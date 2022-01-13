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Англия: Кубок

2021-2022

Стадион:
Манчестер Юнайтед
 
Позже
Мидлсбро
Прогнозы 80
Манчестер Юнайтед 92.5% (74)
X 0% (0)
Мидлсбро 7.5% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Мидлсбро
1.37
5.20
9.70
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Мидлсбро

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
КЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
КC
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мактоминай Скотт 1 1
Мидлсбро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икпеазу Уче 1 1
Бойд-Манс Колан 1 1

Карточки

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0
Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2
Мидлсбро
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Мидлсбро - Ковентри 1:0 Блэкберн - Мидлсбро 1:0 Мидлсбро - Рединг 2:1 Мэнсфилд - Мидлсбро 2:3
Блэкпул - Мидлсбро 1:2 Мидлсбро - Ноттингем Форест 2:0 Мидлсбро - Борнмут 1:0 Сток Сити - Мидлсбро 0:0 Мидлсбро - Суонси 1:0 Хаддерсфилд Таун - Мидлсбро 1:2 Мидлсбро - Престон Норт Энд 1:2 Мидлсбро - Миллуолл 1:1 Вест Бромвич - Мидлсбро 1:1 Лутон Таун - Мидлсбро 3:1 Мидлсбро - Бирмингем 0:2 Кардифф Сити - Мидлсбро 0:2 Мидлсбро - Барнсли 2:0 Мидлсбро - Питерборо Юнайтед 2:0 Халл Сити - Мидлсбро 2:0 Мидлсбро - Шеффилд Юнайтед 2:0

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Чарльтон Стокли Джейден 4 1 0
2. Шрусбери Таун Боуман Райан 3 0 0
3. Стокпорт Куигли Скотт 3 0 0
4. Борнмут Хансен Эмилиано 3 0 0
5. Порт Вейл Уилсон Джеймс 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Бирмингем Фрэнд Джордж 0 1
2. Брэдфорд Сити Энгол Ли 0 1
3. Аккрингтон Colby Bishop 0 1
4. Честерфилд Миллер Келвин 0 1
5. Милтон-Кейнс Донс Мартин Джошуа 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Мидлсбро от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 февраля 2022, осталось 2 дня 5 часов 43 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 80
Манчестер Юнайтед 92.5% (74)
X 0% (0)
Мидлсбро 7.5% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Мидлсбро
1.37
5.20
9.70
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Манчестер Юнайтед - Мидлсбро онлайн




Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Мидлсбро

Исход игры
Манчестер Юнайтед
92.5% (74)
Ничья
0% (0)
Мидлсбро
7.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
46.03% (29)
Меньше
53.97% (34)
Обе команды забьют
Да
33.33% (21)
Нет
66.67% (42)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Юнайтед
32.5% (26)
2:1 Манчестер Юнайтед
18.8% (15)
1:0 Манчестер Юнайтед
10% (8)
3:0 Манчестер Юнайтед
7.5% (6)
3:1 Манчестер Юнайтед
5% (4)
4:0 Манчестер Юнайтед
2.5% (2)
3:2 Манчестер Юнайтед
2.5% (2)
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Манчестер Юнайтед
Мидлсбро
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Онлайн трансляции
Среда, 2 февраля
Мексика Панама
Понедельник, 31 января
ПСЖ 0:0 Ницца
Вторник, 1 февраля
Лион 2:1 Марсель
Пятница, 4 февраля
Марсель Анже
Среда, 2 февраля
Буркина-Фасо Сенегал
Четверг, 3 февраля
Камерун Египет
Четверг, 3 февраля
Зенит Митьюлланд
Буркина-Фасо Сенегал 3.23 Селтик Глазго Рейнджерс 2.11 Валенсия Кадис 1.68 Ижсталь Ермак 1.57
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