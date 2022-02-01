Украина (футзал)

|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зварич Михаил
|4
|1
|Корсун Игорь
|2
|0.5
|Шотурма Петр
|2 (1)
|0.5
|Разуванов Владимир
|1
|0.25
|Лебедь Ярослав
|1
|0.25
|Абакшин Даниил
|1
|0.25
|Чернявский Игорь
|1
|0.25
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чишкала Иван
|5
|1.25
|Антошкин Артём (футзал)
|5
|1.25
|Соколов Антон
|3
|0.75
|Милованов Иван
|2
|0.5
|Робиньо (футзал)
|1
|0.25
|Давыдов Даниил
|1
|0.25
|Ниязов Артём
|1
|0.25
|Паулиньо (футзал)
|1
|0.25
|#
|Игрок
|1.
|Казахстан (футзал)
|Оразов Биржан
|7
|0
|0
|2.
|Россия (футзал)
|Чишкала Иван
|5
|0
|0
|3.
|Россия (футзал)
|Антошкин Артём (футзал)
|5
|0
|0
|4.
|Испания (футзал)
|Лосано Серхио
|4
|0
|0
|5.
|Казахстан (футзал)
|Жуниор Дуглас
|4
|0
|0