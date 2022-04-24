|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чичарито
|5
|0.63
|Коста Дуглас
|1
|0.13
|Кулибали Сега
|1
|0.13
|Йовелич Деян
|1
|0.13
|Альварес Эфраин
|1
|0.13
|Эдвардс Рахим
|0
|0
|Грандсир Самуэль
|0
|0
|Равелсон Райан
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мукхтар Хани
|2
|0.25
|Сапонг Чарльз
|2
|0.25
|Годой Анибал
|1
|0.13
|Мьюл Алекс
|1
|0.13
|Циммерман Уолкер
|1
|0.13
|David Romney
|1
|0.13
|Леаль Рэндэлл
|0
|0
|Вашингтон Тейлор
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чичарито
|3
|0
|Кулибали Сега
|3
|0
|Дельгадо Марко
|1
|1
|Коста Дуглас
|2
|0
|Уильямс Дэррик
|2
|0
|Депай Ник
|2
|0
|Леердам Келвин
|1
|0
|Васкес Виктор II
|1
|0
|Равелсон Райан
|1
|0
|Йовелич Деян
|1
|0
|Альварес Эфраин
|1
|0
|Кабрал Кевин
|1
|0
|Араухо Хулиан
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маккарти Дакс
|1
|1
|Сапонг Чарльз
|2
|0
|Годой Анибал
|2
|0
|Ловитц Дэниел
|2
|0
|Мьюл Алекс
|2
|0
|Хакенсон Люк
|2
|0
|Циммерман Уолкер
|1
|0
|Леаль Рэндэлл
|1
|0
|Вашингтон Тейлор
|1
|0
|Дэвис Шон II
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|2.
|Орландо Сити
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|5.
|Атланта Юнайтед
|7
|3
|2
|2
|9 - 9
|11
|6.
|Торонто
|7
|3
|2
|2
|11 - 12
|11
|7.
|Чикаго Файр
|8
|2
|4
|2
|5 - 5
|10
|8.
|Ди Си Юнайтед
|7
|3
|0
|4
|10 - 10
|9
|9.
|Коламбус Кру
|8
|2
|3
|3
|10 - 9
|9
|10.
|Нью-Йорк Сити
|6
|2
|1
|3
|11 - 6
|7
|11.
|Цинциннати
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|12.
|Интер Майами
|7
|2
|1
|4
|7 - 15
|7
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|8
|2
|1
|5
|12 - 16
|7
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|8
|5
|2
|1
|20 - 7
|17
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|8
|5
|1
|2
|10 - 6
|16
|3.
|Лос-Анджелес
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|16
|4.
|Даллас
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|5.
|Миннесота Юнайтед
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|6.
|Реал Солт-Лейк
|9
|3
|4
|2
|9 - 13
|13
|7.
|Хьюстон Динамо
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|8.
|Нэшвилл
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|9.
|Портленд Тимберс
|9
|2
|5
|2
|10 - 13
|11
|10.
|Колорадо Рэпидс
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|11.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|1
|3
|4
|15 - 20
|6
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|2.
|Торонто
|4
|3
|0
|1
|7 - 7
|9
|3.
|Атланта Юнайтед
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|4.
|Нью-Йорк Сити
|3
|2
|0
|1
|10 - 3
|6
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|6.
|Орландо Сити
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|7.
|Коламбус Кру
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|8.
|Чикаго Файр
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|9.
|Ди Си Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|10.
|Интер Майами
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|11.
|Клёб де Фут Монреаль
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Цинциннати
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|5
|4
|1
|0
|15 - 2
|13
|2.
|Даллас
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|3.
|Лос-Анджелес
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|4.
|Миннесота Юнайтед
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|6.
|Хьюстон Динамо
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|7.
|Колорадо Рэпидс
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|8.
|Спортинг Канзас-Сити
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|9.
|Реал Солт-Лейк
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|5
|1
|3
|1
|12 - 13
|6
|11.
|Портленд Тимберс
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Орландо Сити
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|6
|2
|2
|2
|11 - 14
|8
|4.
|Филадельфия Юнион
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|Чикаго Файр
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|6.
|Цинциннати
|4
|1
|1
|2
|2 - 8
|4
|7.
|Атланта Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|8.
|Ди Си Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Интер Майами
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|10.
|Коламбус Кру
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|11.
|Торонто
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|12.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|3.
|Лос-Анджелес
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|4.
|Реал Солт-Лейк
|6
|1
|3
|2
|4 - 10
|6
|5.
|Портленд Тимберс
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|6.
|Сиэтл Саундерс
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|7.
|Остин
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|8.
|Миннесота Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Хьюстон Динамо
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|10.
|Даллас
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|11.
|Колорадо Рэпидс
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|5
|0
|0
|5
|3 - 12
|0
|#
|Игрок
|1.
|Остин
|Дриусси Себастьян
|6
|1
|2
|2.
|Цинциннати
|Васкес Брэндон
|5
|0
|1
|3.
|Даллас
|Феррейра Хесус
|5
|0
|1
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|5
|0
|0
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эбобисс Жереми
|5
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Портленд Тимберс
|Браво Клаудио III
|5
|1
|2.
|Портленд Тимберс
|Ванранкин Хосе Карлос
|4
|1
|3.
|Орландо Сити
|Янссон Робин
|4
|1
|4.
|Миннесота Юнайтед
|Трапп Уилл
|5
|0
|5.
|Лос-Анджелес
|Фалл Мамаду
|5
|0