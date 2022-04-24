Установите приложение LiveResult
Установите приложение LiveResult
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2022

США: МЛС

2022

Стадион:
Остин
3:0
Конец матча
Ванкувер Уайткэпс

Остин 4-2-3-1

Ванкувер Уайткэпс 3-4-1-2

История личных встреч

Остин
Ванкувер Уайткэпс

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

М
2:1
М
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дриусси Себастьян 6 (1) 0.75
Урути Максимилиано 4 0.5
Домингес Сесильо 2 0.25
Финлей Итан 2 0.25
Фагундес Диего 1 0.13
Ринг Александр 1 0.13
Касканте Хулио 1 0.13
Габриэльсен Рубен 1 0.13
Хюсен Дэнни 1 0.13
Хименес Эктор 0 0
Колманич Жан 0 0
Лима Ник 0 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дахоме Кристиан 1 0.13
Каваллини Лукас 1 0.13
Блэкмон Тристан 1 0.13
Уайт Брайан 1 0.13
Рапосо Райан 1 0.13
Голд Райан 1 (1) 0.13
Кайседо Дейбер 0 0

Карточки

Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даниэль Перейра 4 0
Ринг Александр 2 0
Фагундес Диего 2 0
Касканте Хулио 2 0
Jhojan Valencia 2 0
Габриэльсен Рубен 1 0
Домингес Сесильо 1 0
Урути Максимилиано 1 0
Дриусси Себастьян 1 0
Лима Ник 1 0
Колманич Жан 1 0
Галлахер Джон 1 0
Редес Родни 1 0
Kipp Keller 1 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каваллини Лукас 3 0
Веселинович Ранко 3 0
Нервински Джейк 1 1
Тейберт Расселл 2 0
Браун Джавейн 2 0
Берхальтер Себастьян 2 0
Юнгвирт Флориан 1 0
Годиньо Маркус 1 0
Кайседо Дейбер 1 0
Блэкмон Тристан 1 0
Уайт Брайан 1 0
Pedro Vite 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
3
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
3
21%
2
67%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
4
29%
1
33%
61-75
1
7%
0
0%
76-90

Пропущено

3
14
1 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
33%
2
14%
31-45
1
33%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
33%
2
14%
76-90

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
60%
2
67%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

19
6
8 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
4
21%
2
33%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
4
21%
2
33%
61-75
4
21%
2
33%
76-90

