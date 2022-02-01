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Испания: Кубок Короля

2021-2022

Стадион:
Райо Вальекано
 
Позже
Мальорка
Прогнозы 116
Райо Вальекано 84.5% (98)
X 12.1% (14)
Мальорка 3.4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Райо Вальекано
Ничья
Мальорка
1.88
3.60
4.91
Все Коэффициенты

Райо Вальекано 4-2-3-1

Мальорка 4-3-3

История личных встреч

Райо Вальекано
Мальорка

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

11 матчей

45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЛ
3:1
С
1:3
С
0:1
С
2:1
С
1:0
П
1:1
П
2:0
П
1:0
П
0:1
КК
3:1
КК
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гвардиола Серхи 2 0.5
Суарес Марио 1 0.25
Посо Хосе 1 0.25
Морено Серхио II 1 0.25
Сисс Пате 1 0.25
Мартин Андрес 1 0.25
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Анхель Луис 4 1
Седлар Александр 2 0.5
Гайя Хосеп 2 0.5
Пратс Абдон 1 0.25
Мбула Хорди 1 0.25
Кубо Такефуса 1 0.25
Льябрес Хавьер 1 0.25
Сальва Севилья 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кевин Родригес 0 1
Трехо Оскар 1 0
Суарес Марио 1 0
Паласон Иси 1 0
Комесанья Санти 1 0
Катена Алехандро 1 0
Валентин Оскар 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руис Иньиго 1 1
Коста Хауме 1 0
Батталья Родриго 1 0
Ли Кан Ин 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
10
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
0
0%
2
20%
91-120

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

7
12
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
8%
31-45
1
14%
3
25%
46-60
2
29%
3
25%
61-75
1
14%
3
25%
76-90
0
0%
2
17%
91-120

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Жирона - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Бетис 1:1 Мирандес - Райо Вальекано 0:1
Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Бергантиньос - Райо Вальекано 1:3 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 Гуйхуэло - Райо Вальекано 1:1 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Бетис - Райо Вальекано 3:2 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Кадис 3:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2
Мальорка
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Вильярреал - Мальорка 3:0 Мальорка - Эспаньол 2:1 Леванте - Мальорка 2:0 Эйбар - Мальорка 1:2
Мальорка - Барселона 0:1 Гранада - Мальорка 4:1 Льянера - Мальорка 0:6 Мальорка - Сельта 0:0 Атлетико М - Мальорка 1:2 Сеговиана - Мальорка 0:2 Мальорка - Хетафе 0:0 Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Мальорка - Эльче 2:2 Кадис - Мальорка 1:1 Мальорка - Севилья 1:1 Валенсия - Мальорка 2:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Леванте 1:0 Мальорка - Осасуна 2:3 Реал Мадрид - Мальорка 6:1
1/8 финала
1 Жирона
2 Райо Вальекано
2 Мальорка
1 Эспаньол
0 Атлетико Балеарес
1 Валенсия
2 Спортинг Хихон
4 Кадис
2 Реал Сосьедад
0 Атлетико М
2 Бетис
1 Севилья
3 Атлетик Б
2 Барселона
1 Эльче
2 Реал Мадрид
1/4 финала
0 Райо Вальекано
0 Мальорка
0 Валенсия
0 Кадис
0 Реал Сосьедад
0 Бетис
0 Атлетик Б
0 Реал Мадрид
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Леванте Гомес Даниэль 4 0 0
2. Мальорка Анхель Луис 4 0 0
3. Картахена Ортуньо Альфредо 4 1 0
4. Кадис Негредо Альваро 3 0 0
5. Леванте Сольдадо Роберто 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мальорка Руис Иньиго 1 1
2. Эльче Милья Пере 1 1
3. Эспаньол Педроса Адриа 1 1
4. Интернасьональ Мадрид Барраль Давид 0 1
5. Реал Мадрид Марсело Виера 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Райо Вальекано - Мальорка от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 февраля 2022, осталось 4 часа 43 минуты.

    Главный судья: Сото Сесар

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 116
Райо Вальекано 84.5% (98)
X 12.1% (14)
Мальорка 3.4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Райо Вальекано
Ничья
Мальорка
1.88
3.60
4.91
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Райо Вальекано - Мальорка онлайн




Прогнозы на матч Райо Вальекано - Мальорка

Исход игры
Райо Вальекано
84.5% (98)
Ничья
12.1% (14)
Мальорка
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
42.73% (47)
Меньше
57.27% (63)
Обе команды забьют
Да
50.91% (56)
Нет
49.09% (54)
Популярный счёт
1:0 Райо Вальекано
37.1% (43)
2:1 Райо Вальекано
34.5% (40)
1:1 Ничья
8.6% (10)
2:0 Райо Вальекано
6.9% (8)
3:1 Райо Вальекано
2.6% (3)
1:2 Мальорка
1.7% (2)
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Райо Вальекано
Мальорка
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Онлайн трансляции
Среда, 2 февраля
Мексика Панама
Понедельник, 31 января
ПСЖ 0:0 Ницца
Вторник, 1 февраля
Лион 2:1 Марсель
Пятница, 4 февраля
Марсель Анже
Среда, 2 февраля
Буркина-Фасо Сенегал
Четверг, 3 февраля
Камерун Египет
Четверг, 3 февраля
Зенит Митьюлланд
Буркина-Фасо Сенегал 3.23 Селтик Глазго Рейнджерс 2.11 Валенсия Кадис 1.68 Ижсталь Ермак 1.57
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