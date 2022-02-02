Первой после перерыва пошла в атаку "Рига", но это оказалось неопасно для "Спартака".
46'
Второй тайм начался.
—
В составе "Спартака" Селихов заменил Максименко, а Игнатов - Денисова.
Первый тайм
—
Первый тайм завершён. Пока 0:0.
45'
Медпомощь потребовалась игроку латвийской команды.
44'
Всё же потеряли мяч москвичи под прессингом недалеко от своей штрафной, но рижане распорядились перехваченным снарядом не лучшим образом - последовал заброс в руки Максименко.
43'
Ларссон подал стандарт на дальнюю штангу, и там были спартаковцы, но мяч никому из них не прилетел ни в ногу, ни в голову.
42'
Ларссон подцепил мяч справа в атаке, укрыл его и получил на себе фол от Музинги.
41'
"Рига" поддавила. Левофланговому прострелу Бузинги был поставлен блок, а Вакулко издали запустил мяч мимо створа.
40'
"Красно-белые" справились с навесом соперника со стандарта, Джикия вынес мяч.
40'
Умяров на своей половине нарушил правила против Лукили.
39'
"Спартак" проводит активный отрезок с атаками, но без опасных моментов.
38'
Ларссон со штрафного выстрелил лучше, чем недавно Денисов, но всё равно гораздо выше створа.
37'
Не получился у Денисова проникающий пас, зато спустя несколько секунд он заработал штрафной удар - на него навалился Пецос.
36'
Айртон в районе левого края чужой штрафной коротко отдал мяч Денисову, который просто ужасно пробил в небо.
35'
Да, так и случилось. Мяч пришёл на левый фланг к Джикии, заработавшему аут.
34'
Музинга толкнул Зобнина на правом фланге. Со стандарта возможна подача в штрафную.
33'
Непонятная игра происходит на половине поля "Спартака" - российская команда отбивается свечками.
32'
Нет у "красно-белых" стабильной атакующей игры.
31'
Зарема Салихова присутствует на бровке и передает всем спартаковским болельщикам большой привет.
30'
Денисов хотел пробежаться в атаку по левому флангу, но сделал накладку Черномордийсу и получил жёлтую карточку.
29'
Сойсало выполнил проникающий пас вперёд, но спартаковская оборона сыграла грамотно и совершила перехват.
28'
В центре поля совершён фол против Николсона.
28'
Музинга в атаке затолкал Мозеса.
27'
Максименко смахнул навес "Риги" со стандарта, а затем поймал мяч после другой подачи соперника.
26'
А вот Литвинов в той же зоне нарушил правила.
25'
Мозес в обороне возле углового флажка под прессингом вышел из трудного положения: он подкинул мяч и выбив его, оставив в пределах поля.
24'
Эстафету небольших нарушений у Зобнина перенял Умяров.
23'
В середине поля Зобнин мелко сфолил на Кендыше.
23'
Рижане начинают позиционную атаку из глубины.
22'
Лукили грубо подкатился в Мозеса на половине поля "Спартака" и схлопотал жёлтую карточку.
21'
Айртон поспешил с дальним ударом - мяч прошёл низом на расстоянии от правой штанги.
20'
Николсон выстрелил головой на левой штанге после подачи корнера - выше створа.
20'
Ларссон покатил влево Зобнину, чей удар был заблокирован на угловой. Момент смотрелся довольно опасным.
19'
Умяров готов играть после медицинской помощи.
18'
Кендыш врезался в Умярова и получил жёлтую карточку.
17'
Ларссон получил на правом фланге короткий пас от Мозеса и задумал стеночку, но случился перехват.
16'
Айртон головой снял левофланговую подачу соперника.
15'
Максименко занервничал, играя ногами, но всё-таки выбил мяч в аут, не подарив его сопернику.
14'
В последние минуты 3-4 инициативой владеют подопечные Паоло Ваноли.
13'
Музинга жёстко врезался в опорную ногу Мозеса и завалил того на газон.
13'
Ларссон отдал вправо Мозесу, а тот стал смещаться к центру и упустил мяч под напором оппонентов.
12'
В низовой атаке "Спартака" Айртон плохо обработал мяч, но вскоре владение вернулось к московской команде.
11'
"Спартак" заиграл длинными передачами, но и это пока не помогает ему в плане опасных моментов.
10'
Многовато обоюдных потерь мяча было в первую десятиминутку.
9'
Заработали рижане штрафной в центре поля на левом фланге, и разыграл его с партнёром Музинга.
8'
Ничего не добились "красно-белые" сейчас в атаке, нужно им приноровиться к обороне соперника.
7'
Николсон в центральном круге не стал развивать атаку вперёд, а отдал пас назад защитнику.
6'
Спартаковцы отобрали мяч в центре поля, но были поджаты прессингом ближе к своим воротам.
5'
Снова "Рига" начинает позиционную атаку от своей штрафной.
4'
"Спартак" пробует прессинговать, но пока не особо успешно это у него получается.
3'
Не удался корнер рижанам, а потом они провели атаку с забросом в руки Максименко.
2'
Латвийская команда довела дело до углового с правого края.
1'
Пока "Рига" владеет мячом далеко от чужих ворот.
1'
Матч начался.
До матча
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Здравствуйте, уважаемые болельщики "Спартака", "Риги", да и вообще все любители футбола! В товарищеском матче "красно-белые" встретятся с "Ригой", занявшей 4-е место в чемпионате Латвии прошлого года. Текстовый онлайн проведёт Кирилл Иванцов.