Райо Вальекано

|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гвардиола Серхи
|2
|0.5
|Суарес Марио
|1
|0.25
|Посо Хосе
|1
|0.25
|Морено Серхио II
|1
|0.25
|Сисс Пате
|1
|0.25
|Мартин Андрес
|1
|0.25
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Анхель Луис
|4
|1
|Седлар Александр
|2
|0.5
|Гайя Хосеп
|2
|0.5
|Пратс Абдон
|1
|0.25
|Мбула Хорди
|1
|0.25
|Кубо Такефуса
|1
|0.25
|Льябрес Хавьер
|1
|0.25
|Сальва Севилья
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кевин Родригес
|0
|1
|Трехо Оскар
|1
|0
|Суарес Марио
|1
|0
|Паласон Иси
|1
|0
|Комесанья Санти
|1
|0
|Катена Алехандро
|1
|0
|Валентин Оскар
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руис Иньиго
|1
|1
|Коста Хауме
|1
|0
|Батталья Родриго
|1
|0
|Ли Кан Ин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Леванте
|Гомес Даниэль
|4
|0
|0
|2.
|Мальорка
|Анхель Луис
|4
|0
|0
|3.
|Картахена
|Ортуньо Альфредо
|4
|1
|0
|4.
|Кадис
|Негредо Альваро
|3
|0
|0
|5.
|Леванте
|Сольдадо Роберто
|3
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мальорка
|Руис Иньиго
|1
|1
|2.
|Эльче
|Милья Пере
|1
|1
|3.
|Эспаньол
|Педроса Адриа
|1
|1
|4.
|Интернасьональ Мадрид
|Барраль Давид
|0
|1
|5.
|Реал Мадрид
|Марсело Виера
|0
|1