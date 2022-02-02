54' Черномордийс выбил мяч за боковую из-под ног Николсона.

53' Умяров умело перевёл мяч на левый полукрай Айртону, а тот неудачно обработал снаряд уже не первый раз в сегодняшнем матче.

52' С подбора мощно выстрелил игрок номинальных гостей - Селихов зафиксировал мяч со второй попытки.

51' Угловой с правого фланга исполнит "Рига".

50' Рамос подключал по правому флангу партнёра, но в нужную зону подоспел Жиго, выбивший мяч в аут в подкате без нарушения правил.

49' Игнатов упустил мяч за лицевую, прежде чем навесить на Зобнина с правого полуфланга.

48' Латвийская команда прилично прессингует - видимо, она в хорошей физической форме.

47' Ларссон с левого полуфланга пальнул в ближний угол - Пуринс отразил удар. "Рига" могла пропустить, только если бы вратарь допустил большую ошибку.

46' Первой после перерыва пошла в атаку "Рига", но это оказалось неопасно для "Спартака".

46' Второй тайм начался.

— В составе "Спартака" Селихов заменил Максименко, а Игнатов - Денисова.

Первый тайм

— Первый тайм завершён. Пока 0:0.

45' Медпомощь потребовалась игроку латвийской команды.

44' Всё же потеряли мяч москвичи под прессингом недалеко от своей штрафной, но рижане распорядились перехваченным снарядом не лучшим образом - последовал заброс в руки Максименко.

43' Ларссон подал стандарт на дальнюю штангу, и там были спартаковцы, но мяч никому из них не прилетел ни в ногу, ни в голову.

42' Ларссон подцепил мяч справа в атаке, укрыл его и получил на себе фол от Музинги.

41' "Рига" поддавила. Левофланговому прострелу Бузинги был поставлен блок, а Вакулко издали запустил мяч мимо створа.

40' "Красно-белые" справились с навесом соперника со стандарта, Джикия вынес мяч.

40' Умяров на своей половине нарушил правила против Лукили.

39' "Спартак" проводит активный отрезок с атаками, но без опасных моментов.

38' Ларссон со штрафного выстрелил лучше, чем недавно Денисов, но всё равно гораздо выше створа.

37' Не получился у Денисова проникающий пас, зато спустя несколько секунд он заработал штрафной удар - на него навалился Пецос.

36' Айртон в районе левого края чужой штрафной коротко отдал мяч Денисову, который просто ужасно пробил в небо.

35' Да, так и случилось. Мяч пришёл на левый фланг к Джикии, заработавшему аут.

34' Музинга толкнул Зобнина на правом фланге. Со стандарта возможна подача в штрафную.

33' Непонятная игра происходит на половине поля "Спартака" - российская команда отбивается свечками.

32' Нет у "красно-белых" стабильной атакующей игры.

31' Зарема Салихова присутствует на бровке и передает всем спартаковским болельщикам большой привет.

30' Денисов хотел пробежаться в атаку по левому флангу, но сделал накладку Черномордийсу и получил жёлтую карточку.

29' Сойсало выполнил проникающий пас вперёд, но спартаковская оборона сыграла грамотно и совершила перехват.

28' В центре поля совершён фол против Николсона.

28' Музинга в атаке затолкал Мозеса.

27' Максименко смахнул навес "Риги" со стандарта, а затем поймал мяч после другой подачи соперника.

26' А вот Литвинов в той же зоне нарушил правила.

25' Мозес в обороне возле углового флажка под прессингом вышел из трудного положения: он подкинул мяч и выбив его, оставив в пределах поля.

24' Эстафету небольших нарушений у Зобнина перенял Умяров.

23' В середине поля Зобнин мелко сфолил на Кендыше.

23' Рижане начинают позиционную атаку из глубины.

22' Лукили грубо подкатился в Мозеса на половине поля "Спартака" и схлопотал жёлтую карточку.

21' Айртон поспешил с дальним ударом - мяч прошёл низом на расстоянии от правой штанги.

20' Николсон выстрелил головой на левой штанге после подачи корнера - выше створа.

20' Ларссон покатил влево Зобнину, чей удар был заблокирован на угловой. Момент смотрелся довольно опасным.

19' Умяров готов играть после медицинской помощи.

18' Кендыш врезался в Умярова и получил жёлтую карточку.

17' Ларссон получил на правом фланге короткий пас от Мозеса и задумал стеночку, но случился перехват.

16' Айртон головой снял левофланговую подачу соперника.

15' Максименко занервничал, играя ногами, но всё-таки выбил мяч в аут, не подарив его сопернику.

14' В последние минуты 3-4 инициативой владеют подопечные Паоло Ваноли.

13' Музинга жёстко врезался в опорную ногу Мозеса и завалил того на газон.

13' Ларссон отдал вправо Мозесу, а тот стал смещаться к центру и упустил мяч под напором оппонентов.

12' В низовой атаке "Спартака" Айртон плохо обработал мяч, но вскоре владение вернулось к московской команде.

11' "Спартак" заиграл длинными передачами, но и это пока не помогает ему в плане опасных моментов.

10' Многовато обоюдных потерь мяча было в первую десятиминутку.

9' Заработали рижане штрафной в центре поля на левом фланге, и разыграл его с партнёром Музинга.

8' Ничего не добились "красно-белые" сейчас в атаке, нужно им приноровиться к обороне соперника.

7' Николсон в центральном круге не стал развивать атаку вперёд, а отдал пас назад защитнику.

6' Спартаковцы отобрали мяч в центре поля, но были поджаты прессингом ближе к своим воротам.

5' Снова "Рига" начинает позиционную атаку от своей штрафной.

4' "Спартак" пробует прессинговать, но пока не особо успешно это у него получается.

3' Не удался корнер рижанам, а потом они провели атаку с забросом в руки Максименко.

2' Латвийская команда довела дело до углового с правого края.

1' Пока "Рига" владеет мячом далеко от чужих ворот.

1' Матч начался.

До матча

— Здравствуйте, уважаемые болельщики "Спартака", "Риги", да и вообще все любители футбола! В товарищеском матче "красно-белые" встретятся с "Ригой", занявшей 4-е место в чемпионате Латвии прошлого года. Текстовый онлайн проведёт Кирилл Иванцов.