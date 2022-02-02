8' Датчане с мячом на левом фланге, пробиться к штрафной не удается, однако ЦСКА фолит, "Виборг" быстро разыгрывает и катает мяч на чужой половине.

7' Веселый старт в этой контрольной встрече, которая, сейчас, скорее разминку на тренировке напоминает.

6' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1!!! Бех!!! Быстрый выпад "Виборга", зрячий пас на Беха, который чуть сместился в край и точно пробил в дальний угол, выйдя один на один!

5' Медина отметился первой голевой, пусть и в неофициальном матче, хороший старт для новичка.

4' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! Заболотный!!! Быстрый гол в исполнении армейцев! Перехват на чужой половине, затем Яковлев подает с правого края, отличная скидка от Медины на Заболотного, который из убойной позиции вколотил мяч в сетку!

3' Еще один навес в штрафную "Виборга", Обляков его оформил, однако и тут оборона оказалась выше соперника.

2' ЦСКА перехватывает мяч на правом фланге, затем проход и подача в штрафную. "Виборг" выбивает и бежит вперед сам.

— Первый тайм стартовал.

До матча

— Приветствую вас на матче ЦСКА - Виборг. Работать для вас будет Константин Лицин.