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США: МЛС

2022

Стадион:
Миннесота Юнайтед
3:0
Конец матча
Чикаго Файр

Миннесота Юнайтед 4-2-3-1

Чикаго Файр 4-2-3-1

История личных встреч

Миннесота Юнайтед
Чикаго Файр

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

М
2:2
М
2:0
М
2:1
М
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лод Робин 3 0.38
Emanuel Reynoso2 2 (1) 0.25
Амарилья Луис 2 0.25
Дотсон Хассани 1 0.13
Дибасси Бакай 1 0.13
Данлади Абу 1 0.13
Kervin Arriaga 1 0.13
Хлонгвейн Бонгокуле 0 0
Фрагапане Франко 0 0
Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пржибылко Каспер 2 0.25
Борнштейн Джонатан 1 0.13
Иванов Станислав III 1 0.13
Шакири Джердан 1 (1) 0.13
Хименес Гастон 0 0
Герберс Фабиан 0 0
Гутьеррес Брайан 0 0

Карточки

Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трапп Уилл 5 0
Боксолл Михаэл 3 0
Лод Робин 3 0
Emanuel Reynoso2 3 0
Дибасси Бакай 1 0
Амарилья Луис 1 0
Kervin Arriaga 1 0
Дотсон Хассани 1 0
Росалес Джозеф 1 0
Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хименес Гастон 4 0
Federico Navarro 2 1
Наварро Мигель 3 0
Гутьеррес Брайан 1 1
Секулич Борис 2 0
Герберс Фабиан 2 0
Эспиноса Джон 2 0
Jhon Duran 2 0
Казас Хавьер 1 0
Шакири Джердан 1 0
Пржибылко Каспер 1 0
Кцихос Рафаэль 1 0
Омсберг Уайетт 1 0
Пинеда Маурисио 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
2
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
50%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
5
50%
1
50%
76-90

Пропущено

3
4
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
5
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
2
17%
1
20%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
5
42%
2
40%
76-90

