
Атлетик Б
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Барселона - Атлетик Б 4:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 4:0 Атлетик Б - Демократа ГВ 1:0 Атлетико Минейро - Атлетик Б 1:0
Мальорка - Атлетик Б 3:2 Атлетик Б - Атлетико Патросиненсе 1:0 Атлетик Б - Валенсия 1:1 Атлетик Б - Томбенсе 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 2:1 Америка Минейро - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0 Pouso Alegre - Атлетик Б 1:4 Атлетик Б - Крузейро 0:1 Уберландия - Атлетик Б 0:1 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Барселона 3:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Атлетико М - Атлетик Б 1:2 Алавес - Атлетик Б 0:0 Атлетико Манча-Реаль - Атлетик Б 0:2
1/8 финала
1 Жирона
2 Райо Вальекано
2 Мальорка
1 Эспаньол
2 Реал Сосьедад
0 Атлетико М
2 Бетис
1 Севилья
3 Атлетик Б
2 Барселона
1 Эльче
2 Реал Мадрид
0 Атлетико Балеарес
1 Валенсия
2 Спортинг Хихон
4 Кадис
1/4 финала
1 Райо Вальекано
0 Мальорка
0 Реал Сосьедад
4 Бетис
1 Атлетик Б
0 Реал Мадрид
2 Валенсия
1 Кадис
1/2 финала
1 Райо Вальекано
2 Бетис
1 Атлетик Б
1 Валенсия
Финал
?
?

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Леванте Гомес Даниэль 4 0 0
2. Мальорка Анхель Луис 4 0 0
3. Картахена Ортуньо Альфредо 4 1 0
4. Кадис Негредо Альваро 3 0 0
5. Леванте Сольдадо Роберто 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мальорка Руис Иньиго 2 1
2. Атлетик Б Гарсия Дани 3 0
3. Райо Вальекано Валентин Оскар 3 0
4. Кадис Кала Хуан 1 1
5. Эльче Милья Пере 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Атлетик Б от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 марта 2022, осталось 22 часа 2 минуты.

    Главный судья: Гиль Хесус

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 71
Валенсия 59.2% (42)
X 35.2% (25)
Атлетик Б 5.6% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Валенсия
Ничья
Атлетик Б
2.97
3.26
3.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Валенсия - Атлетик Б онлайн




Прогнозы на матч Валенсия - Атлетик Б

Исход игры
Валенсия
59.2% (42)
Ничья
35.2% (25)
Атлетик Б
5.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
52.11% (37)
Меньше
47.89% (34)
Обе команды забьют
Да
81.69% (58)
Нет
18.31% (13)
Популярный счёт
2:1 Валенсия
42.3% (30)
1:1 Ничья
29.6% (21)
1:0 Валенсия
14.1% (10)
1:2 Атлетик Б
5.6% (4)
2:2 Ничья
4.2% (3)
2:0 Валенсия
2.8% (2)
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Валенсия
Атлетик Б
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Онлайн трансляции
Воскресенье, 27 февраля
Барселона 4:0 Атлетик Б
Среда, 2 марта
Валенсия Атлетик Б
Четверг, 3 марта
АЗ Алкмаар Аякс
Сочи ЦСКА Москва 1.91 Спартак Москва ФК Кубань 1.85 Спортинг Л Порту 1.85 Тампа-Бэй Лайтнинг Оттава Сенаторз 1.65
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