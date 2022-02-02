Олимпиада 2022
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ЦСКА Москва
2:1
Первый тайм: 16'
Виборг

ЦСКА Москва

Виборг

История личных встреч

ЦСКА Москва
Виборг

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
3:2

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ЦСКА Москва - Дюделанж 0:1 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:2
ЦСКА Москва - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Рубин - ЦСКА Москва 1:0 Металлург Липецк - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Урал - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Зенит-Ижевск - ЦСКА Москва 0:4 ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0 Арсенал Тула - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Зенит - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ахмат 2:0
Виборг
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Брондбю - Виборг 2:1 Нордшелланн - Виборг 1:2 Виборг - Яммербугт 5:0 Виборг - Хобро 2:0
Виборг - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Виборг 2:3 Санкт-Паули - Виборг 2:2 Виборг - Нордшелланн 2:2 Виборг - Брондбю 0:1 Ольборг - Виборг 2:5 Виборг - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Виборг 1:1 Виборг - Оденсе 1:1 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Ольборг 2:3 Фредерисия - Виборг 1:1 Сённерйюск - Виборг 2:2 Виборг - Орхус 2:0 Виборг - Раннерс 1:2 Силькеборг - Виборг 4:1
  • Первый тайм
  • 15'
    Очень приятное впечатление производит Медина в атаке, да, матч неофицальный, однако есть ощущение, что парагваец хочет проявиться себя в любом случае. 
  • Описание гола
    14'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:1!!! Стандарт в исполнении ЦСКА, подача в штрафную, где идет борьба за мяч, который отскакивает на Медину, парагваец довольно технично воспользовался моментом и, перекинув через голкипера, направил мяч в дальний угол!
  • 13'
    Упал датский футболист в штрафной ЦСКА, испанский арбитр показал играть дальше.
  • 12'
    ЦСКА резвее начал встречу, проведя сразу три атаки за первые минуты, однако сейчас "Виборг" постепенно перехватывает инициативу. 
  • 11'
    А теперь Бакис попробовал свои силы ударом из-за штрафной. Откровенно не вышло. Вообще не стесняются датчане бить издали, видимо, сегодня они будут отрабатывать именно этот аспект. 
  • 10'
    Хороший дальний удар игрока датской команды, хороший по силе, а вот точности не хватило. 
  • Опасный момент
    9'
    Ого! Почти с центра поля заброс в штрафную армейского клуба, где Юнес Бакис пробил через себя с линии штрафной, мяч пролетел в опасной близости с перекладиной!
  • 8'
    Датчане с мячом на левом фланге, пробиться к штрафной не удается, однако ЦСКА фолит, "Виборг" быстро разыгрывает и катает мяч на чужой половине. 
  • 7'
    Веселый старт в этой контрольной встрече, которая, сейчас, скорее разминку на тренировке напоминает. 
  • Описание гола
    6'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1!!! Бех!!! Быстрый выпад "Виборга", зрячий пас на Беха, который чуть сместился в край и точно пробил в дальний угол, выйдя один на один!
  • 5'
    Медина отметился первой голевой, пусть и в неофициальном матче, хороший старт для новичка. 
  • Описание гола
    4'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! Заболотный!!! Быстрый гол в исполнении армейцев! Перехват на чужой половине, затем Яковлев подает с правого края, отличная скидка от Медины на Заболотного, который из убойной позиции вколотил мяч в сетку!
  • 3'
    Еще один навес в штрафную "Виборга", Обляков его оформил, однако и тут оборона оказалась выше соперника. 
  • 2'
    ЦСКА перехватывает мяч на правом фланге, затем проход и подача в штрафную. "Виборг" выбивает и бежит вперед сам. 
  • Первый тайм начался
    Первый тайм стартовал. 
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  • До матча
  • Приветствую вас на матче ЦСКА - Виборг. Работать для вас будет Константин Лицин. 
Прогнозы 133
ЦСКА Москва 88% (117)
X 9% (12)
Виборг 3% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
Виборг
1.54
4.55
5.55
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Новости
Где смотреть матч ЦСКА Москва 2:1 Виборг онлайн




Прогнозы на матч ЦСКА Москва 2:1 Виборг

Исход игры
ЦСКА Москва
88% (117)
Ничья
9% (12)
Виборг
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
55.28% (68)
Меньше
44.72% (55)
Обе команды забьют
Да
60.16% (74)
Нет
39.84% (49)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
39.1% (52)
2:0 ЦСКА Москва
19.5% (26)
1:0 ЦСКА Москва
13.5% (18)
1:1 Ничья
7.5% (10)
3:1 ЦСКА Москва
5.3% (7)
4:0 ЦСКА Москва
2.3% (3)
3:2 ЦСКА Москва
1.5% (2)
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Онлайн трансляции
Среда, 2 февраля
Мексика Панама
Понедельник, 31 января
ПСЖ 0:0 Ницца
Вторник, 1 февраля
Лион 2:1 Марсель
Пятница, 4 февраля
Марсель Анже
Среда, 2 февраля
Буркина-Фасо Сенегал
Четверг, 3 февраля
Камерун Египет
Четверг, 3 февраля
Зенит Митьюлланд
Буркина-Фасо Сенегал 3.23 Селтик Глазго Рейнджерс 2.11 Валенсия Кадис 1.68 Ижсталь Ермак 1.57
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