Манчестер Юнайтед

|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мактоминай Скотт
|1
|1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икпеазу Уче
|1
|1
|Бойд-Манс Колан
|1
|1
Будет доступно позже.
|#
|Игрок
|1.
|Чарльтон
|Стокли Джейден
|4
|1
|0
|2.
|Шрусбери Таун
|Боуман Райан
|3
|0
|0
|3.
|Стокпорт
|Куигли Скотт
|3
|0
|0
|4.
|Борнмут
|Хансен Эмилиано
|3
|0
|0
|5.
|Порт Вейл
|Уилсон Джеймс
|3
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бирмингем
|Фрэнд Джордж
|0
|1
|2.
|Брэдфорд Сити
|Энгол Ли
|0
|1
|3.
|Аккрингтон
|Colby Bishop
|0
|1
|4.
|Честерфилд
|Миллер Келвин
|0
|1
|5.
|Милтон-Кейнс Донс
|Мартин Джошуа
|0
|1