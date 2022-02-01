|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абубакар Венсан
|6 (2)
|1.2
|Экамби Карл Токо
|5
|1
|Фаи Коллинс
|0
|0
|Хонгла Мартин
|0
|0
|Мукуди Ароль
|0
|0
|Нгамале Муми
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|2
|0.4
|Трезеге
|1
|0.2
|Абдель Монем Мохамед
|1
|0.2
|Эль-Сулейя Амр
|0
|0
|Эль-Саид Абдуллах
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|2
|0
|Хонгла Мартин
|2
|0
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0
|Фаи Коллинс
|1
|0
|Онгене Жером
|1
|0
|Онана Андре
|1
|0
|Нгадеу Майкл
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абдель Монем Мохамед
|2
|0
|Сайед Ахмед II
|1
|0
|Эльнени Мохамед
|1
|0
|Ашраф Айман
|1
|0
|Мохамед Мостафа
|1
|0
|Камал Омар
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Камерун
|Абубакар Венсан
|6
|2
|1
|2.
|Камерун
|Экамби Карл Токо
|5
|0
|0
|3.
|Малави
|Мханго Хеллингс
|3
|0
|0
|4.
|Марокко
|Буфаль Софьян
|3
|2
|0
|5.
|Мали
|Коне Ибраима
|3
|3
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гвинея
|Конте Ибраима
|2
|1
|2.
|Гана
|Айю Андре
|1
|1
|3.
|Гамбия
|Нжие Юсуфа
|1
|1
|4.
|Сьерра-Леоне
|Кви Кваме
|1
|1
|5.
|Габон
|Обисса Сидне
|1
|1