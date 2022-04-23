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США: МЛС

2022

Стадион:
Даллас
2:1
Конец матча
Хьюстон Динамо

Даллас 4-3-3

Хьюстон Динамо 4-3-3

История личных встреч

Даллас
Хьюстон Динамо

23 матча

73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

65.2%
30.4%
4.4%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.6%
34.8%
16 побед 8 ничьих 0 побед

17 матчей

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед

40 матчей

42.5%
35%
22.5%
17 побед 14 ничьих 9 побед

Первый тайм

37.5%
40%
22.5%
15 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

40%
32.5%
27.5%
16 побед 13 ничьих 11 побед

История матчей

М
3:2
М
2:2
М
1:1
М
3:0
М
2:0
М
2:1
М
0:0
М
5:1
М
2:1
М
4:2
М
1:1
М
1:1
М
3:3
М
1:1
М
0:0
М
1:3
ОК
0:1
М
1:1
М
5:0
М
4:1
М
2:0
М
1:4
ОК
2:3
М
1:4
ОК
3:0
М
3:2
М
1:2
ТМС
1:0
М
0:1
М
2:2
М
0:1
М
1:1
М
1:0
М
1:3
М
1:0
М
1:1
М
2:2
М
3:3
М
4:1
М
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 5 0.63
Сервания Брандон 1 0.13
Alan Velasco 1 0.13
Арриола Пол 1 0.13
Факундо Киньон 1 0.13
Обриан Ядер 1 0.13
Tsiki Ntsabeleng 1 0.13
Хара Франко 1 (1) 0.13
Нану Гомеш 0 0
Фарфан Марко 0 0
Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кинтеро Дарвин 4 0.5
Carlos Ferreira III 3 0.38
Пико Фабрис 2 (1) 0.25
Пашер Тайлер 1 0.13
Хадебе Тинейдж 1 0.13
Лундквист Адам 0 0
Родригес Мемо 0 0
Бэрд Кори 0 0

Карточки

Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Серрильо Эдвин 3 0
Факундо Киньон 2 0
Мартинес Хосе VI 2 0
Помикал Пакстон 2 0
Обриан Ядер 2 0
Фарфан Марко 2 0
Сервания Брандон 2 0
Нану Гомеш 1 0
Alan Velasco 1 0
Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хадебе Тинейдж 3 1
Пико Фабрис 3 0
Кинтеро Дарвин 2 0
Серен Дарвин 2 0
Вера Матиас 2 0
Карраскилья Адальберто 2 0
Дорси Гриффин 2 0
Бартлоу Итан 2 0
Стирс Дэниэл 1 0
Родригес Мемо 1 0
Лундквист Адам 1 0
Carlos Ferreira III 1 0
Бэрд Кори 1 0
Thorleif Ulfarsson 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
4
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
1
25%
31-45
1
8%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
50%
1
25%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

12
11
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
8%
1
9%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
3
27%
31-45
1
8%
4
36%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
6
50%
2
18%
76-90

