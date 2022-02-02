Олимпиада 2022
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Спартак Москва
0:0
Второй тайм: 60'
Рига

Спартак Москва

Рига

История личных встреч

Спартак Москва
Рига

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
4:0

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Спартак Москва - Слован Братислава 2:2 Сочи - Спартак Москва 3:0 Легия - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Ахмат 2:1
Уфа - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Наполи 2:1 Краснодар - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Ростов 1:1 Зенит - Спартак Москва 7:1 Спартак Москва - Лестер 3:4 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Ахмат - Спартак Москва 0:1 Наполи - Спартак Москва 2:3 Спартак Москва - Уфа 2:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Легия 0:1 Спартак Москва - Химки 3:1 Спартак Москва - Сочи 1:2
Рига
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Рига - ФК Валмиера 0:0 РФШ Рига - Рига 0:0 ФК Валмиера - Рига 1:1 Даугавпилс - Рига 3:0
Рига - Метта 1:1 Спартак Юрмала - Рига 1:1 Рига - РФШ Рига 1:1 Рига - Лиепая 0:1 Рига - Даугавпилс 7:1 Линкольн - Рига 3:1 Рига - Линкольн 1:1 Хибернианс - Рига 1:4 Рига - Хибернианс 0:1 Шкендия - Рига 0:1 Метта - Рига 0:1 Рига - Шкендия 2:0 Спартак Юрмала - Рига 2:3 Рига - Мальмё 1:1 Мальмё - Рига 1:0 Лиепая - Рига 1:0
  • После матча
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  • Второй тайм
  • 60'
    "Рига" уже давненько не отмечалась в атакующих действиях.
  • Опасный момент
    59'
    Николсон хорошо зацепился за мяч, атаку "Спартака" поддержал Мозес, а завершилось всё опасным выстрелом Айртона с правой ноги - мяч полетел крутиться чуть выше перекладины.
  • 58'
    "Спартак" владеет территориальным преимуществом, однако остроты ему по-прежнему недостаёт.
  • 57'
    Джикия сделал закидушку вперёд по левому флангу, и первым на мяче был защитник "Риги", но он действовал нерасторопно и выбил мяч в аут.
  • 56'
    Потемнело в Дубае, а освещение не самое хорошее.
  • Судья
    55'
    Айртон подключился по своему флангу и упал в контракте с Лукили - арбитр не отреагировал.
  • 54'
    Черномордийс выбил мяч за боковую из-под ног Николсона. 
  • 53'
    Умяров умело перевёл мяч на левый полукрай Айртону, а тот неудачно обработал снаряд уже не первый раз в сегодняшнем матче.
  • 52'
    С подбора мощно выстрелил игрок номинальных гостей - Селихов зафиксировал мяч со второй попытки.
  • Угловой
    51'
    Угловой с правого фланга исполнит "Рига".
  • 50'
    Рамос подключал по правому флангу партнёра, но в нужную зону подоспел Жиго, выбивший мяч в аут в подкате без нарушения правил.
  • 49'
    Игнатов упустил мяч за лицевую, прежде чем навесить на Зобнина с правого полуфланга.
  • 48'
    Латвийская команда прилично прессингует - видимо, она в хорошей физической форме.
  • 47'
    Ларссон с левого полуфланга пальнул в ближний угол - Пуринс отразил удар. "Рига" могла пропустить, только если бы вратарь допустил большую ошибку.
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  • 46'
    Первой после перерыва пошла в атаку "Рига", но это оказалось неопасно для "Спартака".
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался.
  • Замена
    В составе "Спартака" Селихов заменил Максименко, а Игнатов - Денисова.
  • Первый тайм
  • Свисток
    Первый тайм завершён. Пока 0:0.
  • Травма, повреждение
    45'
    Медпомощь потребовалась игроку латвийской команды.
  • 44'
    Всё же потеряли мяч москвичи под прессингом недалеко от своей штрафной, но рижане распорядились перехваченным снарядом не лучшим образом - последовал заброс в руки Максименко.
  • 43'
    Ларссон подал стандарт на дальнюю штангу, и там были спартаковцы, но мяч никому из них не прилетел ни в ногу, ни в голову.
  • Фол, нарушение
    42'
    Ларссон подцепил мяч справа в атаке, укрыл его и получил на себе фол от Музинги. 
  • 41'
    "Рига" поддавила. Левофланговому прострелу Бузинги был поставлен блок, а Вакулко издали запустил мяч мимо створа.  
  • 40'
    "Красно-белые" справились с навесом соперника со стандарта, Джикия вынес мяч.
  •
  • Фол, нарушение
    40'
    Умяров на своей половине нарушил правила против Лукили.
  • 39'
    "Спартак" проводит активный отрезок с атаками, но без опасных моментов.
  • 38'
    Ларссон со штрафного выстрелил лучше, чем недавно Денисов, но всё равно гораздо выше створа.
  • Фол, нарушение
    37'
    Не получился у Денисова проникающий пас, зато спустя несколько секунд он заработал штрафной удар - на него навалился Пецос.
  • 36'
    Айртон в районе левого края чужой штрафной коротко отдал мяч Денисову, который просто ужасно пробил в небо.  
  • 35'
    Да, так и случилось. Мяч пришёл на левый фланг к Джикии, заработавшему аут.
  • Фол, нарушение
    34'
    Музинга толкнул Зобнина на правом фланге. Со стандарта возможна подача в штрафную.
  • 33'