Пропущено

8
17
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
3
18%
1-15
1
13%
3
18%
16-30
2
25%
3
18%
31-45
1
13%
3
18%
46-60
3
38%
2
12%
61-75
1
13%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Остин
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Сан-Антонио - Остин 2:1 Ди Си Юнайтед - Остин 2:3 Остин - Миннесота Юнайтед 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 2:2
Остин - Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс - Остин 1:0 Остин - Интер Майами 5:1 Остин - Цинциннати 5:0 Портленд Тимберс - Остин 3:0 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Даллас - Остин 2:1 Остин - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 4:0 Остин - Миннесота Юнайтед 0:1 Остин - Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс - Остин 3:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Остин - Лос-Анджелес 1:2 Хьюстон Динамо - Остин 3:0
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:1
Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Йорк Сити 0:0 Коламбус Кру - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 0:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 8 5 2 1 12 - 5 17
2. Орландо Сити 8 4 2 2 10 - 7 14
3. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 17 11
4. Нью-Йорк Ред Буллз 7 3 2 2 10 - 6 11
5. Атланта Юнайтед 7 3 2 2 9 - 9 11
6. Торонто 7 3 2 2 11 - 12 11
7. Чикаго Файр 8 2 4 2 5 - 5 10
8. Ди Си Юнайтед 7 3 0 4 10 - 10 9
9. Коламбус Кру 8 2 3 3 10 - 9 9
10. Нью-Йорк Сити 6 2 1 3 11 - 6 7
11. Цинциннати 7 2 1 4 8 - 14 7
12. Интер Майами 7 2 1 4 7 - 15 7
13. Нью-Инглэнд Революшн 8 2 1 5 12 - 16 7
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 8 5 2 1 20 - 7 17
2. Лос-Анджелес Гэлакси 8 5 1 2 10 - 6 16
3. Лос-Анджелес 7 5 1 1 17 - 7 16
4. Даллас 8 4 3 1 12 - 5 15
5. Миннесота Юнайтед 8 4 2 2 11 - 6 14
6. Реал Солт-Лейк 9 3 4 2 9 - 13 13
7. Хьюстон Динамо 8 3 3 2 11 - 9 12
8. Нэшвилл 8 3 2 3 8 - 9 11
9. Портленд Тимберс 9 2 5 2 10 - 13 11
10. Колорадо Рэпидс 8 2 3 3 9 - 11 9
11. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 9 - 11 7
12. Спортинг Канзас-Сити 9 2 1 6 6 - 14 7
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 1 3 4 15 - 20 6
14. Ванкувер Уайткэпс 8 1 1 6 6 - 17 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 5 3 2 0 7 - 2 11
2. Торонто 4 3 0 1 7 - 7 9
3. Атланта Юнайтед 4 2 2 0 8 - 5 8
4. Нью-Йорк Сити 3 2 0 1 10 - 3 6
5. Нью-Инглэнд Революшн 4 2 0 2 5 - 5 6
6. Орландо Сити 4 2 0 2 6 - 6 6
7. Коламбус Кру 4 2 0 2 6 - 4 6
8. Чикаго Файр 4 1 3 0 3 - 1 6
9. Ди Си Юнайтед 5 2 0 3 8 - 8 6
10. Интер Майами 4 1 1 2 4 - 7 4
11. Клёб де Фут Монреаль 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Цинциннати 3 1 0 2 6 - 6 3
13. Нью-Йорк Ред Буллз 4 0 2 2 2 - 4 2
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 5 4 1 0 15 - 2 13
2. Даллас 5 4 1 0 12 - 4 13
3. Лос-Анджелес 4 3 1 0 10 - 3 10
4. Миннесота Юнайтед 5 3 1 1 9 - 4 10
5. Лос-Анджелес Гэлакси 4 3 0 1 4 - 2 9
6. Хьюстон Динамо 5 2 3 0 7 - 5 9
7. Колорадо Рэпидс 4 2 2 0 6 - 1 8
8. Спортинг Канзас-Сити 4 2 1 1 3 - 2 7
9. Реал Солт-Лейк 3 2 1 0 5 - 3 7
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 1 3 1 12 - 13 6
11. Портленд Тимберс 5 1 3 1 5 - 6 6
12. Ванкувер Уайткэпс 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Сиэтл Саундерс 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Нэшвилл 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Орландо Сити 4 2 2 0 4 - 1 8
3. Клёб де Фут Монреаль 6 2 2 2 11 - 14 8
4. Филадельфия Юнион 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Чикаго Файр 4 1 1 2 2 - 4 4
6. Цинциннати 4 1 1 2 2 - 8 4
7. Атланта Юнайтед 3 1 0 2 1 - 4 3
8. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Интер Майами 3 1 0 2 3 - 8 3
10. Коламбус Кру 4 0 3 1 4 - 5 3
11. Торонто 3 0 2 1 4 - 5 2
12. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Нью-Инглэнд Революшн 4 0 1 3 7 - 11 1
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 8 3 2 3 8 - 9 11
2. Лос-Анджелес Гэлакси 4 2 1 1 6 - 4 7
3. Лос-Анджелес 3 2 0 1 7 - 4 6
4. Реал Солт-Лейк 6 1 3 2 4 - 10 6
5. Портленд Тимберс 4 1 2 1 5 - 7 5
6. Сиэтл Саундерс 4 1 1 2 6 - 7 4
7. Остин 3 1 1 1 5 - 5 4
8. Миннесота Юнайтед 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Хьюстон Динамо 3 1 0 2 4 - 4 3
10. Даллас 3 0 2 1 0 - 1 2
11. Колорадо Рэпидс 4 0 1 3 3 - 10 1
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3 0 0 3 3 - 7 0
13. Ванкувер Уайткэпс 5 0 0 5 3 - 14 0
14. Спортинг Канзас-Сити 5 0 0 5 3 - 12 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Остин Дриусси Себастьян 6 1 2
2. Цинциннати Васкес Брэндон 5 0 1
3. Даллас Феррейра Хесус 5 0 1
4. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 5 0 0
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Эбобисс Жереми 5 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Портленд Тимберс Браво Клаудио III 5 1
2. Портленд Тимберс Ванранкин Хосе Карлос 4 1
3. Орландо Сити Янссон Робин 4 1
4. Миннесота Юнайтед Трапп Уилл 5 0
5. Лос-Анджелес Фалл Мамаду 5 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    93'
    Уайт Брайан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    90'
    Даниэль Перейра получил желтую карточку от судьи
  • 84'
    Дриусси Себастьян уходит с поля. Фелипе Мартинс выходит вместо него
  • 83'
    Финлей Итан уходит с поля. Редес Родни выходит вместо него
  • 79'
    Каваллини Лукас уходит с поля. Рикеттс Тосайн выходит вместо него
  • 79'
    Фагундес Диего уходит с поля. Gavin Wolff выходит вместо него
  • Желтая карточка
    75'
    Каваллини Лукас получил желтую карточку от судьи
  • 70'
    Лима Ник уходит с поля. Хименес Эктор выходит вместо него
  • 70'
    Джон Галлахер уходит с поля. Колманич Жан выходит вместо него
  • Описание гола
    68'
    Г О О О О Л - Дриусси Себастьян бьет в цель!
  • 57'
    Райан Рапосо уходит с поля. Ali Ahmed выходит вместо него
  • 46'
    Годиньо Маркус уходит с поля. Браун Джавейн выходит вместо него
  • 46'
    Pedro Vite уходит с поля. Дахоме Кристиан выходит вместо него
  • 46'
    Михаэль Балдиссимо уходит с поля. Себастьян Берхальтер выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Габриэльсен Рубен получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Ринг Александр получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Урути Максимилиано бьет в цель!
  • Желтая карточка
    25'
    Тристан Блэкмон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Урути Максимилиано бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Остин 3:0 Ванкувер Уайткэпс онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:
Видеотрансляция

Фонбет

Winline

БетСити





Бонусы букмекеров
Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы


Онлайн трансляции
Суббота, 23 апреля
Бетис 1:1 Валенсия
Воскресенье, 24 апреля
Барселона Райо Вальекано
Понедельник, 25 апреля
Альмерия Спортинг Хихон
Пятница, 22 апреля
БАТЭ 2:1 Гомель
Ростов Спартак Москва 2.28 ЦСКА Москва Динамо Москва 3.14 Лацио Милан 1.80 Аделаида Юнайтед Перт Глори 2.02
  Все прогнозы на спорт


Читайте также на нашем сайте
Новости от LiveResult

Все новости спорта

Футбольный конкурс прогнозов LiveResult
Футбольный конкурс прогнозов
Медали, кубки и шарфы от Liveresult
Принять участие в конкурсе
Другие конкурсы прогнозов:
Хоккейный Евро-футбольный