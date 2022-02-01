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Кубок африканских наций

2021-2022

Стадион:
Камерун
FIFA #54
 
Позже
Египет
FIFA #44

История личных встреч

Камерун
Египет

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

КАН
1:2
КАН
3:1
КАН
0:1
КАН
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Камерун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абубакар Венсан 6 (2) 1.2
Экамби Карл Токо 5 1
Фаи Коллинс 0 0
Хонгла Мартин 0 0
Мукуди Ароль 0 0
Нгамале Муми 0 0
Египет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 2 0.4
Трезеге 1 0.2
Абдель Монем Мохамед 1 0.2
Эль-Сулейя Амр 0 0
Эль-Саид Абдуллах 0 0

Карточки

Камерун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Замбо-Ангисса Андре-Франк 2 0
Хонгла Мартин 2 0
Чупо-Мотинг Эрик 1 0
Фаи Коллинс 1 0
Онгене Жером 1 0
Онана Андре 1 0
Нгадеу Майкл 1 0
Египет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абдель Монем Мохамед 2 0
Сайед Ахмед II 1 0
Эльнени Мохамед 1 0
Ашраф Айман 1 0
Мохамед Мостафа 1 0
Камал Омар 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
1
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
2
67%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
4
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
1
25%
31-45
4
36%
1
25%
46-60
2
18%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
25%
91-120

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
25%
1
50%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Камерун
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Гамбия - Камерун 0:2 Камерун - Коморские острова 2:1 Кабо-Верде - Камерун 1:1 Камерун - Эфиопия 4:1
Камерун - Буркина-Фасо 2:1 Камерун - Кот-д'Ивуар 1:0 Малави - Камерун 0:4 Мозамбик - Камерун 0:1 Камерун - Мозамбик 3:1 Кот-д'Ивуар - Камерун 2:1 Камерун - Малави 2:0 Камерун - Нигерия 0:0 Нигерия - Камерун 0:1 Камерун - Руанда 0:0 Кабо-Верде - Камерун 3:1 Гвинея - Камерун 2:0 Марокко - Камерун 4:0 ДР Конго - Камерун 1:2 Буркина-Фасо - Камерун 0:0 Камерун - Мали 1:1
Египет
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Египет - Марокко 2:1 Кот-д'Ивуар - Египет 0:0 Египет - Судан 1:0 Гвинея-Бисау - Египет 0:1
Нигерия - Египет 1:0 Египет - Катар 0:0 Тунис - Египет 1:0 Египет - Иордания 3:1 Алжир - Египет 1:1 Судан - Египет 0:5 Египет - Ливан 1:0 Египет - Габон 2:1 Ангола - Египет 2:2 Ливия - Египет 0:3 Египет - Ливия 1:0 Египет - Либерия 2:0 Габон - Египет 1:1 Египет - Ангола 1:0 Египет - Коморские острова 4:0 Кения - Египет 1:1
1/8 финала
8 Буркина-Фасо
7 Габон
0 Нигерия
1 Тунис
2 Сенегал
0 Кабо-Верде
5 Мали
6 Экваториальная Гвинея
0 Гвинея
1 Гамбия
2 Камерун
1 Коморские острова
4 Кот-д'Ивуар
5 Египет
2 Марокко
1 Малави
1/4 финала
1 Буркина-Фасо
0 Тунис
3 Сенегал
1 Экваториальная Гвинея
0 Гамбия
2 Камерун
2 Египет
1 Марокко
1/2 финала
0 Буркина-Фасо
0 Сенегал
0 Камерун
0 Египет
Финал
?
?

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Камерун Абубакар Венсан 6 2 1
2. Камерун Экамби Карл Токо 5 0 0
3. Малави Мханго Хеллингс 3 0 0
4. Марокко Буфаль Софьян 3 2 0
5. Мали Коне Ибраима 3 3 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гвинея Конте Ибраима 2 1
2. Гана Айю Андре 1 1
3. Гамбия Нжие Юсуфа 1 1
4. Сьерра-Леоне Кви Кваме 1 1
5. Габон Обисса Сидне 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Камерун - Египет от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 февраля 2022, осталось 1 день 4 часа 43 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 91
Камерун 62.6% (57)
X 20.9% (19)
Египет 16.5% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Камерун
Ничья
Египет
2.28
3.00
4.25
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Камерун - Египет онлайн




Прогнозы на матч Камерун - Египет

Исход игры
Камерун
62.6% (57)
Ничья
20.9% (19)
Египет
16.5% (15)
Тотал 2.5
Больше
54.65% (47)
Меньше
45.35% (39)
Обе команды забьют
Да
73.26% (63)
Нет
26.74% (23)
Популярный счёт
2:1 Камерун
39.6% (36)
1:0 Камерун
20.9% (19)
1:1 Ничья
17.6% (16)
1:2 Египет
7.7% (7)
0:2 Египет
2.2% (2)
2:2 Ничья
2.2% (2)
1:3 Египет
2.2% (2)
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Онлайн трансляции
Среда, 2 февраля
Мексика Панама
Понедельник, 31 января
ПСЖ 0:0 Ницца
Вторник, 1 февраля
Лион 2:1 Марсель
Пятница, 4 февраля
Марсель Анже
Среда, 2 февраля
Буркина-Фасо Сенегал
Четверг, 3 февраля
Камерун Египет
Четверг, 3 февраля
Зенит Митьюлланд
Буркина-Фасо Сенегал 3.23 Селтик Глазго Рейнджерс 2.11 Валенсия Кадис 1.68 Ижсталь Ермак 1.57
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