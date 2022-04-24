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США: МЛС

2022

Стадион:
Лос-Анджелес Гэлакси
1:0
Конец матча
Нэшвилл

Лос-Анджелес Гэлакси 4-4-2

Нэшвилл 3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чичарито 5 0.63
Коста Дуглас 1 0.13
Кулибали Сега 1 0.13
Йовелич Деян 1 0.13
Альварес Эфраин 1 0.13
Эдвардс Рахим 0 0
Грандсир Самуэль 0 0
Равелсон Райан 0 0
Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мукхтар Хани 2 0.25
Сапонг Чарльз 2 0.25
Годой Анибал 1 0.13
Мьюл Алекс 1 0.13
Циммерман Уолкер 1 0.13
David Romney 1 0.13
Леаль Рэндэлл 0 0
Вашингтон Тейлор 0 0

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чичарито 3 0
Кулибали Сега 3 0
Дельгадо Марко 1 1
Коста Дуглас 2 0
Уильямс Дэррик 2 0
Депай Ник 2 0
Леердам Келвин 1 0
Васкес Виктор II 1 0
Равелсон Райан 1 0
Йовелич Деян 1 0
Альварес Эфраин 1 0
Кабрал Кевин 1 0
Араухо Хулиан 1 0
Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маккарти Дакс 1 1
Сапонг Чарльз 2 0
Годой Анибал 2 0
Ловитц Дэниел 2 0
Мьюл Алекс 2 0
Хакенсон Люк 2 0
Циммерман Уолкер 1 0
Леаль Рэндэлл 1 0
Вашингтон Тейлор 1 0
Дэвис Шон II 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 2
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
50%
1
13%
76-90

Пропущено

2
9
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
1
50%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
50%
3
33%
76-90

