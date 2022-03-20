|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дриусси Себастьян
|3
|0.75
|Домингес Сесильо
|2
|0.5
|Финлей Итан
|2
|0.5
|Фагундес Диего
|1
|0.25
|Ринг Александр
|1
|0.25
|Касканте Хулио
|1
|0.25
|Колманич Жан
|0
|0
|Лима Ник
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брюин Уилл
|1
|0.25
|Моррис Джордан
|1
|0.25
|Арреага Хавьер
|1
|0.25
|Монтеро Фреди
|1 (1)
|0.25
|Ролдан Кристиан
|0
|0
|Рольдан Александер
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jhojan Valencia
|2
|0
|Даниэль Перейра
|1
|0
|Фагундес Диего
|1
|0
|Домингес Сесильо
|1
|0
|Урути Максимилиано
|1
|0
|Дриусси Себастьян
|1
|0
|Лима Ник
|1
|0
|Колманич Жан
|1
|0
|Kipp Keller
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Толо Нуху
|2
|0
|Рольдан Александер
|2
|0
|Брюин Уилл
|1
|0
|Роу Келин
|1
|0
|Руснак Альберт
|1
|0
|Joao Paulo I
|1
|0
|Арреага Хавьер
|1
|0
|Obed Vargas
|1
|0
|Jackson Ragen
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Коламбус Кру
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|3.
|Чикаго Файр
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|5.
|Орландо Сити
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|6.
|Атланта Юнайтед
|4
|2
|1
|1
|8 - 8
|7
|7.
|Ди Си Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|8.
|Цинциннати
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|9.
|Нью-Йорк Сити
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|Торонто
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|12.
|Клёб де Фут Монреаль
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
|13.
|Интер Майами
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|Реал Солт-Лейк
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|3.
|Миннесота Юнайтед
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|4.
|Остин
|4
|2
|1
|1
|11 - 3
|7
|5.
|Даллас
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|6.
|Колорадо Рэпидс
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|8.
|Хьюстон Динамо
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|Портленд Тимберс
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|10.
|Нэшвилл
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|11.
|Сиэтл Саундерс
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|2.
|Коламбус Кру
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Чикаго Файр
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Филадельфия Юнион
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Нью-Йорк Сити
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|6.
|Ди Си Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Цинциннати
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Орландо Сити
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Торонто
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Интер Майами
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|13.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Клёб де Фут Монреаль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|3
|2
|1
|0
|11 - 2
|7
|2.
|Даллас
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|Лос-Анджелес
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|4.
|Колорадо Рэпидс
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|Реал Солт-Лейк
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|Хьюстон Динамо
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Портленд Тимберс
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Миннесота Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Сиэтл Саундерс
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|14.
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|Филадельфия Юнион
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Чикаго Файр
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Орландо Сити
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Ди Си Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Цинциннати
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|7.
|Коламбус Кру
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|8.
|Торонто
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|Нью-Йорк Сити
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|11.
|Клёб де Фут Монреаль
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|12.
|Атланта Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|13.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|14.
|Интер Майами
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|2.
|Миннесота Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Реал Солт-Лейк
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Лос-Анджелес
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|Сиэтл Саундерс
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|7.
|Портленд Тимберс
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|8.
|Колорадо Рэпидс
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|11.
|Хьюстон Динамо
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Даллас
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Остин
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|#
|Игрок
|1.
|Коламбус Кру
|Селараян Лукас
|4
|0
|1
|2.
|Цинциннати
|Васкес Брэндон
|4
|0
|1
|3.
|Лос-Анджелес
|Вела Карлос
|4
|1
|1
|4.
|Остин
|Дриусси Себастьян
|3
|0
|1
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|3
|0
|1
|#
|Игрок
|1.
|Портленд Тимберс
|Браво Клаудио III
|2
|1
|2.
|Атланта Юнайтед
|Робинсон Майлз
|2
|1
|3.
|Орландо Сити
|Янссон Робин
|2
|1
|4.
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|2
|1
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Найяр Энди
|3
|0