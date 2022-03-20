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США: МЛС

2022

Стадион:
Остин
1:1
Конец матча
Сиэтл Саундерс

Остин 4-2-3-1

Сиэтл Саундерс 4-2-3-1

История личных встреч

Остин
Сиэтл Саундерс

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

М
0:1
М
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дриусси Себастьян 3 0.75
Домингес Сесильо 2 0.5
Финлей Итан 2 0.5
Фагундес Диего 1 0.25
Ринг Александр 1 0.25
Касканте Хулио 1 0.25
Колманич Жан 0 0
Лима Ник 0 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брюин Уилл 1 0.25
Моррис Джордан 1 0.25
Арреага Хавьер 1 0.25
Монтеро Фреди 1 (1) 0.25
Ролдан Кристиан 0 0
Рольдан Александер 0 0

Карточки

Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jhojan Valencia 2 0
Даниэль Перейра 1 0
Фагундес Диего 1 0
Домингес Сесильо 1 0
Урути Максимилиано 1 0
Дриусси Себастьян 1 0
Лима Ник 1 0
Колманич Жан 1 0
Kipp Keller 1 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Толо Нуху 2 0
Рольдан Александер 2 0
Брюин Уилл 1 0
Роу Келин 1 0
Руснак Альберт 1 0
Joao Paulo I 1 0
Арреага Хавьер 1 0
Obed Vargas 1 0
Jackson Ragen 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
1
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
100%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