Пропущено

5
9
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
3
60%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Даллас
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Даллас - Талса Рафнекс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 0:0 Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1 Чикаго Файр - Даллас 0:0
Даллас - Портленд Тимберс 4:1 Даллас - Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:0 Даллас - Торонто 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Даллас - Остин 2:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 2:2 Даллас - Лос-Анджелес 2:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:0 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:0 Хьюстон Динамо - Даллас 3:2 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:3 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хьюстон Динамо - Рио-Гранде Вэлли 2:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:0 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:3
Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Клёб де Фут Монреаль - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 0:1 Остин - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 4:2 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Даллас 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Остин 3:0 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 8 5 2 1 12 - 5 17
2. Орландо Сити 8 4 2 2 10 - 7 14
3. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 17 11
4. Нью-Йорк Ред Буллз 7 3 2 2 10 - 6 11
5. Атланта Юнайтед 7 3 2 2 9 - 9 11
6. Торонто 7 3 2 2 11 - 12 11
7. Чикаго Файр 8 2 4 2 5 - 5 10
8. Ди Си Юнайтед 7 3 0 4 10 - 10 9
9. Коламбус Кру 8 2 3 3 10 - 9 9
10. Нью-Йорк Сити 6 2 1 3 11 - 6 7
11. Цинциннати 7 2 1 4 8 - 14 7
12. Интер Майами 7 2 1 4 7 - 15 7
13. Нью-Инглэнд Революшн 8 2 1 5 12 - 16 7
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 8 5 2 1 20 - 7 17
2. Лос-Анджелес Гэлакси 8 5 1 2 10 - 6 16
3. Лос-Анджелес 7 5 1 1 17 - 7 16
4. Даллас 8 4 3 1 12 - 5 15
5. Миннесота Юнайтед 8 4 2 2 11 - 6 14
6. Реал Солт-Лейк 9 3 4 2 9 - 13 13
7. Хьюстон Динамо 8 3 3 2 11 - 9 12
8. Нэшвилл 8 3 2 3 8 - 9 11
9. Портленд Тимберс 9 2 5 2 10 - 13 11
10. Колорадо Рэпидс 8 2 3 3 9 - 11 9
11. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 9 - 11 7
12. Спортинг Канзас-Сити 9 2 1 6 6 - 14 7
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 1 3 4 15 - 20 6
14. Ванкувер Уайткэпс 8 1 1 6 6 - 17 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 5 3 2 0 7 - 2 11
2. Торонто 4 3 0 1 7 - 7 9
3. Атланта Юнайтед 4 2 2 0 8 - 5 8
4. Нью-Йорк Сити 3 2 0 1 10 - 3 6
5. Нью-Инглэнд Революшн 4 2 0 2 5 - 5 6
6. Орландо Сити 4 2 0 2 6 - 6 6
7. Коламбус Кру 4 2 0 2 6 - 4 6
8. Чикаго Файр 4 1 3 0 3 - 1 6
9. Ди Си Юнайтед 5 2 0 3 8 - 8 6
10. Интер Майами 4 1 1 2 4 - 7 4
11. Клёб де Фут Монреаль 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Цинциннати 3 1 0 2 6 - 6 3
13. Нью-Йорк Ред Буллз 4 0 2 2 2 - 4 2
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 5 4 1 0 15 - 2 13
2. Даллас 5 4 1 0 12 - 4 13
3. Лос-Анджелес 4 3 1 0 10 - 3 10
4. Миннесота Юнайтед 5 3 1 1 9 - 4 10
5. Лос-Анджелес Гэлакси 4 3 0 1 4 - 2 9
6. Хьюстон Динамо 5 2 3 0 7 - 5 9
7. Колорадо Рэпидс 4 2 2 0 6 - 1 8
8. Спортинг Канзас-Сити 4 2 1 1 3 - 2 7
9. Реал Солт-Лейк 3 2 1 0 5 - 3 7
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 1 3 1 12 - 13 6
11. Портленд Тимберс 5 1 3 1 5 - 6 6
12. Ванкувер Уайткэпс 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Сиэтл Саундерс 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Нэшвилл 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Орландо Сити 4 2 2 0 4 - 1 8
3. Клёб де Фут Монреаль 6 2 2 2 11 - 14 8
4. Филадельфия Юнион 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Чикаго Файр 4 1 1 2 2 - 4 4
6. Цинциннати 4 1 1 2 2 - 8 4
7. Атланта Юнайтед 3 1 0 2 1 - 4 3
8. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Интер Майами 3 1 0 2 3 - 8 3
10. Коламбус Кру 4 0 3 1 4 - 5 3
11. Торонто 3 0 2 1 4 - 5 2
12. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Нью-Инглэнд Революшн 4 0 1 3 7 - 11 1
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 8 3 2 3 8 - 9 11
2. Лос-Анджелес Гэлакси 4 2 1 1 6 - 4 7
3. Лос-Анджелес 3 2 0 1 7 - 4 6
4. Реал Солт-Лейк 6 1 3 2 4 - 10 6
5. Портленд Тимберс 4 1 2 1 5 - 7 5
6. Сиэтл Саундерс 4 1 1 2 6 - 7 4
7. Остин 3 1 1 1 5 - 5 4
8. Миннесота Юнайтед 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Хьюстон Динамо 3 1 0 2 4 - 4 3
10. Даллас 3 0 2 1 0 - 1 2
11. Колорадо Рэпидс 4 0 1 3 3 - 10 1
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3 0 0 3 3 - 7 0
13. Ванкувер Уайткэпс 5 0 0 5 3 - 14 0
14. Спортинг Канзас-Сити 5 0 0 5 3 - 12 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Остин Дриусси Себастьян 6 1 2
2. Цинциннати Васкес Брэндон 5 0 1
3. Даллас Феррейра Хесус 5 0 1
4. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 5 0 0
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Эбобисс Жереми 5 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Портленд Тимберс Браво Клаудио III 5 1
2. Портленд Тимберс Ванранкин Хосе Карлос 4 1
3. Орландо Сити Янссон Робин 4 1
4. Миннесота Юнайтед Трапп Уилл 5 0
5. Лос-Анджелес Фалл Мамаду 5 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    95'
    Факундо Киньон получил желтую карточку от судьи
  • 94'
    Карраскилья Адальберто уходит с поля. Джункуа Сэм выходит вместо него
  • Описание гола
    93'
    Г О О О О Л - Факундо Киньон бьет в цель!
  • Желтая карточка
    92'
    Итэн Бартлоу получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    87'
    Г О О О О Л - Tsiki Ntsabeleng бьет в цель!
  • 84'
    Серрильо Эдвин уходит с поля. Факундо Киньон выходит вместо него
  • 84'
    Сервания Брандон уходит с поля. Tsiki Ntsabeleng выходит вместо него
  • 84'
    Эма Твумаси уходит с поля. Joshue Quinonez выходит вместо него
  • Желтая карточка
    78'
    Карраскилья Адальберто получил желтую карточку от судьи
  • 77'
    Карлос Феррейра уходит с поля. Thorleif Ulfarsson выходит вместо него
  • 76'
    Пашер Тайлер уходит с поля. Бэрд Кори выходит вместо него
  • Желтая карточка
    71'
    Серрильо Эдвин получил желтую карточку от судьи
  • 68'
    Вера Матиас уходит с поля. Серен Дарвин выходит вместо него
  • 67'
    Помикал Пакстон уходит с поля. Хара Франко выходит вместо него
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  • 46'
    Кинтеро Дарвин уходит с поля. Родригес Мемо выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Дорси Гриффин получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Карлос Феррейра бьет в цель!
  • Желтая карточка
    2'
    Фарфан Марко получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Даллас 2:1 Хьюстон Динамо онлайн

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Суббота, 23 апреля
Бетис 1:1 Валенсия
Воскресенье, 24 апреля
Барселона Райо Вальекано
Понедельник, 25 апреля
Альмерия Спортинг Хихон
Пятница, 22 апреля
БАТЭ 2:1 Гомель
Ростов Спартак Москва 2.28 ЦСКА Москва Динамо Москва 3.14 Лацио Милан 1.80 Аделаида Юнайтед Перт Глори 2.02
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