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 8
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
3
33%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
33%
1
13%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
14%
1
11%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
1
14%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Диего Лойал 1:0 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3
Лос-Анджелес Гэлакси - Орландо Сити 0:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 3:3 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 2:2 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 1:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1
Нэшвилл
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:1 Реал Солт-Лейк - Нэшвилл 2:1
Даллас - Нэшвилл 2:0 Миннесота Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Сиэтл Саундерс - Нэшвилл 0:1 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Орландо Сити 3:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Нэшвилл 3:6 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Коламбус Кру 1:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Орландо Сити 2:2 Чикаго Файр - Нэшвилл 0:0 Интер Майами - Нэшвилл 1:5 Торонто - Нэшвилл 2:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 8 5 2 1 12 - 5 17
2. Орландо Сити 8 4 2 2 10 - 7 14
3. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 17 11
4. Нью-Йорк Ред Буллз 7 3 2 2 10 - 6 11
5. Атланта Юнайтед 7 3 2 2 9 - 9 11
6. Торонто 7 3 2 2 11 - 12 11
7. Чикаго Файр 8 2 4 2 5 - 5 10
8. Ди Си Юнайтед 7 3 0 4 10 - 10 9
9. Коламбус Кру 8 2 3 3 10 - 9 9
10. Нью-Йорк Сити 6 2 1 3 11 - 6 7
11. Цинциннати 7 2 1 4 8 - 14 7
12. Интер Майами 7 2 1 4 7 - 15 7
13. Нью-Инглэнд Революшн 8 2 1 5 12 - 16 7
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 8 5 2 1 20 - 7 17
2. Лос-Анджелес Гэлакси 8 5 1 2 10 - 6 16
3. Лос-Анджелес 7 5 1 1 17 - 7 16
4. Даллас 8 4 3 1 12 - 5 15
5. Миннесота Юнайтед 8 4 2 2 11 - 6 14
6. Реал Солт-Лейк 9 3 4 2 9 - 13 13
7. Хьюстон Динамо 8 3 3 2 11 - 9 12
8. Нэшвилл 8 3 2 3 8 - 9 11
9. Портленд Тимберс 9 2 5 2 10 - 13 11
10. Колорадо Рэпидс 8 2 3 3 9 - 11 9
11. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 9 - 11 7
12. Спортинг Канзас-Сити 9 2 1 6 6 - 14 7
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 1 3 4 15 - 20 6
14. Ванкувер Уайткэпс 8 1 1 6 6 - 17 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 5 3 2 0 7 - 2 11
2. Торонто 4 3 0 1 7 - 7 9
3. Атланта Юнайтед 4 2 2 0 8 - 5 8
4. Нью-Йорк Сити 3 2 0 1 10 - 3 6
5. Нью-Инглэнд Революшн 4 2 0 2 5 - 5 6
6. Орландо Сити 4 2 0 2 6 - 6 6
7. Коламбус Кру 4 2 0 2 6 - 4 6
8. Чикаго Файр 4 1 3 0 3 - 1 6
9. Ди Си Юнайтед 5 2 0 3 8 - 8 6
10. Интер Майами 4 1 1 2 4 - 7 4
11. Клёб де Фут Монреаль 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Цинциннати 3 1 0 2 6 - 6 3
13. Нью-Йорк Ред Буллз 4 0 2 2 2 - 4 2
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 5 4 1 0 15 - 2 13
2. Даллас 5 4 1 0 12 - 4 13
3. Лос-Анджелес 4 3 1 0 10 - 3 10
4. Миннесота Юнайтед 5 3 1 1 9 - 4 10
5. Лос-Анджелес Гэлакси 4 3 0 1 4 - 2 9
6. Хьюстон Динамо 5 2 3 0 7 - 5 9
7. Колорадо Рэпидс 4 2 2 0 6 - 1 8
8. Спортинг Канзас-Сити 4 2 1 1 3 - 2 7
9. Реал Солт-Лейк 3 2 1 0 5 - 3 7
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 1 3 1 12 - 13 6
11. Портленд Тимберс 5 1 3 1 5 - 6 6
12. Ванкувер Уайткэпс 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Сиэтл Саундерс 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Нэшвилл 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Орландо Сити 4 2 2 0 4 - 1 8
3. Клёб де Фут Монреаль 6 2 2 2 11 - 14 8
4. Филадельфия Юнион 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Чикаго Файр 4 1 1 2 2 - 4 4
6. Цинциннати 4 1 1 2 2 - 8 4
7. Атланта Юнайтед 3 1 0 2 1 - 4 3
8. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Интер Майами 3 1 0 2 3 - 8 3
10. Коламбус Кру 4 0 3 1 4 - 5 3
11. Торонто 3 0 2 1 4 - 5 2
12. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Нью-Инглэнд Революшн 4 0 1 3 7 - 11 1
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 8 3 2 3 8 - 9 11
2. Лос-Анджелес Гэлакси 4 2 1 1 6 - 4 7
3. Лос-Анджелес 3 2 0 1 7 - 4 6
4. Реал Солт-Лейк 6 1 3 2 4 - 10 6
5. Портленд Тимберс 4 1 2 1 5 - 7 5
6. Сиэтл Саундерс 4 1 1 2 6 - 7 4
7. Остин 3 1 1 1 5 - 5 4
8. Миннесота Юнайтед 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Хьюстон Динамо 3 1 0 2 4 - 4 3
10. Даллас 3 0 2 1 0 - 1 2
11. Колорадо Рэпидс 4 0 1 3 3 - 10 1
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3 0 0 3 3 - 7 0
13. Ванкувер Уайткэпс 5 0 0 5 3 - 14 0
14. Спортинг Канзас-Сити 5 0 0 5 3 - 12 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Остин Дриусси Себастьян 6 1 2
2. Цинциннати Васкес Брэндон 5 0 1
3. Даллас Феррейра Хесус 5 0 1
4. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 5 0 0
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Эбобисс Жереми 5 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Портленд Тимберс Браво Клаудио III 5 1
2. Портленд Тимберс Ванранкин Хосе Карлос 4 1
3. Орландо Сити Янссон Робин 4 1
4. Миннесота Юнайтед Трапп Уилл 5 0
5. Лос-Анджелес Фалл Мамаду 5 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    93'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 89'
    Чичарито уходит с поля. Кьестан Саша выходит вместо него
  • Желтая карточка
    89'
    Чичарито получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    87'
    Йовелич Деян получил желтую карточку от судьи
  • 87'
    Леаль Рэндэлл уходит с поля. Хакенсон Люк выходит вместо него
  • 87'
    Сапонг Чарльз уходит с поля. Аке Лоба выходит вместо него
  • Описание гола
    86'
    Г О О О О Л - Йовелич Деян бьет в цель!
  • 77'
    Кабрал Кевин уходит с поля. Йовелич Деян выходит вместо него
  • 77'
    Годой Анибал уходит с поля. Анунга Брайан выходит вместо него
  • 58'
    Грандсир Самуэль уходит с поля. Коста Дуглас выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Нэшвилл онлайн

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Суббота, 23 апреля
Бетис 1:1 Валенсия
Воскресенье, 24 апреля
Барселона Райо Вальекано
Понедельник, 25 апреля
Альмерия Спортинг Хихон
Пятница, 22 апреля
БАТЭ 2:1 Гомель
Ростов Спартак Москва 2.28 ЦСКА Москва Динамо Москва 3.14 Лацио Милан 1.80 Аделаида Юнайтед Перт Глори 2.02
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