10
4
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
25%
16-30
1
10%
2
50%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
1
25%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Остин
(20 матчей)
35%
65%
7 побед 0 ничьих 13 поражений
Портленд Тимберс - Остин 1:0 Остин - Интер Майами 5:1 Остин - Цинциннати 5:0 Портленд Тимберс - Остин 3:0
Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Даллас - Остин 2:1 Остин - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 4:0 Остин - Миннесота Юнайтед 0:1 Остин - Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс - Остин 3:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Остин - Лос-Анджелес 1:2 Хьюстон Динамо - Остин 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Остин - Даллас 3:5 Остин - Портленд Тимберс 3:1 Остин - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 1:0
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Леон - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сиэтл Саундерс - Леон 3:0 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0
Сиэтл Саундерс - Нэшвилл 0:1 Сиэтл Саундерс - Мотагуа 5:0 Мотагуа - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 3:0 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 4 3 1 0 7 - 2 10
2. Коламбус Кру 4 2 2 0 10 - 5 8
3. Чикаго Файр 4 2 2 0 5 - 1 8
4. Нью-Йорк Ред Буллз 4 2 1 1 8 - 4 7
5. Орландо Сити 4 2 1 1 4 - 2 7
6. Атланта Юнайтед 4 2 1 1 8 - 8 7
7. Ди Си Юнайтед 4 2 0 2 5 - 4 6
8. Цинциннати 4 2 0 2 5 - 8 6
9. Нью-Йорк Сити 4 1 1 2 4 - 4 4
10. Нью-Инглэнд Революшн 4 1 1 2 6 - 8 4
11. Торонто 4 1 1 2 5 - 8 4
12. Клёб де Фут Монреаль 4 0 1 3 5 - 11 1
13. Интер Майами 4 0 1 3 2 - 10 1
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 4 3 1 0 9 - 2 10
2. Реал Солт-Лейк 4 3 1 0 6 - 3 10
3. Миннесота Юнайтед 4 2 2 0 4 - 2 8
4. Остин 4 2 1 1 11 - 3 7
5. Даллас 4 2 1 1 7 - 3 7
6. Колорадо Рэпидс 4 2 1 1 6 - 4 7
7. Лос-Анджелес Гэлакси 4 2 0 2 4 - 4 6
8. Хьюстон Динамо 4 1 2 1 3 - 3 5
9. Портленд Тимберс 4 1 2 1 5 - 7 5
10. Нэшвилл 4 1 1 2 3 - 5 4
11. Сиэтл Саундерс 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Спортинг Канзас-Сити 4 1 0 3 3 - 8 3
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 4 0 1 3 4 - 9 1
14. Ванкувер Уайткэпс 4 0 1 3 2 - 9 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 8 - 5 7
2. Коламбус Кру 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Чикаго Файр 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Филадельфия Юнион 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Нью-Йорк Сити 2 1 0 1 4 - 3 3
6. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Цинциннати 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Орландо Сити 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Нью-Инглэнд Революшн 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Торонто 2 1 0 1 3 - 5 3
11. Нью-Йорк Ред Буллз 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Интер Майами 2 0 1 1 0 - 2 1
13. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Клёб де Фут Монреаль 1 0 0 1 1 - 2 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 3 2 1 0 11 - 2 7
2. Даллас 3 2 1 0 7 - 2 7
3. Лос-Анджелес 3 2 1 0 7 - 2 7
4. Колорадо Рэпидс 2 2 0 0 5 - 0 6
5. Реал Солт-Лейк 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Хьюстон Динамо 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Портленд Тимберс 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Спортинг Канзас-Сити 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Сиэтл Саундерс 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Лос-Анджелес Гэлакси 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Ванкувер Уайткэпс 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2 0 1 1 4 - 6 1
14. Нэшвилл 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 2 2 0 0 7 - 2 6
2. Филадельфия Юнион 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Чикаго Файр 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Орландо Сити 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 2 - 2 3
6. Цинциннати 2 1 0 1 2 - 6 3
7. Коламбус Кру 2 0 2 0 4 - 4 2
8. Торонто 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Нью-Йорк Сити 2 0 1 1 0 - 1 1
10. Нью-Инглэнд Революшн 2 0 1 1 3 - 5 1
11. Клёб де Фут Монреаль 3 0 1 2 4 - 9 1
12. Атланта Юнайтед 1 0 0 1 0 - 3 0
13. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0
14. Интер Майами 2 0 0 2 2 - 8 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 4 1 1 2 3 - 5 4
2. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Реал Солт-Лейк 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Лос-Анджелес 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Лос-Анджелес Гэлакси 2 1 0 1 3 - 3 3
6. Сиэтл Саундерс 2 0 1 1 1 - 2 1
7. Портленд Тимберс 2 0 1 1 2 - 5 1
8. Колорадо Рэпидс 2 0 1 1 1 - 4 1
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2 0 0 2 0 - 3 0
10. Спортинг Канзас-Сити 3 0 0 3 2 - 8 0
11. Хьюстон Динамо 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Даллас 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Остин 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Ванкувер Уайткэпс 3 0 0 3 2 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Коламбус Кру Селараян Лукас 4 0 1
2. Цинциннати Васкес Брэндон 4 0 1
3. Лос-Анджелес Вела Карлос 4 1 1
4. Остин Дриусси Себастьян 3 0 1
5. Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Портленд Тимберс Браво Клаудио III 2 1
2. Атланта Юнайтед Робинсон Майлз 2 1
3. Орландо Сити Янссон Робин 2 1
4. Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 2 1
5. Ди Си Юнайтед Найяр Энди 3 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 88'
    Ролдан Кристиан уходит с поля. Атенсио Джошуа выходит вместо него
  • 82'
    Лима Ник уходит с поля. Джон Галлахер выходит вместо него
  • 82'
    Даниэль Перейра уходит с поля. Фелипе Мартинс выходит вместо него
  • 82'
    Колманич Жан уходит с поля. Хименес Эктор выходит вместо него
  • Желтая карточка
    77'
    Рольдан Александер получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    70'
    Г О О О О Л - Фагундес Диего бьет в цель!
  • 64'
    Толо Нуху уходит с поля. Абдулайе Сиссоко выходит вместо него
  • 64'
    Руснак Альберт уходит с поля. Роу Келин выходит вместо него
  • Желтая карточка
    58'
    Jackson Ragen получил желтую карточку от судьи
  • 57'
    Джитте Мусса уходит с поля. Урути Максимилиано выходит вместо него
  • 57'
    Финлей Итан уходит с поля. Фагундес Диего выходит вместо него
  • 56'
    Лео Чу уходит с поля. Моррис Джордан выходит вместо него
  • 56'
    Брюин Уилл уходит с поля. Монтеро Фреди выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Брюин Уилл бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Остин 1:1 Сиэтл Саундерс онлайн

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Онлайн трансляции
Суббота, 19 марта
Нант 0:1 Лилль
Воскресенье, 20 марта
Монако 3:0 ПСЖ
Марсель 2:1 Ницца
Воскресенье, 20 марта
Аякс 3:2 Фейеноорд
Воскресенье, 20 марта
Ривер Плейт 0:1 Бока Хуниорс
Салават Юлаев Трактор 2.12 Динамо Москва ЦСКА Москва 1.85
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