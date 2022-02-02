Очень приятное впечатление производит Медина в атаке, да, матч неофицальный, однако есть ощущение, что парагваец хочет проявиться себя в любом случае.
14'
Г-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:1!!! Стандарт в исполнении ЦСКА, подача в штрафную, где идет борьба за мяч, который отскакивает на Медину, парагваец довольно технично воспользовался моментом и, перекинув через голкипера, направил мяч в дальний угол!
13'
Упал датский футболист в штрафной ЦСКА, испанский арбитр показал играть дальше.
12'
ЦСКА резвее начал встречу, проведя сразу три атаки за первые минуты, однако сейчас "Виборг" постепенно перехватывает инициативу.
11'
А теперь Бакис попробовал свои силы ударом из-за штрафной. Откровенно не вышло. Вообще не стесняются датчане бить издали, видимо, сегодня они будут отрабатывать именно этот аспект.
10'
Хороший дальний удар игрока датской команды, хороший по силе, а вот точности не хватило.
9'
Ого! Почти с центра поля заброс в штрафную армейского клуба, где Юнес Бакис пробил через себя с линии штрафной, мяч пролетел в опасной близости с перекладиной!
8'
Датчане с мячом на левом фланге, пробиться к штрафной не удается, однако ЦСКА фолит, "Виборг" быстро разыгрывает и катает мяч на чужой половине.
7'
Веселый старт в этой контрольной встрече, которая, сейчас, скорее разминку на тренировке напоминает.
6'
Г-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1!!! Бех!!! Быстрый выпад "Виборга", зрячий пас на Беха, который чуть сместился в край и точно пробил в дальний угол, выйдя один на один!
5'
Медина отметился первой голевой, пусть и в неофициальном матче, хороший старт для новичка.
4'
Г-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! Заболотный!!! Быстрый гол в исполнении армейцев! Перехват на чужой половине, затем Яковлев подает с правого края, отличная скидка от Медины на Заболотного, который из убойной позиции вколотил мяч в сетку!
3'
Еще один навес в штрафную "Виборга", Обляков его оформил, однако и тут оборона оказалась выше соперника.
2'
ЦСКА перехватывает мяч на правом фланге, затем проход и подача в штрафную. "Виборг" выбивает и бежит вперед сам.