|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуро Уго
|2
|0.33
|Андре Маркос
|2
|0.33
|Муса Юнус
|2
|0.33
|Черышев Денис
|1
|0.17
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.17
|Солер Карлос
|1
|0.17
|Вальехо Ману
|1
|0.17
|Гильямон Уго
|1
|0.17
|Коба Куандреди
|1
|0.17
|Рачич Урош
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Нико
|2
|0.5
|Муньяин Икер
|2 (1)
|0.5
|Гарсия Рауль
|1
|0.25
|Иньиго Мартинес
|1
|0.25
|Беренгер Алекс
|1
|0.25
|Весга Микель
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макси Гомес
|1
|1
|Фулкье Димитри
|1
|0
|Гайя Хосе
|1
|0
|Дьякаби Муктар
|1
|0
|Джюмарт Эрай
|1
|0
|Рачич Урош
|1
|0
|Дуро Уго
|1
|0
|Муса Юнус
|1
|0
|Гильямон Уго
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Дани
|3
|0
|Де Маркос Оскар
|2
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Юри Берчиче
|1
|0
|Уильямс Иньяки
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Леванте
|Гомес Даниэль
|4
|0
|0
|2.
|Мальорка
|Анхель Луис
|4
|0
|0
|3.
|Картахена
|Ортуньо Альфредо
|4
|1
|0
|4.
|Кадис
|Негредо Альваро
|3
|0
|0
|5.
|Леванте
|Сольдадо Роберто
|3
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мальорка
|Руис Иньиго
|2
|1
|2.
|Атлетик Б
|Гарсия Дани
|3
|0
|3.
|Райо Вальекано
|Валентин Оскар
|3
|0
|4.
|Кадис
|Кала Хуан
|1
|1
|5.
|Эльче
|Милья Пере
|1
|1