Пропущено

5
5
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Форвард Мэдисон - Миннесота Юнайтед 0:2 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1 Остин - Миннесота Юнайтед 1:0 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:2
Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 1:1 Миннесота Юнайтед - Викинг 2:2 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 3:3 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:2 Остин - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 1:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Миннесота Юнайтед 3:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0
Чикаго Файр
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Чикаго Файр - Юнион Омаха 2:2 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Даллас 0:0
Чикаго Файр - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 0:2 Чикаго Файр - Орландо Сити 0:0 Интер Майами - Чикаго Файр 0:0 Коламбус Кру - Чикаго Файр 2:0 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 1:0 Цинциннати - Чикаго Файр 3:4 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 2:2 Торонто - Чикаго Файр 3:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 2:0 Чикаго Файр - Нэшвилл 0:0 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 2:0 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 8 5 2 1 12 - 5 17
2. Орландо Сити 8 4 2 2 10 - 7 14
3. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 17 11
4. Нью-Йорк Ред Буллз 7 3 2 2 10 - 6 11
5. Атланта Юнайтед 7 3 2 2 9 - 9 11
6. Торонто 7 3 2 2 11 - 12 11
7. Чикаго Файр 8 2 4 2 5 - 5 10
8. Ди Си Юнайтед 7 3 0 4 10 - 10 9
9. Коламбус Кру 8 2 3 3 10 - 9 9
10. Нью-Йорк Сити 6 2 1 3 11 - 6 7
11. Цинциннати 7 2 1 4 8 - 14 7
12. Интер Майами 7 2 1 4 7 - 15 7
13. Нью-Инглэнд Революшн 8 2 1 5 12 - 16 7
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 8 5 2 1 20 - 7 17
2. Лос-Анджелес Гэлакси 8 5 1 2 10 - 6 16
3. Лос-Анджелес 7 5 1 1 17 - 7 16
4. Даллас 8 4 3 1 12 - 5 15
5. Миннесота Юнайтед 8 4 2 2 11 - 6 14
6. Реал Солт-Лейк 9 3 4 2 9 - 13 13
7. Хьюстон Динамо 8 3 3 2 11 - 9 12
8. Нэшвилл 8 3 2 3 8 - 9 11
9. Портленд Тимберс 9 2 5 2 10 - 13 11
10. Колорадо Рэпидс 8 2 3 3 9 - 11 9
11. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 9 - 11 7
12. Спортинг Канзас-Сити 9 2 1 6 6 - 14 7
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 1 3 4 15 - 20 6
14. Ванкувер Уайткэпс 8 1 1 6 6 - 17 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 5 3 2 0 7 - 2 11
2. Торонто 4 3 0 1 7 - 7 9
3. Атланта Юнайтед 4 2 2 0 8 - 5 8
4. Нью-Йорк Сити 3 2 0 1 10 - 3 6
5. Нью-Инглэнд Революшн 4 2 0 2 5 - 5 6
6. Орландо Сити 4 2 0 2 6 - 6 6
7. Коламбус Кру 4 2 0 2 6 - 4 6
8. Чикаго Файр 4 1 3 0 3 - 1 6
9. Ди Си Юнайтед 5 2 0 3 8 - 8 6
10. Интер Майами 4 1 1 2 4 - 7 4
11. Клёб де Фут Монреаль 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Цинциннати 3 1 0 2 6 - 6 3
13. Нью-Йорк Ред Буллз 4 0 2 2 2 - 4 2
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 5 4 1 0 15 - 2 13
2. Даллас 5 4 1 0 12 - 4 13
3. Лос-Анджелес 4 3 1 0 10 - 3 10
4. Миннесота Юнайтед 5 3 1 1 9 - 4 10
5. Лос-Анджелес Гэлакси 4 3 0 1 4 - 2 9
6. Хьюстон Динамо 5 2 3 0 7 - 5 9
7. Колорадо Рэпидс 4 2 2 0 6 - 1 8
8. Спортинг Канзас-Сити 4 2 1 1 3 - 2 7
9. Реал Солт-Лейк 3 2 1 0 5 - 3 7
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 1 3 1 12 - 13 6
11. Портленд Тимберс 5 1 3 1 5 - 6 6
12. Ванкувер Уайткэпс 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Сиэтл Саундерс 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Нэшвилл 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Орландо Сити 4 2 2 0 4 - 1 8
3. Клёб де Фут Монреаль 6 2 2 2 11 - 14 8
4. Филадельфия Юнион 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Чикаго Файр 4 1 1 2 2 - 4 4
6. Цинциннати 4 1 1 2 2 - 8 4
7. Атланта Юнайтед 3 1 0 2 1 - 4 3
8. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Интер Майами 3 1 0 2 3 - 8 3
10. Коламбус Кру 4 0 3 1 4 - 5 3
11. Торонто 3 0 2 1 4 - 5 2
12. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Нью-Инглэнд Революшн 4 0 1 3 7 - 11 1
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 8 3 2 3 8 - 9 11
2. Лос-Анджелес Гэлакси 4 2 1 1 6 - 4 7
3. Лос-Анджелес 3 2 0 1 7 - 4 6
4. Реал Солт-Лейк 6 1 3 2 4 - 10 6
5. Портленд Тимберс 4 1 2 1 5 - 7 5
6. Сиэтл Саундерс 4 1 1 2 6 - 7 4
7. Остин 3 1 1 1 5 - 5 4
8. Миннесота Юнайтед 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Хьюстон Динамо 3 1 0 2 4 - 4 3
10. Даллас 3 0 2 1 0 - 1 2
11. Колорадо Рэпидс 4 0 1 3 3 - 10 1
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3 0 0 3 3 - 7 0
13. Ванкувер Уайткэпс 5 0 0 5 3 - 14 0
14. Спортинг Канзас-Сити 5 0 0 5 3 - 12 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Остин Дриусси Себастьян 6 1 2
2. Цинциннати Васкес Брэндон 5 0 1
3. Даллас Феррейра Хесус 5 0 1
4. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 5 0 0
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Эбобисс Жереми 5 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Портленд Тимберс Браво Клаудио III 5 1
2. Портленд Тимберс Ванранкин Хосе Карлос 4 1
3. Орландо Сити Янссон Робин 4 1
4. Миннесота Юнайтед Трапп Уилл 5 0
5. Лос-Анджелес Фалл Мамаду 5 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 89'
    Лод Робин уходит с поля. Эну Адриен выходит вместо него
  • Описание гола
    88'
    Г О О О О Л - Лод Робин бьет в цель!
  • 86'
    Эмануэль Рейносо уходит с поля. Росалес Джозеф выходит вместо него
  • Описание гола
    84'
    Г О О О О Л - Kervin Arriaga бьет в цель!
  • 82'
    Пржибылко Каспер уходит с поля. Jhon Duran выходит вместо него
  • 82'
    Шакири Джердан уходит с поля. Маурисио Пинеда выходит вместо него
  • 78'
    Иванов Станислав III уходит с поля. Эспиноса Джон выходит вместо него
  • 77'
    Федерико Наварро получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    76'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    72'
    Г О О О О Л - Эмануэль Рейносо бьет в цель!
  • 63'
    Гутьеррес Брайан уходит с поля. Борнштейн Джонатан выходит вместо него
  • 62'
    Амарилья Луис уходит с поля. Хлонгвейн Бонгокуле выходит вместо него
  • 62'
    Фрагапане Франко уходит с поля. Данлади Абу выходит вместо него
  • Желтая карточка
    52'
    Федерико Наварро получил желтую карточку от судьи
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  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Хименес Гастон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Трапп Уилл получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Наварро Мигель получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Миннесота Юнайтед 3:0 Чикаго Файр онлайн

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Суббота, 23 апреля
Бетис 1:1 Валенсия
Воскресенье, 24 апреля
Барселона Райо Вальекано
Понедельник, 25 апреля
Альмерия Спортинг Хихон
Пятница, 22 апреля
БАТЭ 2:1 Гомель
Ростов Спартак Москва 2.28 ЦСКА Москва Динамо Москва 3.14 Лацио Милан 1.80 Аделаида Юнайтед Перт Глори 2.02
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