    Непонятная игра происходит на половине поля "Спартака" - российская команда отбивается свечками.
  • 32'
    Нет у "красно-белых" стабильной атакующей игры.
  • 31'
    Зарема Салихова присутствует на бровке и передает всем спартаковским болельщикам большой привет.
  • Желтая карточка
    30'
    Денисов хотел пробежаться в атаку по левому флангу, но сделал накладку Черномордийсу и получил жёлтую карточку.
  • 29'
    Сойсало выполнил проникающий пас вперёд, но спартаковская оборона сыграла грамотно и совершила перехват.
  • Фол, нарушение
    28'
    В центре поля совершён фол против Николсона.
  • Фол, нарушение
    28'
    Музинга в атаке затолкал Мозеса.
  • 27'
    Максименко смахнул навес "Риги" со стандарта, а затем поймал мяч после другой подачи соперника.
  • Фол, нарушение
    26'
    А вот Литвинов в той же зоне нарушил правила. 
  • 25'
    Мозес в обороне возле углового флажка под прессингом вышел из трудного положения: он подкинул мяч и выбив его, оставив в пределах поля.
  • Фол, нарушение
    24'
    Эстафету небольших нарушений у Зобнина перенял Умяров.
  • Фол, нарушение
    23'
    В середине поля Зобнин мелко сфолил на Кендыше.
  • 23'
    Рижане начинают позиционную атаку из глубины.
  • Желтая карточка
    22'
    Лукили грубо подкатился в Мозеса на половине поля "Спартака" и схлопотал жёлтую карточку.
  • 21'
    Айртон поспешил с дальним ударом - мяч прошёл низом на расстоянии от правой штанги.
  • Опасный момент
    20'
    Николсон выстрелил головой на левой штанге после подачи корнера - выше створа.
  • Опасный момент
    20'
    Ларссон покатил влево Зобнину, чей удар был заблокирован на угловой. Момент смотрелся довольно опасным.
  • Травма, повреждение
    19'
    Умяров готов играть после медицинской помощи.
  • Фол, нарушение
    18'
    Кендыш врезался в Умярова и получил жёлтую карточку.
  • 17'
    Ларссон получил на правом фланге короткий пас от Мозеса и задумал стеночку, но случился перехват.
  • 16'
    Айртон головой снял левофланговую подачу соперника.
  • 15'
    Максименко занервничал, играя ногами, но всё-таки выбил мяч в аут, не подарив его сопернику.
  • 14'
    В последние минуты 3-4 инициативой владеют подопечные Паоло Ваноли.
  • Фол, нарушение
    13'
    Музинга жёстко врезался в опорную ногу Мозеса и завалил того на газон.
  • 13'
    Ларссон отдал вправо Мозесу, а тот стал смещаться к центру и упустил мяч под напором оппонентов.
  • 12'
    В низовой атаке "Спартака" Айртон плохо обработал мяч, но вскоре владение вернулось к московской команде.
  • 11'
    "Спартак" заиграл длинными передачами, но и это пока не помогает ему в плане опасных моментов.
  • 10'
    Многовато обоюдных потерь мяча было в первую десятиминутку.
  • Фол, нарушение
    9'
    Заработали рижане штрафной в центре поля на левом фланге, и разыграл его с партнёром Музинга.
  • 8'
    Ничего не добились "красно-белые" сейчас в атаке, нужно им приноровиться к обороне соперника.
  • 7'
    Николсон в центральном круге не стал развивать атаку вперёд, а отдал пас назад защитнику.
  • 6'
    Спартаковцы отобрали мяч в центре поля, но были поджаты прессингом ближе к своим воротам.
  • 5'
    Снова "Рига" начинает позиционную атаку от своей штрафной.
  • 4'
    "Спартак" пробует прессинговать, но пока не особо успешно это у него получается.
  • 3'
    Не удался корнер рижанам, а потом они провели атаку с забросом в руки Максименко.
  • Угловой
    2'
    Латвийская команда довела дело до углового с правого края.
  • 1'
    Пока "Рига" владеет мячом далеко от чужих ворот.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые болельщики "Спартака", "Риги", да и вообще все любители футбола! В товарищеском матче "красно-белые" встретятся с "Ригой", занявшей 4-е место в чемпионате Латвии прошлого года. Текстовый онлайн проведёт Кирилл Иванцов.
Прогнозы 147
Спартак Москва 92.5% (136)
X 4.1% (6)
Рига 3.4% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Спартак Москва
Ничья
Рига
1.67
5.60
7.70
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Где смотреть матч Спартак Москва 0:0 Рига онлайн




Прогнозы на матч Спартак Москва 0:0 Рига

Исход игры
Спартак Москва
92.5% (136)
Ничья
4.1% (6)
Рига
3.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
41.94% (52)
Меньше
58.06% (72)
Обе команды забьют
Да
36.29% (45)
Нет
63.71% (79)
Популярный счёт
2:0 Спартак Москва
38.8% (57)
2:1 Спартак Москва
20.4% (30)
1:0 Спартак Москва
9.5% (14)
3:1 Спартак Москва
6.8% (10)
3:0 Спартак Москва
5.4% (8)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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Онлайн трансляции
Среда, 2 февраля
Мексика Панама
Понедельник, 31 января
ПСЖ 0:0 Ницца
Вторник, 1 февраля
Лион 2:1 Марсель
Пятница, 4 февраля
Марсель Анже
Среда, 2 февраля
Буркина-Фасо Сенегал
Четверг, 3 февраля
Камерун Египет
Четверг, 3 февраля
Зенит Митьюлланд
Буркина-Фасо Сенегал 3.23 Селтик Глазго Рейнджерс 2.11 Валенсия Кадис 1.68 Ижсталь Ермак 1.57
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